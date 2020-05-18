Малоопытного "помогайку" и сородича Елбасы Ерулана Жамаубаева посадили в кресло министра финансов Казахстана

17:17 18.05.2020

Президент Казахстана К.Токаев подписал указ - "Назначить Жамаубаева Ерулана Кенжебековича Министром финансов Республики Казахстан", - говорится в тексте указа. Жамаубаев Ерулан Кенжебекович родился 25 марта 1974 года в Алма-Атинской области. Образование высшее, в 1995 году окончил Казахскую государственную академию управления, "Финансы и кредит", в 2009 году - Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, "Магистр делового администрирования". Трудовая деятельность: - с 1996 года по 1998 год - преподаватель Казахской государственной академии управления; - с 1998 года по 2006 год - ведущий аналитик, главный аналитик, главный специалист-аналитик, начальник управления, заместитель директора департамента исследований и статистики Национального банка Республики Казахстан; - с 2006 года по 2014 год - директор департамента координации Национального банка Республики Казахстан; - с 2014 года по 2015 год - управляющий директор АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана"; - с июля 2015 года по ноябрь 2015 года - заместитель заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан; - с ноября 2015 года по ноябрь 2018 года - заведующий Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан; - с ноября 2018 года по март 2019 года - помощник Президента Республики Казахстан; - с марта 2019 года работал ответственным секретарем Министерства финансов Республики Казахстан. Женат, воспитывает троих детей. Государственные награды : медаль "Ерен еңбегі үшін", орден "Құрмет". Медали: юбилейные медали "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл", "Теңгеге 20 жыл", "Астанаға 20 жыл". Знак "Заслуженный работник Национального Банка РК".