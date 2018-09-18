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Алихана Смаилова "повысили" в чистого 1-го вице-премьера КазПравительства
17:27 18.05.2020

О назначении Смаилова А.А. Первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан

Назначить Смаилова Алихана Асхановича Первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности.

Президент
Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 18 мая 2020 года
№ 334

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СМАИЛОВ Алихан Асханович
/ /
[18.12.1972 - ..]
Родился в г. Алма-Ата. Казах.

В 1994 году окончил Казахский Государственный Национальный университет им. Аль-Фараби, по специальности – прикладная математика.
В 1996 году окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте Республики Казахстан, присуждена степень Магистра государственного управления.

С 1993 года по 1995 год работал в Инвестиционно-приватизационном фонде "А-Инвест".
С 1996 года, находясь на государственной службе, занимал руководящие государственные должности как административные, так и политические.
С августа 1996 года по март 1998 года – занимал должности заместителя начальника управления, начальника управления Национального статистического агентства Республики Казахстан.
С марта 1998 года по апрель 1998 года являлся заместителем председателя Комитета по статистики и анализу Агентства по статистическому планированию и реформам Республики Казахстан.
С 1998 года по 1999 год занимал должности главного эксперта, заведующего сектором отдела, государственного инспектора Администрации Президента Республики Казахстан.
С ноября 1999 года по февраль 2003 года являлся Председателем Агентства Республики Казахстан по статистике.
В феврале 2003 года был назначен вице-министром иностранных дел Республики Казахстан.
С 2003 года по 2006 год являлся председателем Правления Акционерного общества "Государственная страховая компания по страхованию экспортных кредитов и инвестиций".
С февраля 2006 года назначен вице-министром финансов Республики Казахстан.
28 мая 2007 - нояб. 2008 - председатель Совета директоров АО "Продовольственная контрактная корпорация" (Казахстан)
С нояб. 2008 - окт. 2009 - вице-министр финансов РК.
С 27 окт. 2009 - авг. 2014 - пред. Агентства по статистике РК.
С авг. 2014 - 2015 - пред. Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК.
С 11.12.2015 - 2018 - помощник Президента Республики Казахстан.
С 18.09.2018 - 21.02.2019 - Министр финансов РК
21-25.02.2019 - и.о. Министра финансов РК
С 25.02.2019 - 18.05.2020 - 1-й вице-премьер-министр - министр финансов РК

С 18.05.2020 - 1-й вице-премьер-министр РК

Награжден медалями: "Ерен еңбегі үшін", "10 лет независимости Казахстана", "10 лет Конституции Казахстана", "10 лет Астана".

Дипломатический ранг "Советник 1 ранга"

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1589812020
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