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Нур-Султан. Митинг-реквием в честь погибшего и найденного поисковиками красноармейца М. Аманжолова (23/05, анонс)
17:48 18.05.2020

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Общественное объединение "Atamnyn Аmanaty" осуществляет поиск солдат и офицеров, призванных из Казахстана и пропавших без вести в годы Второй Мировой войны, а также увековечиванием их памяти.

"В апреле 2020 года российскими коллегами из поискового объединения "Тризна" Смоленской области, подняты останки красноармейца Медета Аманжолова, 1917 г.р., уроженца Карагандинской области, персональные сведения были получены после расшифровки смертного медальона" - сказал Председатель Правления Мурат Молдагалиев.

Общественное объединение "Atamnyn Amanaty" совместно с Министерством обороны Республики Казахстан 09 мая 2020 года организовало доставку останков М. Аманжолова и хранение в г. Нур-Султан.

23 мая 2020 года в 11.00, при участии руководства Министерства обороны РК, Посольства РФ в РК, а также ряда руководителей НПО запланировано проведение митинга и церемонии торжественной передачи останков красноармейца М. Аманжолова родственникам для захоронения в п. Агадырь Шетского района, Карагандинской области.

"В год 75-летия празднования Победы, мы отдаем дань уважения нашим предкам и выполняем их завет. "Өлі риза болмай, тірі байымайды" деген аталарымыз" - подчеркнул М. Молдагалиев.

Председатель Правления М. Молдагалиев

Контакты для связи:
ОО "AtamnynAmanaty"
Адрес: г. Нур-Султан, пр. Кабанбай Батыра 58Б корпус 4, офис 3
Тел.: +7 776 828 45 35
Почта: ata.amanaty@gmail.com
Instagram: @ata.amanaty

"15" мая 2020 г

Источник - ЦентрАзия
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