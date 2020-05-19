РусЯзык в Узбекистане. Захарову (МИД РФ) обвинили во всех грехах..., - Эрик Зани

17:02 19.05.2020

"Бедная" Мария! Ну, не виноватая она!



Выступление официального представителя МИД России Марии Захаровой по поводу законопроекта, предусматривающего наказание госчиновников за ведение делопроизводства на русском языке, вызвало гневные отклики некоторых депутатов и политиков в Узбекистане.



"Бедную" Марию Владимировну обвинили во "вмешательстве во внутренние дела страны", "неуважении к узбекскому народу", "высшем проявлении цинизма", "беспардонности, не имеющую границ" и прочих смертных грехах. Некий местный поэт даже приписал ей "агрессию по отношении к нашей республике". Между тем эта милая женщина, ведущая неравную информационную войну с американским империализмом и вносящая посильный вклад в ухудшении отношений между РФ и США, ни сном, ни духом не ведала об упомянутом законопроекте. И наверняка очень удивится узнав о ярлыках, навешанных ей узбекскими "патриотами".



На самом деле в ходе традиционного брифинга Мария Захарова по своему обыкновению "мочила" американцев по всем внешнеполитическим направлениям. И закончив это святое дело она перешла к ответам на вопросы. Упомянутому правовому акту в Узбекистане она уделила минутки две, не больше.



В частности, вначале она вкратце упомянула о программах обучения русскому языку в республике, увеличении количества направляемых учебников и бюджетных мест в вузах России для абитуриентов из Узбекистана. А потом прозвучали слова, вызвавшие у некоторых "патриотов" негодование и возмущение.



"Мы обратили внимание на полемику в средствах массовой информации, вызванную данным законопроектом. Складывается впечатление, что его сторонники в явном меньшинстве. Большинство комментариев свидетельствует о сохранении русского языка в официальном обиходе, что в полной мере соответствует духу истории, времени и качеству двусторонних отношений. А главное - интересам самих граждан Узбекистана, которые зачастую делают выбор в пользу учебы и работы в России", - сказала Захарова.



Если внимательно прочитать этот текст, то трудно в чем-либо обвинить автора. Очень ровно и тактично, совсем не категорично, скорее предположительно. Без какого-либо "вмешательства во внутренние дела", нет даже собственной позиции, а лишь ссылка на "полемику в СМИ".



Так что стоило ли огород городить и обвинять во всех грехах милейшую во многих отношениях женщину, ведущую изматывающую схватку с империалистами всех мастей за мир во всем мире. Ну, не покушалась она на независимость государства "с великим будущим". И даже не мечтала (после очередного брифинга) совершить агрессию против него.



Что же касается упомянутого законопроекта, то очевидно, что само его появление ярко свидетельствует о полном провале языковой политики в Узбекистане за годы независимости. И вряд ли с помощью финансового кнута удастся кардинально изменить данное положение. Но Мария Владимировна этого не говорила…



Эрик Зани. г. Ташкент.