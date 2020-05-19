Переживет ли Узбекистан XXI век? Ч. 1, - Б.Мусаев

00:15 20.05.2020 Бахадыр Ф. Мусаев. ПЕРЕЖИВЕТ ЛИ УЗБЕКИСТАН XXI ВЕК?



Часть 1-я.



Настоящий вопрос, вернее, понятие XXI век занимало меня давно как социолога. В свое время опубликовал серию статей в журналах, коллективных монографиях. Содержание названных статей отражали социальные реалии тогдашнего Узбекистана на пороге наступающего нового столетия Среди них, в частности, "Думать о Будущем" (ж. "Коммунист Узбекистана" № 12 1990 ), "Формирование национальных кадров рабочего класса. К вопросу об этнокультурных ресурсах региона" (ж. "Человек и Политика" № 12 1991), "Узбекистан на пороге XXI века" ( ж. " Народ и Демократия" 1992 № 5-6 ) и т.д. и т.п.



Мне было не безразлично будущее нашей республики. Поэтому размышлял , писал о назревших и появляющихся (обостряющихся) новых социально- экономических проблемах Узбекистана на фоне и в контексте прав и свобод (свободы) человека и народа, др. вопросах, касающихся политических событий, их осмысления,.....



Минуло три десятилетия с тех пор, как я написал все это о будущем, представлял, как будем жить, что нас будет воодушевлять, волновать, чем дышать, какие духовные помыслы



I



И думая вновь о будущем, я озадачиваясь теперь вопросами будущего, но размышления эти более всего занимают меня в связи с встающими задачами выживания страны и при том равно как натуральной выживаемости людей в физическом плане, так и исторической выживаемости Узбекистана. В действительности, останется ли страна на политической карте мира, читай, переживет ли она текущий век ? Этот вопрос далеко не праздный и не из области абстракций, во всяком случае, лично для меня, человека, имеющего способность (и привычку) думать, дополняемого чувством обиды за державу, презрения и гнева на государство, которое, известно, "безобразно распустилось", обманывая, обворовывая, унижая, ... Потому невольно в голову идут следующие мысли, с которыми в порядке обсуждения я хотел бы ознакомить читателя, надеясь, что и он осознает значимость мировоззренческих ориентиров будущего с учетом того, в каком положении находится республика и задумался: имеет ли она адекватную идеологию (идею) и систему ценностей, работающих в совокупности как некий "духовный аттрактор", выражая твои, мои, наши исконно - национальные интересы?



.Не отвлекаясь от предмета озаглавленного, давайте, попытаемся поразмыслить вместе, пораскинуть мозгами и поговорим о нашем житие -бытие , например, о том, как на обломках эпохи Каримова функционирует государство, извиняюсь, сильно сказано, что оно функционирует. Да, как же оно, "неисправное государство" (А. Арифов) может функционировать? Разве что, если сказать: там, где думаешь про такое государство, то идут в голову мысли о насилии, о том, что все запущено так, когда те, кто в законе ( власть имущие) творят беззаконие и это беззаконие в законе, которое еще не является пределом.



Не буду голословен. Предлагаю открыть Конституцию Республики Узбекистан. Здесь же в статье 7 (см. Глава II Народовластие) записано:



"Народ является единственным источником государственной власти.



Государственная власть в Республике Узбекистан осуществляется в интересах народа и исключительно органами, уполномоченными на то Конституцией Республики Узбекистан и законодательством, принятым на ее основе....."



Далее я бы также предложил, в частности, обратить внимание на статьи в следующей последовательности. Это 36-я, 53-ю и 55 -ю,.



Их содержание гласит, что де каждый имеет право на собственность и якобы основу экономики Узбекистана составляет собственность в ее различных формах, а государство гарантирует свободу экономической деятельности , предпринимательства и труда...., Частная собственность , наряду с другими формами собственности, неприкосновенна и защищается государством.



Главной из этих перечисленных трех статей, я бы сказал, политико -идеологической и экономической подпоркой (фундаментом) названной государственной власти, реально и фактически обеспечивающей верховенство так называемого народовластия, по сути, читай, верховенства властной бюрократии, является содержание 55 статьи Конституции.



"Земля, недра, воды, растительный и животный мир и другие природные ресурсы являются общенациональным богатством, подлежат рациональному использованию и охраняются государством".



Особенно рельефно это все обнажается, как "охраняется" все государством, в т.ч. и право наше на собственность, когда посмотрим (вспомним и напомним) ) как происходил процесс приватизации квартир, домов при бывшем главе "государства - реформатора, затем все это похерили повсеместно при сносе жилых домов, принявших массовый характер . Какое право на частную собственность, когда статья 55 Конституции сводит на нет эти права .. Земля у государства и пожелай власть имущим на что - либо сподвигнуться, несомненно, которые принесут им бабло , то, тогда человек, будь ты владелец жилья, собственник - предприниматель, построивший или купивший здание для нужд своей деятельности, своих правах ... снесут в одночасье и многоэтажку и пятиэтажку. Идут в бой , здесь не одни старики (разбойники ). Выросли новые поколения крыс, извиняюсь, патриотов. Прислушайтесь и услышите, как они идут с возгласами: Биз хеч кимдан кам эмасмиз (" Мы ничем не хуже остальных" учил Юртбоши) Алга! (Вперед!) Ватан учун! (За Родину! ) Ур(а) ! Ур(а) ! Словом, даешь Бабки! Руби и Куй пока горячо



Есть ли нужда комментировать и подробно показывать, доказывать, как по жизни, т.е. по букве и духа Основного Закона получается, что нет никаких прав и свобод, даже того, что казалось бы дано человеку от рождения. Ведь, например, я как человек, отдельный индивидуум являюсь Собственником своей Жизни, моя Жизнь и Свобода, Независимость от другого себе подобного даны не законом от государства



Да, собственно, чего стоят эти статьи Основного Закона на примере содержания вышеприведенных трех (36, 53, 55), если все и вся в руках государства, начиная от средств производства, включая землю. Какова цена разговоров ? ....Грош им цена всем этим словам, когда ежедневные дела власть имущих по жизни на протяжении более четверти века диссонируют с провозглашаемыми ими словами, что они слуги народа,. Ну, разумеется, у нас все стабильно и над Ташкентом мирное небо, никто не собирается трясти это государство ..Кто же его будет трясти?! Ведь оно народное и по закону все его действия законны, хотя будто и не прекращаются разговоры (систематически появляющиеся в Сети новости с жареными фактами) о том, как и кто сколько хапанул...Заглянешь сюда.. Здесь такие факты, что диву даешься, каких космических масштабов достигло воровство И то, правда, что пионерами - первопроходцами в деле строительства своего личного великого будущего выступают люди государевы ("государственники", наипервейшие "патриоты") , особенно из среды "команды триумфаторов" (М. Захидов) Не буду голословен. Вот днями (13.05 2020, 16 05 2020) , бродил в интернете и случайно открыл страницу фейсбука Сафара Бекжона, где видеролик , как он рассказывает, что генерал Турсунов (отец Ойбека Турсунова, мужа старшей дочери президента Ш. Мирзиеева) попытался было приватизировать, найденный им клад бывшего Генерального прокурора Кодырова (ныне осужденного) При этом говорится, не о каком стандартном наборе всякого халама - балама., а, если я не ослышался, о тридцати девяти (39) тоннах припрятанных прокурором золота. Верно, ходит молва о такой категории власть имущих и иже таких, кто с ними, что они взбесились, почуяв запах валюты Кстати, С. Бекжон упоминает, что национальные богатства находятся в руках 90 семейств. Естественно, они относятся к власть имущим.



Да уж....В самом деле, неисправное у нас государство, которое, тем не менее, представляет узаконенные в Законе ..., читай, "гарантирующие" обеспечение права человеку (множеству людей) от имени этого множества как хозяев общенациональных богатств А что тут удивляться. Они в законе, ибо прикрыты Законом, который служит отнюдь не множеству.



Да уж...Как ни крути, ни говори, ни провозглашай, ни изобретай, звучащие складно пафосные слоганы, все просто и жестоко по жизни нашей: или Узбекистан покончит с государством воров - или это "неисправное государство" клептократов в ближайшей перспективе разворует и доконает Узбекистан.



II



В таких условиях строя правления, где только одна 55 статья Закона выражает ее дух, читай, Ложь и лицемерие , ибо названная статья сводит на нет притязания (право) людей на собственность (прописанной в 36 -й статье Конституции). Итак, этого достаточно , чтобы увидеть насколько были пропитаны ржавчиной лжи красивые слова и дела известной персоны власти , ибо являлись зеркальным отражением его неправильного мировоззрения, стержень которого составляла аморальная этика. На сегодняшний день ничего не изменилось в таковом государстве и в поведении его служителей, естественно, связанной с этим строе правления, однопартийной системы (партии власти президента ) , имеет продолжение воровство, ... Моменты позитива не меняет общей картины негатива . Потому повторим вновь и вновь: в таковых условиях



не может быть и речи, о каких - то реформах, назови их демократическими или реформами без решения проблем, да, хоть углубленно расширяющимися с выходом на путь некоего национального прогресса.



Между тем, даже из среды остатков прежней оппозиции раздаются голоса о возможности изменений в Узбекистане, тон выступлений, а, главное, их содержание на грани пародии , потому что напоминают позицию моралистов, рассуждающих о демократии. Я охреневаю, читая, например, вот такого рода утверждения



"Верю в разумное доброе вечное. Жизнь коротка. Самый отъявленный хищник не проживет дольше срока установленного природой.Через 5-10 лет престарелые алчные крысы, делающие погоду, оставив о себе недобрую память, вымрут. И страна обязательно поднимется с колен"



" Я написал пост" верю, когда через 5-10 лет старые алчные крысы негативно влияющие на управление государством вымрут- наша жизнь наладится".В ответ масса насмешек и пессимистических комментов.Еще раз повторяю.Верю в разумное, доброе, вечное! Верю в себя и в вас друзья.Здоровые силы у нас есть и их вполне достаточно, чтобы изменить мир".



И еще активист пишет, что якобы " массовое сознание растет не по годам, а по часам" ( именно массовое сознание. Заметим, что не общественное - прим Б.М.)



Акцентируя внимание читателей Сети на том, что он "человек смеющий мыслить и говорить вслух", находит нужным привести и такую премудрую мысль - предложение, озаглавив ее Глас Народа о Политике.:



" Нужна сплошная проверка всех Махалли, они все в поле подозрений"



Ну, если господин -товарищ из активистов, к тому же смелый говорить вслух, быть может, ему следовало дополнить , усилить и углубить данную мысль как гласа народа предложением, что махаллю, да и вкупе с ними Комитет по вопросам махали и ..., непременно пропустить через прокуратуру и следствие.



И здесь к месту повторить: я натурально охреневаю.



Да уж ... это массовое сознание с его уровнем интеллекта.



Почему то сей момент, как только вектор направленности разговора приблизился наконец к массе (множеству ) , массовому сознанию , аморфного по смыслу понятия "народ", которым прикрываются власть имущие, вешают этой же массе (множеству) лапшу (лагман), все дальше и больше, оболванивая таковое сознание и, умножая мусор, хаос в его и без того разболтанной системе ценностей, то мне в голову идут слова другого оппозиционера, я сказал бы, оппозиционера иного типа. Почему иного типа? Потому, что, представляется, ныне мы видим, как на наших глазах, в лице Мухаммада Солиха, ныне происходит рождение нового взгляда оппозиции на природу вещей, связанных с пониманием, осознанием подлинного смысла понятия народ. Я имею в виду стихотворение "Хак ва Халк орасида" ("Между Истиной и Народом") , воспроизведенные самим Мухаммадом Солихом 17.05 2020 г. на своей странице фейсбука Здесь, на мой взгляд, вырисовывается плод (итог) размышлений автора стихотворения как поэта, публициста и политика, его отношении к народу (массе), как человека духа, который прежде колебался, сомневался и ошибался в оценке и понимании природы это понятия, признания своей боязни сказать ему в глаза Правду о его слепоте, духовном нездоровье



Однако остановимся сегодня на этом, чтобы продолжить далее разговор о Духовном, высоком предназначении духовного, а именно, в исторической выживаемости. Что должно делать в этом направлении там, где страна фактически лежит на обломках эпохи Каримова, но будто вдохновлена новой фикс- идеей, согласно которой Узбекистан вышел на путь национального прогресса.



Продолжение следует.



Бахадыр Ф. Мусаев 19 05 2020 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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