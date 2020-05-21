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"Историческая память как основа укрепления гуманитарного сотрудничества на евразийском пространстве" (анонс международной видео-конференции, 22/05)
15:40 21.05.2020

Бой после Победы: представители стран СНГ обсудят меры по сохранению правды о войне

В условиях непрекращающихся на Западе попыток пересмотра итогов Второй мировой войны, массового сноса мемориалов советским воинам-освободителям и возвеличивания им в противовес пособников нацизма народы бывшего СССР должны объединить свои усилия для отстаивания памяти своих предков и понесенных ими колоссальных жертв. В этих целях представители Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана 22 мая 2020 г. совместно проведут Международную видеоконференцию "Историческая память как основа укрепления гуманитарного сотрудничества на евразийском пространстве" (к 75-летию Великой Победы).

Инициативу АНО "Содружество народов Евразии" по ее проведению широко поддержали в качестве соорганизаторов Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами (Узбекистан), Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова (Казахстан) и НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета (Россия), докладчики из ведущих научных, образовательных и экспертных центров, военно-поисковых и национально-культурных объединений, историки, писатели и журналисты стран СНГ.

В работе конференции примут участие: профессор Казахского национального университета им. аль-Фараби, доктор исторических наук, автор книг "Казахстанцы - участники обороны Брестской крепости" и "Панфиловцы: наша гордость, наша слава" Лайла Ахметова (г. Алматы, Казахстан); профессор Киргизско-Российского Славянского университета, доктор политических наук Лариса Хоперская (г. Бишкек, Кыргызстан); директор НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета, доктор исторических наук Веналий Амелин (г. Оренбург, Россия); зав. кафедрой всеобщей истории Оренбургского государственного педагогического университета, доктор исторических наук Равиля Хисамутдинова (г. Оренбург, Россия); военный историк и журналист, автор книги "Война и Победа. Таджикистан в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", руководитель Поисковой группы "Память-201" при 201-й российской военной базе в Таджикистане Гафур Шерматов (г. Душанбе, Таджикистан); директор Центра исследовательских инициатив "Ma’no" Бахтиер Эргашев (г. Ташкент, Узбекистан); старший научный сотрудник Института истории Академии наук Республики Узбекистан Ринат Шигабдинов (г. Ташкент, Узбекистан) и др.

Вместе они проанализируют опыт и перспективы информационно-просветительской, мемориальной, воспитательной работы с молодежью, придания военно-поисковому движению и памятным акциям международного характера в целях сохранения исторической правды о Второй мировой войне как общей духовной основы национального самосознания, братства и сотрудничества их народов на современном этапе.

Денисов Д. Н.
старший научный сотрудник
НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ,
кандидат исторических наук

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1590064800
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