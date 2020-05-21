Узбекистан. Особенности национальной статистики по коронавирусу, или как навести тень на плетень, - Эрик Зани

15:42 21.05.2020

Особенности национальной статистики по коронавирусу, или как навести тень на плетень



В Узбекистане статистка Минздрава республики по Covid-19 настолько разнообразна и широка, что ни у кого вроде бы не должно возникнуть сомнений в ее исчерпывающем характере. И в том, что в этом вопросе мы впереди планеты всей.



Судите сами: если во всех странах данные по пандемии объявляются один раз в день, то в нашей республике это делается три раза - по состоянию на 10 часов утра, 15 и 23 часа. В этой лаконичной информации медицинские чиновника умудряются также вместить сведения о тех, кто заболел. Как правило это узбекистанцы, вернувшиеся из дальних странствий, или, например, водители международных грузовых автомобилей дальнего следования.



Однако, даже при беглом сравнении национальных и международных данных возникает маленький вопрос: почему в нашей статистике отсутствует количество инфицированных за последние сутки? Может, это военная тайна?



А ведь это очень важный показатель, из которого становится ясно о динамике распространения пандемии и эффективности принимаемых мер в борьбе с ней. Почему же в данном вопросе наша страна пошла довольно своеобразным путем, минуя тот, что избран практически всеми государствами и организациями, ведущими учет этого вирусного заболевания?



Поначалу, когда темпы распространения инфекции были незначительны, Минздрав республики на своих сайтах публиковал информацию о ней один раз в день. Как и весь остальной цивилизованный мир. Однако, даже тогда о суточном приросте заболевших у нас почему-то не сообщалось. Но уже в конце марта - начале апреля о числе зараженных в Узбекистане стали сообщать два раза, начиная обе эти информации одинаковой фразой "На сегодняшний день…".



Осознав затем, что "сегодняшний день" бывает только один раз в году, рационализаторы из Узминздрава внесли коррективы в этот процесс и новые творческие идеи. Начиная где-то с 5 апреля, информация о коронавирусе стала публиковаться аж три раза в день, и данный порядок сохраняется и поныне. Например, 20 мая сообщалось, что в 10 часов утра число инфицированных составляло в республике 2.880 (+25), в 16.30 часов - 2.927 (+47), в 23 часа - 2.939 (+12). Если кто-то решит, что в скобках дан суточный прирост инфицированных, то это будет глубокой ошибукой. Это всего лишь разница между последним и предыдущим показателями. А за сутки (то есть 19 мая) коронавирусом в Узбекистане заболело… 84 человека (!). Совсем не мало! Так что вывод напрашивается сам собой - свистопляска с показателями и отсутствие четких данных по числу заболеваний за сутки позволяет медицинским чиновникам затушевывать, увести в тень истинную динамику распространения опасной инфекции. И представить процесс борьбы с ней в розовом цвете.



Например, ведущий специалист Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Маруфжон Мадаминов, объясняя в начале мая принимаемые меры по снятию карантина, заявил,



что "мы прошли пик заболеваемости и так называемое плато, теперь наблюдается регресс по притоку инфицированных".



Даже тогда это категоричное и голословное, не подкрепленное никакими цифрами и фактами заявление не соответствовало действительности, ведь число инфицированных в сутки прыгало от 20 до 70 человек. Сейчас же оно воспринимается как полная ахинея, достаточно взглянуть на цифры прироста инфицированных за последние дни - 33; 41; 52; 15; 46; 64; 84. Какое же это плато? К тому же после него начинается спуск, у нас же он пока не наблюдается.



Может, рационализаторам из Узминздрава не стоит изобретать велосипед и на ровном месте наводить тень на плетень? Может, стоит обратиться к общемировой практике, когда каждая страна обязательно сообщает не только общее количество инфицированных с начала эпидемии, но и число заболевших за минувшие сутки? И делать это не пять, а один раз в день, чтобы не создавать неразбериху. Нет сомнений, что в этом случае успешная борьба с коронавирусом в Узбекистане станет более прозрачной.



Эрик Зани. г. Ташкент.