Переживет ли Узбекистан XXI век? Ч. 2, - Б.Мусаев

00:22 22.05.2020 Бахадыр Ф. Мусаев ПЕРЕЖИВЕТ ЛИ УЗБЕКИСТАН XXI ВЕК? Часть 2-я.



" В обществе, где государство, самая власть построены на лжи, нет силы и гибкости, а без них не выполнишь нелегкой задачи - не утвердишь себя достойно в истории"

(Хосе Ортега И Гассет. "Восстание масс"



Предыдущая часть настоящей заметки (см. centrasia.ru 20.05 2020 ) заканчивалась словами о том, что должно делать там, где все будто находится между Истиной и Народом, где страна фактически лежит на обломках эпохи Каримова, а массы (множество людей) вдохновляют более или менее успешно очередной идеей -фикс, согласно которой Узбекистан вышел на новые рубежи . Это путь национального прогресса



Да уж ...Действительно зашагало множество, именуемое народом по названному пути. И , правда, если свидетельствуют, отнюдь не слуги народа, а сам глас народа, что де ныне , "по часам растет массовое сознание"



Куда растет?



Задаваться в таковой форме постановкой вопроса могут, на мой взгляд, лишь очень оторванные от реальной жизни . Между тем, она, эта жизнь, мало сказать, что растет и растет массовое сознание , а обнаруживает его динамизм и неудержимость.



Вот, в частности, оказывается, в эти дни и часы забродило и забурлило оно. Чего стоят только бурное обсуждение им вопроса о государственном языке, заговорились (договорились) о национальной гордости, национальной совести, национальной чести, ... и бесценности родного языка. Словом, "и пошла писать губерния!" И дописалась до другой крайности иная сторона по своей критической направленности "мыслей" в утверждениях следующего типа.



"Благодаря именно русским и русскому языку Узбекистан совершил скачок из средневекового мракобесия в цивилизованный мир. Иначе мы до сих пор находились бы на уровне Афганистана. Травить теперь русский язык и русских - равносильно подлости ничтожеств".



Нет, лично я, не собираюсь вливаться в это поток сумасбродства, массового психоза, который, например, в моих глазах понимается проявлением глубоко деформированного общественного сознания, образчиком "разрухи в головах"



О чем пишете, что обсуждаете и "дискутируете", господа - товарищи соотечественники, когда страна лежит на обломках..., ничего не изменилось в порядках, строя правления, где царят, с одной стороны, убогость и бедность, с другой - коррупция ....и ..., разворовывается в страна в эти пресловутые часы роста массового сознания.



О том ли надо думать, говорить и спорить?! Какая такая национальная гордость и честь, разве мы это уже не проходили?



Помнится, немногим более 30 лет назад (1988г.) , пустоцветы от науки в Узбекистане уже выступали с позиций якобы защитников национальной чести, цитируя классика "Чтобы взлететь, птица должна стать гордой"



Несомненно, понятия "народ" и "нация" являются серьезными вещами, но они предмет науки и здесь до сих пор нет четко и однозначно определяемых трактовок, зато налицо (и потому) путаница там, где зачастую касаются вопросов, связанных с пониманием таких вещей, как национализм и национальные чувства (иже с ними в понимании природы национальной гордости, чести, ..), когда имеет место их восприятие как синонимов, неоправданное отождествление национализма с шовинизмом, неспособность правильной расстановки приоритета в вопросе прав человека и народа



Все же почему, сегодня опять происходит всплеск "смелых" рывков в будущее , читай, обнаружение (повторю вновь) "разрухи в голове" , где и когда оставляют за порогом , как ненужную вещь Всеобщую Декларацию Прав Человека, т.е., по сути, государственные (и при том мнимо государственные -прим Б.М.), групповые, будь то они, назовем их народными или национальными, ставятся выше человека, выше интересов человека, а значит, и его Свободы, известно, данных, каждому от рождения природой.



Не знаю, кто и как реагирует на последние образчики поведения нынешнего множества (масс) на примере Узбекистана в сложившихся обстоятельствах жизни для всего народонаселения, в условиях "неисправного государства", как ведут себя , что говорят т.н. государственные мужи, каким образом внимают им массы. Лично я, вижу и понимаю: наш, т.н. народ слеп и нездоров в целом. И смею предполагать, потому и по причине того, что над ним стоит ...., он стал уже частью этой системы, принимая его правила игры (установленные порядки ради порядка) В результате, как ни парадоксально звучит, в условиях таковых порядков, триумфа "команды триумфаторов", чем дальше шагаем по пути углубления..., расширения.. и пути национального прогресса, тем очевиднее нарастание бардака, извиняюсь, признаков хаоса "наверху" и "внизу". .



Подобная направленность размышлений невольно заставляет вернуться вновь к упомянутому стихотворению "Между Истиной и Народом" ("Хак ва Халк Орасида"). Вчера я позвонил другу и земляку поэта проф. Атаназару Арифу и поделился с ним, помимо всего прочего, какие мимолетности импрессии охватили меня после прочтения... ...И услышал в ответ после некоторой паузы:



Будь Свободен - слово Творца Духу каждого



Иждивенцем не быть у Тирана правления ..



Далее А. Арифов (А.А.) говорил что - то- насчет того, что не надо отчаиваться, о понятии народ, что оно искусственно, принять его значило бы поддаться обману, смириться со сложившимися обстоятельствами нашей повседневной жизни, порядками и с вытекающими отсюда последствиями,...Я прервал его, сказав: : хотел бы услышать ваше мнение относительно озаглавленной темы (заметки).



Между нами ( А.А. и Б.М.) состоялся разговор в следующем порядке.



А.А. - Вы обозначили, новую тему. Конечно, я понимаю, что она написана для того, чтобы обратить внимание на вопросы, связанные с необходимостью обсуждения, встающих задач исторической выживаемости страны. Это наша общая с вами тревога, боль, .



Б.М.- Верно заметили, Атаназар - ака, Впрочем, данный вопрос для Вас лично не столько и не сколько научный, поскольку в свое время были , да, и сейчас остается воином утраченного шанса новой жизни. Здесь ни грана лести в моих словах. Они относятся ко всем вашим друзьям - собратьям по оппозиционной деятельности 90-х. Куда бы ни разбросала их судьба, как бы драматически ни сложилась жизнь и судьба, исходя из того, что все преследовали цель по воплощению в жизнь Свободы как высшей ценности высшей ценности , то это достойно Хвалы и Славы. . Ведь идея не умирает. Я к тому, что живы ваши идеи, значит, то, что вы все посеяли, придет (созреет) время и они взойдут на нашей почве. Никогда этого не забудут благодарные потомки. Неподсудны Вы и ваши Дела и Слова (выдвинутые Идеи). И , смехотворны попытки некоторых "критических критиков" местного пошиба, если не мерзавцев, то, несомненно, с изрядно подмоченной репутацией, зачастую, вставших не то, чтобы в позу любителей подискутировать о том, что представляет собой сегодняшний Узбекистан, а де, что они в осмыслении и оценках всего этого являются достойными противниками известных оппозиционеров.



Атаназар-ака, извините за это отступление. Аллах с ними.. с этими титаниками мысли, в рассуждениях которых не найти ни грана элементарного мышления, признаков способности честно анализировать действительность .. Да уж..., если что обнажено в их рассуждениях сполна, так это холуйство, что они стоят в хоре, подпевающих ..... ....



Но, собственно, я хотел сказать, что не запамятовал те лихие, поистине судьбоносные годы начала 90-х. Будь принят ваш альтернативный вариант Проекта Конституции, то в Узбекистане, именно в те годы началось бы рождение новой реальности и соответственно перекодирование сознания нашего человека, изменилось в корне состояние индивидуального и общественного сознания . Хотелось, чтобы сейчас, пользуясь моментом, услышать некоторые подробности того, при каких обстоятельствах был рожден названный альтернативный Проекта Конституции



А.А.- Спасибо Вам за добрые слова. Я тронут и коли вы так хотите, то вкратце расскажу то, что, наверное, представляет интерес с точки зрения и отражения в памяти человеческой и исторической Последняя, вы согласитесь, что наша новейшая история с точки зрения ее официальной изрядно..., если тем более, рассуждать с позиций оценки репутации политиков - руководителей ... Ну, не мне это вам , не раз писавшего о законах нашей власти ...



Б.М. - Наверное, имеете в виду мои суждения на предмет, например, цепляет ли Мирзиеев коррупцию или щупает систему, Постисламском Узбекистане и т.п. заметках .



А.А. Да, да. Но, давайте, я продолжу ... .



В июне 1992 партия "Эрк" представила альтернативный Проект Конституции, альтернативный официальной, написанной властью Проектом Конституции Республики Узбекистана (которая была принята 8 декабря 1992 на одиннадцатой сессии Верховного Совета РУз- прим Б.М) Наш альтернативный Проект Конституции состоял из 10 статей и был передан лично в руки тогдашнему председателю Верховного Совета Шавкату Юлдашеву. Сверх того, мы размножили этот Проект (кажется, в количестве 200 экз. ) и распространили среди работников различных властных структур. В это же время Мухаммад Бекжан создал макет газеты "Эрк", включив в нее названный альтернативный Проект Конституции. Однако верховный цензор Узбекистана издал приказ не давать ходу распространению (исключить возможность ознакомления общественности страны с таковым альтернативным Проектом. и вообще не допустить самое обсуждение даже официального Проекта Конституции



Б.М. - Иначе говоря, Атаназар-ака, речь идет о прямом запрете не только этого первого номера вашей газеты, а и запрету проведения референдума по вопросу о Конституции, загодя признанию существования лишь одного Проекта Конституции, написанного в высоких кабинетах власти под руководством известной персоны власти.



А.А. - Именно так.



Б.М. - Тогда, в самый раз нам закруглиться. . Но для доведения до логического конца наш разговор в финальной ее части к месту и принципиально важно в качестве сведения или равно информации для размышления читателям, привести (процитировать) одну из главных статей альтернативного Проекта Конституции Республики Узбекистан, любезно предоставленного вами и вашем переводе с узбекского на русский язык



Вот она, эта 10-я статья, состоящая из 3-х пунктов.



1. Земля и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Узбекистана, составляют основу жизни и деятельности населения этой территории, охраняются государством как объекты права собственности народа и используются на благо человека, общества, грядущих поколений.

2. Земля и другие природные ресурсы находятся в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности, частное лицо, государство, кишлак, аул, махалла и др., как субъекты права собственности равны перед законом.

3. Субъекты и объекты собственности, пределы и порядок осуществления собственниками земли своих прав и гарантии их неприкосновенности определяются законом"



Вместо P.S.



И пошло, поехало. С тех пор, как была принята Конституция Республики Узбекистан с ее 55 -й статьей, являющейся квинтэссенцией содержания всех остальных (а их всего 128), раскрывающая их цель (смысл назначения), утверждения строя правления и экономической основы в виде формы собственности тождественной социалистической..



Итого. На пути движения, выхода из состояния вековой спячки, пробуждения людей поставлен огромный камень, который, к сожалению, надо признать успешно остановил, сдвинувшиеся было с места материки социальной жизни. Зато, благодаря ему......теперь .... ...Иди и Гляди! Ана Хает! (Вот она Жизнь!), где из под глыбы день - деньской, из года в год, на протяжении почти трети века выползают всякие ..., имя им легион крыс, иже кто с ними ......



Как здесь не размышлять на предмет озаглавленного, если т.н. государство не может и не способно делать то, что ему предназначено по определению, его должным функциям, например, в создавшейся обстановке, где клептократы правят бал, остановить процесс метастазы коррупции, или регулировать, решать социально- демографические проблемы, ...



А что сулил альтернативный Проект Конституции Республики Узбекистан, судите сами читатели, думайте



Продолжение следует



Бахадыр Ф. Мусаев 21 05 2020 Ташкент Тузель - 2 Источник - ЦентрАзия

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