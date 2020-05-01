Скончался заслуженный гидростроитель Таджикистана Киемиддин (Николай) Асоев

12:05 23.05.2020

Асоев Киемиддин

Asoev Kiyomiddin

(10.06.1940 - 18.05.2020)



Родился 1940 года в кишлаке Заки Абди ( Калаи Хусайн сельсовета Пуштарог) Сангворского района Гармской области



Трудное военное детство в высокогорном холодном крае стала причиной тяжелой болезни ног и вместо счастливой и беззаботного детства он долгие годы провел в лечебных учреждениях Янгибазара ( Вахдат), Шахринава и Варзоба. После выздоровления его определили на учебу, учился в детском доме Нурека в русской 7 летней школе. После завершения учебы в детдоме Нурека, где говорили только на русском языке, его нарекли детдомовским именем, стал он Николаем и с этим именем он прожил всю свою сознательную жизнь



После успешной окончания начальной школы он поступил и в 1962 году и успешно окончил Душанбинский политехнический техникум. Получил специальность мастера строительства



1962 - 1965 гг. - по направлению Министерства мелиорации и водного хозяйства Таджикской ССР работал в СМУ -1 Яванского района сначала мастером, прорабом, затем начальником участка.



1969 - 1973 гг. - начальник ПМК-13 Ордена " Знак почета" УС. " Яванводстрой" (поселок Рассвет Куйбышевского района)



1973 - 1976 гг. - Начальник ПМК 24. (Новобад Куйбышевского района) Ордена " Знак почета" УС. " Яванводстрой"



1976 - 1981 гг. Управляюший строительного треста "Яванводстрой"



( трест, одно из крупнейших организаций по освоению целинных земель Явано - Обикиикской долины, которая включала в себе 14 организаций, 7- передвижних механизированных колон ПМК, и две автобазы в которых трудились 4500 рабочих и специалистов



Возглавляя этот прославленный коллектив УС. " Яванводстрой" он непосредственно участвовал в строительстве крупных гидротехнических сооружений: туннель "Парчасай" и " Лойкасай", строительство крупных оросительных каналов правой и левой ветки для обводнения и освоения целинных земель Явано - Обикииской долины Куйбышевского района Вахшской долины, также создание быта для целинников, то есть, строительства современных поселков включающие в себе школы, больницы, кинотеатры и многие объекты быта целинников. Одновременно на плечи коллектива треста было возложено подготовка целинных земель под посевы сельскохозяственных культур.



1981 - 1988 гг. - назначен, заместителем Начальника Главка " Таджикглавводстрой" Министерства мелиорации и водного хозяйства Таджикской ССР



За годы работы в Главке Главка " Таджикглавводстрой" Министерства мелиорации и водного хозяйства Таджикской ССР он непосредственно курировал строительства больших амбициозных проектов Советского агропрома в Таджикистане, освоение Бешкенской долины и освоение Дангаринской степи.



В начале 80-х годах для освоения Бешкентской долины освоения 12 тысяч гектаров ранее пустуюших земель был создан трест "Бешкентводстрой", состоявший из 17 предприятий на плечи коллектива строителей треста было возложено строительство уникального нижне-кафарниганского водохранилища, позволяющего орошение пустующих земель Бешкентской долины



Освоение Дангаринской степи и сооружения в связи с этим самого крупного и сложного в гидрогеологическом отношении ирригационного тоннеля



Строительство сложного ирригационного тоннеля безнапорного участка Дангаринского тоннеля через Вахшский хребет позволила провести воду из Нурекского моря в Дангаринскую степь, что дало возможность начало освоения новых земель 75 тысяч гектаров в Дангаринском районе.



1988 - 1993 гг - работал руководителем группы советских специалистов Министерства мелиорации ССР в республике Мозамбик (Африка)



1993 - заместитель руководителя управления строительства " РОГУНГЭССТРОЙ"



Начальник отдела внешнеэкономических отношений Государственного унитарного предприятие

"Рохи охани Точикистон"



Начальник отдела кадров гидроэлектростанции на реке Вахш в Таджикистане "Сангтудинская ГЭС-1"



Николай Асоевич во время учебы связал свою жизнь с Ойгул Саидмурадовной (Гуля)



Она была с ним рядом с ним в самые трудные времена, она скончалась 18 апреля 2016 года.



Правительство Таджикской ССР достойно отметило труд К.Асоева - за активную жизненную позицию, профессионализм, глубокие знания, эрудицию в своем дела, достижение высоких трудовых показателей, он был награжден многими орденами и медалями Советского Сосюза. К.Асоев неоднократно избирался депутатом различных уровней, также его ратный труд на благо страны отмечался грамотами Президиума Верховного Совета Таджикской ССР и Министерства Водного хозяйства и мелиорациии СССР.



Отправил Мухамедов С.Д