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Благодарность братского народа. Кыргызы признательны казахским пограничникамБлагодарность братского народа. Кыргызы признательны казахским пограничникам
12:23 23.05.2020

Благодарность братского народа

В адрес Пограничной службы Казахстана от Посольства Кыргызской Республики поступило благодарственное письмо.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в письме от имени Посольства и от себя лично выразил благодарность казахстанским пограничникам.

Департаментом ПС КНБ по Актюбинской области оказано содействие и помощь в решении вопроса эвакуации и возвращения на Родину 541 гражданина Кыргызской Республики.

В связи с пандемией граждане братского народа с 16 марта, находясь в г.Соль-Илецк Оренбургской области Российской Федерации, не могли вернуться в свои дома и семьи. Сегодня они благополучно добрались в родные края.

Стражи границы, не считая это героическим поступком, продолжают нести службу по охране рубежей Родины и всегда готовы протянуть руку помощи всем тем, кто остался в беде.

В своем письме господин Ж.Кулубаев пожелал пограничникам Казахстана успехов в профессиональной деятельности и крепости духа.

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Пограничниками задержан
подозреваемый, находящийся в розыске

18 мая 2020 года пограннарядом Департамента ПС КНБ по Жамбылской области на участке казахстанско-кыргызской границы обнаружены следы человека. В ходе поисковой операции задержан гражданин "К".

При проведении следственных действий установлена личность гражданина, который находился в розыске за совершение тяжкого преступления.

Задержанный передан в органы внутренних дел для проведения дальнейшего расследования.

Пресс-служба КНБ РК

Источник - ЦентрАзия
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