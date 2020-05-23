Уникальные лоты на веб-аукционе "Знак": акции в 100 руб. АО "Русско-Персидский банк"

23:19 23.05.2020

На известном московском аукционе "Знак" выставлены на тематические торги "Собрание-1" уникальные ценные бумаги советского периода, о существовании которых даже не подозревали (до сего времени) специалисты.



Речь идет об акциях АО "Русско-Персидский банк" в 100 рублей и 50 акций в 100 рублей каждая (лоты №308 и 309).



Лот 308 - Акционерное общество "Русско-Персидский банк". Акция. 100 рублей 1934 г.



Лот 309 - Акционерное общество "Русско-Персидский банк". 50 акций. 5 000 рублей 1934 г.



Ставки можно сделать уже сейчас, окончание торгов - 31 мая.



На данный момент максимальные ставки на каждый лот - по 300 тыс. рублей.



Полагаем, что в итоге - цена продажи составит никак не менее 500 тысяч за 1 акцию.



Подробности смотрим тут - https://www.znak-auction.ru/online/64/0/31.htm