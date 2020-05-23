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Уникальные лоты на веб-аукционе Знак : акции в 100 руб. АО Русско-Персидский банк Уникальные лоты на веб-аукционе "Знак": акции в 100 руб. АО "Русско-Персидский банк"
23:19 23.05.2020

На известном московском аукционе "Знак" выставлены на тематические торги "Собрание-1" уникальные ценные бумаги советского периода, о существовании которых даже не подозревали (до сего времени) специалисты.

Речь идет об акциях АО "Русско-Персидский банк" в 100 рублей и 50 акций в 100 рублей каждая (лоты №308 и 309).

Лот 308 - Акционерное общество "Русско-Персидский банк". Акция. 100 рублей 1934 г.

Лот 309 - Акционерное общество "Русско-Персидский банк". 50 акций. 5 000 рублей 1934 г.

Ставки можно сделать уже сейчас, окончание торгов - 31 мая.

На данный момент максимальные ставки на каждый лот - по 300 тыс. рублей.

Полагаем, что в итоге - цена продажи составит никак не менее 500 тысяч за 1 акцию.

Подробности смотрим тут - https://www.znak-auction.ru/online/64/0/31.htm

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1590265140
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