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Планы создания совместных таджикско- белорусских молзаводов отложены из-за эпидемии короновируса, - В.Касымбекова
00:40 24.05.2020

Планы создания совместных таджикско-белорусских молзаводов отложены из-за эпидемии короновируса

В рамках Договора о стратегическом партнерстве между Таджикистаном и Беларусью, были подписаны многие соглашения о сотрудничестве во многих областях.

Специалист Управления международных связей Минсельхоза РТ Файзмахмад Амонов сообщил, что Таджикистан заинтересован в использовании белорусского опыта молочного производства.

"Поэтому, в рамках 13-го заседания таджикско-белорусской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в котором приняли участие представители аграрных ведомств двух стран и деловых кругов обоих стран, были подписаны соглашения о реализации двух совместных проектов в сфере переработки молока в Душанбе и Гиссаре", - сообщил Ф. Амонов.

Договор о создании в Душанбе нового молочного завода с таджикской стороны подписало руководство совместного предприятия (СП) ООО "Ватан", с белорусской стороны - ОАО "Минский молочный завод №1".

Согласно договору, СП "Ватан" будет работать по белорусским технологиям. Финансирование осуществляется с участием кредитных ресурсов Международной финансовой корпорации (IFC).

По планам, в текущем, 2020 году, первая выпущенная продукция молокопереработки СП Беларуси и Таджикистана должна была поступить в торговые сети.

Специалисты СП "Ватан" для этого проделали немалую работу: в настоящее время на территории бывшего, давно бездействующего мясокомбината, возведены производственные корпуса нового молзавода.

На Кировском заводе "Сельмаш" было закуплено необходимое промышленное оборудование, включающее, в том числе, несколько технологических линий, которые уже доставлены и находятся в цехах приемки молока, закваски, творогозаготовительном и йогуртовом.

К оборудованию было подведены электро-, паро-, и водоснабжение; также были установлены парогенератор, ледогенератор и система очистки воды.

В марте планировался приезд российской группы специалистов, которые должны были произвести монтаж оборудования и осуществить и пуско-наладочные работы. Однако именно в это время прекратилось авиасообщение между Россией и Таджикистаном, и приезд российских специалистов, а также запуск оборудования не состоялся.

Соответственно, был остановлен и следующий этап работ - приезд белорусских технологов молочного производства, которые должны были вместе с таджикскими коллегами разрабатывать рецептуру выпускаемой продукции, внедрять технологию производства, запустить технологические линии и наладить производство. Однако и их приезд отложен на неизвестное время.

Заместитель директора СП "Ватан" Мадина Максудова рассказала "АП": "Все пуско-наладочные работы отложены на неопределенное время. Работы остановлены, коллектив распущен по домам. Мы соблюдаем все рекомендации Минздрава, направленные на профилактику распространения короновируса.

Письма с изложением сложившийся ситуации направлены в Минэкономразвития и новых технологий, а также Хукумат Душанбе.Как только позволят условия, мы возобновим работу по вводу молзавода в эксплуатацию. Однако, когда это время наступит, неизвестно".

Отметим, что СП "Ватан" имеет свою животноводческую молочную ферму, находящуюся неподалеку от г. Турсунзаде, где содержится около 500 дойных коров. До настоящего времени молоко доставлялось в столицу машинами-цистернами и продавалось в разных районах города. После запуска молзавода большая часть этого молока будет отправляться туда на переработку.

"Натуральное молоко будет также продаваться в столице, но уже пастеризованным, в упаковке от пюр-пак, сохраняющей свежесть и качество. Также на молзаводе будут производиться кисломолочные продукты, йогурт и творог. Во второй фазе развития молзавода намечено освоение технологии изготовления сыров", - рассказала М. Максудова .

Второй совместный проект Таджикистана и Беларуси - создание СП по выпуску молочной продукции компании ООО "Авиценна" и ОАО "Слуцкий сырный завод".

ООО "Авиценна" владеет молочно-товарной фермой на 1500 голов крупного рогатого скота, а также имеет производственные площади и работающее молпредприятие в Гиссаре.

Заместитель директора ООО "Авиценна" Комил Холиков рассказал "АП", что при содействии Минсельхоза РТ был подписан меморандум о сотрудничестве ними и Слуцким сырзаводом.

"Первым пунктом меморандума является подготовка местных технологов молочного производства. Мы отправили своих технологов в Белоруссию на обучение, которое продолжалось полгода. Срок учебы истек, они должны были вернуться в марте, однако из-за карантина не смогли этого сделать. Мы продлили срок обучения, и при первой возможности наши сотрудники вернутся".

Отметим, что в Таджикистане установлена (постановление правительства РТ № 451) годовая норма потребления по молоку и молочным продуктам в 115,3 кг, которая обеспечивается отечественными производителями. Однако, эта норма в 2,5 меньше, чем в Казахстане, и в 1,7 раз меньше, чем в Кыргызстане, и в 3 раза меньше рекомендаций ВОЗа. Поэтому можно говорить о недостатке потребления молочных продуктов населением Таджикистана.

Валентина Касымбекова

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1590270000
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