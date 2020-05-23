Академия наук Таджикистана переименована в Национальную академию наук Таджикистана. В чем прикол?

11:56 24.05.2020

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Об освобождении Рахими Фархода от должности

Президента Академии наук Республики Таджикистан

В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю :

В связи с переименованием Академии наук Республики Таджикистан в "Национальную академию наук Таджикистана", освободить Рахими Фархода от должности Президента Академии наук Республики Таджикистан.

Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе

23 мая 2020 года

№1539

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О назначении Рахими Фархода Президентом

"Национальной академии наук Таджикистана"

В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю :

Назначить Рахими Фархода Президентом "Национальной академии наук Таджикистана".

Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе

23 мая 2020 года

№1540