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Суббота, 23.05.2020
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    Таджикистан   | 
Академия наук Таджикистана переименована в Национальную академию наук Таджикистана. В чем прикол?
11:56 24.05.2020

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Об освобождении Рахими Фархода от должности
Президента Академии наук Республики Таджикистан
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю :
В связи с переименованием Академии наук Республики Таджикистан в "Национальную академию наук Таджикистана", освободить Рахими Фархода от должности Президента Академии наук Республики Таджикистан.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
23 мая 2020 года
№1539
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении Рахими Фархода Президентом
"Национальной академии наук Таджикистана"
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю :
Назначить Рахими Фархода Президентом "Национальной академии наук Таджикистана".
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
23 мая 2020 года
№1540

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1590310560
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