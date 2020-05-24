Переживет ли Узбекистан XXI век? Ч. 3, - Б.Мусаев

15:03 24.05.2020 Бахадыр Ф. Мусаев ПЕРЕЖИВЕТ ЛИ УЗБЕКИСТАН XXI ВЕК?



3-я Часть.



"Братья! Придите немного в себя. Человек - благороднейшее из всех творений на земле; отличие людей от других творений; что человек способен к прогрессу и падению, ...."

Фитрат . "Спор Бухарского Мудариса с Европейцем в Индии о Новометодных Школах"



Кому было в досуг и ....сподвигнуться прочитать предыдущие две части настоящей заметки (см. Б.М. centrasia.ru 20.05. 2020 , 22.05. 2020 ) на предмет озаглавленного, наверное, обратил внимание на следующие, часто употребляемые здесь слова и словосочетания. Это Власть, Народ, Народовластие, "Неисправное государство", Закон(ы), Собственность, Воровство и Ложь, Клептократы, Свобода , Аморальная этика, Духовность, .... .



I.Используя их, как ключевые, автору приходилось идти туда, и туда, и ходить вокруг, и ходить около, чтобы в концовке 2-й части наглядно продемонстрировать , что из себя в действительности представляет государство Республики Узбекистан и чем по жизни является (оборачивается) для людей, провозглашенное Основным Законом народовластие (см. статья 7) , если, например, содержание 53 -й и 55-й статьи сводят на нет и волю народа и его интересы . Аналогичным образом, именно эти же 53 и 55 статьи сводят к нулю, заявленные в Законе положения о высшей ценности человека, его жизни, свободы, чести, достоинства и других неотъемлемых прав (см статью 13 ).



Не будет откровением суждение, что если государство распоряжается природными ресурсами, в т.ч. землей, то именно данное обстоятельство дает ему основание идти и проникать во сферы общественной жизни, будь то речь идет об экономике, права вмешиваться в духовную жизнь, включая высшие ценности. Получается, что оно ведет себя, если не как Божество, то подобно Хозяину всего и вся. Словом, государство наше ведет себя по принципу, как захочу, так и ворочу . Да и как же иначе, если за его спиной стоит Закон, его Дух и Буква.



Вот, смотрю, к месту и в унисон этим моим словам, появилась в Сети (на стр фейсбука проф. .А Арифова) его утверждение



"Территория Узбекистана - духовная основа жизни и деятельности каждого населяющего, конституционно есть собственность государства"



Как здесь невольно не задуматься и не вспомнить минувшие дни темных времен, в частности, периода правления династии мангытов бухарского эмирата, поведение беков, получавших на откуп от самого эмира тот или иной район территории страны , где они чувствовали себя (и были реально) полновластными хозяевами судеб и жизней множества . Но, право оставим этих эмиров и беков, улемов и несчастных жителей -бухарцев. Во дворе, будто XXI век. К тому же, известно, Великая Книга говорит, новое небо и новая земля, читай, иные времена, иные гомо сапиенсы. Хотя ...



Вернемся, в день сегодняшний, заземляясь к себе, где, между прочим, и помимо всего прочего, произошло обрушение Сардобы, что лично меня и подтолкнуло к размышлениям , связанным с вопросами жизнеспособности нашего общества, состоятельности государства в сложившихся условиях нынешней (далеко не хорошей) социально - экономической, демографической ситуации в стране, а именно, в проявлении им (государством) способности, хотя бы в целом контролировать социальные процессы, упредить рост хаоса,...Выражаясь обыденным языком, очевидность последнего налицо, учитывая направленность развития установленных порядков и иже, царящих с ними нравов "наверху" и " внизу" в сторону бардака с закреплением его позиций.



Не буду голословен. Посмотрите, например, на состояние дисциплины государственной, неуправляемость коррупции, принявшей поистине эпохально - масштабный вид и характер. Какие там могут быть разговоры о роли государственных институтов, а именно, прежде всего, в укреплении самого государства, если в нем сиднем сидят и сидят крепко целая рать Берулиных, Иштухтаевых ( первая фамилия не требует перевода , а вторая означает Иш - работа, Тухта - останови, читай, останови работу- прим. Б.М.).



И надо ли приводить, скажем так, жареные факты, чтобы согласился читатель: государство Республики Узбекистан продемонстрировало на протяжении почти трех десятилетий, что оно не состоятельно, ибо до сих пор не решило ни одной из фундаментальных проблем, вставших как во времена советов, так и числа новых, родившихся и обостряющихся в условиях провозглашения независимой государственности . Правомерно ли тогда бездумно полагать, что, несомненно, Узбекистан переживет XXI век, когда здесь и сейчас (1991-2016 гг), в день нынешний (2020 г) выявляются признаки, наблюдаемой социальной энтропии, которая, известно, определяется как динамика распада структур, сопровождающаяся ослаблением их функций , отвечающих за социализацию и регулирование. ...



Почему так происходило и продолжает происходить в Узбекистане?



Слишком просто и поверхностно было бы утверждать: это не вина , а беда народа, что у него оказались такие руководители.



Впрочем, опять встает вопрос, это какие такие руководители. Ведь, в конце концов, не с неба мы все упали.



Озадачиваюсь и сам себе же пытаюсь найти ответ следующим образом и в следующем порядке. Быть может, это представит интерес и для других, надеюсь, даст толчок их собственным размышлениям на заданную тему .



II.Итак, если иметь в виду, не начало всех начал, не Всемирную историю и даже не период от Октября 1917 до декабря 1991 г, а принять за точку отсчета время объявления независимости и принятие Конституция Республики Узбекистан, то .....



Это данный период новейшей социальной и политической истории временем, когда в нашей стране происходило рождение и становление "государства -реформатора" (И. Каримов) вкупе с "командой реформаторов (М. Захидов), конечно, не без выдающегося вклада самой известной персоны власти, точнее, претворения в жизнь его узбекской модели развития экономики. Да, что там модель, когда речь идет в целом о неоценимой роли практичной теории бывшего президента И. Каримова (1991-2016) с ее установкой "вправить мозги" ..." и т.д. и т.п. .



Дальше наблюдалось органичное, плавное перерастание процессов углубления, расширения, новых поворотов реформ по части демократизации в сторону выхода страны на "путь национального прогресса" (Ш. Мирзиеев). Словом, "процесс пошел" Так и ходим в течении почти три десятка лет, ходим и ходим по кругу, подталкиваемые, вернее, будто вдохновляемые очередным заявлением (заверением) власти, что страна на повороте. Между тем, ныне Узбекистан там, где и был, как в том 1991 году. Примечательно, что в тот год редакция журнала "Звезда Востока" организовала Круглый стол" по проблемам духовности, собрав для обсуждения разных людей - ученых, священнослужителей, литераторов (см. ж. Звезда Востока" № 10 1991, с. 7- 22.) Открывая обсуждение, главный редактор журнала , поэт и писатель Сабит Мадалиев, в частности, обратил внимание на факт потери людьми способности разбираться в своем прошлом, настоящем и будущим, что "мы совершенно перестали чувствовать время".



Вслед за ним выступили не менее 20 -ти человек - участников, в т.ч. и автор настоящих строк



С тревогой об оторванности нас самих от нашей истории, духовного наследия говорил член-корр.АН УзССР, доктор исторических наук Бурибай Ахмедов (ныне покойный). Доктор философских наук Анвар Чамкин , задаваясь вопросом: кризис каких духовных ценностей мы имеем в виду, остановился на мысли о том, что мы неоправданно игнорируем парадигму общественного развития , согласно которой вся собственность , все ее субъекты независимы от государства и общество построено на гражданских началах. При этом философ подчеркнул следующую мысль



"Возрастание роли государства провоцирует "злокачественные", неестественные изменения в составе и качестве потребителей духовных ценностей. Возникает громадная масса маргиналов..."



Многие мысли, суждения высказанные участниками того "круглого стола" звучат как цитата дня.



"Шесть тысяч лет насчитывают древние корни тюркских языков, а мы их сводим к куда меньшим пределам. А взять древнехорезмийскую , орхоно -енисейскую цивилизации. Это же тоже наше наследие. Понимание этого и спасает от узколобой манкуртизации сознания, от негуманного, варварского отношения и к своей, и к другим нациям и культурам"



(Бахтир Каримов, доктор философских наук, завсектором Института философии и права АН УзССР)



"Кризис духовности в нашей стране порожден внутренними причинами и порядками. Необходимо, прежде всего, видоизменить нормы жизни, приблизив их к общечеловеческим....Подлинно духовный человек может формироваться разными путями. Высокодховным может быть и мусульманин, и христианин, и атеист, в том смысле, что, что он ориентирован на общечеловеческие ценности. Многие ныне неразрешимые конфликты автоматически решаются с установлением рыночных взаимосвязей. Ведь рынок предполагает уравнивание различных национальностей, приоритет взаимовыгодного экономического партнерства в межнациональных отношениях"

( Анвар Шарипов, кандидат философских наук, Институт философии и права Ан УзССР)



"Как у любого кризиса, у кризиса духовности две альтернативы: либо выход из кризиса, то есть возвращение к духовной деятельности, либо полная духовная деградация общества..."

( Владимир Васильев, кандидат технических наук, писатель- публицист, старший научный сотрудник Института энергетики и автоматики АН УзССР)



Сопоставим эти мысли и мечты с реалиями, которые не заставили себя долго ждать, как социальной действительности, где установилось зло , в первую очередь, проявляемое в виде агрессивной антидуховности или гегемонии аморальной этики "верхов" и "низов" ...Быть может, совершенно не прав был и я на "круглом столе" и пустое дело призывать размышлять над тем ....



"Как сочетать, конструктивное, творческое начало в человеке с его приверженностью своей истории, культуре, как создать рациональную и гуманную экономику для формирования системы таких общественных отношений, где будут обеспечены условия защиты человеческого , гражданского, национального достоинства, чести и жизни каждого, - вот вопросы, над которыми следует размышлять"

(Бахадыр Мусаев)



Был ли резон в таковых размышлениях?



Давайте, заглянем и туда и сюда. Кто есть кто, и чем они занимаются, заглянем, приведя образцы нравов, носители которых показывают к тому же, что у них имеют место все признаки невежества, глупости, дикости, граничащие с элементарным слабоумием.



Вот днями родили в недрах "низов" нечто, не знаю, что и сказать, разве лишь признаюсь: содержание его производит впечатление, что его писали недоумки -умки, у которых не в порядке с головой. Словом, образчик неуемного и примитивного национализма подпитываемого глупостью и невежеством



Вот он сей перл экспрессии и уровня ума "патриотов" в переводе редакции сайта АsiaTerra



"Поймите, народ и нация - понятия разные! Поймите, что такое национальная безопасность, национальная гордость! Поймите, [наконец], что означает национальный авторитет, совесть нации!



Эй, Узбек, у твоей нации имеется 2500-летняя история, а у тебя, что, нет никакой национальной совести, гордости?! Имея 2500-летнюю историю, ты стремишься сделать для себя "вождем" то казаха, то русского, то таджика, ищешь [у них] опоры, неужто [у тебя] до такой степени отсутствует честолюбие?! [Как-нибудь] прочти историю своих предков… Какая другая нация может гордиться [такой] своей многовековой историей, а твоя исчисляется несколькими тысячелетиями, - сравнил хотя бы!



"Читай книги, не делай из себя до такой степени раболепца, не позволяй, чтобы тобой управляла другая нация, делая из тебя послушника, не теряй чести!



Открой глаза, что от тебя останется, если умрет и твоя национальная гордость… Знай цену своему родному языку, своей нации, национальной гордости, не смешивай свою самоидентичность до такой степени с "грязью"!!!"



(см об этом AsiaTerra.info 21.05 2020 Азиза Умарова "Группа против порядочных людей")



Да уж ...Здесь невольно вспомнишь изречение философа Спинозы: не смеяться, не плакать, а понимать. Хотя в своем воображении представил, как повел бы себя типичный представитель такого рода массы, переполненного безмерно пресловутой национальной совестью и годостью расскажи я ему анекдот.



Восточный человек (узбек) приветствует человека славянской наружности: Ассалому алейкум!



И в ответ слышит: на хрена мне твой "алейкум", лучше стакан налейкум.



Не исключено, что я получил бы по "чайнику", как предатель без национальной совести и национальной гордости



Кстати, о предателях. Оказывается, будучи в Андижане, президент Узбекистана сделал очередной разнос в адрес ....



"Руководитель, который не проявляет самоотверженности в такой сложной ситуации равен предателю. Вы получаете зарплату благодаря народу. Чем ближе к государственный служащий к народу, тем больше результатов будет достигнуто на местах, и будет обеспечен принцип справедливости"



(см. "Народ не получил никакой пользы от статистических отчетов" , - удивлен Мирзиеев " centrasia.ru 23.05 2020)



Да уж ... Слова, слова и Дела.



Кто живет в Узбекистане, наблюдает, слышит, видит, то понимает, что не прав президент, называя хокимов и других госслужащих предателями. Не прав потому, что они в законе, за ними мощной стеной защиты стоит Основной Закон .. , повторю вновь, 55 -статьей Ведь как их ни назови, крысами, предателям или прямо в лицо, ворами, они в законе, ибо действуют согласно содержанию названной статьи, по определению им дано таковым правом заниматься, так называемым рациональным использованием и охраной земель, ее недр, .. как общенационального государства И даже президент бессилен изменить что-либо, иначе говоря, пробить эту железобетонную стену Конституции Каримова. И коли говорить о социальной справедливости Да, здесь же черным по белому начертано и в 14 -й статье



"Государство строит свою деятельность на принципах социальной справедливости и законности в интересах благосостояния человека и общества".



Далее. Коли говорить не всю правду, а только правду, следует бить не в бровь, а в глаз.



Потому скажу: строй правления, существующие порядки, связанные с бесправием, насилием, ложью, беспределом, который еще не предел, все это и другие гнусные вещи творятся потому как есть и "работает" Конституция Республики Узбекистан с ее статьями 55-й, 53-й, , читай, закрепляющими, узаконивающими настоящий строй правления, который стоит на фундаменте той социалистической формы собственности, что прописано (написано) в Конституции СССР 1977 г.-.



И еще вновь повторю: коли говорить только правду, напомним в двух словах, что согласно названной Конституции Развитого социализма, именуемой Брежневской, власть тоже принадлежит народу , а фактически по Духу и Букве ее , гегемонами были власть предержащие или мощная бюрократическая машина, именуемая словом "Номенклатура"



Большую силу представляла эта государственная машина СССР, где над всеми вся стоят Генсек, Политбюро, ЦК, секретари ЦК. Теперь на их место, в частности, на примере государства Республики Узбекистан заступили Президент, Аппарат, Госсоветники,.. Народовластие там и тут ....



Вместо P.S.



Вот мы и подвели наш разговор к тому, чтобы в следующей части сделать обобщающие выводы относительно "неисправного государства", аргументировать свой скепсис относительно исторической выживаемости страны, назвав конкретные угрозы, которые могут исходить от названного государства



Разумеется, мечтать не вредно, как, например, смело сегодня мечтают вслух некоторые, полагая, что через 10-15 лет якобы вымрут все старые крысы, оставив после себя недобрую память, а страна де тогда поднимется и заживет



Ой, так ли?!



Пока же 28 лет здравствует Конституция Республики Узбекистан, принятая 8 декабря 1992г., по которому и живут деградирующиеся в духовно - моральном и интеллектуальном смысле слова общество и каждый член общества, вынужденно -добровольно работающих для государства и государственной машины, исправно обеспечивают безопасность последних полиция, национальная гвардия, силы СГБ



Продолжение следует.



Бахадыр Ф. Мусаев 24.05 2020 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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