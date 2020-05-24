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Скончался Джурабек Назриев - доктор филологии, директор Института языка и литературы АН ТаджикистанаСкончался Джурабек Назриев - доктор филологии, директор Института языка и литературы АН Таджикистана
15:14 24.05.2020

Назриев Джурабек
Nazriev Jurabek
(23. 06. 1946- 24.05.2020)

Назриев Джурабек родился 23 июня 1946 в кишлаке Наврух Ховалингского района. Родители родом из деревни Гожу Дарвазского района, затем они в трудные годы 1937 года переселились в Ховалинг.
1954 году семья Назриевых перехала в столицу Таджикской ССР город Сталинабад.
Окончил средней школы №23. Железнодорожного района города Сталинабад .
1963 году – поступил в Таджикский Государственный Университет имени В.И. Ленина на факультет истории и филологии (отделение таджикского языка и филологии).
После окончания Университета по сегоднешний день работал в Академии нак Таджикской ССР. затем в Академии наук независимого Таджикистана, поступил в аспирантуру на должность научного сотрудника и поостепенно выдвинулся до директора литературно музея и Института востоковедения и письменного наследия Академии наук Таджикистана. Последние годы работал заведующим сокровищ, письменного наследия имени академика А. Мирзоева в Институте языка и летературы, востоведения , писменного наследия имени Абуабдуло Рудаки.
1974 году - защитил кандидатскую диссертацию на тему : "Мактабии Шерозӣ ва достони "Лайливу Манҷун"
1996 году - успешно зашитил докторскую диссертацию на тему: "Ривоети Библияву Қуръон роҷеъ ба Сулаймон ва таҳаввули он дар адабиети форсу тоҷик"

Его перу принадлежат такие научные труды:
Лайлӣ ва Маҷнун" -и Мактабӣ (1983)
"Лайливу Маҷнун" -и Мактабӣ" (Теҳрон, 1993.
"Сулаймоннома"-и Зулолии Хонсорӣ (1996)
"Қиссаи Сулаймону Билқис дар адабиети форсӣ" (1996)
"Нома ва номанигорӣ дар "Шоҳнома" (Теҳрон, 2001)
"Таърихи Ҳумоюн"-и Гулшанӣ" (2007),
Ҳунари номанигорӣ дар "Шоҳнома". – Душанбе, 2014
Дареи сухан пуроб бояд. – Душанбе, 2016.

Кроме научных изысканий его перу пренадлежат десятки научных статьей о писменном наледие древнего таджикского народа.
Кроме науки он был корифеем в исскустве пения и музыкалном творчестве.
Назриев оставил после себе школу музыкальной и певческой отрасли, иследователей древнего творчества пения, музыки и сказителей таджикского народа
Назриев Джурабек :
Заслуженный деятель искусства Таджикской ССР (1990),
Заслуженный работник Республики Таджикистан (1999).
Доктор филологии (1996).
Член-корреспондент Академии наук Таджикистана (2001).
Член Союза писателей Таджикистана (1996).
1998 года - является Действительный Член Союза Композиторов Таджикистана.
Назриев Джурабек до последнего дня и вздоха был предан музыке, сцене и зрителям", светлая память о талантливом артисте, композиторе, писателе сохранится в истории и памяти таджикского народа.

Отправил МСД

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1590322440
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