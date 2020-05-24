Скончался таджикский историк - доктор наук, профессор Шариф Ахмедов

15:20 24.05.2020

Вчера в Ходженте на 90 году жизи скончался один из самых уважаемых историков Таджикистана. 2001 году удостоен высокого звания "Лауреат премии им Академика Б.Гафурова". Почетный гражданин древнего города Ходжента Ахмедов Шариф Ахмедович.



Профессор Ахмедов Ш.А. пользовася заслуженным авторитетом среди профессорско-преподавательского состава и студентов и близких и родственников.



За безупречный и добросовестный труд, награжден знаком "Отличник народного образования, удостоен 22 почетными грамотами Министерство народного образования Таджикистана и Университета.



В 1998 году указом Президента республики Таджикистан присвоено почетное звание "Заслуженный работник Республики Таджикистан"



Шариф Ахмедович Ахмедов прожил яркую и достойную жизнь, был истинным интеллигентом, человеком блестящего интеллекта, огромной эрудиции. Автор уникальных трудов по истрии развития промышленности и становления народного хозяйства области, он многое сделал для развития исторической науки Таджикистана



Шариф Ахмедович Ахмедов больше нет с нами. Но осталось его богатейшее научное наследие, ученики, которые будут продолжать дело своего наставника. Осталась добрая память об этом светлом, душевно щедром человеке.



Друзья и близкие глубоко скорбят по поводу скоропостижной кончины верного сына таджикского народа, видного историка Ахмедова Шариф Ахмедовича и выражает глубокое соболезнование родным и близким выдаюшегося историка.



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АХМЕДОВ . ШАРИФ АХМЕДОВИЧ.

/AKHMEDOV SHARIF AKHMEDOVICH/

[14.08.1930 – 23.05 2020 ..]

Ахмедов Шариф Ахмедович (AKHMEDOV SHARIF AKHMEDOVICH) родился 14 августа 1930 года в городе Худжанде Республики Таджикистан

Отец Олимов Ахмад (1883г.р) был из семьи знаменитых ювелиров древнего Худжанда в седьмом поколении его имя " Муллоахмади заргари хучанди" было известно далеко за пределами Худжанда и Средней Азии. В историко-краеведческом музее Согдийской области имеется раздел посвященный ему.

Мать Максудова Бисангин(1887г.р) была дочерью знатного земледельца Мирмаксуда, основателя освоения засушливых земель за пределами города. В настоящее время эти земли превратились в большой оазис ,местность называется "Седаста", названа именем ее деда Бобочонсаркори седаста (отца Мирмаксуда).Седаста в переводе "три руки" но в самом деле он потерял три пальца при освоении засушливых земель.

Отец и мать Ахмедоа Ш.А. дали ему хорошее воспитание и мечтали, чтобы их единственный сын стал известным человеком.

1949-1953гг – студент исторического факультета Ленинабадского Государственного Педагогического института им.С.М. Кирова ( ныне Худжандский Государственный Университет им.академика Б.Гафурова)

1953-1956 гг- учитель средней школы в г. Ленинабаде.

1956-1957 гг – лаборант кафедры педагогики ЛГПИ им. С.М.КИРОВА

1957-1960 гг- аспирант института истории, археологии и этнографии Академии наук Таджикистана

1957-1960 гг- аспирант Московского института истории и архива, вел научную работу под руководством Академика академии наук Узбекистана профессора Дадонова И.К

14 июня 1960г- защитил кандидатскую диссертацию.

1961-1963 ГГ- старший преподаватель кафедры истории ЛГПИ им. С.М.Кирова

1964-1977 гг- доцент кафедры истории ЛГПИ им. С.М.Кирова

1966-1967 гг- декан исторического факультета

1964-1977 гг- работа над докторской диссертацией под руководством Академика Академии наук

Союза СССР Гафурова Б.Г

1977-1985 гг- работал над докторской диссертацией (после смети Гафурова Б.Г в 1977 г) под

руководством доктора исторических наук, старшего научного сотрудника института

истории академии наук СССР, Рогачевой Людмилы Саламоновны.

1985 г –защитил докторскую диссертацию.

1977-1987 гг- Заведующий кафедрой всеобщей истории ЛГПИ им. С.М.Кирова.

1987-1989 гг- профессор кафедры истории Таджикистана и методики преподавания истории

1991-1995 гг- профессор кафедры новой и новейшей истории ХГУ им Академика Б.Гафурова

1995г – ЛГПИ им С.М.Кирова переименован в Худжандский Государственный Университет

Им.Академика Б.Гафурова.

1995-1998 гг- профессор кафедры новой и новейшей истории ХГУ им.Академика Б.Гафурова вел . курс новейшей истории Европы и Америки.

1999-2004 гг- заведующий кафедры всеобщей истории ХГУ им.Б.Гафурова.

За 50 лет педагогической деятельности преподавал все курсы истории: истории СССР Советский период, методики преподавания истории, история таджикского народа, новая и новейшая история стран Европы и Америки, стран Азии и Африки

2004г-по настоящее время консультант Худжандского Государственного Университета

им Б.Гафурова.

За годы научно-педагогической деятельности написал и опубликовал более 15 монографии.

-Из истории социалистического соревнования в промышленности Таджикистана(1958-1965гг)

-Социалистическое соревнование в промышленности Таджикистана(1917-1937гг)

-Подготовка и проведение факультативных занятий по истории Таджикистана

-Краткая история Ленинабадского шелкокомбината(1930-1961гг)

-Страницы из истории Ленинабадского шелкокомбината(1932-1992гг)

-Краткая история Худжандского Консервного комбината.

-Из истории Худжандского Стеклотарного завода.

- Из истории создания и образования акционерного общества "Лаъл.

-500 вопросов и ответов из истории Древнего мира.

-1000 вопросов и ответов по истории средних веков.

-1000 вопросов и ответов по новой истории стран Европы и Америки.

-1300 вопросов и ответов по новейшей истории стран Европы и Америки.

-500 вопросов и ответов по новой истории стран Азии и Африки.

-800 вопросов и ответов по новейшей истории стран Азии и Африки.

-Вклад Таджикистана на фронтах и в тылу в годы Великой отечественной войны(1941-1945гг)

Профессор Ахмедов Ш.А. пользуется заслуженным авторитетом среди профессорско-преподавательским составом , студентов, близких и родственников.

За безупречный и добросовестный труд ,награжден знаком "Отличник народного образования, удостоен 22 почетными грамотами Министерство народного образования Таджикистана и Университета.

В 1998 году указом Президента республики Таджикистан присвоено почетное звание "Заслуженный работник Республики Таджикистан"

За издание ценных научных трудов по истории решением Хукумата Согдийской области в 2001 году удостоен высокого звания "Лауреат премии им Академика Б.Гафурова.

Профессор Ахмедов Ш.А. с 1995 года является персональным пенсионером республиканского значения.

Воспитал троих сыновей и одна дочь.

Сын Ахмедов Рахим Шарипович (1950 г.р.)-инженер механик

Сын Ахмедов Олим Шарипович (1952 г.р.)- инженер электрик

Сын Ахмедов Инъом Шарипович(1954 г.р.) художник

Дочь Ахмедова Раъно Шариповна(1956г.р.)-учительница средней школы



Отправил Мухамедов С.Д