В Узбекистане пенсионер звучит гордо! - Эрик Зани

15:11 25.05.2020

В Узбекистане пенсионер звучит гордо!



На ташкентских улицах стало многолюдно. Люди "оттаивают" от самоизоляции. Пробуют радоваться жизни. На их лицах появляются улыбки. Открываются магазины, правда, далеко не все. Шумят многочисленные автомобили. Даже перейти дорогу, недавно пустынную, уже не так просто.



А вот седой пенсионер с пустой котомкой. Он тоже чему-то радуется. Может, тому, что остался живым, хотя ему далеко за 65, а коварный вирус его все-таки не достал. Он тоже пытается улыбнуться. Но не получается. Лишь какая-то кривая гримаса, неестественная, вымученная. Ведь столько неразрешимых забот и сложных будничных проблем, с которыми даже не с кем поделиться.



Скачет давление, а на дешевенький препарат денег не хватает. К тому же кружится голова, одолевает слабость и масса других недомоганий. Не уплачены коммунальные за последние месяцы, и он не представляет, как и когда он это сделает. Ведь его пенсия всего 450 тысяч сумов - как на нее прожить? А как прожить на миллион сумов? Или даже на полтора? Но главное, все полученные деньги так быстро кончаются, буквально за несколько дней, а до очередной пенсии - бесконечно далеко. И еще одна серьезная проблема - окончательно заело одиночество, во время карантина оно стало просто невыносимым.



Но он оптимист, как и многие другие ташкентские пенсионеры, особенно одинокие. Просто неисправимый оптимист, верящий, что жизнь прекрасна. Когда-то он верил в коммунизм, но великая страна неожиданно развалилась, чуть-чуть не дожив до светлого будущего. Но он в него продолжает верить. Вот уничтожат коронавирус, завершится карантин, и жизнь вновь заиграет своими яркими красками.



Он безумно терпелив, как и другие ташкентские ветераны. Он не плачет, не жалуется, не возмущается. Хотя порою бывает безумно трудно, а помощи ждать неоткуда. Вот и во время самоизоляции он ждал, что хоть кто-то навестит его и только спросит: какая нужна помощь? Просто поинтересуется. Но никто не пришел, и никто ни о чем не спросил. Но он утешается тем, что наверняка пришли и помогли тем, кто нуждался в этом больше, чем он. И на все неприятности он мысленно говорит: зато у нас все спокойно и... нет войны! Такой железный довод и хороший повод радоваться жизни.



А еще у него есть тайная мысль, с которой он никогда ни с кем не поделится. Глубоко запрятанная, не выходящая наружу. Он уверен, что президент страны, решив все важные и неотложные дела, все-таки вспомнит о пенсионерах. Тех, что буквально задавлены бедностью и нищенским бытом. Униженных невозможностью купить мясо или сливочное масло. На которых с презрением смотрят банковские служащие, каждый день обещающие "завтра" перечислить пенсию на карточку. И у которых столько хворей и болячек, что даже коронавирусу становится стыдно, и тот отступает. Тех, кто когда-то доблестно трудились, а потом не вписались в рыночную экономику.



Нет, понятно, как президенту трудно. Неимоверно трудно. Из-за проклятой "чумы" предприятия не работают, налоги не поступают, казна, по-видимому, пустеет. Мы все-таки - не США или Россия. И даже не Сингапур. К тому же на нас за что-то явно обиделась стихия, - то ураганный ветер в Бухаре, то прорыв дамбы в Сырдарье, то наводнение в Самарканде. И всем надо помочь, для всех найти немалые средства, приютить, обогреть, утешить. А еще важно реформировать банковскую систему, улучшить качество сельхозпродукции и поддерживать экспортную деятельность. Ну, как во время пандемии ее не поддержать? И до бедных пенсионеров руки порой не доходят.



Но о них вспомнят, обязательно вспомнят - эта наивная мысль как-то согревает одинокого, всеми забытого ташкентского ветерана. Вспомнят не в декабре, когда повысят пенсии и зарплаты бюджетников на 6-7 процентов (а цены при этом подскочат на 50 или 100 процентов!). А в мае или в крайнем случае в июне. Хотя надо бы в апреле. И сделают это продуманно. Путем прямой раздачи денег в первую очередь неработающим ветеранам! Во вторую очередь работающим пенсионерам, которых еще в марте отправили в бессрочный неоплачиваемый отпуск. Ясно, что экономисты поднимут вой - мол, резко возрастет инфляции. Ерунда, не возрастет. Много ли у нас неработающих пенсионеров? К тому же ведь не по 1200 американских долларов, как в США или Японии, они получат. Если получат…



Наоборот, это оживит скуксившуюся от пандемии экономику. Поддержит спрос, пострадавший из-за отсутствия доходов населения. Но главное, удовлетворит потребность человека в самом необходимом - в еде.



… Между тем, время проходит, и эта наивная розовая надежда все тускнеет и тускнеет. При этом прыгает давление. Холодильник опустел настолько, что его пришлось отключить. Вермишель надоела хуже пареной редьки. И мучает неразрешимый вопрос: как дожить до пенсии? К тому же буквально заело одиночество…



Зато у нас все спокойно и… нет войны! Жизнь прекрасна!



Эрик Зани. г. Ташкент