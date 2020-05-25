 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 25.05.2020
15:17  Очумелые ручки. Коронавирус перевернул рынок труда
15:12  Вакцина от беспамятства: в условиях пандемии страны СНГ продолжают отстаивать правду о войне
15:11  В Узбекистане пенсионер звучит гордо! - Эрик Зани
12:22  Узбекистанцев вернут на жесткий карантин. Если не спадет вторая волна, - замминздрав Юсупалиев
12:20  Узбекский "Билайн" облапошил 749 000 абонентов на миллиард сумов
11:18  Популизм в Казахстане: все больше крикунов и дилетантов…
11:16  Как далеко готовы зайти власти Казахстана в поисках "социальной справедливости"?

10:56  Washington Post: баланс сил в Ливии меняется, а судьбу страны контролируют Турция и Россия
10:52  Stratfor: Саудовской Аравии придется смириться с ролью "ценополучателя"
10:16  Туркменистан и Газ: слишком мало и слишком поздно
10:13  Узбекистан раздражает вмешательство России в обсуждение закона о языке, - Еurasianet.org
09:56  Спикер РосДумы Володин уверяет, что в руководство РФ пробрались "Послушные США политики": это он о ком?
09:45  Как США собираются играть против КНР в Центральной Азии?
09:40  40% заводов Афганистана прекращают свою деятельность из-за падения спроса
09:36  Религиозный вопрос в предвыборном "разогреве" Казахстана, - ИАЦ МГУ
09:33  В Душанбе на помощь десантировались 14 китайских вирусологов
09:31  Таджики-"ворухцы" пасут скот на наших землях. Кыргызы опять шлют претензии
09:17  Пандемия не приведет к появлению нового мира, - Г.Мирзаян
09:12  В Ливии хафтаристы арестовали главаря особо опасной джихад ОПГ "Фейлак аш-Шам" Мухаммеда ар-Рувейдани
09:05  Глава Тувы Шолбан Кара-оол заболел вирусом
09:03  Пьяный на авто таранил блокпост №4 (Коксай) в Алматы. Погибли два полицейских
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
В Узбекистане пенсионер звучит гордо! - Эрик Зани
15:11 25.05.2020

В Узбекистане пенсионер звучит гордо!

На ташкентских улицах стало многолюдно. Люди "оттаивают" от самоизоляции. Пробуют радоваться жизни. На их лицах появляются улыбки. Открываются магазины, правда, далеко не все. Шумят многочисленные автомобили. Даже перейти дорогу, недавно пустынную, уже не так просто.

А вот седой пенсионер с пустой котомкой. Он тоже чему-то радуется. Может, тому, что остался живым, хотя ему далеко за 65, а коварный вирус его все-таки не достал. Он тоже пытается улыбнуться. Но не получается. Лишь какая-то кривая гримаса, неестественная, вымученная. Ведь столько неразрешимых забот и сложных будничных проблем, с которыми даже не с кем поделиться.

Скачет давление, а на дешевенький препарат денег не хватает. К тому же кружится голова, одолевает слабость и масса других недомоганий. Не уплачены коммунальные за последние месяцы, и он не представляет, как и когда он это сделает. Ведь его пенсия всего 450 тысяч сумов - как на нее прожить? А как прожить на миллион сумов? Или даже на полтора? Но главное, все полученные деньги так быстро кончаются, буквально за несколько дней, а до очередной пенсии - бесконечно далеко. И еще одна серьезная проблема - окончательно заело одиночество, во время карантина оно стало просто невыносимым.

Но он оптимист, как и многие другие ташкентские пенсионеры, особенно одинокие. Просто неисправимый оптимист, верящий, что жизнь прекрасна. Когда-то он верил в коммунизм, но великая страна неожиданно развалилась, чуть-чуть не дожив до светлого будущего. Но он в него продолжает верить. Вот уничтожат коронавирус, завершится карантин, и жизнь вновь заиграет своими яркими красками.

Он безумно терпелив, как и другие ташкентские ветераны. Он не плачет, не жалуется, не возмущается. Хотя порою бывает безумно трудно, а помощи ждать неоткуда. Вот и во время самоизоляции он ждал, что хоть кто-то навестит его и только спросит: какая нужна помощь? Просто поинтересуется. Но никто не пришел, и никто ни о чем не спросил. Но он утешается тем, что наверняка пришли и помогли тем, кто нуждался в этом больше, чем он. И на все неприятности он мысленно говорит: зато у нас все спокойно и... нет войны! Такой железный довод и хороший повод радоваться жизни.

А еще у него есть тайная мысль, с которой он никогда ни с кем не поделится. Глубоко запрятанная, не выходящая наружу. Он уверен, что президент страны, решив все важные и неотложные дела, все-таки вспомнит о пенсионерах. Тех, что буквально задавлены бедностью и нищенским бытом. Униженных невозможностью купить мясо или сливочное масло. На которых с презрением смотрят банковские служащие, каждый день обещающие "завтра" перечислить пенсию на карточку. И у которых столько хворей и болячек, что даже коронавирусу становится стыдно, и тот отступает. Тех, кто когда-то доблестно трудились, а потом не вписались в рыночную экономику.

Нет, понятно, как президенту трудно. Неимоверно трудно. Из-за проклятой "чумы" предприятия не работают, налоги не поступают, казна, по-видимому, пустеет. Мы все-таки - не США или Россия. И даже не Сингапур. К тому же на нас за что-то явно обиделась стихия, - то ураганный ветер в Бухаре, то прорыв дамбы в Сырдарье, то наводнение в Самарканде. И всем надо помочь, для всех найти немалые средства, приютить, обогреть, утешить. А еще важно реформировать банковскую систему, улучшить качество сельхозпродукции и поддерживать экспортную деятельность. Ну, как во время пандемии ее не поддержать? И до бедных пенсионеров руки порой не доходят.

Но о них вспомнят, обязательно вспомнят - эта наивная мысль как-то согревает одинокого, всеми забытого ташкентского ветерана. Вспомнят не в декабре, когда повысят пенсии и зарплаты бюджетников на 6-7 процентов (а цены при этом подскочат на 50 или 100 процентов!). А в мае или в крайнем случае в июне. Хотя надо бы в апреле. И сделают это продуманно. Путем прямой раздачи денег в первую очередь неработающим ветеранам! Во вторую очередь работающим пенсионерам, которых еще в марте отправили в бессрочный неоплачиваемый отпуск. Ясно, что экономисты поднимут вой - мол, резко возрастет инфляции. Ерунда, не возрастет. Много ли у нас неработающих пенсионеров? К тому же ведь не по 1200 американских долларов, как в США или Японии, они получат. Если получат…

Наоборот, это оживит скуксившуюся от пандемии экономику. Поддержит спрос, пострадавший из-за отсутствия доходов населения. Но главное, удовлетворит потребность человека в самом необходимом - в еде.

… Между тем, время проходит, и эта наивная розовая надежда все тускнеет и тускнеет. При этом прыгает давление. Холодильник опустел настолько, что его пришлось отключить. Вермишель надоела хуже пареной редьки. И мучает неразрешимый вопрос: как дожить до пенсии? К тому же буквально заело одиночество…

Зато у нас все спокойно и… нет войны! Жизнь прекрасна!

Эрик Зани. г. Ташкент

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1590408660
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министр РК А. Мамин проинспектировал восстановительные работы в Мактааральском районе Туркестанской области
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2020 года №183
- Кадровые перестановки
- Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов ознакомился с ходом реализации "Дорожной карты занятости" в Карагандинской области
- Рейтинги АО "Народный банк Казахстана" (Халык Банк) подтверждены на уровне "ВВ/В", несмотря на ухудшение условий ведения операционной деятельности; прогноз - "Стабильный"
- АО "НК "ҚТЖ" консолидировало 100% акций крупнейшего оператора логистических терминалов в РК
- "Такого не должно повториться"
- О ликвидации подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков
- Гороскоп на неделю 25-31 мая 2020 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  