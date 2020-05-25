 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 25.05.2020
15:17  Очумелые ручки. Коронавирус перевернул рынок труда
15:12  Вакцина от беспамятства: в условиях пандемии страны СНГ продолжают отстаивать правду о войне
15:11  В Узбекистане пенсионер звучит гордо! - Эрик Зани
12:22  Узбекистанцев вернут на жесткий карантин. Если не спадет вторая волна, - замминздрав Юсупалиев
12:20  Узбекский "Билайн" облапошил 749 000 абонентов на миллиард сумов
11:18  Популизм в Казахстане: все больше крикунов и дилетантов…
11:16  Как далеко готовы зайти власти Казахстана в поисках "социальной справедливости"?

10:56  Washington Post: баланс сил в Ливии меняется, а судьбу страны контролируют Турция и Россия
10:52  Stratfor: Саудовской Аравии придется смириться с ролью "ценополучателя"
10:16  Туркменистан и Газ: слишком мало и слишком поздно
10:13  Узбекистан раздражает вмешательство России в обсуждение закона о языке, - Еurasianet.org
09:56  Спикер РосДумы Володин уверяет, что в руководство РФ пробрались "Послушные США политики": это он о ком?
09:45  Как США собираются играть против КНР в Центральной Азии?
09:40  40% заводов Афганистана прекращают свою деятельность из-за падения спроса
09:36  Религиозный вопрос в предвыборном "разогреве" Казахстана, - ИАЦ МГУ
09:33  В Душанбе на помощь десантировались 14 китайских вирусологов
09:31  Таджики-"ворухцы" пасут скот на наших землях. Кыргызы опять шлют претензии
09:17  Пандемия не приведет к появлению нового мира, - Г.Мирзаян
09:12  В Ливии хафтаристы арестовали главаря особо опасной джихад ОПГ "Фейлак аш-Шам" Мухаммеда ар-Рувейдани
09:05  Глава Тувы Шолбан Кара-оол заболел вирусом
09:03  Пьяный на авто таранил блокпост №4 (Коксай) в Алматы. Погибли два полицейских
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Вакцина от беспамятства: в условиях пандемии страны СНГ продолжают отстаивать правду о войнеВакцина от беспамятства: в условиях пандемии страны СНГ продолжают отстаивать правду о войне
15:12 25.05.2020

Вакцина от беспамятства: в условиях пандемии страны СНГ продолжают отстаивать правду о войне

22 мая 2020 г. по инициативе АНО "Содружество народов Евразии" представители России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана объединились для проведения Международной видеоконференции "Историческая память как основа укрепления гуманитарного сотрудничества на евразийском пространстве" (к 75-летию Великой Победы). В качестве соорганизаторов ее поддержали Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами (Узбекистан), Западно-Казахстанский госуниверситет им. М. Утемисова (Казахстан) и НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета (Россия).

Выступления участников конференции, их обмен опытом показали, что даже в условиях карантинных ограничений, вызванных пандемией коронавируса, народы бывшего СССР как потомки победителей не прерывают работы по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны, которая остается важным связующим звеном их общей истории.

Так, профессор Лайла Ахметова из Казахстана провела в рамках видеомоста презентацию своей новой книги "Панфиловцы: наша гордость, наша слава". Написанная на основе уникальных архивных материалов, рассекреченных в последние 3 года, книга раскрывает полную историю легендарной 316-й (8-й гвардейской) Панфиловской дивизии, отличившейся в Битве за Москву, характеристику ее командного и рядового состава с поименным списком 10 566 бойцов, картами, схемами, фотографиями, картину знаменитого боя 28 героев-панфиловцев под Волоколамском в ноябре 1941 г., формы сохранения памяти об их подвиге, посвященные им мемориальные объекты и акции в Казахстане, Кыргызстане и России.

Оренбургское региональное отделение Поискового движения России под руководством Сергея и Натальи Ельчаниновых использовало время вынужденной самоизоляции для обработки 350 дел, откопированных в Центральном архиве Министерства обороны РФ, что позволило установить имена более 6 500 земляков, погибших и пропавших без вести на фронтах войны. В мае на сайте отделения стали выкладываться первые списки сложивших голову оренбуржцев по 91-й кавалерийской, 200-й, 358-й и 360-й стрелковым дивизиям, сформированных в регионе. Готовится к печати книга по всем 21 оренбургским дивизиям и бригадам, которая выйдет ко Дню неизвестного солдата. Выявленные новые имена пополнят и Обобщенный банк данных "Мемориал".

Профессор Лариса Хоперская из Кыргызстана отметила, что в условиях карантина число участников традиционной акции "Бессмертный полк" в республике даже резко расширилось. Если в 2019 г. на нее очно вышли более 60 тысяч кыргызстанцев, то в 2020 г. на онлайн-акцию было подано уже более 140 тысяч заявок.

Историк Ботир Абдуллаев из Узбекистана рассказал о том, что к 75-летию Победы в столице страны, г. Ташкенте открыт уникальный Парк Победы с памятниками и музейными экспозициями, увековечивающими подвиг и жертвы многонационального населения республики в борьбе с фашизмом.

Подводя итог конференции, директор НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ Веналий Амелин подчеркнул, что, в условиях непрекращающихся на Западе попыток фальсификации истории, страны СНГ должны и дальше наращивать общие усилия по широкой информационно-просветительской, мемориальной, воспитательной работе с молодежью, приданию военно-поисковому движению и памятным акциям международного характера в целях сохранения и отстаивания правды о Великой Отечественной войне как общей духовной основы их национального самосознания, братства и сотрудничества.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1590408720
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министр РК А. Мамин проинспектировал восстановительные работы в Мактааральском районе Туркестанской области
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2020 года №183
- Кадровые перестановки
- Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов ознакомился с ходом реализации "Дорожной карты занятости" в Карагандинской области
- Рейтинги АО "Народный банк Казахстана" (Халык Банк) подтверждены на уровне "ВВ/В", несмотря на ухудшение условий ведения операционной деятельности; прогноз - "Стабильный"
- АО "НК "ҚТЖ" консолидировало 100% акций крупнейшего оператора логистических терминалов в РК
- "Такого не должно повториться"
- О ликвидации подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков
- Гороскоп на неделю 25-31 мая 2020 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  