Вакцина от беспамятства: в условиях пандемии страны СНГ продолжают отстаивать правду о войне

15:12 25.05.2020

Вакцина от беспамятства: в условиях пандемии страны СНГ продолжают отстаивать правду о войне



22 мая 2020 г. по инициативе АНО "Содружество народов Евразии" представители России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана объединились для проведения Международной видеоконференции "Историческая память как основа укрепления гуманитарного сотрудничества на евразийском пространстве" (к 75-летию Великой Победы). В качестве соорганизаторов ее поддержали Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами (Узбекистан), Западно-Казахстанский госуниверситет им. М. Утемисова (Казахстан) и НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета (Россия).



Выступления участников конференции, их обмен опытом показали, что даже в условиях карантинных ограничений, вызванных пандемией коронавируса, народы бывшего СССР как потомки победителей не прерывают работы по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны, которая остается важным связующим звеном их общей истории.



Так, профессор Лайла Ахметова из Казахстана провела в рамках видеомоста презентацию своей новой книги "Панфиловцы: наша гордость, наша слава". Написанная на основе уникальных архивных материалов, рассекреченных в последние 3 года, книга раскрывает полную историю легендарной 316-й (8-й гвардейской) Панфиловской дивизии, отличившейся в Битве за Москву, характеристику ее командного и рядового состава с поименным списком 10 566 бойцов, картами, схемами, фотографиями, картину знаменитого боя 28 героев-панфиловцев под Волоколамском в ноябре 1941 г., формы сохранения памяти об их подвиге, посвященные им мемориальные объекты и акции в Казахстане, Кыргызстане и России.



Оренбургское региональное отделение Поискового движения России под руководством Сергея и Натальи Ельчаниновых использовало время вынужденной самоизоляции для обработки 350 дел, откопированных в Центральном архиве Министерства обороны РФ, что позволило установить имена более 6 500 земляков, погибших и пропавших без вести на фронтах войны. В мае на сайте отделения стали выкладываться первые списки сложивших голову оренбуржцев по 91-й кавалерийской, 200-й, 358-й и 360-й стрелковым дивизиям, сформированных в регионе. Готовится к печати книга по всем 21 оренбургским дивизиям и бригадам, которая выйдет ко Дню неизвестного солдата. Выявленные новые имена пополнят и Обобщенный банк данных "Мемориал".



Профессор Лариса Хоперская из Кыргызстана отметила, что в условиях карантина число участников традиционной акции "Бессмертный полк" в республике даже резко расширилось. Если в 2019 г. на нее очно вышли более 60 тысяч кыргызстанцев, то в 2020 г. на онлайн-акцию было подано уже более 140 тысяч заявок.



Историк Ботир Абдуллаев из Узбекистана рассказал о том, что к 75-летию Победы в столице страны, г. Ташкенте открыт уникальный Парк Победы с памятниками и музейными экспозициями, увековечивающими подвиг и жертвы многонационального населения республики в борьбе с фашизмом.



Подводя итог конференции, директор НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ Веналий Амелин подчеркнул, что, в условиях непрекращающихся на Западе попыток фальсификации истории, страны СНГ должны и дальше наращивать общие усилия по широкой информационно-просветительской, мемориальной, воспитательной работе с молодежью, приданию военно-поисковому движению и памятным акциям международного характера в целях сохранения и отстаивания правды о Великой Отечественной войне как общей духовной основы их национального самосознания, братства и сотрудничества.