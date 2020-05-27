Переживет ли Узбекистан XXI век? - Б.Мусаев (окончание)

22:35 27.05.2020 Бахадыр Ф. Мусаев. ПЕРЕЖИВЕТ ЛИ УЗБЕКИСТАН XXI ВЕК?



Заключительная часть.



"Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного человека

всегда можно

Иосиф Бродский (1940 -1996)



В этих словах на тему о конце света, хотя они, когда еще сказаны поэтом, мало признать ее неожиданный ракурс, но его утверждение о том, что мир, вероятно, спасти уже не удастся, звучит зловеще пророчески.



Если продолжить данный тематический разговор, опустившись на наш уголок земли, разумеется, учитывая, какую мы -узбекистанцы устроили себе жизнь в настоящем, то не вызовет никакого удивления следующая направленность финальной части моих обобщающих (рас)суждений.



Не знаю, кто и как воспринимает известные афоризмы насчет конца света типа того, что вести о конце света ходят с самого его начала, или будто конец света уже наступил (наступал). Сегодня, мол, очередной дубль. Оттого и оптимистов пруд пруди, верующих в счастливый конец света.



Нет, не знаю, кто и как, а я стал терять остатки юмора. Между тем, шутки шутками, а поглядишь кругом...., не может эта жизнь не достать каждого кто еще не является человеком массы, не слеп и не ведом О чем я?



Вот, пара наглядных маленьких картинок к большим вопросам. Поглядите (вглядитесь) сами и соображайте , пораскиньте мозгами:



во - первых, о чем говорят "наверху" ("верхи") и что по жизни творят они (каким делом занимаются ;



во - вторых, чем и на что живет множество людей, какие у них помыслы, мечты, и есть ли цели достойные человека;



в - третьих, куда пришли мы и куда еще дальше, если ...



Для начала напомню, на мой взгляд, что заслуживает акцентированного внимания предыдущих частей настоящей заметки на предмет озаглавленного (см об этом Б. Мусаев centrasia.ru 20.05, 22.05. 24.05 2020)



Первая часть, это собственно, обозначение хрестоматийно известной мысли: собственность - вот дух законов. И далее, здесь путем осуществления (попытки) блиц анализа статей Основного Закона Узбекистана, выявляется, что Дух ( установленная форма собственности) и буква Закона, а именно, все статьи Конституции , как и написано черному по белому , показывают однозначно, кто и что скрывается за словами о том, что якобы в Республике Узбекистан источником власти является народ



Вторая часть есть продолжение блиц анализа Основного Закона Республики Узбекистан в сопоставлении с альтернативным проектом Конституции, который был создан ДП "Эрк"



Это позволяет обнажить, в чем заключается самая сущность природы установленной власти в Узбекистане, как власти ...., которые в Законе и согласно статьи 55 -й т.н. "слуги народа" защищены Законом и Духом ее и буквой. Главная мысль автора заключена в словах :



"все просто и жестоко по жизни нашей: или Узбекстан покончит с государством воров - или это "неисправное государство" (А. Арифов) клептократов в ближайшей перспективе разворует и доконает Узбекистан"



В дополнение вышеприведенного вкупе с содержанием третьей части и теми мыслями, которые идут мне в голову сейчас вслед за последними новостными сообщениями, тесно связанными (ну, конечно) с законами Узбекистана, имею сказать следующее.



Да уж.....Действительно, каждому свое как гласит неписаное правило мафии.



Да уж...Если коррупция - главное наше зло, стала обыденно- повседневным явлением, где и когда видно, что она принимает организованные формы. Она уже не угрожает, не угрожает потому, как стала фактом всей нашей жизни на всех уровнях ("внизу" и "наверху").



Помнится, Александр Гуров, известный специалист по борьбе с организованной преступностью, д.ю.н. , в свое время ( 1995 г.) писал в предисловии к своей книге "Красная мафия"



"Образ мафии отождествился у меня с образом льва, вышедшего на кровавую охоту, ...., за всеми нами, за нашими детьми, нашим будущим, нашей страной" (см указ соч., М 1995, с 8)



В самом деле, кто и как воспринимает эти слова, его заявление, что понадобилось немало сил и мужества, чтобы одержать над ним (этой самой "красной мафией" -прим Б.М.) победу, а я, размышляя над нашей действительностью с ее царящими нравами и порядками, спустя 30 лет после сказанного о" красной мафии", считаю нужным для себя дополнить :



нет, дело последних не пропало, ибо никуда не пропала та сила и мощь господствующего класса государства



Читайте 55-ю, 53-ю статьи Конституции Республики Узбекистан, сопоставляя с Конституций СССР (1977) и узрите, что Последыш здравствует как сплав феодализма с древней государственной деспотией восточного образца. Нет нужды развивать данный сюжет, разворачивать понятийный аппарат о том, что такое современная государственная бюрократическая машина центральноазиатских государств, говорить о природе правления и сути политических режимов, нравах правящей верхушки, стоящих на фундаменте возрождаемого трайбализма...,



На это же ( место трайбализма) отчасти указывает и , например, содержание поста



который разместила 12 мая с.г. на своей странице фейсбука сотрудник Ташкентского государственного юридического института Исмигул Шайхуддинова "



"Поймите, народ и нация - понятия разные! Поймите, что такое национальная безопасность, национальная гордость! Поймите, [наконец], что означает национальный авторитет, совесть нации!



Эй, Узбек, у твоей нации имеется 2500-летняя история, а у тебя, что, нет никакой национальной совести, гордости?! Имея 2500-летнюю историю, ты стремишься сделать для себя "вождем" то казаха, то русского, то таджика, ищешь [у них] опоры, неужто [у тебя] до такой степени отсутствует честолюбие?! [Как-нибудь] прочти историю своих предков… Какая другая нация может гордиться [такой] своей многовековой историей, а твоя исчисляется несколькими тысячелетиями, - сравнил хотя бы!



Читай книги, не делай из себя до такой степени раболепца, не позволяй, чтобы тобой управляла другая нация, делая из тебя послушника, не теряй чести!



Открой глаза, что от тебя останется, если умрет и твоя национальная гордость… Знай цену своему родному языку, своей нации, национальной гордости, не смешивай свою самоидентичность до такой степени с "грязью"!!!



Если ты не хочешь, чтобы однажды в твоей биографической летописи не появилась надпись, что УЗБЕКОМ управляли такой-то казах, такой-то русский или такой-то таджик, научись мыслить! Не бросай под ноги 2500-летнюю историю УЗБЕКОВ!"



Нет нужды развивать сюжет, рассматривать все с это с позиций науки о том, что такое нация, народ, демократия, народовластие, государство ... того будет достаточно на сегодня, не врубаться дальше в вопросы о том ...: выживет ли ...., стебаться (вести стеб) на предмет переживет ли Узбекистан XXI век, когда во дворе у нас здесь и сейчас (1991-2016) и поныне имеет место рост закон(ов) джунглей , не без того, что расцветают буйно нечто, воспринимаемое и ощущаемое как де это национальная гордость, честь и совесть. Кстати, на мой взгляд, свидетельством таковых извращенных проявлений (испытываемого массами, толпами) "национальных" чувств , это и Ферганские события (май -июнь 1980г.) события и резня Ошская (лето 2010 ) и то, что случилось ныне (2019-2020) в Казахстане ...



Содержание же вышеприведенного поста, автором которого является юрист дорогого стоит в смысле того, что обнаруживает рельефно и однозначно, что жив курилка трайбализм в природе нашего сообщества людей и его государства



Настоящая памятка предназначена, чтобы проснулись узбеки -"патриоты" (дана в переводе на русский язык, Азиа Терры в конце заметки Азизы Умаровой "Группы против порядочных людей" см АsiaTerra.info от 21 05 2020)



И читая настоящий образчик памятки для "патриота" -узбека, призывающего им открыть глаза на ..., хочет того или не хочет автор, зовет на " подвиги" Должно согласиться с Азизой Умаровой., что феномен информационных войн плотно вошел в политическую жизнь Узбекистана. Со всеми армиями троллей и инструкциями по раскачиванию тем через разжигание ненависти и игре на низменных чувствах.



Ну, а власть имущие, чем они заняты. Разумеется, прежде всего, что, помимо всех формальных занятий, как мужей государственных, не забывают заниматься настоящим делом, затрагивающих их интересы.



Вот свежий пример Об этом пишет . Алишер Ильхамов, научный сотрудник Школы Восточных и Африканских исследований Университета Лондона в своем сообщении



"ПРЕЗИДЕНТ, ПРОКУРОРЫ И СУДЬИ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО БЫТЬ ВЫШЕ ЗАКОНА, ВОРОВАТЬ И НЕЗАКОННО ОБОГАЩАТЬСЯ" (СМ ASIATERRA.INFO 26.05 2020)



"Опубликован проект закона "О государственной гражданской службе", который включает в себя положение об обязательной декларации доходов государственных служащих и членов их семей.



Как известно, предъявление и открытая публикация таких ежегодных деклараций является одной из мер против коррупции. Она имеет смысл только в сочетании с законом о незаконном обогащении. Такой закон позволяет привлечь к уголовной ответственности государственных служащих и лиц, которые не могут объяснить происхождение их доходов, скажем виллы на берегу Женевского озера, если таковая у него обнаруживается. Пока о принятии такого закона и не заикаются в Узбекистане.



Более того, действие закона о декларировании доходов будет распространяться не на всех государственных лиц. Не подлежат декларации доходы президента, депутатов Законодательной палаты и членов Сената Олий Мажлиса (верхней палаты парламента Узбекистана - ред.), Центральной избирательной комиссии, омбудсмена, депутатов Жокаргы Кенеса (Верховного Совета - ред.) Республики Каракалпакстан и представительных органов государственной власти на местах, а также судей.



Кроме того, правовой статус государственных служащих, проходящих службу в правоохранительных органах, органах по делам обороны, государственной безопасности, дипломатической, спасательной службах, якобы регулируется отдельными актами законодательства. То есть они не подпадают под действие этого закона.



Получается, что президент и его семья так и не будут нести ответственности за незаконно добытые доходы. Им просто не обязательно эти доходы декларировать.



Разрешается также воровать и дальше прокурорам, судьям и ментам. Им тоже не обязательно предъявлять декларации о доходах. А также нашим доблестным депутатам парламента.



Короче, это филькина грамота, а не мера против коррупции." (конец цитаты)



Не правда ли, что просто охреневающе и обалденное впечатление.



С одной стороны, все эти кукловоды - творцы групп, осваивающие технологию по ведению диалогов с народом, их - троллей, не имеющих элементарных представлений относительно идеи и понятии нации, как категории политической, ведать не ведающие, что такое национальные чувства, но неистово призывающие и к национальной гордости и совести ...,



с другой - самые "верхи" с их проектом закона "О государственной гражданской службе". Чем не "национальная" идея или на худой конец, просто грандиозный проект для выживания "верхов". Они и их дети, внуки, несмотря и на коронавирус, несомненно, переживут XXI век, если, конечно, не настигнет и их в прямом смысле пик, назревающего хаоса - бардака при наблюдаемом уровне порядка ради порядка . Разумеется, живем то в такие времена, когда уже не имеет значения авторитет руководителей и репутация, ибо сила в укоренившемся режиме власти с ее полицией, вооруженными силами, службами безопасности и национальной гвардии. Должно лишь платить. Ведь бабки решают все Видимо, на этот принцип рассчитан проект закона



"О государственной гражданской службе" Тем не менее, при веем при этом, почему -то не покидает мою голову старая хрестоматийно известная мысль, что "величайшая опасность - государство" И развивая дальше эту мысль, . ее автор Хосе Ортега-И Гассет предрекал:



"..так как само государство в конце концов только машина, существование и поддержание которой зависит от живой силы машиниста, высосав все соки из общества, обескровленное, оно само умрет смертью ржавой машины, более, отвратительной, чем смерть живого существа"



(см. Хосе Ортега И Гассет . Восстание масс/ ПСИХОЛОГИЯ МАСС Хрестоматия. М. 1998, 267).



И потом, ведь ни наука и ни жизнь до сей поры не отвергла тот непреложный факт, открытый С. Московичи, классиком социальной психологии и социологии, предрекшим в втруде "Век толп" на, что повесткой на XXI век является феномен иррациональности, который от психологии толп, массы власти и толп переходит на власть, становясь ее стержнем.



"Разум каждого отступает перед страстями всех"



(см указ соч. С. Московичи / ПСИХОЛОГИЯ МАСС. Хрестоматия. М. 1998, с.421)



На этом и позвольте закончить свои посильные соображения на предмет того, переживет ли Узбекистан XXI век.



Бахадыр Ф. Мусаев 27. 05 2020 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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