Скончался бывший руководитель Колхозабадского района и депутат Верховного Совета Таджикской ССР Темур Додобаев

15:56 29.05.2020

ДОДОБАЕВ Темур

DODOBAEV Temur

( 10.05.1941 -29.05 2020)



С глубоким прискорбием сообщаем, сегодня 29 мая 2020 года, на 80 году жизни после непродожителной болезни скончался бывший первый секретарь Колхозабадского района Додобаев Тимур Додобаевич, замечательный человек, настоящий коммунист и патриот, который всю сознателную жизнь отдал служению народу.



ДодобаевТемур родился 10 мая 1941 в Колхозабадском районе Таджикской ССР в семье крестьянина, таджик, член партии с 1967 года, образование высшее. Кандидат экономических наук.

Свою трудовую деятельность Додобаев Т. начал в 1965 году инженером, заместителем управляющего, управляющим Колхозабадского районного объединения "Таджиксельхозтехника", в 1977-1978 годах он работал председателем Колхозобадского райсовета народных депутатов.

С 1978 по 1981 годы Додобаев Тимур работал первым секретарем Колхозабадского райкома КП Таджикистана, в 1981-1983 годах он был слушателем АОН при ЦК КПСС в Москве, в 1983-1984 годах - заведующим сельхозотделом и пищевой промышленности Курган-Тюбинского обкома КП Таджикистана, в 1984-1987 годах - первым секретарем Колхозабадского райкома КП Таджикистана. Затем работал директором совзоза Вахском районе и вновь вернулся в Колхозобадский район, директором совзоза" Комсомол". Труженники совхоза вновь избрали его депутатом Верховного Совета Таджикской ССР.



Работая на важных и ответственных участках, Додобаев Тимур Додобаевич показал себя высококвалифицированным, принципиальным и ответственным руководителем. Высокое чувство общественного долга и трудолюбия, внимательное отношение к людям, снискали ему заслуженный авторитет и признание.



За многолетний плодотворный труд, активную жизненную позицию и достижения болших успехов Колхозобадского района Додобаев Тимур Додобаевич был награжден многими высокими наградами Родины , среди которых орден Трудового Красного Знамени, двумя орденами "Знак Почета", медалью, неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Таджикской ССР, членом ЦК КП Таджикистана



Светлая память о Додобаеве Тимур Додобаевиче навсегда сохранится в наших сердцах.



Отправил Мухамедов С.Д