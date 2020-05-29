Кто в УзбДоме Хозяин? (письмо А.Волосевичу), - Б.Мусаев

16:50 29.05.2020

Бахадыр Ф. Мусаев Кто в Доме Хозяин?



Из письма ташкентскому журналисту Алексею Волосевичу в редакцию сайта AsiaTerra.info



Здравствуй, Леша,



смотрю, ты все такой же неуемный, не угомонился, не набрался ума и носишься со своей совестью порядочного и честного .....Ведь посодять, как пить дать, и при том как врага народа и изменника, пишущего в угоду посторонним Нет, ничему тебя не учат уроки жизни людей и их судеб... Вот, в частности, и тех порядочных, о которых днями читал на вашем сайте в заметке Азизы Умаровой "Группа против порядочных людей"

А должно тебе (пока не поздно ) направить свою энергию, талант журналиста (перенаправить) в конструктивное русло. Вот возьми с сегодняшнего дня, начни сказы -были рассказывать о том, что



Узбекистан Республика Моя! Живет и здравствует назло всему и коронавирусу,,и русскому империализму, да и ....

Разве вообще, несмотря на все виды Вероломной Агрессии врагов внешних и внутренних, направленной против нашей Свободы, Независимости , мы не цветем , не растем и не двигаемся ускоренно туда .. (не знаем куда...), встав на путь национального прогресса , разумеется, под началом ......!...!



Пора, пора уж перекодировать свое сознание, быть как все (абс множество соотечественников) ....Это так элементарно Стоит лишь подчеркивать по всякому поводу и без повода, что цветем и пахнем, живем в этом лучшем из миров на земле и , замечать главное, а именно,

ВСЕ ЭТО СТАЛО ВОЗМОЖНО, БЛАГОДАРЯ ТОМУ, ЧТО ИМЕЕМ СВОЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ, СВОЕ (!) НАЧАЛЬСТВО, читай, своих "слуг народа", таких родных, связанных с нами, как одним пупком родоплеменными узами, имеющих нас всех (множество, именуемое народом) , имеющих, как они хотят и по всякому ....

Как бы то ни было ведь они свои .. Вспомни поэта, как он ... Словом, надо слово твое, Леша, направить в русло настоящего творчества типа "пою республику мою"

Как можно молчать в такие героические времена! "Яшасин! Хвала и Слава! ..Ватан учун Алга! Ур(а)! (За Родину.! Вперед! Ура!



У тебя же, Леша, получается, все наоборот, больше скажу: на поверку у тебя одна писанина о том де, что наша история барахтается дерьме, погружается в него глубже



Эх, Леша! Говорю "эх!" с досадой и глубоким сожалением, ибо открыл сегодня твой сайт АзиаТерра А там опять такое .. и том, как фермеров бьют, и что посадили очередного врага - изменника, ..и о том даже не забыли упомянуть, что, оказывается, наш "мусор" размножается путем отпочковывания...и т.п.



Эх, Леша,. я могу еще понять, что люди забываются, полагая, что живем в стране , где будто еще почти треть века назад объявили независимость, а именно, забывают о главном, кто здесь хозяин. Помнится, в 2005 г. после известных майских событий в Андижане, если не ошибаюсь, хоким по фамилии Яманкулов, выступая перед населением подвластной ему Джизакской области открыто и громогласно заявил, что де бунтари и преступники в Андижане забыли о том, кто хозяин в Узбекистане ..



Лично я не запамятовал, что в Сети тогда (см Фергана Ру 02.06. 2005 г) появилось краткое и емкое сообщение Андрея Назарова (он же Джамшид А. Каримов, который племянник президента И. Каримова, вскоре отправленный тем же родным дядей в Самаркандскую психиатричку на многие годы - прим Б.М.) и Саши Суханова, озаглавленное ПЛОДЫ ПРОПАГАНДЫ , следующего содержания.



"Долой предателей!", "Правозащитники -вон из Узбекистана!", "Объединимся вокруг нашего Президента!" Такие лозунги можно было увидеть в знойный полдень 2 июня на площади у Джизакского областного хокимията. Именно здесь проходил митинг многочисленных сторонников президента республики Узбекистан.



Да уж...Что же здесь скажешь о временах и людях? Что изменилось, если говорить не о разуме, а о страстях народных? Ну, ничего нового нельзя прибавить, между прочим, и к словам "слуги народа" Яманкулова, организатора - массовика, умеющего подкидывать дрова в огонь страстей, к тому же, если учитывать нынешнюю ситуацию в стране, где таковых пруд пруди и плюс то, что страсти не убавляются и сегодня, спустя 15 лет.



Так что, Леша, понимаешь ли, о чем я и к чему клоню наказ? Чай, это тебе не то место, куда Макар телят не гонял . Ведь в Узбекистане живем. Помни и живи по Закону. Читай его, ведь там черным по белому прописано, кто в этом доме хозяин.

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Бахадыр Ф. Мусаев 29 05 2020 Ташкент Тузель-2