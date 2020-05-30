Почему в ЦА-странах переименовывают и "упраздняют" Первомай, - Д.Дмитриев

14:35 31.05.2020 Автор: Дмитрий Дмитриев.



Идеологические причины переименования и упразднения первомайского праздника "Дня международной солидарности трудящихся" в среднеазиатских республиках бывшего СССР и последствия этого для сознания и условий труда подавляющего большинства граждан.

"То, что известно, еще не есть оттого познанное".

Георг Гегель.



Прошедший 1 май, как в прочем и предыдущие, прошел в условиях демонстративного игнорирования в СМИ - и государственных, и так называемых независимых, вещающих на территории пяти постсоветских среднеазиатских республик, праздника "Дня международной солидарности трудящихся".



В статье раскрываются причины заставляющие политические власти выше указанных государств замалчивать праздник и идейно искажать его суть. И ставиться вопрос (без ответа), что мешает независимым СМИ, вещающим на средства международных фондов базирующихся в демократических странах Европы и североамериканского континента, стран признающих и отмечающих указанный праздник, уподобляться среднеазиатским госСМИ.в замалчивании "Дня международной солидарности трудящихся"?



Кто-то скажет - "ну что еще может быть привычнее, проще, банальнее того, что повторяется каждый год?" Мы так свыклись с таким порядком вещей, что просто не хотим проникать в суть простых вещей, в суть привычных событий и то, что происходит с нами в жизни, нас по-прежнему "где-то, как бы, в какой-то мере и в чем-то в общем-то удовлетворяет". Житейские радости радуют, и желания задавать актуальные вопросы не заставляют.



Но приходит время, когда становится необходимым разорвать этот порочный мещанский круг равнодушия. Сама наличная действительность, установившийся порядок вещей подталкивают если не прямо к действиям, то хотя бы к размышлению, осмыслению того, что с нами происходит.



"День международной солидарности трудящихся" по сути своей является единственным праздником, одновременно отмечаемым во всех странах и частях света, отмечаемый вообще везде, где присутствует цивилизация 21 века. Но не везде этот праздник имеет официальный статус, и практически нигде государственная власть ему не предает истинный его смысл.



После намеренного расчленения СССР с подачи ельцинского правительства, получив так называемую независимость, национальные вожди бывших советских республик в числе основных мер направленными, хорошо продуманными действиями внесли раскол в рабочее движение. Они стремились на корню задушить проявления солидарности трудящихся и, надо признать, весьма на сегодняшний день в этом преуспели.



Узкая группа новых "элитариев" бывших азиатских советских республик практически сразу приватизировала свои страны вместе с экономикой и обслуживающим ее населением.



Недавнее заявление бывшего Министра занятости и трудовых отношений Узбекистана Шерзода Кудбиева сделанное им в 2019 году, что "более бизнес-ориентированный Трудовой кодекс должен быть обязательно", имеет далеко идущие для трудящихся страны негативные последствия.



Первомай в бывших странах социализма Средней Азии в идеале предусмотрен как смотр и школа покорности, безропотности, бессмысленных праздности и веселья бесправной рабочей силы современного периферийного капитализма.



Где-то первомайские праздники просто отменили, где-то переименовали. Для союза новых капиталистов-перевертышей (попавших в бытность СССР во власть на волне коммунистических идей и укрепившихся впоследствии во власти на антикоммунистической пропаганде и капиталистических ценностях в позднем Советском Союзе), праздник 1 Мая даже в обессмысленном, кастрированном виде органически и глубоко ненавистен. Причина ненависти к этим принципам и идеям не иррациональная злоба и религиозный мистицизм, а - защита своих материальных экономических интересов. Для сегодняшней политической власти постсоветских среднеазиатских республик Первомай и его идеи просто опасны.



В Узбекистане - изобретен некий "День фонтанов". В Киргизии продолжают отмечать день 1 мая под названием "День труда", но с исключением слов "международная солидарность", что конечно принципиально изменяет классовую, идейную и вообще смысловую составляющую отмечаемого праздника. "День труда" это как "День отдыха", "День света", "День мира", то есть это пустая абстракция. Здесь новыми хозяевами жизни идеи справедливости, солидарности, борьбы сводятся к чему-то пустому, банальному, нестóящему, ненастоящему, о чем не нужно и думать и что невозможно постичь и по достоинству оценить.



В Казахстане, например, 1 Мая это уже день некоего "единства народов(?)" (почему не стран или городов, эпох, континентов?..), что не имеет ничего общего с историей ни этого праздника ни вообще с трудом. Диктатуры Таджикистана и Туркмении официально исключили Первомай из списка праздничных дат, давая посыл, что труд это не право каждого гражданина, связанное с его достоинством и защитой и как следствие с обязанностью государства признавать, соблюдать и защищать это право, а безусловная обязанность, если не повинность.



На вопрос, "что за праздник 1 мая?", - на сегодняшний день далеко не все в состоянии не только внятно объяснить историю становления этого ДЕЙСТВИЯ, но и адекватно правильно понять и оценить заложенные в нем смысл и великую идею.



Как правило, рассказывают нечто о "труде и весне", о "всем светлом и хорошем", в то время как праздник вынужденно, необходимо появился в результате борьбы рабочих за свои трудовые, а потом и политические интересы. Борьбы кровавой, классовой, не вести которую рабочий класс не мог; это было буквально вопросом жизни и смерти.



Этот праздник появился помимо и задолго до появления партии большевиков, Великой Октябрьской революции в России и самого Советского Союза, с которыми традиционная, как следствие и современная буржуазная и религиозная пропаганда настойчиво ассоциируют первомай солидарности трудящихся.



Свое начало праздник ведет с далекой для всех нас Австралии, где более 160 лет назад рабочие выступили с требованием восьмичасового рабочего дня. В те времена обычным делом был 16-и даже 18-и часовой рабочий день, отсутствие отпуска и самой защиты труда в принципе.



Кровью борьбы трудящихся ВСЕГО МИРА вписаны современные социальные принципы в существующие законодательства государств-членов ООН и Конвенции Международной организации труда. Поэтому праздник этот общемирового масштаба и глобального значения; в каком-то смысле это главный и самый отмечаемый праздник человечества. Никакой другой праздник, отмечаемый на планете не может иметь большего значения для человечества и сильнее выразить его сущность - социальные отношения и мирный труд.



Более чем 100 стран мира отмечают Первомай. В их числе и страны с диаметрально противоположным, порой даже враждебным общественно-экономическим устройством. Так что преподносить этот день как "пережиток коммунизма" и исторически, мягко говоря, не корректно, и вообще неверно.



В то же время идеологическое извращение сути "Дня международной солидарности трудящихся" есть свидетельство несвободы, тирании и правового произвола в самих странах, где происходят такие вещи.



Увы, базис истории человечества последних тысячелетий состоит в том, что кто-то бесправно трудится, ну а кому-то на всех правах суждено комфортно паразитировать за счет этого, неоплаченного по достоинству, труда. В возвращении именно к этим принципам суть сознательного уничтожения СССР и подмена основной идеи праздника 1 Мая.



Отмена, искажение, замалчивание, переименование "Дня Международной Солидарности трудящихся" в новоиспеченных "национально независимых" государствах Средней Азии не могло не произойти. Бывшие советские республики социально и по ряду других признаков, широким шагом назад шагнули в рыночные отношения раннего капитализма со всеми атрибутами периферийности, откровенной эксплуатации человека человеком, массового использования принудительного и проявлениями рабского труда, а где-то с атавизмами средневековья и варварства в "одежде" забытых национальных традиций.



Теперь на этих территориях исповедуется "национальный вектор развития", суть которого не что иное, как элемент идеологической борьбы правительств (превратившихся в коллективных хозяев) с трудящимися своих стран, направленной на раскол и разобщение последних.



Фетиш национализма эпохи рыночных отношений есть эффективный и излюбленный инструмент контроля и порабощения сознания эксплуатируемых людей труда. Национальная (?) экономика по сути своей отделяет трудящихся своих и других стран друг от друга, усугубляет экономические противоречия с соседними государствами иной национальной, религиозной, расовой, культурной принадлежности. Национализм - это большое удобство для новых собственников бывших советских республик, поскольку представляет собою самый простой эффективный инструмент укрепления внутри национальных, экономических (они же политические) так называемых элит, стремящихся к максимально возможному ограничению трудовых и социальных прав трудящихся в своих странах с целью получения максимальной экономической выгоды лично для себя и в максимально короткий срок.



Деление населения именно по национальному признаку сущностно разобщает, глубоко раскалывает не только массы наемных работников, но и само население. Ведь к "национальности" или к "нации" принадлежит и олигарх и крестьянин, полицейский и бездомный. Но главное конечно не в этом, а в том, что, стратегически идея буржуазного национализма разобщает трудящихся одних стран с трудящимися других стран, делая невозможной совместную борьбу за общие для всех трудовые, они же экономические, а в последствии и политические интересы. Это принцип "разделяй и властвуй" в действии.



"То, что известно, еще не есть оттого познанное".



Слова, вынесенные в эпиграф, принадлежат Георгу Вильгельму Фридриху Гегелю - классику немецкой философии, создателю системы диалектики как метода исследования и одного из создателей концепта гражданского общества. Чем же они интересны нам сейчас, в нашу эпоху?



День международной солидарности трудящихся. Кто не слышал сочетания этих слов? Многие, если не все. Но далеко не все на самом деле понимают их настоящий и идейный смысл. Его утрате, искажению способствовала государственная пропаганда, проутюжившая сознание представителей рабочего сословия катком иных "ценностей" во многом чуждых трудящемуся и живущему результатами своего труда человеку.



Чтобы понять мысль, заложенную в этом словосочетании, необходимо точно и ясно понимать значение каждого слова. То есть, требуется определиться в отдельных понятиях, а после и всего в целом вместе взятом. Опираясь на выработанные наукой мысли разберем, что же есть такое "международная солидарность трудящихся".



Международный - это существующий между народами, распространяющийся на многие народы, интернациональный. Есть международное движение за мир, международные выставки, международный женский день. Если борьба за мир и права человека в международном масштабе не только возможны, но и приветствуются, даже популяризуются, то чем плоха действительная международная солидарность трудящихся в борьбе за условия труда и размер заработной платы?



Солидарность, - как гарантия и условие того, что права не будут ущемлены, а интересы - соблюдены. Эмиль Дюркгейм великий философ и теоретик определил солидарность как наивысшее благо и огромную ценность, признаваемую всеми членами одного общества. Проще говоря, это взаимозависимость людей, в основе которой единство убеждений, проявляемое в совместных определенных действиях, это взаимопомощь и поддержка стремящихся к достижению одной цели в одной социальной группе. Это согласованность людей в их действиях и мнениях. А в рассматриваемом нами случае для защиты своих трудовых прав, как гарантия и условие того, что права не будут ущемлены, а интересы - соблюдены.



Как отмечает Википедия, солидарность - это единство (группы или класса), которое порождает единство интересов, задач, стандартов и взаимопонимание, или же основывается на них. Данное понятие отсылает к таким связям в обществе, которые объединяют людей в единое целое.



Трудящийся - это живущий своим трудом, продажей своей рабочей силы и заработком от своего труда. В подавляющем большинстве стран труд остается большей частью неоплаченным адекватно. И для того, кто трудится это очень актуально.



С точки зрения отдельных определений нет и не может быть ничего ни предосудительного, ни криминального в сочетании слов в названии праздника - "День международной солидарности трудящихся". Все как у всех объединенных общей целью. Кроме одного. Борьба за зарплату и условия труда - это борьба за долю прибыли имеющей совершенно конкретное денежное выражение, ставящая своей целью справедливое разделение материальных благ. Это неистребимое, потому что необходимое противоречие между работником и работодателем, определяемое их местом в системе общественного производства. По сути своей - это борьба трудящихся за качество и продолжительность собственной жизни.



Отход от коммунистических идей, с которыми ассоциируют первомайский праздник, массовых нарушений прав рабочих отнюдь не уменьшил. Наоборот, система трудовых отношений в бывших республиках Советского Союза претерпела значительные изменения в сторону ухудшения. Реализация принципов и стандартов социальной защиты советской эпохи оказались совершенно невозможны в Узбекистане и Туркменистане, отчасти возможны в Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане.



В контексте вышеизложенного очень понятно, почему возникла насущная идеологическая необходимость у национальных властей пяти среднеазиатских республик придать иной смысл первомайскому празднику с конечной целью уничтожить саму идею организованной борьбы трудящихся за трудовые права.



Проправительственные профсоюзы, увы, достойного сопротивления не оказали и не могли оказать, потому как по нынешней сути своей и целей подобных перед собой не ставят.



Поэтому утрата Первомайского Праздника Солидарности трудящихся как праздника и почитаемой даты - это переформатирование идеи. Ее результат большое, но к сожалению, не всем понятное поражение трудовых и, неизбежно, социальных прав подавляющего большинства граждан этих стран, то есть, - всех.



Восстановить подлинное значение, смысл и статус этого праздника на государственном уровне это насущная необходимость сегодняшнего дня. С этого начнется действительное признание правительствами прав трудящихся в своих странах.



Постсоветский социальный откат в Средней Азии - это особое социально-правовое качество. Даже исходя из национальных интересов, ведь ничто не мешает, например, империалистической Франции отмечать у себя "День труда" как свой национальный праздник и день солидарности трудящихся всего мира, имея при этом одно из самых сильных и демократичных трудовых законодательств в мире.



Историческая справка:

Первомай возник в середине XIX века как результат борьбы рабочего движения за восьмичасовой рабочий день. Впервые с этим требованием выступили австралийские рабочие 21 апреля 1856 года. Последовав их примеру, рабочие США устроили в Чикаго 1 мая 1886 года крупные митинги и демонстрации, закончившиеся стычками с полицией.

3 мая на заводе Сайруса Маккормика полицейские стреляли по бастующим. Погибли, по меньшей мере, двое рабочих. 4 мая на митинге протеста на площади Хэймаркет в результате взрыва бомбы брошенной террористом в полицейских 60 офицеров получили ранения, восемь погибли. Полиция открыла стрельбу по митингующим. Точное число погибших рабочих не установлено. Сотни горожан были арестованы, семь рабочих-анархистов были приговорены к смертной казни.



В память о казненных американские рабочие предложили провести свою забастовку 1 мая 1890 года. Парижский конгресс II Интернационала (июль 1889) объявил 1 мая 1890 года днем солидарности рабочих всего мира, и предложил отметить его демонстрациями с социальными требованиями включающими, в том числе, и требование 8-часового рабочего дня.



1 мая 1890 года праздник был впервые проведен в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции и Швеции. В Великобритании он прошел 4 мая. Основным лозунгом было требование восьмичасового рабочего дня.



Решением Брюссельского конгресса второго Интернационала в 1891 году, секциям Интернационала в каждой стране было предоставлено право самостоятельно устанавливать дату и форму празднования 1 мая. На этом основании в Великобритании и некоторых других странах манифестации были перенесены на первое воскресенье мая.



В Российской империи этот день впервые отметили в 1890 году в Варшаве проведением стачки 10 000 рабочих. С того времени массовые рабочие выступления часто приурочивали к этому дню. Первая праздничная сходка рабочих в Петрограде была организована социал-демократической группой революционера Михаила Бруснева 1 мая 1891.



Маевка, как нелегальное революционное собрание рабочих, устраиваемое за городом стало формой празднования 1 мая. Собрания преследовались царской полицией.

В 1900 году Харьковская маевка стала первым открытым массовым выступлением рабочих в России. В ходе нее они отказались выходить на работу и устроили уличную демонстрацию.



В 1912-1914 годов в первомайских демонстрациях участвовало уже более 400 000 рабочих. В 1917 году, после Февральской революции, Первомай впервые отпраздновали открыто. Миллионы рабочих вышли на улицы с лозунгами "Долой министров-капиталистов", "Вся власть Советам", "Долой империалистические войны!"



После Октябрьской революции 1917 года праздник стал официальным. В СССР первоначально он назывался "день Интернационала", позднее он стал называться "День международной солидарности трудящихся - Первое Мая". В 1992 году праздник был переименован в "Праздник весны и труда". Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1590924900

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