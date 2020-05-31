Узбекистанцы... Век воли не видать, - Б.Мусаев

22:49 31.05.2020

Бахадыр Ф. Мусаев Век мне воли не видать.



"Понимаешь ли, Время, Сердце Горит!"

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Простой я, очень простой, как тот мужик из анекдота, который заскочил в маркет, чтобы отовариться. Потом очевидцы рассказывали: некто вышел из магазина и обратившись к прохожим со словами, а вот я такой простой, опрокинул себе на голову содержимое ведерочка, которое держал в руке. Это была сметана.



Да уж...Представляете, читатель, картину. Вот примерным образом, можно воспринимать и меня, читай, простого, ну, и в придачу с признаками сумасшедшего. Да, и можно ли быть нормальным , чувствовать себя в стране, где .....



Не знаю, кто и как, а я здесь (в Дурдоме - прим Б.М.) ощущаю себя натурально живым, когда веду себя как сумасшедший, конечно, с точки зрения всех благоразумных , умных, разумеется, "патриотов" (пишу в кавычках, ибо они все видят как в королевстве кривых зеркал - прим Б.М. ).



Пользуясь случаем, обращаюсь к не совсем осведомленным обо мне, особенно, как ныне видно по жизни в Сети, иначе говоря, обращаюсь и ко всяким там знатокам - завсегдатаям форумов сайтов, потенциальных и реальных участников групп типа "диалога с народом":



оставьте при себе свои недоношенные мыслишки. Напрасны ваши потуги - затеи "патриотов", ваши фейковые проявления, т.н. национальной гордости и совести Они могут впечатлить разве что только людей с симптомами имбецильности или пораженных вирусами социального порядка, например, холуйства, читай, холуйства холуев с их делами и словами с поправкой на своих хозяев (начальство) и зарплату, возможности приворовывать, лгать, свершать подлости, вступать сделки по ходу участия в процессах "купи-продайка- отнимайка", стучать, чтобы не упустит свой шанс сорвать джек пот



ОДНАКО вернемся к разговору на предмет озаглавленного. Именно эти слова почему - то пришли мне в голову, когда войдя в Сети, обнаружил следующий пост. Его автором оказался эрковец , проф. Атаназар Арифов



"ДЕМПАРТИЯ "ЭРК" продолжит БОРЬБУ ЗА ДУХ ДЕКЛАРАЦИИ НЕЗАВИСИМОСТИ, 20.06.1990, .

Внесенный Демпартией "Эрк" Законопроект ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ, 20.06.1990, голосами депутатов 500 из 500 получил статус Закона. Борьба за дух ДЕКЛАРАЦИИ НЕЗАВИСИМОСТИ со статусом Закона продолжается, ибо ОСНОВНОЙ ЗАКОН, придав нашему народу статус ПОТРЕБИТЕЛЬ-ИЖДИВЕНЕЦ государственной власти, ЗАБЛОКИРОВАЛ и дух ДЕКЛАРАЦИИ НЕЗАВИСИМОСТИ, и ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА, и принципы ДЕМОКРАТИИ, и Фундаментальные СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА, и СВОБОДУ РЫНКА, и СВОБОДУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, и СВОБОДУ ИНИЦИАТИВ, открыл зеленую дорогу КОРРУПЦИИ, КЛЕПТОКРАТИИ"



Информация к сведению.



20 июня 1990 г. на сессии Верховного Совета Уз ССР поставлен на обсуждение и принят единогласно проект Декларации Независимости, выдающего политического документа, созданного ДП "Эрк" (см об этом Мусаев Бахадыр Как создавалась и принималась Декларация Независимости. Из современной истории Узбекистана. www. сentrasia.ru 21.08 2009)



Кажется, нет нужды в комментариях, как и в содержательном анализе текста данного поста, чтобы раскрыть его суть. Вместе с тем, скажу: нельзя не впечатлиться по - настоящему, когда речь здесь идет о вечных вопросах как Свобода, Человек, .., Читая строки о том, что сегодня продолжается борьба за Дух Декларации Независимости (от 20 06 1990г.) невольно думаешь: право, какую же такую Свободу и Свободу от кого и для чего обрел мой соотечественник !? Действительно, о какой Свободе народа и человека идет речь, если ... речь .....



Какая же это Свобода, какие Фундаментальные Свободы у нашего человека, если Основной Закон (от 8 декабря 1992 ) Республики Узбекистан свел к нулю и интересы и волю народа, если даже и президент ничего не может изменить, когда его, если теоретически допустить, что он, нынешний глава государства Ш. Мирзиеев пытается изменить, сложившийся порядок природы вещей, останавливает (тормозит) самый Дух Конституции Республики Узбекистан (конкретно и однозначно выраженный в статьях 55- и 53 - прим Б.М.) Этот камень - глыба, на пути вставший на пути к позитивным сдвигам, непоколебим и держится также и благодаря букве Закона ( т.е. и его 128 статьям)



Кто в Узбдоме хозяин? Данный вопрос не риторический.



Да, прошло уже более 30 лет с того момента, который принято называть переломным во многих отношениях, в т.ч. относительно республики Узбекистан, которая обрела независимость…Пора и подводить итоги. А они, как ты, читатель, сам видишь, если являешься не бездумным, здравомыслящим человеком, не совсем утешительные. Во всяком случае, на мой личный взгляд, эти итоги выглядят плачевными. Впрочем, я не считаю, что в моих воззрениях на природу вещей, максимально верно отражена наша действительность. К месту отметить, что я описывал в основном социальную действительность, в т.ч. фрагменты этих реалий, включая судьбы конкретных неординарных личностей. При этом, всегда я стремился опираться на социальные факты в онтологическом и логико-гносеологическом смыслах.



В первом случае, под социальным фактом в социологии разумеют любое независящее от наблюдателя состояние общественной действительности. Во втором, - достоверное, проверенное знание, в частности, полученное в результате наблюдения и дополненное аналитическим исследованием. Критерием отбора, какого бы то ни было факта, выступала для меня уверенность, что он имеет значимость (значение) социального масштаба.



Изложенное позволяет говорить, что настал не столько период "сбора урожая", а, сколько, время осмысления: с чем и куда пришел Узбекистан, спустя 30 лет?



Ведь очевидно, что на самом деле

век нам воли не видать, пока не будет переписана Конституция Республики Узбекистан образца 1992, воли не видать, иными словами, скажем так, выражаясь не резко, а языком дипломатического политеса: не вырваться узбекистанцам из затхлой атмосферы сложившихся порядков.



Больше скажу: и до сих пор, пока довлеет над страной и его людьми доминанта бабла, насилия и лжи "команды триумфаторов" (М Захидов) , или того же самого "неисправного государства"(А. Арифов) под защитой своего закона, именуемого Конституция (от 08 12 1992г.) век нам воли не видать



Впрочем, читатели, думайте сами, пораскиньте мозгами: останемся ли мы на таковых позициях, содержание которых спекулирует на аморфном понятии "народ", манипулирует его страстями типа "национальная гордость", "национальная честь и достоинство" и т.д. и т.п.? Если останемся на этих позициях, с таким уровнем сознания (индивидуального и общественного), где прави(я)т не разум, а страсти и их манипуляторы, то значит, мы погрязнем в дне сегодняшнем, примирившись с его порядками. Думайте, шевелите серенькими веществами, слушая слова и наблюдая за делами. Что же происходит кругом: где благое, а где и кого двигают шкурные интересы ? .



Все же, на мой взгляд, нельзя исключать что у нас есть еще шанс скинуть идола(ов) - мертвеца вместе с его идеями -фикс, включая доминанту бабла , но это возможно, если переписав Закон, представить, нет, определиться с обозначением для всех нас внятным нашим "завтра", отказавшись от мутного "сегодня" Все в наших руках, правда, если немного поправить мозги, осознать, что там зло, "там", где царит бабло, ложь, имеет место антиморальная психология "низов" и "верхов". Без такового осознания не стоит утруждать себя говорить о том, переживет ли Узбекистан XXI век, исторической выживаемости страны, размышлять и пытаться увидеть ясную нашу историческую перспективу



Продолжение следует.



Бахадыр Ф. Мусаев 31 05 2020 Ташкент Тузель-2