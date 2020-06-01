 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 01.06.2020
16:44  В Бишкек прибыл новый Узб-посол - экс-мининформ Хуршид Мирзахидов
16:25  Как остановить смертельное шествие пандемии? Взгляд из Ташкента, - Эрик Зани
16:24  Турция ищет выход из политического кризиса, - А.Асалыоглу
16:20  В Самарканде на строителей стены кладбища бухарских евреев заведено уголовное дело
16:13  Россия первой создала лекарство от коронавируса, - Блумберг
16:10  Роль Басры в религиозной и культурной жизни Арабского халифата, - П.Густерин
16:08  Spektrum: Почему некоторые люди умнее других?

16:07  "Турецкий поток": Эрдоган оставил Путина и Миллера с полупустой трубой
16:04  Погром стал выходом США из карантина, - Дм.Бавырин
14:42  Как США пытаются разорвать Китай на десятки удельных княжеств, - Е.Крутиков
13:37  Четверть казахстанцев не знает за какую партию голосовать на выборах в Мажилис, - Г.Илеуова
12:48  Спасет только хлопок! Рынок труда в Узбе испытывает огромное давление, - замминистра Мухитдинов
11:31  Кьяра - огнеметчица. Дочь мэра Нью-Йорка де Блазио перешла на сторону негров и задержана за участие в уличных боях
10:52  Хокимом новообразованного хайтек-микрорайона Ташкента "Янги хает-Новая жизнь" станет 34-летний Иногамов
10:49  Кулибаев (елбасиный зять) предлагает выборочно спасать Каз-предприятия
10:45  Кыргызстан на "предвыборном" старте: история повторяется? - С.Масаулов
10:42  Как открывали Академию наук Казахстана, и что роднит ее с мавзолеем Ленина, - А.Михайлов
10:36  Откуда казахи родом? Новая книга М.Аканова
10:30  Четвертые сутки пылают полиции. Амеры в огне, - "Къ"
10:20  В Вашингтон и еще 39 городов введены войска и комендантский час. В подстрекательстве негров обвинена Россия
09:44  Инициатива Трампа расколола "большую семерку". Вашингтон хочет вовлечь Россию в антикитайский альянс, - В.Скосырев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Роль Басры в религиозной и культурной жизни Арабского халифата, - П.ГустеринРоль Басры в религиозной и культурной жизни Арабского халифата, - П.Густерин
16:10 01.06.2020

П.В. Густерин

Роль Басры в религиозной и культурной жизни
Арабского халифата

На фото: 2-томное издание Сибавейхи.

Иракский город Басра - один из немногих городов Арабского Востока, который сыграл не только политическую, но и культурно-религиозную роль в жизни мусульманского мира в целом и Ирака в частности.

Прежде всего, вспомним выдающихся мусульманских мыслителей, родившихся здесь:
- Мухаммад бен аль-Хузейль (ок. 750-841), известный также как Абу аль-Хузейль аль-Аллаф, виднейшим представитель басрийской школы муатазилитов, ставший ее эпонимом (хузейлиты);
- Абу Али аль-Харис бен Асад аль-Анази аль-Мухасиби (ок. 781-857), один из первых идеологов суфизма;
- Абу аль-Хасан Али бен Исмаил аль-Ашари (ок. 873-935), ставший эпонимом ашаритской школы;
- Абу Бакр Мухаммад бен ат-Тайиб аль-Бакиллани (ум. в 1013), крупный представитель ашаритской школы.

О притягательности Басры как богословского центра говорит факт, что сюда переселились многие мусульманские мыслители, в том числе:
- Абу Сайд бен Абу аль-Хасан Ясар, известный как аль-Хасан аль-Басри (642-728), виднейший религиозный деятель: принял участие в работе по расставлению в тексте Корана огласовок, позднее стал кади Басры, его богословский кружок стал центром интеллектуальной жизни Басры и всего Халифата Омейядов, его самого к своим учителям причисляли как сунниты, так и муатазилиты, и суфии;
- Абу Хузайфа Уасиль бен Ата аль-Газзаль (699-748), один из основоположников муатазилитского мазхаба, первое время активный участник кружка аль-Хасана аль-Басри, с которым позже разошелся по некоторым ключевым вопросам и с группой единомышленников покинул названный кружок, дав начало муатазилизму;
- Амр бен Убейд (699-761), с именем которого связывают возникновение муатазилизма;
- Кахмас бен аль-Хасан (ум. в 766), один из первых проповедников ат-ташбиха;
- Абу Амр Абд ар-Рахман бен Амр аль-Аузей (707-774), факих, основатель и эпоним аузаитского мазхаба;
- Раби аль-Адавийя (ок. 714-801), представительница басрийской школы аскетов (зуххад) и подвижников (уббад), ученица аль-Хасана аль-Басри, учениками которой в свою очередь стали Малик бен Динар, Шакик аль-Балхи и Суфьян ас-Саури;
- Абу Али Мухаммад бен Абд аль-Ваххаб аль-Джуббаи (850-915), глава басрийских муатазилитов, ученик Абу Якуба аш-Шаххама, отчим и учитель аль-Ашари;
- Абу аль-Мугис аль-Хусейн бен Мансур аль-Халладж (ок. 858-922), крупнейший представитель суфизма, ставший в Басре учеником Амра аль-Мекки.

Кроме того, в Басре некоторое время жили и учились Абу Сахль Башр бен аль-Муатамир аль-Хилали (ум. ок. 825), поэт, глава одной из муатазилитских школ в Багдаде, и Абу Мухаммад Сахль бен Абдаллах ат-Тустари (ок. 818-896), суфийский муфассир.

Басра - родина нескольких важнейших исламских течений. Во-первых, муатазилизма (мазхаб аль-иатизаль), сыгравшего значительную роль в религиозно-политической жизни Омейядского и Аббасидского халифатов в VII-IX вв. Существует мнение, что муатазилиты получили свое название в связи с тем, что в Басре произошло "обособление" ("иатизаль") от кружка аль-Хасана аль-Басри его учеников Василя бен Аты и Амра бен Убейда, ставших первыми деятелями муатазилизма (риджаль аль-иатизаль). Басрийская школа муатазилизма в IX-X вв. являлась одной из важнейших наряду с багдадской школой. Здесь нельзя не назвать Абу Исхака Ибрахима бен Сайяра ан-Наззама (ум. ок. 840), крупного представителя именно басрийской школы муатазилизма, ставшего ее эпонимом (наззамиты).

Во-вторых, Басра - родина ат-тасаввуфа, т.е. суфизма. Одним из его основателей является аль-Хасан аль-Басри. В высказываниях и проповедях басрийских аскетов-учеников аль-Хасана аль-Басри, а именно Рабаха бен Амра аль-Кайси и Рабии аль-Адавийи, появились идеи беззаветной любви к Богу и стремления к Нему, что стало свойством суфизма, определяющим его ярко выраженный мистический характер. Кроме того, Рабах бен Амр первым ввел понятие "таджалль" ("богоявление") для обозначения блаженного видения, ожидающего людей в День Воскресения (Яум аль-Кыяма).

В X-XI вв. в Басре существовала суфийская школа ас-салимийя, основатель и эпоним которой Абу Абдалла Мухаммад бен Салим (ум. в 909) являлся последователем Сахля ат-Тустари. Школа отличалась требованием крайнего аскетизма, что предполагало и безбрачие, и полным преданием себя божественной воле (таваккуль), что предполагало безропотное преодоление жизненных трудностей. Ас-салимийя в окончательном виде сформировалась и приобрела влияние, когда ее возглавил Ахмад, сын Мухаммада бен Салима. К ней примкнули сторонники маликитского мазхаба, соглашавшиеся в некоторых вопросах, в частности, о соотношении свободной воли человека и божественного предопределения, с учениями басрийских муатазилитов.

В-третьих, Басра - родина той единственной разновидности хариджизма, которая существует и в наше время, т.е. ибадизма, ставшей наиболее умеренным из основных хариджитских течений. Ибадиты - сторонники Абдаллаха бен Ибада. В 684 г. среди хариджитов Басры произошел раскол: одна их часть выступила против Омейядов, а Абдаллах остался в Басре, отказавшись от вооруженной борьбы и возглавив умеренную часть хариджитов. В начале VIII в. басрийские ибадиты активизировали свою политическую деятельность, и вскоре большинство их вождей были высланы в Оман, где их ждал успех (здесь ибадизм в настоящее время является преобладающей конфессией). Однако ибадитская община в Басре еще долгое время продолжала оставаться духовным центром всех ибадитов.

Также во второй половине VII в. в Басре возник суфризм - также одно из основных хариджитских течений. Основателем этого течения стал Зияд бен аль-Асфар, по насабу (отчеству) которого течение и получило название "суфриты" ("суфр" - форма множественного числа от "асфар", т.е. "желтый").

Именно в Басре сформировался тип так называемой дворовой мечети. Дело в том, что Басра была основана в 638 г. вторым праведным халифом Умаром бен аль-Хаттабом как город-лагерь продвигавшихся с боями арабских завоевателей, в котором сразу же потребовалось пространство как минимум для 10 тысяч человек. Первая мечеть в Басре известна только по описаниям: сначала она представляла собой обширную площадь, окруженную рвом, с галереей на южной стороне, а затем у нее появились галереи и по другим сторонам.

В историю вошла и грамматическая школа Басры, оказавшая огромное влияние на формирование современного арабского литературного языка и косвенно влиявшая на эволюцию религиозной мысли. Среди наиболее авторитетных басрийских грамматистов Абу аль-Асвад ад-Дуали (VII в.), Наср бен Асым (VII в.), Яхья бен Ямар (VII в.), Исхак аль-Хадрами (VIII в.), Иса бен Умар ас-Сакафи (VIII в.), Абу Амр бен аль-Алла (VIII в.), аль-Халиль бен Ахмад (VIII в.), Сибавейхи (VIII в.). Деятельность последнего является вершиной арабской грамматической мысли: последующие филологи басрийской и других средневековых грамматических школ занимались, главным образом, комментированием трудов этого замечательного ученого.

Подробнее хочется остановиться на возникшем в Басре обществе "Братья чистоты" ("Ихван ас-сафа") и их замечательном наследии, а именно энциклопедии "Послания братьев чистоты" ("Расаиль ихван ас-сафа"). В Х в. после гонений, которым подвергалась арабская классическая философия (аль-фальсафа) как неправоверная наука, она снова могла свободно развиваться, потому что багдадские халифы оказались лишенными всякой политической власти, поскольку Багдад в 945 г. был захвачен правителями Западной Персии, а именно династии Буидов/Бувейхидов (934-1062). Представители этой династии, исповедуя шиизм, не находили нужным заботиться о том, чтобы суннитское правоверие не подвергалось опасности со стороны философских идей. Результатом столь терпимого отношения новых властителей Ирака и стала названная энциклопедия. В ней содержится 51 трактат, который охватывает все отрасли тогдашнего философского и естественнонаучного знания. Энциклопедия быстро распространилась по всему Арабскому Востоку и в том же Х в. стала известна даже в Кордовском халифате. Долгое время энциклопедия оставалась популярным научно-образовательным пособием.

Итак, Басра, которая никогда не выполняла столичные функции для Арабского халифата, сыграла в его истории бесподобную роль духовно-образовательного и научного центра, оплота исламской мысли и родины многих мусульманских учений, сохраняющих свое значение и в наше время.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1591017000
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Премьер-Министр РК А. Мамин: необходимо усилить фактор самодостаточности стран СНГ
- Н.Нигматулин: депутаты законодательно поддержат развитие цифровых технологий на селе
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2020 года №333
- Государственный секретарь провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом
- О ситуации на финансовом рынке
- МВК приняла решения о снятии блокпостов и возобновлении деятельности ряда отраслей
- Гульмира Илеуова: четверть граждан не знает за какую партию голосовать на выборах в Мажилис
- Кадровые перестановки
- Cенат принял законопроект о парламентской оппозиции, разработанный "Ак жолом"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  