Роль Басры в религиозной и культурной жизни Арабского халифата, - П.Густерин

16:10 01.06.2020

П.В. Густерин



Роль Басры в религиозной и культурной жизни

Арабского халифата



На фото: 2-томное издание Сибавейхи.



Иракский город Басра - один из немногих городов Арабского Востока, который сыграл не только политическую, но и культурно-религиозную роль в жизни мусульманского мира в целом и Ирака в частности.



Прежде всего, вспомним выдающихся мусульманских мыслителей, родившихся здесь:

- Мухаммад бен аль-Хузейль (ок. 750-841), известный также как Абу аль-Хузейль аль-Аллаф, виднейшим представитель басрийской школы муатазилитов, ставший ее эпонимом (хузейлиты);

- Абу Али аль-Харис бен Асад аль-Анази аль-Мухасиби (ок. 781-857), один из первых идеологов суфизма;

- Абу аль-Хасан Али бен Исмаил аль-Ашари (ок. 873-935), ставший эпонимом ашаритской школы;

- Абу Бакр Мухаммад бен ат-Тайиб аль-Бакиллани (ум. в 1013), крупный представитель ашаритской школы.



О притягательности Басры как богословского центра говорит факт, что сюда переселились многие мусульманские мыслители, в том числе:

- Абу Сайд бен Абу аль-Хасан Ясар, известный как аль-Хасан аль-Басри (642-728), виднейший религиозный деятель: принял участие в работе по расставлению в тексте Корана огласовок, позднее стал кади Басры, его богословский кружок стал центром интеллектуальной жизни Басры и всего Халифата Омейядов, его самого к своим учителям причисляли как сунниты, так и муатазилиты, и суфии;

- Абу Хузайфа Уасиль бен Ата аль-Газзаль (699-748), один из основоположников муатазилитского мазхаба, первое время активный участник кружка аль-Хасана аль-Басри, с которым позже разошелся по некоторым ключевым вопросам и с группой единомышленников покинул названный кружок, дав начало муатазилизму;

- Амр бен Убейд (699-761), с именем которого связывают возникновение муатазилизма;

- Кахмас бен аль-Хасан (ум. в 766), один из первых проповедников ат-ташбиха;

- Абу Амр Абд ар-Рахман бен Амр аль-Аузей (707-774), факих, основатель и эпоним аузаитского мазхаба;

- Раби аль-Адавийя (ок. 714-801), представительница басрийской школы аскетов (зуххад) и подвижников (уббад), ученица аль-Хасана аль-Басри, учениками которой в свою очередь стали Малик бен Динар, Шакик аль-Балхи и Суфьян ас-Саури;

- Абу Али Мухаммад бен Абд аль-Ваххаб аль-Джуббаи (850-915), глава басрийских муатазилитов, ученик Абу Якуба аш-Шаххама, отчим и учитель аль-Ашари;

- Абу аль-Мугис аль-Хусейн бен Мансур аль-Халладж (ок. 858-922), крупнейший представитель суфизма, ставший в Басре учеником Амра аль-Мекки.



Кроме того, в Басре некоторое время жили и учились Абу Сахль Башр бен аль-Муатамир аль-Хилали (ум. ок. 825), поэт, глава одной из муатазилитских школ в Багдаде, и Абу Мухаммад Сахль бен Абдаллах ат-Тустари (ок. 818-896), суфийский муфассир.



Басра - родина нескольких важнейших исламских течений. Во-первых, муатазилизма (мазхаб аль-иатизаль), сыгравшего значительную роль в религиозно-политической жизни Омейядского и Аббасидского халифатов в VII-IX вв. Существует мнение, что муатазилиты получили свое название в связи с тем, что в Басре произошло "обособление" ("иатизаль") от кружка аль-Хасана аль-Басри его учеников Василя бен Аты и Амра бен Убейда, ставших первыми деятелями муатазилизма (риджаль аль-иатизаль). Басрийская школа муатазилизма в IX-X вв. являлась одной из важнейших наряду с багдадской школой. Здесь нельзя не назвать Абу Исхака Ибрахима бен Сайяра ан-Наззама (ум. ок. 840), крупного представителя именно басрийской школы муатазилизма, ставшего ее эпонимом (наззамиты).



Во-вторых, Басра - родина ат-тасаввуфа, т.е. суфизма. Одним из его основателей является аль-Хасан аль-Басри. В высказываниях и проповедях басрийских аскетов-учеников аль-Хасана аль-Басри, а именно Рабаха бен Амра аль-Кайси и Рабии аль-Адавийи, появились идеи беззаветной любви к Богу и стремления к Нему, что стало свойством суфизма, определяющим его ярко выраженный мистический характер. Кроме того, Рабах бен Амр первым ввел понятие "таджалль" ("богоявление") для обозначения блаженного видения, ожидающего людей в День Воскресения (Яум аль-Кыяма).



В X-XI вв. в Басре существовала суфийская школа ас-салимийя, основатель и эпоним которой Абу Абдалла Мухаммад бен Салим (ум. в 909) являлся последователем Сахля ат-Тустари. Школа отличалась требованием крайнего аскетизма, что предполагало и безбрачие, и полным преданием себя божественной воле (таваккуль), что предполагало безропотное преодоление жизненных трудностей. Ас-салимийя в окончательном виде сформировалась и приобрела влияние, когда ее возглавил Ахмад, сын Мухаммада бен Салима. К ней примкнули сторонники маликитского мазхаба, соглашавшиеся в некоторых вопросах, в частности, о соотношении свободной воли человека и божественного предопределения, с учениями басрийских муатазилитов.



В-третьих, Басра - родина той единственной разновидности хариджизма, которая существует и в наше время, т.е. ибадизма, ставшей наиболее умеренным из основных хариджитских течений. Ибадиты - сторонники Абдаллаха бен Ибада. В 684 г. среди хариджитов Басры произошел раскол: одна их часть выступила против Омейядов, а Абдаллах остался в Басре, отказавшись от вооруженной борьбы и возглавив умеренную часть хариджитов. В начале VIII в. басрийские ибадиты активизировали свою политическую деятельность, и вскоре большинство их вождей были высланы в Оман, где их ждал успех (здесь ибадизм в настоящее время является преобладающей конфессией). Однако ибадитская община в Басре еще долгое время продолжала оставаться духовным центром всех ибадитов.



Также во второй половине VII в. в Басре возник суфризм - также одно из основных хариджитских течений. Основателем этого течения стал Зияд бен аль-Асфар, по насабу (отчеству) которого течение и получило название "суфриты" ("суфр" - форма множественного числа от "асфар", т.е. "желтый").



Именно в Басре сформировался тип так называемой дворовой мечети. Дело в том, что Басра была основана в 638 г. вторым праведным халифом Умаром бен аль-Хаттабом как город-лагерь продвигавшихся с боями арабских завоевателей, в котором сразу же потребовалось пространство как минимум для 10 тысяч человек. Первая мечеть в Басре известна только по описаниям: сначала она представляла собой обширную площадь, окруженную рвом, с галереей на южной стороне, а затем у нее появились галереи и по другим сторонам.



В историю вошла и грамматическая школа Басры, оказавшая огромное влияние на формирование современного арабского литературного языка и косвенно влиявшая на эволюцию религиозной мысли. Среди наиболее авторитетных басрийских грамматистов Абу аль-Асвад ад-Дуали (VII в.), Наср бен Асым (VII в.), Яхья бен Ямар (VII в.), Исхак аль-Хадрами (VIII в.), Иса бен Умар ас-Сакафи (VIII в.), Абу Амр бен аль-Алла (VIII в.), аль-Халиль бен Ахмад (VIII в.), Сибавейхи (VIII в.). Деятельность последнего является вершиной арабской грамматической мысли: последующие филологи басрийской и других средневековых грамматических школ занимались, главным образом, комментированием трудов этого замечательного ученого.



Подробнее хочется остановиться на возникшем в Басре обществе "Братья чистоты" ("Ихван ас-сафа") и их замечательном наследии, а именно энциклопедии "Послания братьев чистоты" ("Расаиль ихван ас-сафа"). В Х в. после гонений, которым подвергалась арабская классическая философия (аль-фальсафа) как неправоверная наука, она снова могла свободно развиваться, потому что багдадские халифы оказались лишенными всякой политической власти, поскольку Багдад в 945 г. был захвачен правителями Западной Персии, а именно династии Буидов/Бувейхидов (934-1062). Представители этой династии, исповедуя шиизм, не находили нужным заботиться о том, чтобы суннитское правоверие не подвергалось опасности со стороны философских идей. Результатом столь терпимого отношения новых властителей Ирака и стала названная энциклопедия. В ней содержится 51 трактат, который охватывает все отрасли тогдашнего философского и естественнонаучного знания. Энциклопедия быстро распространилась по всему Арабскому Востоку и в том же Х в. стала известна даже в Кордовском халифате. Долгое время энциклопедия оставалась популярным научно-образовательным пособием.



Итак, Басра, которая никогда не выполняла столичные функции для Арабского халифата, сыграла в его истории бесподобную роль духовно-образовательного и научного центра, оплота исламской мысли и родины многих мусульманских учений, сохраняющих свое значение и в наше время.