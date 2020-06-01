Как остановить смертельное шествие пандемии? Взгляд из Ташкента, - Эрик Зани

16:25 01.06.2020 Как остановить смертельное шествие пандемии? Взгляд из Ташкента



Коронавирус победоносно шествует по странам и континентам. И собирает обильную жатву из человеческих жизней и пораженных недугом пациентов. Он успешно противостоит самым первоклассным врачам, он продирается через суперсовременную защитную одежду, похожую на скафандры космонавтов, поражая даже медиков, он не боится дезинфекции. Ему не страшны ни сибирские морозы, ни испепеляющая жара азиатских стран, ни зашкаливающая влажность приморских государств. Ему везде комфортно, он везде чувствует себя хозяином.



Смертельный вирус легко овладел Италией, в которой медицина считалась одной из лучших в мире. Но сводки оттуда были просто ужасными - сотни тысяч инфицированных, десятки тысяч умерших. Многие из них уходили из жизни так и не получив медицинскую помощь, задыхавшиеся, но так и не подключенные к аппаратам ИВЛ в грязных и пустынных коридорах, к ним не пустили на прощание родственников, они не дождались причастия пастора. Такая же незавидная участь постигла потом и многие другие европейские страны.



А потом настала очередь США. Ну, здесь-то, казалось, коронавирусу обломают рога, покажут ему "кузькину мать". Ведь в штатах бесспорно лучшая система здравоохранения в мире. Великолепные специалисты и клиники. Первоклассное медицинское оборудование. Но произошло просто невероятное - лучшее здравоохранение дало необъяснимый и трагический сбой. Порой число заразившихся достигало 30 тысяч в день, а летальных исходов - 2.5 тысяч! А в сумме сейчас там свыше 1,8 миллионов инфицированных, более 106 тысяч ушли из жизни! Как же так? Это же великая Америка, страна невиданных возможностей! Может, все дело в западном менталитете, индивидуализме американцев, не способных ни к каким ограничениям, отвергающих их как покушение на свою свободу? Или все же дело в том, что инфекция пока непобедима?



Но посмотрим на матушку Россию, где вирус поначалу чувствовал себя довольно неуютно, а единичные случаи заражения являлись завозными. К тому же в отличие от большинства других государств здесь было в запасе 2-3 месяца, чтобы подготовиться и встретить коварного противника во всеоружии. Впечатленные существенными провалами в антивирусном противостоянии американцев, англичан или французов, российские чиновники и представители власти наперебой хвалили сами себя, уверяя, что они умело "действуют на опережение", что "у них все под контролем". Подспудно наивным россиянам вдалбливали мысль, что отечественная медицина не чета западной и ей вполне по силам справиться со смертельной инфекцией. Между тем, пандемия в РФ только начинала набирать свои печальные обороты.



Верхом глупости стало объявление в конце марта девятидневных выходных. Это решение явно свидетельствовало о том, что в российских властных структурах совершенно не представляли в тот момент серьезность и опасность нависшей угрозы, рассчитывали справиться с ней одним махом. А надо было готовиться к изнурительному и долгому противостоянию, непопулярным ограничительным мерам и самоизоляции. И если в начале этих "шашлычных" выходных в стране в день заболевало по 100-200 человек, то к концу уже тысяча и больше. А сейчас коронавирусом в России инфицировано уже более 400 тысяч человек и по этому показателю она занимает третье место в мире. Неожиданный антирекорд! Поскольку процесс интенсивно развивается, то может есть смысл задуматься не о параде Победы или акции Бессмертного полка, а о том, как реально снизить число больных и летальных исходов, не надеясь на традиционное "авось".



Но в мире все-же есть страна, которая сумела преодолеть эту пандемию. У нее не было времени на раскачку, она оказалась в тяжелейших условиях, первой встретив смертельного врага и тем не менее нанесла ему поражение, практически изгнав его со своей территории. Речь идет о Поднебесной, в которой, вроде бы не самая лучшая медицина в мире.



Многомиллионная Ухань могла стать братской могилой, зараза от которой разнеслась бы по всему огромному государству. А стала городом славы, показавшем всему миру как воевать с "чумой ХХ1 века". Там возводились современные больницы за десять дней, устанавливались видео над каждой квартирой, чтобы контролировать соблюдение карантина, а ежедневный подвиг врачей и медсестер вызывает неподдельное восхищение. Но главное, на призыв всей страны "Надо!", китайцы дружно ответили "Есть!", согласившись и приняв этот жесткий карантин, не имеющий аналогов в мире. А ведь это тот случай, когда даже домашний арест выглядит более мягкой мерой. Но они выстояли! Цифры по заболевшим и умершим от коронавируса в Китае значительно ниже российских, при том, что население Поднебесной раз в десять больше, чем в РФ.



Некоторые государства в борьбе с вирусом пошли по китайскому пути и закономерно достигли в этом успехов. Например, Греция. Ведь там из-за схожести двух стран и народов события могли развиваться по трагичному итальянскому сценарию. Но этого не произошло, и эксперты заговорили о "греческом чуде". Между тем, особого чуда нет. Просто греки взяли на вооружение некоторые китайские методы карантина и претворили их на практике. Результат для других европейских стран просто потрясающий - инфицированных 2.917 человек и 175 умерших (на 31 мая).



Однако, термин "чудо" более применим к Узбекистану, хотя зарубежные специалисты почему-то это не замечают. Судите сами - на ту же дату (31 мая) в нашей республике было более 3, 6 тысяч заболевших и всего 15 летальных исходов. Как видим, по числу инфицированных приблизительное равенство, а количество умерших в Узбекистане значительно меньше. И это при том, что население Греции в три раза меньше, чем у нас (соответственно 10,7 млн и 34 млн). Так что "греческому чуду" до узбекского все-таки далековато.



К тому же есть еще один важный показатель - количество выздоровевших. У нас он составляет 80 процентов от числа заболевших, а в Греции - лишь 48 процентов. В этом плане мы опережаем и Россию с Америкой, Испанию, Францию, Великобританию и многие другие страны. Ну, чем не чудо?



А достигли его путем жестких карантинных мер "китайского образца". Когда 15 марта в Узбекистане появился первый больной, заразившийся коронавирусом, события стали разворачиваться стремительно. Мгновенно прекратилось международное авиа- и железнодорожное сообщение. За два дня вывезли по домам всех студентов из регионов и тогда уж на прикол встали все самолеты и поезда. Затем прекратилось движение метро и всего общественного транспорта, потом автомобильного, исчезли даже такси. Была остановлена или переведена на дистанционный режим работа большинства предприятий и организаций, не говоря уже о занятиях в школах и вузах. Ну, а людям предписали сидеть дома, уважительными для выхода на улицу признавались только две причины - продуктовый магазин или аптека.



Вот в чем истоки "узбекского чуда", вот в чем причины того, что пандемия не приняла в нашей республике "взрывного" характера!



Вспоминаю как в феврале нынешнего года в ходе визита госсекретаря США в страны Центральной Азии Майкл Помпео заявил "о неготовности Узбекистана и Казахстана противостоять коронавирусу". "На эту угрозу нужен глобальный, своевременный и правильный ответ" - глубокомысленно изрек тогда руководитель американской дипломатии. Что ж, у нас сейчас есть возможность сравнить предварительные итоги противостояния пандемии в разных странах и уяснить, где же ответили правильно и своевременно.



Возвращаясь к "узбекскому чуду", замечу, что по логике эту линию на жесткие ограничительные меры надо было продолжать и дальше - до полной победы над смертельным врагом, до того счастливого момента, когда вылечится последний коронавирусный больной. Но если в Поднебесной для этого существовала огромная финансовая "подушка безопасности", то в Узбекистане, по-видимому, средств на это не хватило. Поэтому в мае жесткие карантинные меры у нас, как и во всем мире, стали поэтапно снимать.



… Взлетели в небо самолеты на некоторых внутренних маршрутах. Начали курсировать сверхскоростные поезда. Открылись парки и музеи. В некоторых регионах возобновляется внутренний туризм. Но при этом число заболевших от пандемии (в сутки) резко увеличилось. Неужели "узбекское чудо" перерастет во вторую волну пандемии? Впрочем, выбора у нас нет…



Эрик Зани. г. Ташкент Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1591017900

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