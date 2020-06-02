Узбекистанцы... Век воли не видать. Ч. 2, - Б.Мусаев

20:59 02.06.2020 Бахадыр Ф. Мусаев Узбекистан...... Дело Г.М.С.К . живет и побеждает



Век воли не видать Ч. 2.



Скажи: "Пришла истина, и ложь не появится и не вернется! "

КОРАН 48(49)



Дело его, Главного Менеджера Страны Каримова (Г.М.С. К) - легенды узбекского менеджмента, живет и побеждает. Об этом каждому узбекистанцу, особенно, имеющему возможность сравнить страну, какой (чем) она была до 1991 и чего достигла до нынешнего дня ( лета 2020 -го) говорит все и вся кругом.



Посудите сами, читатели, будь вы даже чтецами семи пядей во лбу, все знающими, слушайте о том, что имею сказать следующее .



Известно, во всяком случае, так некогда писали, говорили и соглашались с утверждением, признавая за факт точный, верный, подобный факту медицинскому, что с залпом Авроры" в 1917т взошло солнце свободы над нами и с тех пор (до самого 1991 г. ) каждый труженик стал есть плов. Примерно в таком духе и тоне, полном психологического и исторического оптимизма писала газета "Правда", выступали партработники разговорного жанра от Москвы до самых до окраин, сочиняли свои труды ученые гуманитарии. Ныне мы живем в другое время и в другой стране, все же в Республике Узбекистан, несмотря на изменившуюся как будто социально - политическую обстановку, этот дух и тон сохранился, хотя реальность, особенно сегодня в условиях пандемии, на мой взгляд, показывает, что на волю то, быть может, и вырвемся в смысле выхода из карантина, освобождения от масок, но остается проблематичной фактическая воля..., ... читай, под большим вопросом достижение фундаментальных Свобод и Прав Человека, . Свобода предпринимательства, Свобода инициативе .. ..



Почему, скажем так, остаются проблематичными эти и другие Свободы?



Да, все же потому, что в свое время известная персона власти, он же Г.М.С.К и думать не думал ломать старую систему, а избрав, по его словам, путь эволюционного развития, фактически оставил в неприкосновенности ту систему, где нет места частной собственности, зато укрепил то самое социальное равенство, согласно которому все равны в бедности и нищете, ...



Время обнажает суть всего, что он свершил Это полбеды. Вся же беда, что дело его живет и процветает в Узбекистане, потому как продолжается триумфальное шествие, созданной им "команды триумфаторов", жизнь идет по законам, порядкам, .словом, все и вся узаконено Основным Законом (от 8 декабря 1992)



А узбекистанцы, именуемые народом, при прямой поддержке, извиняюсь, подталкивании руководства страны, позволили превратить себя в беззащитное огромное стадо баранов. Каким образом? Так, если говорить об этом только правду и притом говорить внятно и с чувством, то это получится длинный разговор про обосравшуюся новейшую социальную и политическую историю Узбекистана. Это, конечно, история, которая есть одновременно трагедия "низов" (народа) и фарс заурядных людей "верхов", которые уже полубоги, т.е. нелюди, ибо возомнили себя элитой. Им дано правом и судьбой, мыслить и работать, как завещал Юртбоши, читай, рубить и рубить капусту Повторюсь, сказав: перед нами те и их дела, слова, суть которых обнажило время.



Если ошибаюсь, хуже того, навожу тень на плетень, так подскажите мне, неблагоразумному, простодушному старику: кто есть кто в Узбекистане? Как называть того и его последователей, которые, выражаясь не совсем политкорректно, спускают медленно, но верно, в унитаз целую страну.



Быть может, стоит опять напомнить, что все начиналось здесь и сейчас, начиная с 1991 г, когда некто, озвучивая текст, написанный штатными мудрецами его же аппарата, провозгласил: не ломай старый дом, не построив новый. Не ведал Г.М.С.К., что полный текст мысли принадлежит Руссо и звучит примерно следующим образом.



Не торопитесь сломать старый дом, прежде чем не построите новый.



И пошло - поехало. Дальше были, что ни слово, что ни дело, так всюду перед нами и миром являет себя "открыватель" "нового", "первопроходец" Будь то в области экономики или иной любой области (сферы) жизни общества (жизнедеятельности человека) он первый и великий, идет ли речь о нем как Строителе, Мелиораторе, Архитекторе, Менеджере- Управленце, вытаскивающем страну буквально из глубокого кризиса. По иному и не может быть, ибо он ведущая сила "государства - реформатора". Кстати, миру известна была в ту пору т.н. узбекская модель развития экономики, которая Надо ли напоминать что принесла народу Узбекистана эта пресловутая модель, например, как приумножились на многие сотни тысяч численность "мардикеров", "гастербайтеров".. Их теперь уже не 1, 5 милл. безработных, и надо признать намного больше, отчасти благодаря "работе" названной модели вкупе со всей многогранной и неустанной деятельности ее творца. (см. об этом подробно Б Мусаев Узбекская модель развития, или ускорение в никуда. 07.04 2003 centrasia.ru) Впрочем, тогда считалось, что Национальная Экономическая Модель Узбекистана является великим достижением страны, родившем титана(ника) подобной мысли и идеи. Если не верите, то напомню, что на сюжет апологии И. Каримова и его модели развития экономики Узбекистана, было написано немало, к примеру, можете открыть одну из самых толстых книг, когда - либо сочиненных об этом феномене. Она называется Национальная Экономическая Модель Узбекистана Т. 2000 г. Авторы книги Нурислом Тухлиев. Алишер Таксанов.



Вот сегодня к месту было открыть мне названную книгу с дарственной надписью одного из ее авторов



"Глубокоуважаемому Б. Мусаеву на память и для дальнейшего анализа и критики от скромного, но "политически безграмотного" автора Алишера Таксанова" 14. 09. 2000г.



Как в воду глядел Таксанов, назвав себя "политически безграмотным". Правда, это звучит несколько скромно в его устах, когда речь здесь (тогда ) шла о том, что они совместно ( Тухлиев и Таксанов) своим данным "научным" трудом сознательно подписались под неправдой, натурально поддержав ложь и миф о государстве -реформаторе", что ...



Впрочем, подумалось, что не всегда так бывает.. В конце - концов, время - гавночистка, убирает нечистоты. Сказано, что у каждого времени свой устав. Это я в том смысле, что, в частности, у меня есть надежда на лучшие критические времена, что придут такие времена, когда обозначатся приметы новой реальности, жизни общества, где будет проходить его состояние спячки , наблюдаться все меньше "людей в ошейниках", будь то ораторы ученые, учителя, преподаватели своим поддакиванием участием в хоре .. , помогающим краснобаям и ворам вешать лапшу, отравлять самую социальную атмосферу полуправдой и ложью, ...



Размышляю я обо всем, что вижу, слышу, ... Чего только на свете не бывает! Все бывает!



Вот слышал я , да, и кто не слышал и не знает про Республику Сингапур, вернее, сингапурское "экономическое чудо" и Ли Куан-Ю, создателя этого чуда.



А знаете ли, дорогие читатели и чтецы, что в общей сложности Ли занимал министерские посты в течение 52 лет За годы своего правления, как отмечается в Сети, Ли Куан -Ю превратил Сингапур из отсталой британской колонии в развитую страну с динамично развивающейся экономикой. В ходе глубоких реформ он создал универсальную систему меритократического, высокоэффективного и антикоррумпированного правительства. Он отстаивал меритократию и мультикультуризм, сделал английский общим языком для интеграции иммигрантского общества и содействия торговле с Западными странами, в то же время предписывая двуязычие в школах для сохранения родного языка учащихся и этнической самобытности сингапурского населения



Он умер 23 марта 2015 г в возрасте 91 года



Еще говорят, что Ли как -то признался: я спустил свою личную жизнь в унитаз, но поднял на вершину свою страну...



Невольно по законам ассоциативного мышления и в связи с нашим разговором на предмет озаглавленного, сравниваешь Ли Куан-Ю с героем нашего времени (Г.М.С.К., бывшим президентом) и его "командой триумфаторов". Да уж..... Реальные дела бывшего (покойного) президента и их продолжение последними шаг за шагом опускают нашу страну, превращают ее в подобие отхожего места. Видимо, за все это в знак почитания таковых заслуг Г.М.С.К. перед Узбекистаном и узбекистанцами Ак - Сарай в столице превращен в музей И. Каримова, создан фонд .., больше того, поставили ему (читай, и себе - прим Б.М.) памятники и в Ташкенте и в Кашкадарье и ...в Москве, произносятся речи в честь мертвеца



И вот потому до сей поры стоит перед нами камень. Из под него, представляющего огромную глыбу, вылезают гады и ползут, ползут И так, который год стоит этот камень, и не обойти его, чтобы пойти вперед. Между тем, из под него, как из логова день - деньской, из года в год выползают твари негодяи, всякие там крысы, шакалы..



И какой там поворот, выход на путь национального прогресса, если



Впрочем, быть может и не прав я в корне, если согласиться, что если с залпом "Авроры" некогда взошло солнце свободы над Узбекистаном и каждый его житель стал есть плов, то с некоторых пор названное национальное блюдо дополнилось повсеместным и широким употреблением пирожков под названием гумма (содержимое последнего составляют ухо, горло, нос, сиськи- письки и прочие . сакральные места животных - прим Б.М.)



Продолжение следует



Бахадыр Ф. Мусаев 02 06 2020 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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