Узбекистанцы... Век воли не видать. Ч. 3, - Б.Мусаев

17:55 05.06.2020 Бахадыр Ф. Мусаев. Узбекистанцы.... Век воли не видать Ч. 3



"О воле народа обычно говорят те, кто ему приказывает"

Карел Чапек.



"Кто любит народ, должен сводить его в баню".

Видоизмененный Генрих Гейне.



Если продолжить разговор на предмет озаглавленного, то правомерно в целях упреждения неадекватного восприятия содержания текста и равно кривотолков, дать пояснения таким ключевым понятиям, как "народ" и "народовластие", которые автор ранее чаще всего использовал среди других в своих текстах . Намереваюсь, кстати, их использовать и теперь, в настоящей части и последующей (заключительной).

I.ОДНАКО прежде два слова относительно выбора самой темы (предмета озаглавленного) со столь категоричным утверждением, по сути, выступающим как постулат. Это отнюдь не проявление празднословия или мимолетности импрессии, а есть мнение и результат размышлений человека о социальной реальности, воспринимаемой им критически со своих позиций "утописта". Больше того скажу: она (реальность) не удовлетворяет меня не только и не столько в плане человеческого измерения, сколько потому, что по роду занятий, профессии, статусу аналитика, работавшего, между прочим, не один год ведущим сотрудником (и главным специалистом) и как коллега рядом с Рафиком Шумуруллаевичем Сайфулиным, ныне получившем срок на 12 лет по статье 157 УК РУ – измена родине. ..Замечу, что имел многие часы контактов с Р.Ш Сайфулиным, когда мы с ним вплоть до кануна февральских событий 1999 г. , обсуждали в его кабинете рабочие варианты аналитических записок в аппарат президента, спорили, обсуждая текущие события в России, Приднестровья, Кавказа, Азербайджана и Армении, .. ..Помнится, один из последующих дней после взрывов 19 февраля на Площади Независимости перед зданием Кабинета министров. Р.Ш. Сайфулин переведен указом Президента И. А. Каримова с должности замдиректора на пост директора ИСМИ при президенте. Я поймал его на лестничной площадке института с заявлением о моем намерении уйти с работы по соображениям несогласия с политикой президента. Что больше не могу выносить всякого рода профилактические беседы, которые нет - нет, да и ведутся со мной в Совете безопасности, где меня журят, советуют не писать таких записок к президенту..., что мол не таких записок ждет он.. Р Сайфулин был в шоке от моих слов, просил одуматься и остаться работать вместе с ним. Я же настоял на своем и в дополнении на прощании сказал ему: Рафик Шумурулаевич: Спасибо за наши встречи. Мне было интересно с вами общаться, спорить ..... Вы хороший аналитик, но плохо разбираетесь в ментальной сфере и не холуй, потому не продержитесь долго на своей должности . Таких умных не терпят "наверху" Вами попользуются и вытрут ноги...Он промолчал Через неделю он подписал мое заявление..и я ушел, чтобы никогда не возвращаться, не иметь дел с властью, словом, стал вольным писарчуком, выступать в Сети со всякой ересью, типа "Каримовский фарс – убийца национальной государственности", "Узбекская модель развития или ускорение в никуда", "Ислам Каримов как ведущая сила так называемого "государства – реформатора", "Многие тебе лета, Нью-Тамерлан (И.Каримов)!".. и т.д. и т.п. ..

Должно сказать, что мое поведение тоже было свое рода предательство в глазах "слуг народа", и, конечно, относительно известной персоной власти, являющем собой подлинный лик народовластия в Узбекистане , точнее, выражения пика народовластия по – узбекски

Я был там, где видел и понял, насколько серьезно многое, если не все, запущено и безнадежно....

Нет, не посадили. Видимо, посчитали, что я сумасшедший. Потому живой и на воле, хотя мой Узбекистан для меня и есть Дурдом .

Сумасшедшим меня стали называть за спиной, как узнал случайно сам, начиная с 2004 г. Об этом сообщил как –то писатель Сабит Мадалиев Ведь, на самом деле, говорил вслух, писал то, о чем боялись и помыслить штатные мудрецы аппарата. Чем не трикстер, ну, тот самый, что в пьесах Шекспира является шутом при короле. В нашем случае жизни, это всего лишь махаллинский дурачок . Правда, бывало, что называли "интеллектуальным провокатором", то, "пишущим в угоду посторонним", или хуже того, "немецким шпионом", то "русофобом", то "пантюркистом", "маэстро черных дел" и даже "растлителем малолеток", вдруг распускали слухи, что меня вот –вот арестуют или будто я уже умер и похоронен на одном из кладбищ Тузеля, появлялись в Сети опровержения, где сообщались подробности (факты) захоронения Мусаева на каком -то кладбище г. Гамбурга.

Да, не забывает "народ" Днями вообще туши свет. Мне позвонил один приятель и говорит: загляни на форум сайта centrasia.ru , там бурно принимают твое писание "Век воли не видать"

И то, правда, открыл Сети, действительно, "народ" помнит и даже, оказывается, обещает припомнить мне.. . Вот читаю про себя и в мой адрес "хвалу" и "славу" в виде следующих избранных образчиков не хилой энергетики и т.п.

21:28 02.06.2020 93621 | 89.146.117.115

ВСЕ выложил?

Чума болотная!

Самое главное, ЧТО сделал Ислам Абдуганиевич, так это то, что НЕ ДАЛ ПУСТОБРЕХАМ И ОБЛИЗЫВАТЕЛЯМ "сакральных мест различных соросов" ПРЕВРАТИТЬ СТРАНУ В НАЛОЖНИЦУ ОЛИГАРХОВ.. всех мастей со всех волостей Земли!

Разбегись и лбом об стену шарахнись!

11:22 03.06.2020 293874 | 147.135.136.241

Мусаеву должно быть очевидно, что:

- на земле независимого Узбекистана нет окупационны чужых войск и народ Узбекистана, живет как считает нужным. Двигаясь вперед;

- неужели он думает,что он со своими постоянными грязными,

непродуманными опусами, живет в не свободной стране.

Учитывая темперамент народа (пока терпят), в другой стране Тебе уже давно бы отрезали Твой вонючий и болтливый язык и засунули в его любимое место.Ты повидемому привык быть под иноземцами, а свои Тебя явно не устраивают.



О, да! Обалдеть! Лечь и не встать! Ведь хлестко и как умно и не хуже, чем выражено в наставлениях и памятках "патриотам" известных групп, ведущих диалог с народом. А это вам не халам – балам Дорогого стоит удостоиться такого внимания с его стороны и с таким напором вкупе с явными признаками высокого уровня "терпимости.

Да уж .... в моем восприятии и понимании смысла приведенных текстов этих двух авторов, по меньшей мере, видится лицо хама, слышится его призыв, читается прямо и между строк нечто следующего содержания.

- Мы из тех, кто помнит свою национальную гордость и честь. Потому не потерпим в нашей свободной стране... Будем стоять за настоящую Правду, которую мы всосали от матки – матери, извиняемся, от нашего Папы (Юртбоши), который преподал не один урок для всех, забывших, кто в доме нашем Хозяин, а именно, как надо поступать с такими, по сути, являющимися его врагами, считай, врагами народа. И эта его правда с нами, и она призывает "вправлять мозги" тем,

Мы помним и понимаем, что значит соображать и поступать по – узбекчилик.

Еще раз объясняем, поступать следует, не отступая от главного правила. Согласно ему, если ты сам не можешь жить – вертеться, холуйствовать и быть успешным, то не завидуй и хотя бы не мешай этим успешным холуям, то есть не воняй, не болтай лишнего (Кутийни кысип утир). Каждому свое. Поступай и веди себя в повседневной жизни, не нарушая принятый нашими достопочтенными начальниками - учителями жизни, принцип круговой поруки. Не будешь слушать наши предупреждения, так заставим уважать себя.

Короче, слушайте: мы не потерпим беспредел болтунов, сочинителей грязных пасквилей на нас ("народ"), клеветников, забрасывающих нас добропорядочных г..ном, клевеща на нашу процветающую Родину, народ которой, начинает вставать с неудобной позы, выпрямляет позвонки и наконец, выходит, как провозгласил наш президент, на путь национального прогресса.

Не поминайте всуе наш народ, не склоняйте его. Мы и есть народ.

Вот так примерно с помощью социологического воображения представил я себе (и услышал) монолог человека массы в лице авторов вышеприведенных энергичных строк –отзывов на 2-ю Часть "Век воли не видать"

В итоге также подумалось: и то хорошо, что с его слов, он терпелив, несмотря на захлестывающие страсти. Вот не обиделся же на мое замечание, что узбекистанцы стали любителями гуммы. А хотя мог бы, учитывая его -интеллектуальный уровень и темперамент, в частности, сказать:: это на что намекает Мусаев? Что ли на гуманоидов!?

Успокойтесь, господа читатели и чтецы, я тоже из категории людей – гумманистов в смысле любителя таковых пирожков. Должен отметить, что в настоящем времени в истории человечества и науке открылось лишь существование одного нового типа человека, которое на Западе называли недавно гомо советикус или просто гомосос ( он же советский человек, совок – прим Б.М.) Разумеется, канул в лета СССР и соответственно будто и нет совка. Почему "будто"?

Да все потому, что многие черты совка унаследовали многие народы бывшего СССР, сохранился в конце концов тот человеческий материал из которого состоит и наш народ –гумманист, члены правительства, все "слуги народа", ..Фактически, отнюдь не откровение, если возьму на себя смелость утверждать: феномен народа – гумманиста еще не исследован. Шучу..

II Однако , если отбросить шутки и быть серьезнее, имею сказать

Вот теперь, в самый раз сказать буквально два –три слова за понятия "народ", "народовластие" в контексте озаглавленного, которые по теории и, главное, по жизни свидетельствуют, что для существующей власти ( читай, строя правления и политического режима) народ и народ как источник власти в онтологическом (бытийном) смысле относятся к факультету ненужных вещей, но используется как ширма, за которой стоит реальная фактическая власть тех, кто по Закону в лице т.н. "слуг народа" или тех же самых людей, представляющих государство распоряжаются всем и вся, что является общенациональным богатством, правда, формулируя это расплывчатыми фразами, согласно которым получается, что государство якобы только рационально использует и охраняет названные богатства . (см статью 55-ю Конституции Республики Узбекистан Т. 2003, стр. 12).

Да уж ... ничего не скажешь, рационально используют и охраняют эти самые государственные люди общенациональные богатства, как натуральные козлы в огороде капусту. Покажите мне такого узбекистанца, который бы не знал этого.

Стало общим местом также рассуждения о том, что не соответствуют действительности, представляемые Основным Законом положения о том, что государство РУ выражает волю народа, служит его интересам, что народ является единственным источником государственной власти в Республике Узбекистан Поэтому не станем возвращаться к доказательству, что все это лишь голые слова, за которыми нет правды А вот на что хотелось бы обратить внимание, что упускается из виду.

В Узбекистане нет признанного на официальном уровне, включая политико-юридические документы, четкого и внятного представления, не говоря об строго научном определении понятия "народ". Примечательно, что в предисловии к коллективному труду ученых –гуманитариев Узбекистана Идея Национальной Независимости: Основные Понятия и Принципы. Т 2001 бывший президент И. Каримов лишь вскользь упоминает названное понятие в следующем контексте.

"Идеология национальной независимости основана на благородных вековых устремлениях многонационального народа Узбекистана ..."

(см. указ соч., с. 6)

Что такое народ? Как видно, кроме признания его многонациональной природы, нет ничего. Лично я не нашел в отечественной научной литературе, выступлениях руководителей страны ответа на этот вопрос. Что это этническое, биологическое или этнобиологическое объединение, формируемое конкретно в определенных социально –политических условиях под организующем началом государства ? Так нет же, не имеются таковых попыток найти ответ, определиться с признаками понятия "народ" . Зато все с лихвой покрывается пустой болтовней "верхов" о какой – то абстрактно оформленной возвышенными словами идеологии независимости, как "общенациональном феномене и постоянно совершенствующейся системой" (И. Каримов), которая де "выступает могучим стимулом, способным объединить всех людей, проживающих в Узбекистане.."И т.д и т.п. бла – бла – бла ...

Если говорить не об абстрактном многонациональном народе Узбекистана , т.е. в версии И. Каримова и его последователей персонально в лице каждого члена его "команды триумфаторов", а бы сказал за народ узбеков

Говорю и сразу в голову идет один литературный персонаж самого знаменитого социолога и писателя, философа и логика XX века Александра Зиновьева, утверждающий "Не могу понять, почему каждый русский по отдельности – гений, а все вместе – глупый народ"

Не так ли обстоит и с узбекским народом. Об этом я писал и ранее на стр фейсбука в большой заметке "Дорогой ведущей к хамству" (2014) и статье "Тварь ли я дрожащая или просто вошь? Часть 1 -2 (Опубликована в конце марта 2015 г на сайте Дуньешки

Вот один из фрагментов из статьи "Дорогой ведущей ...." со стр фейсбука (2014)

"Кстати, о хамстве

Разве не является одним из признаков его проявлений, если некоторые превратно толкуют наше общество, искаженно видят, воспринимает физиономию ментальности далеко не простого народа, находящегося в положении глухой и скрытной оппозиционности к власти, государству…

Приведу пример. На страницах сайта www.ferghana.ru встречаю перепечатку с сайта www.uznews.net, сопровождаемое репликой, что прочитали здесь (18.02. 2014) следующее де потрясающе меткое суждение участника форума, назвавшегося Наблюдателем:

"Узбекская трагикомедия входит в заключительную фазу. Последним актом этого спектакля будет вынос тела узбекского короля Лира из Аксарая. Sic transit gloria mundi! А затурканный, обобранный, ничего не понимающий узбекский народ так и продолжит жить в том мраке и разрухе (см. последнюю зиму в Узбекистане), который принес ему человек, некогда провозгласивший Узбекистан государством с великим будущим".

Итак, превратное толкование. Налицо же, что подобное ваше толкование зачастую не ограничивается одним только искажением, а выражается откровенным представлением представителей узбекского народа как вислоухих аватаров, инертных, трусливых, якобы народа тупого, не понимающего что же происходит вокруг, лишенного воли к сопротивлению, павшего духом и смирившегося со своим положением, слепо покорившегося черной силе власти, как пассивного носителя в своем сознании идеи мусульманского фатализма. Но достаточно вспомнить, что этот народ, испытавший и претерпевающий немало невзгод, родил поговорку: боль становится нестерпимой, ибо нож достал кость. Уже только одна эта поговорка многое говорит о облике узбеков и заставляет думать, что не все так просто в облике нашего народа, наделяемого недальновидными рядом характерных черт: инертности, холопства, парализующего страха.

Минувшие время здесь и сейчас (1991-2014 ) обнажили тот социальный факт, надежный как медицинский, который показывает, что народ понимает, но не принимает природу установившихся порядков. Это, прежде всего, выражается в его поведении, в его внешне покорном принятии правил игры, предложенной "верхами" с показной до шутовства "любви" и "обожания" этой власти. На самом деле в повседневной жизни делая все то, что делает власть - старается переиграть ее на своем поле, рассуждая: если власть обманывает и обворовывает нас, то почему нам не проделывать это с властью, отвечать взаимностью? И вкладывает свои усилия в работу адекватно заработной плате. Не больше и не меньше! Притом умудряется выживать, кормить, обувать, одевать, растить детей, женить сыновей и выдавать замуж дочерей, обустраивать свои жилища. Разве не мудрый такой народ? Он прекрасно понимает, что у него нет причин ввязываться в открытое противостояние с режимом ценой потери собственной жизни и жизни своих детей. Народ - люмпен, не имеющий частной собственности, собственного надела земли, на котором его дом - его крепость, да! его собственной земли, которой он мог бы свободно распоряжаться, выращивать на ней то, что он считает нужным и выгодным для продажи, за которую в случае необходимости он мог отдать свою жизнь. А пока он просто наемный работник, которого можно выкинуть прочь в любую минуту! Борьбу за произносимые идеалы, такие как "свобода", для него не имеет смысла, ибо он и так свободен. Лозунг марксистов "Пролетарию нечего терять кроме своих цепей, приобретет же он весь мир!" Лукавые марксисты-ленинцы как огня боялись крестьянства, обладавших собственными земляными наделами и ставку делали на тех, кому кроме цепей нечего было терять. Обманом завлекли крестьян в страшную гражданскую войну, затем эти марксисты-ленинцы отняли у них их наделы в период коллективизации, а несогласных или расстреляли, или превратили в узников ГУЛаГа. Наши ренегаты, предатели коммунистических идей все же не отказались от самого отвратительного, что являлось характерным для тоталитарного строя, вынесли хлам из под обломков СССР - уравниловку, отказ от частной собственности, рассматривают трудоспособную часть населения страны как своих рабов, исполняющих любые из их прихотей. ..."

При подобных порядках, где насилие и принуждение выступают императивами и обыденными явлениями жизни от первичной ячейки общества (семьи) до уровня управления государством, по определению не может быть Свободы у человека земли, адекватного стимула труда, ответственного и рачительного его обращения с ресурсами и материальными ценностями. Нет Свободы, ибо нет у него земли как собственности. И эта данность обнажена настолько рельефно, что говорить, будто кто – то не понимает, значить, загодя соглашаться и с разговорами типа того, что не созрели наши люди для демократии, или, якобы сломались они, капитулировали перед насилием, ложью, смирились. Разве не ясно, чувствуют и понимают люди, что у их горла (на горле) "планирующая" беспощадная рука государства"…

Полагаю, . на сегодня достаточно. Остановимся на данном мною пояснении ключевого понятия "народ" В следующей части, надеюсь, уложиться, чтобы обратившись к понятию "народовластие" показать, как следует понимать , учитывая природу неправильного мировоззрения людей, главной (фундаментальной ) задачи, стоящей перед обществом в стране, которая связана с приведением в порядок мозгов, читай, исправлением в т.ч. и последствий внутренней политики Г.М.С.К. по части осуществления его "практичной" теории с ее установкой "вправить мозги". Иными словами, предстоит вернуться к истокам, вернуть утраченные шансы по перекодированию общественного и индивидуального сознания. . узбекистанцев , которые могли по идее начаться с 1991, когда бы власть взяла курс на осуществление Духа Декларации независимости. Но история ....



Продолжение следует.

Бахадыр Ф. Мусаев . (04) 05. 06 2020 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1591368900

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 27 мая 2020 года №341

- Указ Президента Республики Казахстан от 2 июня 2020 года №342

- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 25 мая 2020 года №108

- Сенаторы приняли поправки по вопросам совершенcтвования судебной системы

- А. Мамин: привлечение инвестиций - один из ключевых драйверов восстановления экономического роста

- Премьер-Министр РК А. Мамин провел заседание Госкомиссии по восстановлению экономического роста

- Кадровые перестановки

- Акиматам ряда регионов поручено усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований

- Праймериз Nur Otan начнутся 17 августа

