Кому пандемия, а кыргпартиям выборы, - С.Чериков

00:08 06.06.2020

Кому пандемия, а кыргпартиям выборы



В Кыргызстане начались превентивные телодвижения для объединения политических сил и групп для участия на осенних парламентских выборах. Уже сообщают об объединении нескольких партий и движений. К примеру, под флагом политтяжеловеса "Ата Мекена", но лишь декларациями да общими стратегиями. Лозунг новоиспеченного политобъединения - "Жаны дем" ("Новая сила").



С лидером "Ата Мекена" Омурбеком Текебаевым я проработал на прошлых выборах и убедился в его реальном авторитете как руководителя, так и в силе возглавляемой им в течении многих лет старейшей в республике политпартии. Плюс за партию поработали сильные политтехнологи из союзного нам государства.



Однако, проблема "Ата Мекена" в том, что ее бессменный лидер ныне находится под домашним арестом, конца-краю которого не видно. У Текебаева большая проблема и с преемником. Хотя задолго до своего ареста при Атамбаеве он доверил руль партии своему, казалось бы, надежному и испытанному соратнику Алманбету Шыкмаматову. Но их братский союз просуществовал ровно до выхода босса из тюрьмы на домашний арест... Посему от имени партии заявления пока делает примкнувший к ней Т.Сариев.



С Темиром Сариевым я соприкасался на выборах 2015 года, пока в рядах его "Ак шумкара" находилась Эльмира Ибраимова. Далее наши пути разошлись. Партию подвели отсутствие достаточного финансирования и слабое политтехнологическое обеспечение.



Ясно, что молодежь, присосавшейся к матерым Омурбеку Текебаеву и Темиру Сариеву, за их широкой спиной хочет набраться опыта участия в больших политиграх, а также в организационных делах. На большее сами они вряд ли надеются. Электората у молодых нет, их знают в основном родители и друзья.



В новых членах "Ата Мекена" перебежавший из атамбаевской СДПКР Рыскелди Момбеков, а также известный политолог-конфликтолог Азамат Темиркулов.



Сообщают также о реанимации партии "Мекеним Кыргызстан", на заре своего рождения принадлежавшей известному в стране бизнесмену и политику, впоследствии впавшему в опалу властей, Урмату Барыктабасову, который несколько лет назад объявил об уходе из политики и переключении целиком на бизнес.



По последней информации, в партии произошла смена руководства, лидером стал нынешний вице-спикер Жогорку Кенеша (однопалатного парламента) Мирлан Бакиров, в организацию вошли экс-спикер парламента, один из бывших лидеров патриотической партии "Ата журт" Ахматбек Кельдибеков, политик, ныне "атамекеновец" Каныбек Иманалиев и еще несколько малоизвестных лиц.



Как заявлено на сегодняшней церемонии подписания объединительной декларации "атамекеновской" тусовки, участники говорить о проблемах страны почему-то не захотели. Поскольку "их много, мы все о них знаем. Они копились не один десяток лет." Оставалось лишь добавить: "... благодаря нам".



Лучше не скажешь. Так как именно возглавляющие парламентские и непарламентские партии старые и опытные политики сыграли главную роль в накоплении нынешних трудноразрешимых проблем Кыргызстана. Видимо, потому и в стране усиливаются антипарламентские настроения, а соцсети и комментарии к публикациям электронных СМИ пестрят настоятельными требованиями не пускать в новый созыв Жогорку Кенеша никого из старой элиты, и тем более, изрядно примелькавшихся и наследивших в коррупционных делах известных политиков и чиновников. Надоели!



Садырбек Чериков, Бишкек.