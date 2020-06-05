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В Мали спецназом Франции сделан шахидом глава Африканской "Аль-Каиды" Друкдаль
10:03 06.06.2020

Французские СМИ утверждают, что спецназом Франции в ходе согласованной с властями Мали спецоперации "ликвидирован" опаснейший террорист и глава сети "Аль-Каеды" на Севере Африки - Абдельмалик Друкдаль, имевший титул "эмира" в иерархии джихадистов.
Подробности операции неизвестны, кроме двух деталей - произошло все это "в уединенном районе 3 июня" и "вместе с Друкдалем погибли еще несколько его охранников и сподвижников".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
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