В Мали спецназом Франции сделан шахидом глава Африканской "Аль-Каиды" Друкдаль

10:03 06.06.2020

Французские СМИ утверждают, что спецназом Франции в ходе согласованной с властями Мали спецоперации "ликвидирован" опаснейший террорист и глава сети "Аль-Каеды" на Севере Африки - Абдельмалик Друкдаль, имевший титул "эмира" в иерархии джихадистов.

Подробности операции неизвестны, кроме двух деталей - произошло все это "в уединенном районе 3 июня" и "вместе с Друкдалем погибли еще несколько его охранников и сподвижников".