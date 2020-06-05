Павел Павлов - гроза басмачей

16:07 06.06.2020 Павлов Павел Андреевич

Pavlov, Pavel Andreevich

(19.02.(2.03.)1892 -18.07.1924)



Русский. Родился г. Тифлисе в семье военного. Отец Андрей Павлович - выслужился из солдата в генерала РИА. Генерал для особых поручений при наместнике Кавказа (до 1914 г.). В отставке с 1914 г. ввиду "расстроенных домашних обстоятельств". Мать - Анастасия Александровна Хотяинцева.

Член ВКП(б) с января 1919 г.

Окончил Тифлисский кадетский корпус (1909 г.)

Учился на механическом отделении в Санкт-Петербургском политехническом институте (1909-1914 г.г.) – не закончил.

Активный участник и один из организаторов и руководителей студенческого движения в г. Санкт-Петербурге.

7 декабря 1910 г. арестован за организацию студенческих беспорядков. 10.12.1910 г. распоряжением Санкт-Петербургского градоначальника посажен под арест в внесудебном порядке на 2 месяца. Сидит до февраля 1911 г.

С 1913 г. - корреспондент отдела стачек большевистской газеты "Правда".

В 1914 г. - председатель оргкомитета по созыву 2-го Всероссийского студенческого съезда.

8 июля 1914 - 2-й арест в редакции газеты "Трудовая Правда". Освобожден без суда после 2-месячного содержания в тюрьме, исключен из вуза.

После отчисления из вуза, как военнообязанный, призван в РИА.

Воинским начальником был направлен в Павловское военное училище, но начальник училища, узнав о его революционной деятельности, категорически отказал в приеме.

После этого был направлен в Ораниенбаумскую школу прапорщиков, прошел ускоренный 3 месячный курс (10.1914-01.1915 г.г.)

С 10 января 1915 - прапорщик, командир взвода лейб-гвардии Волынского полка РИА.

С апреля 1915 г. участвует в боях на Юго-Западном фронте.

В июне 1915 г. ранен пулей в грудь навылет. В июле 1916 г.- ранен осколком гранаты в ногу. В октябре 1916 г. тяжело ранен и контужен в голову гранатой.

Поручик (1917 г.), штабс-капитан (май 1917 г.), капитан (октябрь 1917 г.)

С апреля 1917 г. – выборный член солдатского комитета Волынского л-гв. полка, член комитета 3-й гвардейской дивизии, член комитета 2-го гвардейского корпуса, член комитета 7-й армии и член комитета Юго-Западного фронта.

После демобилизации в начале 1918 г. проживает в г. Киеве - ведет революционную агитацию. Познакомился с будущей женой, дочерью адвоката, Идой Соломоновной, урожденной Амханицкой.

Дважды арестован в Киеве - первый раз как подозрительный и вскоре отпущен в результате содействия бывшего офицера однополчанина, который агитировал его вступить в армию гетмана Скоропадского, второй раз - за агитацию. Сидит в Киевской Лукьяновской тюрьме, откуда бежит вместе с охранником - бывшим солдатом своего полка.

Скрывается в подполье - командует небольшим партизанским отрядом, действующим в Киевской губернии. Ведет бои с немцами и войсками марионеточного украинского правительства гетмана Скоропадского.

С февраля 1919 г. его отряд влит в РККА.

С начала 1919 г. - Киевский губернский военный комиссар и военный руководитель Киевского боевого района. Громит под Киевом банды Гончара и Зеленого.

С августа 1919 г. – командующий Правобережной группой 12-й армии.

В сентябре-ноябре 1919 г.– командир отдельной стрелковой бригады Ударной группы Южного фронта.

В декабре 1919-1921 г.г. – командовал 3 бригадой, сводной курсантской дивизией, состоящей из курсантов Харьковской, Петроградской, Киевской бригад. В дивизию входили так же сводный кавполк Елизаветградских командных курсов, кавалерийский дивизион Петроградских командных курсов, инженерные и специальные курсантские подразделения. Участвует в боях с Врангелем, Махно.

В 1921 г. назначен начальником курсантского лагерного сбора в Тамбове. Задача ликивдация Тамбовского восстания. Сбору вверен 6 боеучасток Тамбовской губернии.

1922 - начальник управления высших военно-учебных заведений Вооруженных сил Украины и Крыма.

В 1922 - помощник командующего, в июле-октябре 1922 - командующий Бухарской группой войск Туркестанского фронта. Непосредственно руководит боевыми действиями против Энвер-паши, в результате чего последний полностью разгромлен.

С октября 1922 - курсант ВАК РККА - одновременно, начальник и комиссар военной школы (курсов) "Выстрел".

В 1923 г. – начальник курсов РККА "Выстрел", г. Москва.

В марте 1923 г. - апреле 1924 г. – командир и комиссар 13-го стрелкового корпуса (окончательно освобождает от басмачей большую часть Таджикистана, разгромил Матчинское бекство).

Реввоенсовет Туркестанского фронта так аттестовал его деятельность:

"Ведя операции в Бухарской республике, показал умение разбираться в боевой обстановке и принимать правильные решения. Доказал по результатам боевых операций способность управлять большими войсковыми соединениями. Знает хорошо быт войск и может с успе¬хом командовать и воспитывать вверенные ему части"

Член Бухарского ЦИК (в 1923-24 г.г.)

Командирован в Китай.

С апреля 1924 г. – руководитель группы военных советников РККА Гоминьдановского правительства Китая.

С июля 1924 г. - военный советник Совета обороны Китайской Республики (только учрежденного и проведшего 15.07. свое первое заседание).

Погиб в результате несчастного случая 18.07.1924 г.

Утонул при переправе через реку Дунцзян, Южный Китай. По дороге из Гуанчжоу в г. Шилун для выяснения обстановки на Восточном фронте Гоминьдана пересаживаясь с лодки на пароход упал с трапа и пропал, через сутки всплыло тело. Ночью 20 июля траурный поезд доставил тело Павлова в Гуанчджоу. Затем доставлено в немецкий санаторий на остров Хонам. По заключению немецких врачей, признаков насильственной смерти обнаружено не было. Погибший захлебнулся, упав в воду в бессознательном состоянии. По распоряжению Сунн Ят-сена были организованны торжественные похороны. Тело было кремировано. Урна с прахом доставлена в СССР.

Для организации похорон были выданы два ордена "Красное Знамя" РСФСР.

20 декабря 1924 г. в Москве состоялась церемония прощания. Народный комиссар по военным и морским делам М. В. Фрунзе, прощаясь со славным сыном Родины, с глубоким чувством сказал:

"Сейчас мы отдаем последнюю честь одному из вид¬нейших героев Красной Армии. Начиная с Украины и кончая далеким Туркестаном, везде под руководством то¬варища Павлова части одерживали и закрепляли победу. И, наконец, в далеком Китае, где сейчас развернулась грандиозная борьба против империализма, его имя также получило широкую известность. С чувством великого со¬жаления мы провожаем товарища Павлова в могилу, мы утешаем себя только тем, что память о товарище Павлове будет жить в одинаковой степени как среди рабочих и крестьян СССР, так и среди трудящихся Китая. Этой жертвой еще больше крепятся узы СССР и Китая"

На Коммунистической площадке Ваганьковского кладбища в Москве на могиле героя стоит обелиск. На камне высечено: "Комкору 13 Павлу Андреевичу Пав¬лову, погибшему в июле 1924 г. в борьбе за дело осво¬бождения трудящихся. Реввоенсовет СССР".



Награжден:



Приказ РВСР № 15 от 1 февраля 1923 года. Орден Красное Знамя РСФСР №9926

"Постановлением Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов от 25 августа 1919 года бывший командующий поисками Киевского боевого района и киевский губернский воен¬ный комиссар Павлов Павел Андреевич награжден орденом Красного Знамени за мужество и энергию в беспрерывной борьбе с контрреволюцией и бандитизмом…."



Приказ РВСР № 15 от 1 февраля 1923 года. Орден Красное Знамя РСФСР №260 "2" Вторичное награждение.

"Постановлением Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов от 25 августа 1919 года….

….Награждается вторично орденом Красного Знамени начальник Высшей стрелко¬вой школы Павлов Павел Андреевич за неоднократные отличия, оказанные им в долж¬ности командира сводной Дивизии Курсантов при ликвидации банд Махно в декабре 1920 года на Украине, а равно и при ликвидации антоновской авантюры в Тамбовской губернии и при подавлении восстаний басмачей в Бухарском районе весной и летом 1922 года. За все время указанных операций тов. Павлов, находясь в исключительно опасной для него обстановке всегда являя собой пример неустрашимости и храбрости для подчиненных ему частей, чем в значительной мере способствовал успеху краевых частей, участвовавших в этих операциях"



Постановлением ЦИК БНСР от 17.8.1922 г. Орден Красной Звезды БНСР 1 степени.

"За разгром басмачества. Награжден третьим курултаем Бухарской республики"



Постановлением ЦИК БНСР от 4 ноября 1923 г. награжден почетной серебряной шашкой с прикрепленным к ней орденом Красной Звезды БНСР 1 степени.

"Благодарный бухарский народ в лице своего выборного органа четвертого Всебухарского Курултая постановил присудить Вам для ношения почетную серебряную шашку с орденом военного отличия БНСР первой степени на эфесе. Означенное отличие присуждается Вам, глубокоуважаемый товарищ Павлов, за Ваши победы над врагами Бухарского народа"

Текст грамоты был повторен на клинке. Ножны шашки были украшены пятью миниатюрными золотыми знаками ордена.



Награды Российской империи:

Орден Святой Анны 4 ст.

Орден Святой Анны 3 ст.

Орден Святой Анны 2 ст.

Орден Святого Станислава 3 ст.

Орден Святого Станислава 2 ст.

Орден Святого Владимира с мечами и бантом 4 ст.



Прочие награды:

именные золотые часы за Орловско-Кромскую операцию



Источники:

1. Военно-исторический журнал 1972 г. №8

2. Д.Быков "Комкор Павлов" М. 1965 г.

3. Стрекалов Н. Сысолятин И. "Награды Советских республик"

4. http://www.centrasia.ru

5. Документы предоставленные

Стрекаловым Н. Н.

Отправил Мухамедов С.Д Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1591448820

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