Узбекистанцы... Век воли не видать. Ч. 4, - Б.Мусаев

19:01 08.06.2020 Бахадыр Ф. Мусаев. УЗБЕКИСТАНЦЫ.. Век воли не видать.

Что такое "народ" и до каких пор от его имени ....?!

Заключительная 4 часть.

"..народ – это не французская палата депутатов, не американский сенат,... народ ценен тем, что в нем лучшего ....Народ-...это Паскаль, ... это безмолвная мать у постели больного ребенка, это взаимовыручка и самопожертвование бастующих рабочих, это доброта, которая не поддается доводам рассудка и переживает любые политические перетасовки, как мощный дуб переживает смену времен года. Наследство не передается по формуляру политика".

Антуан де Сент –Экзюпери. Военные записки. 1939-1944 М. "Прогресс" 1986, с. 143

Вводное слово. К истории об истории народа и его судьбе.

Облегчилась мне "решение" задачи в заключительной части, где собираюсь, обратившись к понятию "народовластие" показать ..... (см об этом указ соч Б.М. часть 3 centrasia.ru 05.06 2020) , т.к. ко мне обратился со страницы форума сайта читатель по имени Кудрат 23:34 06.06.2020 2a00:1370:8113:acc8:1c7a:6ea8:193b:9c43



По его признанию

"все галдят во всех СМИ: народ, народ. , А кого имеют в виду? Тех горлопанов активистов, угодливо выступающих за подачки , с речами с трибун и призывающих от имени народа? Или все же люд, живущий на определенной территории и ведущий свой повседневный образ жизни , борясь и приспосабливаясь , выкручиваясь из жизненных ситуаций ?

Вы напишите свое определение или понимание этого термина -народ

С уважение , Ваш читатель.

Баходыр Ока, надеюсь с Вами все в порядке, хвала Аллаху .А то люди всякое пишут . Так вот напишите что по Вашему есть –народ".

Спасибо на добром слове. Тронут вниманием ко мне. Я живой, как все натурально живое Да, верно, люди всякое пишут, но жив курилка, потому что со мной Мечты и Надежды, конечно, я имею в виду то, что на нашей земле жив Дух Великих, тех мудрых и смелых людей, Верность которых и Любовь к Истине .. Вот перебивают голоса, нет, шипение тех, знаете сами, о ком говорите, как угодливых горлопанах..., призывающих от имени народа По сути, вы на верном пути понимания, что такое народ.

По этому поводу даю информацию к сведению (или размышлению) всем, кто желает знать, хоть что- то относительно народа узбеков.

Смею утверждать с позиции не специалиста, не обремененного грузом предвзятых взглядов на историю узбеков (его этногенеза),: история узбеков как народа, изрядно искажена историками Узбекистана старой школы, например, в лице член-корр АН УЗССР,.Б.А Ахмедова, академика А.А.Аскарова, которые не отходили ни на шаг от курса логики подхода акад А.Ю. Якубовского к этногенезу народа. Согласно последнему (и результатов его подхода) , когда история народа предстает якобы намного старше его имени, сочинили мифы..и т.п., .например, якобы история узбеков насчитывает почти 3 –х тысячилетнюю историю.(об этом узнать интересные подробности , , прочитав: во-первых, в частности, фундаментальную работу социолога А. Ильхамова. Археология Узбекской идентичности// Этнический Атлас Узбекистана Институт "Открытое Общество - Фонд содействия –Узбекистан 2002, с. 268-311); во-вторых, серию исторических очерков Бахадыра Ф. Мусаева(Б.М.), вышедших в 2009 г., начиная с января до августа.

(см Б.М. Право на историю. Кто же мы, тюрки или узбеки? centrasia.ru 01.01. 2009,", Мы тюрки .... или ответ "знатокам"- участникам Форума centrasia.ru 26/06/2009?. Б.М. "Что есть Туркестан? Это слово "ТУРКЕСТАН" - что за ним?" Вперед в прошлое., Часть 1-4, Б.М. "Туркестан. Возвращение из будущего. Реальность как она есть". Часть1-2, и т.д и т.п. Б.М. "Возвращение из будущего . Советский Узбекистан как способ "мумификации" часть 4-я.06 08 2009 centrasia.ru

И следом вдогонку опубликованы: в январе 2010 г на сайте Народного движения Узбекистана серия очерков в 7 частях Б.М.. "Кому злая память истории, а кому напоминание"; в 2011 г. Б М." Мир наш и история –это единое целое" .Открытое письмо автору Туранских замето, Хазрату Сабохи. сentrasia.ru 26 06 2011

I.

А теперь к соображениям относительно термина "народ" я бы мог предложить в качестве дополнения ( не в смысле научного определения) следующие моменты (штрихи) моего понимания названного понятия .

Тот же самый Экзюпери писал: "Человека и народ следует изучать с некоторого расстояния. В пространстве, во времени". Отталкиваясь от этой мысли, говоря о народе должно иметь в виду территорию, занимаемую той или иной страной (в нашем случае Узбекистан – прим Б.М.), где проживает сообщество людей различного этнического происхождения, совместная жизнь которых в ходе длительного исторического времени выработала некоторые правила человеческого общежития с целью выживания, защиты своей территории. Я говорю народ, подразумевая отнюдь не только узбеков и других тюрков, а в целом все сообщество. Народ в строгом смысле этого слова, на мой взгляд, должен обладать развитым уровнем социального самосознания и соответственно социальной самоорганизации, проявлений социальной солидарности, чести, достоинства и других характеристик психологического и ценностного порядка, объединяющих их в единое целое, стержневой основой которых, прежде всего, выступает духовное начало. Все это вместе взятое, по идее позволяет говорить: да, это народ, и он с таким уровнем самосознания, уважения к себе, достаточно высоким уровнем самооценки, примерами фактических проявлений социальной солидарности с себе подобными, может и должен постоять за себя. Но это по теории, а история и жизнь чаще всего свидетельствуют, что все вместе, будь то люди "верхов" или "низов" (сообщества, народ/ы/) демонстрируют, скажем так, не лучшие качества. Возьмем ли их нравы, как описывали, например, "Сатирикон" Петрония, "Метаморфозы" Апулея, Откроем работы античных историков,, философов, и здесь мы прочитаем о постыдном поведении избранников Народных Собраний в Древней Греции, а равно, римских сенаторов, каждый из которых взятый в отдельности есть достойный государственный муж, собравшись же вместе в Сенате готовы ... свершают всякие подлости, изменяя интересам,... . Нет, ничего существенно не изменилось в таковых нравах "верхов", "низов" Такова же примерная картина, если заземлимся ближе к нашему времени и краю. Вот XVI в., когда творили Васифи Зайниддин Махмуд (1485-1532) XVI в, Мулло Мушфики (1525-1588), а спустя немногим более 200 лет ...в XIX в. - Ахмад Дониш , Это у него, вырвались как то слова от наблюдаемых им мерзостях повседневной жизни "верхов"", где все продается, предается, что остается лишь видеть, молчать и плакать

И еще.

На самом поверхностном уровне, многие народы, если не утверждать, что все без исключения, как показывает всемирная история и мировая классическая литература, переживают, наряду с периодами расцвета и упадок с переходом в смуту, повсеместного роста проявлений жестокости, низости, ненависти ... Причин объяснения тому много. Главное, различные исторические условия, связанные, в одном случае, с состоянием экономики и социальной сферы жизни, в другом – что его (народ) топчут в прямом и переносном смысле. Повторяются "скверные времена" и так называемые "великие времена", связанные с подготовкой к войнам для всяких (у всяких) народов, когда там и здесь над разумом человека берут верх страсти, имеет место деградация во всех смыслах. И, тем не менее, где бы то ни было, о всяком народе судят по его лучшим представителям. Когда, в частности, я думаю о народе Узбекистана или еще конкретнее о народе, именуемом узбекском, то, разумеется, в первую голову идут, отнюдь не фигуры персон, именами которых, у нас, по обыкновению, называют центральные улицы городов Узбекистана, воздвигаются бюсты и памятники, а Ахмад Дониш, Бехбуди, Фитрат, , У Насыр, А Кодыри и другие имена, включая нынешних современников. Да, есть такие современники, которые на сегодняшний день, по моему личностному восприятию, пониманию (осмыслению) и объяснению их дел и слов, являются живыми и подлинными носителями Духовного наследия тех, чья жизнь и судьба была по сути избрана страной (народом ), чтобы приблизить час свободы, свободы являющейся стержневой основой в его ценностной системе . Я имею в виду тех, которые стремились внести посильный вклад в дело осуществления мечты Фитрата, а именно, помочь соотечественнику придти в себя, чтобы начать переход из "состояния животного", "состояния ископаемых" в "человеческое состояние", которое "мудрецы и называют человеком" (см об этом Фитрат А. СПОР БУХАРСКОГО МУДАРРИСА С ЕВРОПЕЙЦЕМ В ИНДИИ О НОВОМЕТОДНЫХ ШКОЛАХ Т 1911, с 55, 56)

II

Преамбула Конституции Республики Узбекистан начинается со слов "Народ Узбекистана..."

За какой народ говорит Основной Закон, от имени какого?

Статья 8. гласит "Народ Узбекистана составляют граждане Республики Узбекистан независимо от национальности", то есть, на мой взгляд, здесь подчеркивается мысль о народе не в смысле приоритета узбекского народа, читай, подразумевается, как будто неоспоримая данность, что в общественно-политической жизни утвердилось следующее.

В Республике Узбекистан происходит развитие социальных процессов в рамках модернизации общества в широком смысле этого слова, когда фиксируется факт превращения различных этнических, социальных совокупностей и организаций в единое социокультурное и экономическое сообщество, успешное развитие без угроз национальной безопасности, противопоставления своего народа (т.е. узбекского народа и узбеков как титульной нации –прим Б.М.) другим ценностной тетрады, представляемой национальной идентичностью, национальной государственностью, общенациональным единством и согласием, справедливым обществом .

Увы, все это по жизни отнюдь не выглядит неоспоримой данностью, скорее напоминает, если выразиться образно, некое этнополитическое поле, где есть мины замедленного действия различной мощности. . И почему же мы имеем такую картину реальности?

Быть может, все очень просто, ясно и однозначно, если исходить из того, что, начиная от известной персоны власти, не было и нет фактических реформ, а с(т)имуляторы реформ лишь говорят и говорят об этом, будь то с трибуны различных Форумов, организуя международные конференции на предмет (тему) об осуществлении таковых реформ и причем якобы в условиях перехода к рыночной экономике, когда де идет процесс формирования национальной государственности и создаются правовые, социальные, экономические, духовно-идеологические и другие предпосылки для модернизации общества в широком смысле слова. Между тем, страна и его мнимые достижения, результирующей которой, на мой взгляд, выступает фактический уровень жизни узбекистанцев, их бедность, указывают на наличие скрытного роста социальной напряженности в обществе. Думаю, нет нужды доказывать, что это так и есть, хотя при желании можно было произвести расчеты, например, сколько у нас в 33 –х миллионном Узбекистане приходится на душу населения чиновников, гастербайтеров, какова их сопоставимость по динамике развития А представляешь, читатель, сколько у нас "внизу" и "наверху" воров вообще сравнительно с честными, порядочными людьми. Мне интересно из чистой любознательности: каков среди чиновничьей бюрократии удельный вес ответственных работников, профессионально подготовленных, готовых и способных решать свои функциональные обязанности или же вернее будет полагать, что здесь превалируют, по меньшей мере, если не убогие умом и характером, то, как пить дать, рвачи, хапуги..Однако я отклонился и не в тему.

Вернемся к затронутому в разговоре предмету о социальной напряженности

В сданной связи предлагаю взглянуть лишь на один только языковой вопрос. Сколько разыгралось и разыгрываются нешуточные бои, сломано копий по их ходу среди их участников, где стоят будто на смерть: с одной стороны, патриоты и "патриоты", еще раз "патриоты", клеймящие ... ...; с другой - ....Вот, в частности, перед нами типично – образцовое выступление очередного бойца. Здесь намертво сцепился Казакбай Юлдашев, проф., доктор педагогических наук за родной язык с врагом, черт те разберет воображаемый он или фактический, главное, ввязался, точнее, сотворил бой.

В статье "Духовная агрессия – против узбекского языка" (см Дуньешку от 23 мая 2020 г.) он проводит свою главную мысль, состоящую в том, чтобы не допустить признания в Узбекистане русского языка, как языка, имеющего официальный статус. Дальше, все больше распаляясь, он демонстрирует своими высказываниями, что нет более важной политической и идеологической задачи, как показать де существование политической доктрины у российского государства, согласно которой, по словам профессора, "распространение русского языка – не цель, а средство достижения по усилению влияния России на внутренние". И полился поток таких слов, в которых я услышал не голос души человека –гуманитария, а прожженного политикана с идеологизированным сознанием, который вольно или невольно в силу присущих ему стереотипов политического мышления способен сеять лишь ненависть и вражду, иные низменные чувства. Впрочем, приведем следующую цитату из его выступления . Она длинная, но оправдана с точки зрения понимания и объяснения позиции профессора

"В таких странах, как Грузия, Украина, Молдова, Чечня, в Луганске, Донбассе в Крыму, Россия осуществила агрессию под видом защиты прав "угнетенных" русскоязычных. Давление в другие страны и постановка там вопроса о том, почему "вы не обращаете особого внимания на мой язык?", "почему вы не придаете ему высокий статус?! – поставить дело таким образом могут только шовинисты, чья профессия – агрессия. Здравый смысл подсказывает, что иноземцы приспосабливается к тому, куда он приходят. Только логика захватчика предполагает подчинить к своим требованиям страны, куда они приходят.

Очевидно, причина, по которой российские политики стремятся распространять русский язык в независимых государствах, не в их любви к своему языку, а в том, что язык является удобным тактическим оружием, которое служит их долгосрочным стратегическим целям. Для начала, русский станет вторым официальным языком в любой стране, и в один прекрасный день, в соответствии с пожеланиями представителей официального языка, можно будет вмешиваться в дела этой страны. Работа в этом направлении ведется в России очень последовательно и системно"

И каково же впечатление читателя? Не знаю, кто и как воспринимает сей выпад профессора, а лично я вижу в такого рода выступлениях и взглядах на мир проявления национального духа, содержание и направленность духа тех узбеков, которые таят опасность ограничения других рамками провинциального национализма, лишив себя и народ выхода на мировой уровень, то есть остаться в стороне от столбовой дороги цивилизации и культуры.

Не от этой ли опасности предостерегал "отец среднеазиатского джадидизма" Махмудходжа Бехбуди, призывая в апреле 1917 г. на Всетуркестанском съезде мусульман к единению с русскими и другими народам на поприще мирного процветания и прогресса.(см. об этом ж. "Звезда Востока", 1991, №, с 86)

Если продолжать размышления о народе, то это может быть оправдано и связано со свободой, правах ......

Знаю и не впервой слышать, что де, когда наш народ живет, как считает нужным, двигаясь вперед., то как то мол дико слышать бред –базар старика..

Да уж....Дают мне и такую, ни с кем и ни с чем не сравнимую оценку

13:28 06.06.2020 Оценка | 91.188.157.255

Коротко и ясно: развел МУСАЕБЩИНУ.

Да уж....Е мое! Обана ! Оно, конечно, разве допустимо, чтобы когда народ Узбекистана в условиях народовластия сдвинулся с мертвой точки , вдохновленный проектом – идеей "Узбекистан - государство с великим будущим" ,затем вышел на столбовую дорогу национального прогресса , наперекор , определенному нашими отцами –руководителями, курсу, слушать эту самую ересь

Вместо P.S.

Итак, народовластие. До каких же пор от его имени и без позитива будет вершиться все в Узбекистане.

Сдается мне известная персона власти и его власть чем то напоминала пик достигнутого народовластия во времена культа Сталина, его власти, когда, известно, он (культ) был необходимым элементом народовластия.. Я не жил в те времена, но читая работы Александра Зиновьева, 619 страничный капитальный труд Михаила Восленского НОМЕНКЛАТУРА ... Господствующий Класс Советкого Союза. М.1991, книги о Сталине, написанные историком Дм. Волкогоновым, писателем Э. Радзиньским, публицистами Роем Медведевым, Юрием Боревым, Робертом Такером и многими другими авторами , начинаешь более или менее ясно представлять природу народовластия, что действительно, эта власть народа (кончается) уходит по мере роста сети власти, перехода ее в руки государственной системы. А народовластием то и близко

не пахло и не пахнет в Узбекистане, разумея периоды правления бывшего президента и нынешнего. Правда, есть некоторое отличие между "народовластием" периода власти И. Каримова и Ш. Мирзиеева . Первый имел никем и ничем неограниченную власть и обращались льстиво, не иначе как, в одном случае, называя по обыденному "ПАПА", в другом, официально считалось, что он Юртбоши (Отец народа ). Время обнажило окончательно сущность природы власти в Узбекистане. Его с полным на то основанием можно называть и султанатом, и авторитарным режимом власти не лучшего образца, сатрапией, государством клептократов, "неисправным государством", Вместе с тем, есть одна попытка научного определения , установившегося в странах бывшего СССР социального строя Она принадлежит Александру Зиновьеву.

"Поскольку в странах бывшего СССР социальный строй теперь есть ублюдочны гибрид старого коммунизма, примитивного кпитализма и допотопных явлений докоммунистического периода, то и объединение этих социальных ублюдков приведет к рождению социального сверхублюдка того же типа .Это будет гибрид ублюдочного централизма, ублюдочного суверенитета и прочих ублюдочных феноменов"

(см. Александр Зиновьев. Я мечтаю о новом человеке. М. 2007, с.71)

И последний штрих к народовластию в Узбекистане. Должно быть полным идиотом, чтобы всерьез воспринимать соответствующие статьи (ст. 2, 7) Конституции Республики Узбекистан, где говорится о том, что государство выражает волю народа, служит его интересам и народ является единственным источником государственной власти.

Кстати, самое понятие "народовластие" служит ширмой, за которой, правит клептократия. Численность последней и власть ее ( бабла) растет. Об этом можно судить и потому, как в последние годы происходит развития Сети власти по вертикали и горизонтали. В итоге не та уже неограниченная власть у нынешнего президента, нежели была у покойного И.. Каримова, Рискну сказать, есть признаки "паралича власти". На появление названного признака указывает элементарная неуправляемость коррупцией. Невольно задумываешься над тем: что хуже воровство или ложь. Я склоняюсь, что лицемерие лицемеров (ложь лгунов) гнуснее воровства воров Однако в том и другом случае речь идет о нравственном недуге государственности, точнее, антиморальном факторе, разлагающем и отравляющем вся и вся кругом.

Что за новый дом намеревался построить прежний президент в Узбекистане здесь и сей час (1991 -2016) и ныне застраивает дальше президент Ш. Миирзиеев? Какой и что это за новый дом, если за последние три десятилетия, живут в стране люди, не имея чувства хозяина даже в своем собственном старом доме и в страхе быть изгнанными по прихоти тех, кто представляет по Закону и по жизни власть народа?

Из вышесказанного не видно, что автор в какой-то мере приблизился к моменту истину, читай, нахождению (выработке) алгоритма решения задач странового значения, которые стоят перед его государством, уверяющего уже не первый раз, что Узбекистан на повороте...Словом, опять лапша –лагман на уши..

Почему же каждый в отдельности, прекрасно зная об этом, все вместе молчат и принимают ложь, проявляют терпение? Складывается такое впечатление, что оно (терпение) переходит за грань, где смердящее смирение. Почему так?

Потому как, жизнь и установленные порядки ради порядка "вправили мозги" человеку. Он нездоров, не обнаруживая внешне свои истинные желания, помысли, чем болит душа его и о чем не перестает, быть может, мечтать.

Вот и все и не все мои размышлизмы на сегодня.

И еще. В последний час.

Информация к сведению и также к тому, чтобы читатель сам пораскинул мозгами, что и к чему в контексте размышлений на предмет озаглавленного

В Сети вчера, сегодня Обращает на себя внимание сообщения, gazeta.uz что президент Узбекистана посетил Фергану в связи с произошедшими событиями в районе Соха на узбекско-кыргызской границе. Здесь, помимо всего прочего, приводятся и слова Ш. М. Мирзиеева

"Я сам еду в районы потому, чтобы прочувствовать условия жизни людей, принять конкретные меры, найти ответы на вопросы о том, работают ли реформы в отдаленных местностях",

(см centrasia.ru 06.06.2020 )

ОТКРЫВАЮ САЙТ ASIATERRA.INFO И ЗНАКОМЛЮСЬ СО СЛЕДУЮЩИМ НОВОСТНЫМ СООБЩЕНИЕМ ТАТЬЯНЫ ДОВЛАТОВОЙ: "ПРЕЗИДЕНТ МИРЗИЕЕВ В ФЕРГАНЕ"

ОНО ЗАСЛУЖИВАЕТ, ЧТОБЫ ПРИВЕСТИ СОДЕРЖАНИЕ ТЕКСТА ПОЛНОСТЬЮ

Суббота, 06 Июня 2020

"Сегодня президент Узбекистана посетил город Фергану. По этому случаю всех жителей Ферганы загнали в квартиры, запретили даже в окно смотреть, вокруг домов ходят люди в штатском. Не выпускают ни детей, ни стариков, ни матерей, никого.

Также, для конспирации, в сланцах и шортах ходят СГБшники и раздают приказы: не выпускать из подъездов никого.

Жизнь в Фергане замерла. Город вымер.

Город только для органов "правопорядка"? А во времена нашей молодости народ мог выйти на ул. Шота Руставели и помахать флажком. Жизнь изменилась". (конец сообщения)

По –видимому, всех жителей Ферганы загнали в квартиры, запретили смотреть в окно..., .. для того, чтобы президенту удалось полнее и глубже прочувствовать условия их жизни. Вот так и живем под началом такой чуткой власти, выражающей волю народа и его интересы



Бахадыр Ф. Мусаев (07)08. 06. 2020 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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