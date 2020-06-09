ТашВирус. Больных больше, карантина меньше. Все хорошо, прекрасная маркиза? - Эрик Зани

16:19 09.06.2020

Больных больше, карантина меньше. Все хорошо, прекрасная маркиза?



Возобновление в Ташкенте с начала нынешней недели движения общественного наземного транспорта и появление на столичных улицах долгожданных зеленых автобусов совпало с невиданным антирекордом - количество инфицированных коронавирусом за сутки в Узбекистане составило аж 237 человек. Такого, если верить официальной статистике Минздрава, за все время пандемии (с 15 марта) не было.



Причем это не "завозные" узбекистанцы, которых почему-то только сейчас начали возвращать из России и других стран чартерными авиарейсами. И не те, кто лежит в больнице на карантине. Это обычные жители, уставшие от самоизоляции и почувствовавшие после ее смягчения в мае сладкий "запах" свободы. В том числе - это 185 жителей нашей столицы. И казалось бы, логично срочно перевести Ташкент из "желтой" в "красную" зону, вернув тем самым жесткие ограничительные меры. Но власти на этот шаг не идут, и в данном случае население в большинстве своем поддерживает такую политику. Почему?



Здесь вспоминается известное выражение "батьки" Лукашенко, откровенно заявившего, что он может хоть за полчаса объявить в Белоруссии карантин, но добавив при этом: а что жрать будем? Небольшая республика с довольно слабым экономическим потенциалом вряд ли бы выдержала длительную самоизоляцию. Поэтому там поступили весьма своеобразно, решив вроде бы не замечать смертельный коронавирус. И поэтому с энтузиазмом участвовали в субботниках, праздновании Дня Победы, работали как ни в чем не бывало, ходили в церковь и на футбол. Самое интересное, что при таком подходе показатели инфекции не такие уж плохие - инфицированных 49,5 тысяч, летальных случаев 276.



Недалеко ушел от Лукашенко и президент США. Призвав возобновить работу промышленных предприятий он заявил, что ущерб от безработицы может стать более значительным, чем от пандемии. Неужели по логике Трампа более 2 миллионов инфицированных и свыше 113 тысяч смертельных исходов являются незначительными?



Лавры белорусского "батьки", готовящегося к очередной победе на очередных выборах, видимо, не дают покоя и в Москве. Там тоже решили провести парад Победы, пусть не 9 мая, а 24 июня как в 1941 году. А заодно через неделю и всенародное голосование по обнулению президентских сроков ВВП. Что касается непрекращающейся пандемии, то приняли очень простое решение - объявили "первую" победу над ней. А раз победили ненавистного врага, то можно снимать н надоевшие всем ограничения. И все же почти 9 тысяч ежедневных инфицированных и 150 (а иногда и больше) летальных исходов в РФ очень сомнительно называть победой. Даже первой…



Но вернемся к родному Узбекистану. Как известно, еще в начале мая отечественные специалисты объявили о том, что пик и плато пандемии страна прошла. Между тем, тогда суточное количество заболевших колебалось от 30 до 70 человек. Казалось, еще немного, еще чуть-чуть и с коронавирусом будет покончено, а число инфицированных в день снизится до 20, потом до 10 человек. С этим еще можно жить.



Но происходящее в последние дни перечеркнуло эти надежды, все говорит о второй волне пандемии, более серьезной, чем первая. Судите сами по хронике ежедневных заболеваний с 1 июня - 79; 58; 84; 96; 68; 87; 237(!); 109.



Но значит ли это, что в Узбекистане вновь надо вводить жесткие карантинные меры? Конечно же, нет! Вопрос батьки Лукашенко "А что жрать будем?" актуален и для нас. Ведь с начала самоизоляции в марте сотни тысяч наших соотечественников оказались без работы и многие из них, соответственно, без средств к существованию. Не случайно в социальных сетях часто звучало: не все ли равно от чего умереть - от коронавируса или от голода?



Приоритет экономики ощущается во всем. И с этим приходится соглашаться, поскольку это общемировая тенденция. Ведь возобновление движения общественного транспорта это возможность доехать до своей работы или до любимой бабушки. К тому же это "кусок хлеба" для многочисленной транспортной братии - тысяч и тысяч водителей, кондукторов, ремонтников, работников автобаз. Тоже самое можно сказать и о многих других сферах нашей жизни, например, туризме, авиа- или железнодорожных перевозках.



И все же грызет червь сомнения: не проявляется ли здесь торопливость? Например, при возобновлении внутреннего авиасообщения по некоторым маршрутам, всех пассажиров поначалу обязали проходить обследование на коронавирус. Затем это в общем-то справедливое требование было отменено, так как для многих узбекистанцев оно оказалось совершенно неподъемным по цене. Но почему бы это не делать за счет государства? И внедрять дешевые тест-системы, результаты которых появляются через 15 минут?



Как бы то ни было, возвращение к обычной жизни даже в условиях пандемии процесс неизбежный. И жить с этим придется до той бесконечно далекой (как нам сейчас кажется) поры, пока не появятся новые спасительные лекарства и прививки. И когда страшный коронавирус действительно превратится в обычный грипп. Но когда это произойдет?



… А пока смертельный вирус по-хозяйски бродит среди нас. Он прячется на перилах лестницы в твоем подъезде. Он уютно расположился в денежных купюрах, которые ты получил на сдачу в магазине. Он у прохожего, опустившего защитную маску на подбородок и обратившегося к тебе с безобидным вопросом. Или у дехканина на базаре, продавшего тебе по дешевке помидоры после долгих торгов.



Он коварный и очень изобретательный, этот коронавирус. Он не кусает как скорпион, он даже на жалит как оса. Без всякой боли, бесшумно он может проникнуть в твой организм, чтобы поразить легкие. И большой вопрос: сможет ли помочь тебе самый искусный врач, еще не знающий чем лечить от этой пандемии? Самая профессиональная медсестра, самоотверженно пришедшая на передовую борьбы со смертельной заразой? Самый современный аппарат искусственной вентиляции легких, полученный из России или Америки?



Надо понять, многое зависит от тебя самого. От твоей осторожности. И ответственности. От желания уберечь себя и своих близких.



Эрик Зани. г. Ташкент