Узбекистанцы... Век воли не видать (послесловие), - Б.Мусаев

00:40 11.06.2020

Бахадыр Ф. Мусаев. Узбекистанцы...Век воли не видать.



Послесловие.

"Одного бойтесь – рабства, и худшего из всех рабств – мещанства, и худшего из всех – мещанств - хамства, ибо воцарившийся раб и есть хам – грядущий Князь мира сего"

Д.Мережковский Грядущий хам.



"Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой!"

Гете "Фауст"



Считаю нужным сказать следующее в качестве послесловия ко всему, что изложил в 4 разделах (частях) статьи Узбекистанцы ..Век воли не видать. (см. centrasia.ru 31.05. 2020, 02.06., 05.06, 08.06 2020)

1.Написал я, что было угодно душе и посильно моему разуму на предмет озаглавленного, отвлекаясь от примеров из "мелочей" и обстоятельств жизни, которых в численном выражении нельзя представить, как и вообразить дурную бесконечность. Так они , эти "мелочи",, обстоятельства жизни повторяются по причине ( в силу) установившихся порядков Не будет откровением признание, что любой здравомыслящий узбекистанец и без семи пядей во лбу, но проживший в стране во взрослом состоянии последние три десятилетия, понимает от чего и кого начались, продолжаются беды для множества людей в нашей стране. И я без ложной скромности с полным на то основанием могу заявить: отношусь к числу немногих, кто на профессиональном уровне, как социолог и философ, умеющий способность анализировать, изучал укоренившееся в нашей стране банальное зло в виде политического режима с его "командой реформаторов", концептуально стремился разоблачать .., показывать истинный лик того, что и кто стоит за строем правления....

И не удивительно, когда невольно повторяешься, если при этом, помимо всего прочего, приходиться писать и писать на сюжет нашей обосравшейся новейшей социальной и политической истории.

Никто не претендует на открытия, предлагать "колумбусы". Было бы глупо ... На то должно быть политиком, по меньшей мере, участвовать в политической жизни, или быть персоной в политике, за которым идут или могут пойти определенные социальные группы. Естественно за его душой должны стоять не счета в банке, а обнаруживаться разум (мозг), словом, читаться, и масштаб личности. Возьмем, к примеру, ДП. "Эрк", их программу, предложенный в свое время и своевременно альтернативный вариант Конституции Республики Узбекистан и, наконец, рожденный в недрах названной партии выдающийся политико-правовой документ Декларация Независимости...



Мне же в укор ставит некий аноним из подворотни, скажем так, своеобразный умка Хам (извини, не знаю твоего Фио - прим Б.М.)

Я имею в виду очередного знатока –участника форума сайта centrasia.ru Вот и его перл

16:24 09.06.2020 Короче | 91.188.152.191[x]

"Мусаев, то о чем ты талдычишь без конца, давным давно всем известно. Ну чего ты все пыжишься, пытаясь изображать из себя "в одном флаконе" социолога, политолога, философа, писателя и еще хрен знает кого. Людям нужны не причитания и словесные выежывания, а подсказка реального выхода из ситуации".

Интересно, кстати, а что мог бы подсказать нового господин из подворотни?! В самом деле, что, помимо моих "выежываний" ..за которые он, вероятно, считает мои последние напоминания относительно 55, 53 статьи Основного Закона, сопоставление их с содержанием 10 –й статьи альтернативной Конституции , написанной и предложенной власти своевременно, в тот самый момент на развилке истории , когда страна и общество находились в точке бифуркации

Не заниматься же мне с читателями тем, что называется ликбезом, например, говорить, что такое "нация", "гражданское общество", "частная собственность", "средний класс (слой)", "революция", "эволюция", "реформы", "симукляры", "с(т)имуляторы реформ", "блеф", "мошенничество " ...,повторять снова и снова кто такие "Дети Каримова", "Додо лагманщики" , почему так сложилось, что мы претерпеваем новый порот, выйдя на большую столбовую дорогу цивилизации и культуры, именуемой путь национального прогресса Надо ли знакомить читателей с подробностями того, что здесь на этом пути все путем, ибо там созидают, творят дела наши братки Ну, те самые слуги народа и иже те, кто с ними, всякие ....и подпевалы хора.. В конце концов, многие их достижения фиксируют независимые журналисты. Каждому свое. Кому то писать, что он хочет (свобода слова или демократия, называется) а кому –то своевольничать во благо национального прогресса, читай, толкать нас всех (множество) только вперед или все же в зад Самое страшное при этом не то, что кого-то толкают туда, а то, что некоторым, складывается впечатление, очень нравится, ибо галдят, восхваляя ...

Что ли объяснять по – новому, что такое "государство –реформатор" и почему это правительство не решает проблемы , а бежит от них, но язык их (членов" команды –реформаторов") говорит ..., словом, умеет вешать лапшу

Неуважаемый мной ... из подворотни: как подскажешь мне, что же делать, когда правительство будто знает и делает якобы что надо Так сам выйди из подворотни, назовись, открой личико (чай не Гульчетай) и вслух, публично поставь вопрос немного покруче, чем я говорил и писал доселе. Ребром поставь вопрос, покажи истинный путь в смысле того, что делать, да, и заодно подумай, чтобы это не вышло тебе боком Если ты умный и смелый такой, выступай открыто, вот, как, например, бывший бирликовец, Абдулазиз Махмудов, разместивший на своей стр. фейсбука пост следующего содержания

" ПЛОТИНУ РАЗРУШИЛА ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППИРОВКА : СОМЫ, ГРЫЗУНЫ - КРЫСЫ, МЫШИ, ЛИСИЦЫ, ВЕТЕР, ДОЖДЬ, БУРЯ! ТАК ЧТО ГОСПОДА! НЕ КАТИТЕ БОЧКУ НА ЧИНОВНИКОВ ОСОБЕННО НА РАМАТОВА И САНГИНОВА ОНИ ЧИСТЫ И ПРОЗРАЧНЫ КАК СВЕЖЕЕ СТЕКЛЫШКО"

2.Разумеется, я не приблизился к моменту истину, читай, не нашел (формулы) алгоритма решения задач странового значения, которые стоят перед страной. Правда, и то хорошо, что не стою в хоре, подпевая браткам от "государства –реформатора", не помогаю разносить его благую весть ,что Узбекистан на повороте....Правда, и то хорошо, что ....

И все же, не могу избавиться от гложущих меня тягостных мыслей:, например, почему же

каждый в отдельности из наших соотечественников –узбекистанцев, , прекрасно понимает,

что происходит и .., при этом, все вместе взятые молчат и принимают ложь, проявляют

терпение? Складывается такое впечатление, что оно (терпение) переходит за грань, где

смердящее смирение. Почему так?

Быть может, просто потому, как говорят у нас Узбекистане такова селяви.

И еще.

Таковую жизнь , повторю вновь, закрепляют установленные порядки ради порядка. Крепко "вправили мозги", по меньшей мере, теперь наш человек с вивихнутым сознанием . Он нездоров, не обнаруживая внешне свои истинные желания и помыслы, чем болит душа его и о чем не перестает мечтать.

А если в действительности люди уже не верят ни во что и нет у них

желаний?! Тогда что ли пиши все пропало ?!

И все же, что бы ни писали и ни говорили, разоблачая тех, кто виноват, главным вопросом, поистине судьбоносным и открытым по сей день, ......остается вопрос "Что делать?

О, если бы повернуть колесо истории в прошлое вернуться в 1991 г, т.е. исходную точку, когда и был реальный шанс создать новую реальность. За это говорила, на мой взгляд, известная 10 статья альтернативной Конституции , которая в лучших традициях мыслителей –гуманистов прошлого, будь то они философы, просветители по сути призывала за установление права на собственность как об одном из основополагающих прав человека, как право человека на жизнь и Свободу. Между прочим, случись, что был принят названный вариант альтернативной Конституции , началось перекодирование сознания людей, связанное с изменением их ценностной системы, где стержнем ее стала Свобода, как ценнейшая из сокровищ человека , завещанной А Навои

Думаю обо всем этом, наблюдая, чувствую, что верно от сердца сказано поэтом о таких временах

"Несправедливость, ложь со всех сторон,

Хула, измена, подлости потоки

На правду нападают лжепророки

И негодяй в святые возведен

Но не навеки сумерки времен"

Адельберт Шамиссо (1781-1838)

Читаю эти пронзительные строки:

нет, не совсем все пропало, нет, не совсем , хотя бы потому, что

"Пророки умерли, но западают в души

Остаток их речей, хоть и звучит все глуше".

Аль-Маарри (979 -1057)



10 06 2020 Бахадыр Ф. Мусаев Ташкент Тузель-2