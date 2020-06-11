Таджикистан. Вопросы и ответы о преступной сущности М.Кабири, - Д.Муллоев

11:29 12.06.2020

ЗАДАЮ ВОПРОС и ОТВЕЧУ…



В свое удовольствие много читаю, благо есть интернет, открывай и закачивай книгу, которую хочешь почитать… Ежедневно радуюсь успехам близких, да просто своей жизни. В месте со страной как единая большая семья чувствую и получаю удовольствие от достижения мира и национального согласия в стране, смотрю как мой любимый и вечнозеленый - Душанбе, хорошеет. Приход молодого градоначальника на смену опытному хозяйственнику-политику, как и многие воспринял скептический, хотя знал и был убежден, что Президент страны, закаленный в сложных условиях политической, экономической и военной обстановке никогда не принимал поспешное решение, даже в условиях гражданской войны, а тем более в такое судьбоносное для страны время. Как и всегда Эмомали Рахмон оказался прав в своем выборе и назначении. Начиная с апреля 2017 года, со дня назначения Рустама Эмомали мэром города Душанбе, столица страны помолодела, похорошела, что прибавило гражданам уверенности в завтрашнем дне. Все это происходит перед моими глазами, и я являюсь свидетелем. И вот, в такой обстановке не спросив разрешения, не постучавшись, к большому несчастью, пришел проклятый коронавирус. Пришел он в наш мир как нежелательный гость, беспардонно, нагло, с плохими намерениями и заявляет о том, что является эпидемией страха и лжи и главное, как показало развитие ситуации побеждает там, где в обществе наблюдается элементы расхлябанности, безразличия к требованию специалистов и вирусологов. Поскольку, еще в 80-ых годах 20 столетия я учился в великолепной школе Профсоюзов СССР, и там обучали меня уму разуму и особенности борьбы с распространением разного рода эпидемиями. Отсюда, считаю своим долгом без лишних эмоции, поделиться со своими соотечественниками отдельными мерами личной безопасности в условиях распространения пандемии.



Вместе со страной я наблюдал и переживал за происходящим в мире и скажу откровенно, местами чувствовал страх за своих близких за свой народ. многие были озабоченные этой бедой, а также наличием появлением коронавируса в Таджикистане, а некоторые из них - типа Мухиддина Кабири и его окружения злорадствовали ежедневно, будто не беда человеческая, будто это не ВАБО, перед которым бессильны всемогущие власти и государства, а это их родной брат или сват, который своим приходом к нам будет способствовать нашим недругам реализации той враждебной цели, которая накопилась у них и у их спонсоров по отношении к моему народу, моей стране - власти в Таджикистане.



Интенсивность и частота их тем публикации, видео обращений к моему народу и беглый анализ того, что говорили, о чем писали и пишут, дает основания мне констатировать, что хозяева, спонсоры Кабири поставили его перед дилеммой уйти с руководства запрещенной партии в Таджикистане как не дееспособный политик или же на все сто процентов использовать человеческую трагедию, пандемию в своих коварных целях по дестабилизации обстановки в республике. Беглый взгляд на его активизацию деятельности на этот период говорит о том, что он выбрал себе второй путь - путь вражды и предательства своего народа, дабы угодить своим хозяевам. Ведь у него кроме как подчиняться и делать все, что ему велят, иного пути нет, и не будет никогда!



Тогда, мне стало его жаль, как человека, как начинающего политика. Ведь любой маломальские политик не может не понимать о том, что использование человеческого горя, недуг людской в политических целях - это самоубийство полита и конец политической карьеры. Этого не могут не понимать и его шефы по ремеслу - спецслужбы иностранных государств. Отсюда я делаю выводы, что Кабири ни какая ни будь крупная фигура в шахматной доске, а пешка в чужой игре по подрыву государственного устройства в Таджикистане. Убежден использование трудностей, связанные пандемией коронавируса были стратегическими задачами в этот период. Скажу, что по мере ослабления распространения вируса в стране разрушается, фундамент на котором Кабири и его сторонники собирались строить свой утопический дом, на песчаном фундаменте. Они преследовали цель, используя ВАБО, вернуть страну в состояние хауса и мракобесие, где в стране будут внешние управленцы, что может привести к повторению того, что у нас было. Народ Таджикистана все помнит. Мы помним к чему привело экстремистские идей запрещенной партии в Пархарском, Бохтарском, Вахшском районе, в городе Куляб, Курган-Тюбе и Душанбе и по всей республике. В одних случаях люди погибали от недоедания, в других случаях братия по оружия М.Кабири закапывали людей заживо в землю. Кто этого не помнит? Кто этого хочет?



Как бы все это не было, меня больше всего настораживает вторая сторона медали, которую долго проглядывал, долго искала в других странах, где сильны оппозиционные идеи, где лидеры оппозиции ни на славах, а на деле озабоченны положением дел в своих странах и делают все, чтобы гражданам жилось хорошо. Они мудрые в отличие от Кабири, имеют прекрасное образование, такт и политическую культуру. Они никогда, ни при каких обстоятельствах, не использовали и не будут использовать человеческое горе в своих политических целях, что позволяет себе Кабири…



В этой связи я хотел найти ответы на несколько вопросов которые меня волнуют лично. Думаю, эти вопросы и волнуют моих друзей. И вот они:



1. Кто из мировых лидеров оппозиции не скрывает свою принадлежность к спецслужбам иностранного государства и проводит открытую подрывную работу против собственной страны, собственного народа?



Ответ: никто кроме, самопровозглашенного политика ни то, что мирового, даже не республиканского масштаба - Кабири.



2. Кто из лидеров оппозиционных сил в США, Европе или России пользуясь человеческим горем - распространением коронавируса в стране обвиняет во всех грехах исполнительную власть собственной страны?



Ответ: нигде в мире, никто из политиков. Многие оппозиционные политики мира Богобоязненные люди и человеческие потери считают "Хости ПАРВАРДИГОР", только Мухиддин Кабири и его окружения обвиняют руководство моей страны, чуть ли не во всем.



3. Кто из оппозиционных сил в мире, воспользовавшись человеческим горем, пытается решить свои узкоклановые, узкопартийные проблемы, реализацию своих враждебных идей личностного характера, в столь трудное для народа и страны время?



Ответ: никто и никогда, кроме М.Кабири.



4. Кто из оппозиционных сил в мире, воспользовавшись человеческим недугом, призывает свой народ к гражданскому неповиновению?



Ответ: никто кроме, М.Кабири.



5. Кто из лидеров оппозиции в мире, скрываясь за границей воспользовавшись пандемией, призывает своих матерей и сестер к антиконституционным действиям?



Ответ: никто кроме М.Кабири и его сторонников.



6. Кто из лидеров оппозиции в мире ежедневно публикует в средствах массовой информации одно и то же, клевету на политическую власть собственной стране?



Ответ: ни один из уважающих себя политиков, не может позволить себе стать попугаем, что позволяет себе - Кабири.



7. Кто из сторонников оппозиционных сил в мире с видео камерой в руках снимает человеческое горе, могилы усопших и использует это как сенсационный материал, дабы скомпрометировать власть в стране?



Ответ: никто из лидеров, кроме Кабири и сторонников ТЭО ПИВТ. У всех политических партии мира это считается аморально действия-ТАБУ кроме ТЭО ПИВТ.



8. Назовите мне оппозиционную организацию в мире не имеющая никакого отношения к политической элите своей страны, но выступающая от ее имени, не спросив у ЭТОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ разрешения?



Ответ: только главарь беглецов -Кабири!



Дорогой читатель чтобы не утомить Вас другими оставшийся еще восьмью вопросами и ответами о преступной сущности М.Кабири, оставлю их на свой следующий пост.



Лишь скажу, что пока рано ставить окончательный диагноз стратегическому плану Кабири и говорить о том, что их план рухнул окончательно, однако скажу, что стратегический план по подрыву основ нашей государственности - не понимая того, уже сам заразился коронавирусом и находится в коме, и, что мы находимся в положении - ПЛАТО, после которого, если работать с умом и в интересах граждан страны, то планы Кабири и его сторонников словно коронавирус уходят в небытие, как и он сам…



С уважением Муллоев Дилшод,

Заведующий отделом института философии политологии

и права НАН РТ, кандидат юридических наук