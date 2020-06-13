Узбек Саид Ходжияров - нарком юстиции Советского Таджикистана (история)

01:08 14.06.2020

Автобиография Ходжиярова Саида Наровича



Я, Саид Ходжияров, родился в 1903 году в кишлаке Узун-Кишлок Каратегинского района Таджикской Республики. Отец в начале своей молодости был бедняком, но впоследствии, при содействии одного самаркандского купца, который давал ему орудия производства за половину получаемой урожайности и благодаря своего упорного труда, расширил свое хозяйство и к 1909 году имел 8 десятин земли, а также и свой сельскохозяйственный инвентарь.



Долгий, упорный и тяжелый труд сломили силы отца и начиная с 1910 года он начал часто и серьезно болеть, хозяйству грозил развал, но в это время тот же купец предложил моему отцу за комиссионное вознаграждение продавать необходимый в кишлаке товар и при помощи этих денег наше хозяйство не развалилось, но основное средство к существованию всей семьи было - земледелие. Указанная выше торговля захватила период с 1912 по 1914 год. В 1914 году отец совершенно заболел и в начале 1915 года умер.



В 1911 году, в момент нашего материального благополучия, отец отдал меня учиться в туземную старо-методную школу, в которой

я проучился до 1914 года, но в 1914 году, когда отец не мог работать в силу своей болезни, я принужден был покинуть школу

и идти работать в хозяйство.



После смерти отца в течение одного года наше хозяйство пришло в полный упадок, так как ни я, ни остальные мои братья (были

малолетние), не могли вести самостоятельно хозяйство и я был вынужден идти работать на сторону. В это время мой дядя работал конюхом у одного богатого чиновника и при его помощи я поступил конюшным мальчиком и проработал с 1916 по 1920 год. С начала 1920 года я уже работал самостоятельным конюхом.



В 1920 году из Бухары был выгнан Красными войсками эмир, который перенес центр своей власти в Дюшамбе, мой хозяин также

последовал за ним, последовали и мы, т.е. все рабочие, которые были. По приезде в Дюшамбе мы, проработавши несколько

месяцев, были командированы нашим хозяином в Курган-Тюбе для отправки имущества хозяина в Афганистан, куда переправились и сами и где пробыв несколько дней (15-16) по получении расчета, вернулись обратно в Курган-Тюбе, а оттуда - в Дюшамбе.



По приезду в Дюшамбе я вновь поступил конюхом к одному чиновнику и проработал до прихода Красных войск - это было не помню точно в конце 1920 - или в начале 1921 года. По приходе Советской власти в Дюшамбе была создана Диктаторская комиссия, куда я и поступил в хозяйственный отдел работать конюхом и в тоже время вступил в Союз транспортников.



В мае месяце 1921 года я был командирован в Бухару сопровождать обоз, принадлежащий Бухцентрревкому. По приезде в Бухару я вновь поступил на должность конюха в НКИ (?) и Совет народных назиров, где проработав несколько месяцев перешел на ту же должность в ЦК БКП(б). В 1921 году я вступил в ряды Комсомола в мае 1922 года был передан как чернорабочий по уставу ВКП(б) в партию с 3-месячным кандидатским стажем, а в августе того же года был переведен в действительные члены БКП(б).



Работая в Бухаре я под влиянием своих товарищей, а также и своего личного желания, стал посещать вечерние курсы по подготовке рабочих в САКУ и получивши начатки грамоты в 1923 году был командирован ЦК БКП(б) в САКУ, но закончить свое образование в САКУ мне не пришлось, так как в мае 1924 года я по мобилизации Средазбюро ЦК ВКП(б) был направлен на ответственную партийную работу в Сурхан-Дарьинский округ, где и работал на следующих постах: 1. С мая 1924 по август 1924 - зав. Орготом Термезского угоркома партии, 2. С августа 1924 года был избран Ответственным секретарем того же угоркома. 3. С мая 1925 года - инструктором и зам. зав. Орграспредом Ширабадского обкома КП(б) Тадж. 4. С августа 1925 года - отсекром Ширабадского угоркома. 5. С февраля 1926 года по январь 1927 года - отсекром Байсунского угоркома КП(б) Узб. 6. С января 1927 года 2-й Областной парт. конференцией был избран зав. Орготом обкома партии, где работаю и по настоящее время.



Исполняя работу по партийной линии я принимал активное участие в борьбе с басмачеством, за что имею отличительный орден

от ЦИКа УзССР. С I по III участвовал на Съездах Компартии Узбекистана и состою кандидатом в члены ЦК



/автограф/ (Ходжияров)

С подлиным верно: Зав. учетом ОК КП(б) Тадж. /автограф/ Каретный



/машинопись - 3 листа, без даты/



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Личный листок по учету кадров

Род. в мае 1903 года кишлаке Узун Шахринауского района. Узбек. Из дехкан.

Дехканин - 4 года (до 1921).

член ВКП(б) с 14.08.1922 (п.б. 0832874)

член профсоюза РГУ с 1921

Образование: окончил 1,5-годичную школу авиатехники и окончил Комвуз - 2 годичный.

Был за границей в 1921 г. (7 дней) и 1929 (20 дней).

секретарь горкома партии, Термез (1.01.1924-1.02.1925);

зам. зав. Орготделом Сурхан-Дарьинского обкома партии, Термез (1.02.1925-1.03.1926);

секретарь горкома партии, г. Байсун (1.02.1926 - /так в тексте/

зав. Орготделом Сурхан-Дарьинского окружкома партии, Термез (1.02.1929-1.06.1928) /так в тексте/

секретарь Ур-Тюбинского окружкома ВКП(б) (1.02.1929-

секретарь Ходжентского окружкома ВКП(б) (1.12.1929-1.03.31);

Нарком юстиции, Сталинабад (1.03.1931-

1-й и 2-й съезды КП Узбекистана, Самарканд - кандидат в члены ЦК (1925, 26)

3-й и 4-й съезды КП Узбекистана, Самарканд - член ЦК (1927, 28)

2-й и 3-й Съезды советов Узбекистана, Самарканд - член ЦИК УзССР (1926, 28)

3-й и 4-й съезды советов ТаджССР, Сталинабад - член ЦИК ТаджССР (1929, 31)

1-й Учредительный съезд КП Таджикистана, Сталинабад - член исполбюро (1930)

Владею - таджикским, узбекским, индийским, русским

В запасе РККА по категории учета - 7 ав. Род войск - авиация. Должность - ст. аэротехник.

В РККА с 1921 по 1924 всего - 1,5 года /так в тексте/

Награжден Узбекским, Таджикским... за борьбу с ба... Красного Знамени и маузером

партвзысканий - нет

20 мая 1932 года



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Протокол № 1-160 от 27.02.1933 г. закрытое заседание Бюро ЦК КП Таджикистана и президиума ЦКК КПТ заслушало сообщение

Солоницына (нач-ка ГПУ ТаджАССР) "О деле работников ЦИТДа" /Центрального исправительно-трудового дома НКЮ ТаджССР/

постановило: "Из доклада Бюро и Президиум устанавливают, что преступление группы руководящих работников ЦИТДа,

направленное к расхизщению материальных и денежных ресурсов многих учреждений и расстройству товарооборота, должно

быть квалифицировано как экономическая контрреволюция, направленная против общественной (социалистической) собственности.

Бюро и Президиум отмечают, что руководство Наркомюста и лично товарищ Ходжияров - допустили грубейшую политическую ошибку

в проведении революционой законности в Таджикистане. Постановляют: снять т. Ходжиярова с работы Наркомюста и войти

с предложением в объединенный пленум ЦК и ЦКК Таджикистана о выводе т. Ходжиярова из состава членов бюро и пленума

ЦК партии и направить его на районную работу. Принять к сведению заявление т. Ходжиярова, что он полностью признает свою вину

и принимает любое решение ЦК и обещает на деле исправить свою политическую ошибку.



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Выписка из протокола Бюро ЦК КП Таджикистана №10 от 3.03.1933

о работе тов. Ходжиярова. Постановили - утвердить директором Бауманабадской МТС.



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подготовили:

Мухамедов С., Душанбе

Андреева В, Москва