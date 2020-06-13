Особенности обнуления сроков в отдельно взятой стране. Взгляд из Ташкента, - Эрик Зани

15:51 14.06.2020 Особенности обнуления сроков в отдельно взятой стране. Взгляд из Ташкента



В России неотвратимо приближается день голосования по поправкам к Конституции, назначенный на 1 июля. Несмотря на не стихающую день ото дня пандемию, на критику слева и справа, ее все-таки решили провести, подкрепив эту гражданскую обязанность сладкой пилюлей в виде выходного дня и обеспечив необходимые санитарно-защитные условия.



Казалось бы, к чему такая спешка? Разве нельзя было подождать, например, до сентября, до единого дня голосования?



Оказывается, нельзя, так как среди многочисленных и не очень значащих поправок к Основному закону страны, вполне решаемых в рамках действующей Конституции, есть одна, самая важная, касающаяся преемственности власти. А этот вопрос, понятное дело, не терпит никаких отлагательств.



Речь идет об обнулении президентских сроков действующего главы государства РФ. Термин этот в политике относительно новый, ранее не употреблявшийся в данном контексте и обозначающий, что все сроки, которые Владимир Путин провел в качестве Президента России, будут аннулированы, что позволит ему в 1924 вновь участвовать в выборах на высший государственный пост.



Если вспомнить нашу недавнюю историю, то в Советском Союзе генсеки обходились без "обнуления" и правили пожизненно, отдавая всего себя без остатка любимому делу управления государством. Исключение составил лишь Никита Хрущев, снятый со всех постов и отправленный в отставку далеко не в старческом возрасте.



А вот во вновь образовавшихся на руинах советской империи независимых государствах с этим возникли неожиданные сложности. Дело в том, что почти во всех постсоветских странах в своих новых Конституциях по наивности и недоразумению ввели вроде бы безобидный и очень демократический пункт, позаимствованный из американской Конституции. Он гласит, что один и тот же человек не может быть президентом страны более двух сроков подряд. Как потом все они пожалеют об этом необдуманном шаге, как станут мучительно избавляться от этой кошмарной нормы, к каким только не прибегнут уловкам - референдумам, изменениям Основного закона, увеличению президентских сроки, но она до сих пор "мозолит" глаза и главам государств, и политикам, и законодателям.



Первым очухался от "демократического угара" руководитель Туркменистана Сапармурат Ниязов, избранный президентом своей страны в 1992 году после принятия новой Конституции. Но уже через два года на всенародном референдуме продлили его полномочия до 2002 года. Однако, туркменскому лидеру это показалось мало. Поэтому в декабре 1999 года было принято решение о его пожизненном президентстве. Примечательно, что Ниязов почти пять минут думал, прежде чем ответить положительно на этот благородный порыв народных избранников. Но скрепя сердце все-же согласился. Таким было обнуление по-туркменски. Но в полной мере воспользоваться его щедрыми плодами Великий Туркменбаши не успел - помешала безвременная кончина в 2006 году.



Изрядно помучился в процессе обнуления таджикский лидер Эмомали Рахмон. Для начала там увеличили срок нахождения в должности президента с 4 до 7 лет. Но этого, конечно же, оказалось недостаточно, чтобы в полной мере осуществить грандиозные задачи, возложенные на "основателя мира и национального единства". Поэтому в 2003 году в республике прошел референдум, давший Рахмону возможность еще дважды участвовать в выборах. И он этим воспользовался - в 2006 и 2013 годах.



Но кто знал, что время летит так стремительно? Что не успеешь победить на одних выборах, как надо участвовать в следующих? Лишь в 2016 году в Основной закон страны внесли поправки, разрешающие действующему президенту переизбираться неограниченное число раз.



В Узбекистане на первых всенародных выборах президента, состоявшихся в конце 1991 года, уверенно победил Ислам Каримов. Но вместо следующих выборов почему-то провели общенациональный референдум, президентские полномочия продлили до 2000 года.



В январе 2000 года в ходе выборов Каримов вновь избран главой государства. Затем опять референдум, увеличивший срок его президентства с 5 до 7 лет, что повлекло продление его полномочий до 2007 года. В этом же году ЦИК страны вновь зарегистрировал его в качестве кандидата на высший государственный пост. И разъяснил всем избирателям, а заодно и представителям международной общественности, что поскольку в 2002 году вступила в силу новая редакция Основного закона, то следующий президентский срок действующего главы государства следует считать… первым. Ислам Абдуганиевич воспользовался это неожиданной "льготой" на выборах 2007 и 2015 года. Но его смерть в 2016 году оставила открытым вопрос о "двух президентских сроках одного и того же лица", поскольку данная демократическая "заноза" все еще сохраняется в действующей Конституции Узбекистана. Ее, видимо, придется удалять нынешнему главе государства.



Весьма своеобразно протекал процесс обнуления в Казахстане. Там тоже были выборы, референдумы, изменения в Основном законе и прочие события, пока, наконец, в 2007 году парламент не предоставил Назарбаеву, как первому президенту, право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз. Но многочисленные почитатели первого президента республики на этом не успокоились, начав шумную кампанию о продлении его полномочий (без всяких выборов) аж до 2020 года или даже пожизненно (а это происходило в конце 2010 года). Их логика была просто убийственной - "Нурсултан Абишевич все равно победит, так зачем же тратить время, миллиардные средства, отвлекать людей на выборную компанию".



Надо отдать должное Назарбаеву - он героически сопротивлялся этому несокрушимому напору своих подданных, даже наложил вето на проведение данного референдума. Но силы были не равны и казалось, что идеи незабвенного Туркменбаши восторжествуют и в казахстанской глубинке. Но последовал отрезвляющий окрик Вашингтонского обкома - посольство США четко и недвусмысленно заявило, что проведение референдума вместо выборов "станет отходом от демократии". После этого Конституционный совет решительно и бесповоротно отверг закон о всенародном плебисците, как противоречащий Основному закону. Пришлось ограничиться лишь обнулением.



Можно привести еще немало примеров из опыта других стран, будь то в далекой Южной Америке или экзотической Африке, где государственные мужи, озабоченные желанием до последнего вздоха служить процветанию своей Отчизны, успешно (а иногда безуспешно) боролись с поправкой дяди Сэма. В этом плане нельзя не упомянуть Киргизию, где революционный энтузиазм народных масс не позволяет президентам долго засиживаться на своем посту. В виду этого там в Основном законе прописали, что одно и то же лицо не может быть избрано президентом дважды. Да, здесь особо не пообнуляешь.



Но вернемся к России. Мало сомнений, что поправки в Конституцию в ходе всероссийского волеизъявления 1 июля наберут необходимое количество голосов. Но ВВП очень рискует, что формальная победа может оказаться пирровой. Ведь понятно, что либеральная оппозиция при любом результате объявит его подтасованным, тем более что процедура голосования - невероятно растянутая, где-то даже дистанционная, без четких и строгих правил проведения - действительно позволяет организаторам "нарисовать" нужные цифры.



Но главное все-же в другом - очень важные для действующей власти мероприятия, включая и перенесенный парад Победы, проходят далеко не на победном фоне, при явном снижении ее рейтинга. Путин и его команда бездарно проиграли противостояние с пандемией. Запоздалые, неэффективные, порой лишенные здравого смысла меры (вроде "шашлычных" выходных), сопровождаемые непонятным бодрячеством и хвастовством (типа у нас все под контролем!), привели к удручающим результатам.



Страна с огромным потенциалом в медицинской сфере, имевшая солидную фору в несколько месяцев для принятия необходимых мер, допустила, что более 520 тысяч россиян заразились смертельной инфекцией, а почти семь тысяч ушли из жизни. Более того, процесс неумолимо продолжается, каждый день заболевают почти 9 тысяч пациентов и уже никого не удивляют ежедневные 100-150 летальных исходов. При этом чиновники продолжают бубнить о какой-то победе над вирусом, снимая ограничения, которые и раньше не соблюдались. По сути настоящего карантина в России не было…



В этих условиях ВВП стал объектом для яростных нападок и в общем-то справедливой критики либеральной оппозиции. Неприятным сюрпризом для власти стало решение КПРФ, призвавшее своих сторонников голосовать против поправок к Основному закону. Оно, безусловно, далось коммунистам нелегко, ведь голосуя против поправки Терешковой, они отвергают и другие изменения в Конституции, с которыми согласны. Но надо же когда-то вспомнить известную идею Ленина о компромиссах, а обнуление - тот самый компромисс, на который наследники Ильича ни за что не должны были согласиться.



… Возникают простые вопросы: неужели нельзя было чуть повременить с обнулением? И даже с парадом Победы? Дождавшись исторической победы над смертоносным коронавирусом, когда ежедневные сводки будут сообщать лишь о 5-10 заразившихся? И ни об одном летальном исходе!



Но скорее всего они возникли у автора от недопонимания важности и остроты переживаемого Россией исторического момента…



Эрик Зани. г. Ташкент Источник - ЦентрАзия

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