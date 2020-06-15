33-й премьер в Киргизии и прочие новости. Блиц-интервью редактора сайта "ЦентрАзия" Виталия Хлюпина

12:21 16.06.2020 В.А. - Новость номер один сегодня. Новый премьер-министр в Киргизии - "технический", надо понимать до парламентских выборов осени этого года - Кубатбек Боронов, 1-й вице-премьер прежнего правительства Мухаммедкалыя Абылгазиева...



В.Х. - Да, это 32-й или 33-й, по разным подсчетам, глава Кыргызского суверенного правительства. Достойный продолжатель дела своих незадачливых предшественников... Южанин-ошмяк, сородич президента - и в родоплеменной рассадке на тоях им делить нечего, узгенец (это Ферганская долина, ее восточные склоны, в самом Узгене и сейчас подавляющее население - узбеки, кыргызы кочуют и полукочуют вокруг, плюс - служат в милиции и засели в администрации, во время памятных Ферганских событий - первой и второй "узбекской резни"

один из эпицентров этно-войны, в которой кыргызское конное ополчение продемонстрировало редкую сплоченность и почти что высокую организованность. В основной массе - это ставшие киргизами кипчаки - народ боевитый и с большим историческим прошлым. Сам Кубатбек Айылчиевич - из кишлака Зергер, в котором рос, вырос и поступил в Фрунзенский политех, по специальности - сельский строитель, отслужил срочную,

в личном деле у него значится как второе высшее еще какая-то "Международная Академия управления", которую он, якобы, закончил уже в начале 2010-х, но диплом этого замечательного, судя по названию, вуза, он показать стесняется и проверить, что это и где находится сия славная Альма-Матер - достоверных

данных нет. Отслужил срочную, начал карьеру с учетчика колхоза "Социализм" в Алае (родных краях президента Жээнбекова), все 90-е честно трудился по специальности в родной области, вершина производственной карьеры - директор лесопилки, с 2003 года устроился на госслужбу - в МЧС, в его ХОЗУ,

и там как-то быстро-быстро, перескакивая через ступеньки и звания пророс за 8 лет из ефрейтора запаса в министры ЧС и генералы. В Киргизии такое бывает. 7 лет руководил и, в общем-то, неплохо руководил спасательным ведомством - тушил пожары, разгребал сели. Безусловно, из бюджета министерства в эти годы

что-то иногда порой куда-то пропадало, но не так чтобы в особо крупных размерах и по бумажкам все правильно списывалось - стихия она такая, внезапная и много чего уносит с собой... С 2018 - сразу из МЧС первым вице-премьером с курированием всего силового блока. Неуклюжее "миротворчество" в Баткене

с таджиками и узбеками в Сохе, он курировал, договаривался, точнее - пытался договориться. Любит одевать генеральскую форму и по примеру северо-корейских генералов крепит на мундир все, что есть знаки отличия - значки, медальки, памятные жетоны...

Если смотреть издали - внушает, блекска много, фуражка, опять же, красивая, с высокой тульей... сам такой - представительный дядька, щеки надутые, лоб блестит... Он такой, всегда энергичный, решительный, любит командовать и поучать, заносчивый, самоуверенный, нагловатый и борзоватый... все ж цельный генерал, а не какая ядреная кочерыжка. Не трус, неплохой организатор, но... совершенно не разбирающийся в кадрах, не умеющий оценивать и находить нужных людей, любящий фаворитов и лизоблюдов, трайбалист до мозга костей... Типичный кыргызский бастык - напыщенный, много о себе

думающий, окруженный свитой верных прихлебателей, отнюдь не трудоголик, сибарит - любит красивую жизнь... Что еще сказать - человек не особенно яркий и выдающихся

каких-то качеств, таких как он в Узгене - если не каждый второй, то каждый десятый... Безусловно, он - крупнее и толковее предшественника, хоть как-то и в чем-то

работоспособен... Пожелаем ему всяческих удач и успехов в трудном поприще.



В.А. - Каково политическое будущее Абылгазиева? Он пойдет на выборы в Жогорку Кенеш нового созыва?



В.Х. - А кто это... Не знаю таких))... Посадят его. Лет на 5-7 с конфискацией он честно наработал, будут с коллегой Исаковым кружками перестукиваться... шахматы из мякиша лепить.



В.А. - Понятно, теперь несколько вопросов по Казахстану. Опять оживилась идеологическая дискуссия, что есть Казахстанский (казахский) народ и где

в нем место русскому и прочим иноземным иноверцам...



В.Х. - Все эти елбасиные басни и побасенки, про Казахстан - "эпицентр Мира", новую общую этничность "казахстанцев", общество

всеобщего процветания - не более чем, идеологическая клюква, густо взросшая на болотистых кочках казахского

этно-гештальта. Современная КазИдеология - это капище, помесь могильника и места жертвоприношения духам мнимых "великих предков" с элементами

карго-культов ранних первобытно-общинных кланов, это неандертальская палео-полит-культура, очень древняя, архаичная, но эти дервность и архаика - не

суть признаки ее качества, скорее это - атавизм, огрызок спинного хвоста на кобчике современной цивилизации. Это надо изучать особо и пристально,

привлекая специалистов смежных дисциплин - этно-психологов, палео-лингвистов...



Старую идеологию Казахстан отверг, а новую так и не создал. Так и живем в одном сандале на босу ногу...



Кто заправлял (руководил - язык не поворачивается сказать) КазМдеологическим фронтом в последние годы:

Баглан Майлыбаев (джамбульский журналист, в 2011-2017 замрук президентской администрации по этому профилю, экс-пресс-секретарь Елбасы-1),

Ержан Бабакумаров (талдыкурганский жалаир - сородич Елбасы-2 и сын секретаря обкома КПСС), Дархан Калетаев - анекдотичный персонаж,

также замрук администрации и министр общественного развития, ныне усланный послом в Украину),

Даурен Абаев - также южанин, министр и зам пресс-секретаря Елбасы, Маулен Ашимбаев -

нынешний спикер Сената, о нем я уже много писал...



Характерны их аппаратные прозвища - "Дархаша, Дауреша, Маулеша, Баглаша"... Такие... сплошь ласкательно-уничижительные, насмешливо-презрительные...

Так в ауле, обычно, зовут аульных дурачков... Какой идеологии от них ждать.

Какого прорыва, транзита... Из сортира в клозет? Это эпические в своем минимализме личности - корпускулы, "ничтожные тельца" классической физики

времен Левенгука и Михайло Ломоносова - Чук, Гек и ЧукаГеки каз-руханизации. Старик Левенгук робко предполагал, что у некоторых из них,

возможно, есть если не мозг, то "мысль", "идея", хаос их движений имеет какую-то закономерность и последовательность...

Плюс аппаратные идео-фемины-оогонии - одноклеточные (сугубо женские) половые органы водорослей...,

максимум их ум-развития - высшие спорообразные (аппаратные мхи, лишайники, ягель). Спорить и спориться они любят...



Их помогальницы - Аида Балаева - новый министр информации и общественного развития, прозвище - "Му-му", Нургуль Мауберлинова - свежеиспеченный зав. отделом

внутренней политики администрации президента, кличка - "Мяу-мяу"...



Сказочные, фольклорные персонажи... Об них еще будут слагать кюи и петь степные акыны свои скальды. Олеши, Алеши...



В.А. - Аида, какое имя... сразу ассоциация с царством мертвых угрюмого Аида..



В.Х. - Одно радует - не Валгаллой... Аида - на самом деле, светлое пятнышко, цветастый сарафан, на фоне угрюмой серости и штатной табуретковости нур-сулатновых кабинето-обитателей.... Всего этого прикочевавшего на казахстанские севера южного родо-племенного шакальства и обормотства.



Это хорошие, заводные, по-молодости были, девки, с большим запалом озорной комсомольской придури, с ними отлично

было в Бутаковке - на природе, у костра: "Как здорово, что все мы здесь"... хором, попрыгать через костер...задрав юбки...

весело, молодо, динамично...



Чего они сейчас делают в Идеологии, как их занесло на эти галеры, кто посадил за весла, зачем, куда гребут...

Они и сами не очень понимают... Да этого от них и не требуется... Верили в дедушку Ленина, искренне и истово зубрили "кодекс молодого строителя коммунизма", теперь столь же натурально молятся на дедушку Елбасу.

Лишь бы лоб не расшибли...



В.А - Себе или дедушкам?



В.Х. - Обоюдно... Самое трудное в работе гендер-начальниц, придумать им какое-нибудь дело, как у Шерлока Холмса в "Союзе рыжих" - переписывать Британскую

Энциклопедию, фотографировать и выкладывать в инстаграм фото сырников... разговаривать с ними, обучать - скорее ответит сырник.... Что "Мяу-мяу", что "Му-Му"... это девушки - скажем так, находчивые, но, увы, не более того...



Можно забрать в АП девушку из Саранского педучилища, нельзы Саранское педучилище забрать из девушки.

Но даже в этом случае - количество произведенных на квадратный метр офисной территории сплетен и интриг, превысит любой коэффициент безвредной бездеятельности.

Даже кот Балаевой соображает энергичнее и понятливее - знает у кого просить ливерный сосисон и когда мышью сидеть под столом и не мяукать.

Симпатичная, веселая, белозубая - Моника Левински по сравнению с ней - жалкий занавесочный зачморыш.

У нее - какая стать... какая сесть... любо дорого очень приятно посмотреть.



Вице-министром в Мининформе сидела, может и сейчас сидит, экс-какая-то мисс Жулдуз - премилое создание, в Минэкономике на пиаре и стратегии сидят две вице-министрессы - Мадина и Дана, не помню фамилий, одна краше другой...



Все эти аппаратные чаровницы тотальной руханизации...

Они... такие, девушки - девушки, не очень застенчивые восточные красавицы, рабфаковки, скинувшая аранджу...Гюльчатай - открывшая личико, Зулейха - распахнувшая глазки. С не то чтоб сильно пониженной, но такой... подвижной планкой социальной ответственности. Ты ей - про особенности транзита пост-тоталитарных демократий, А она в ответ - Мурр и выгнув спинку, коготками по столу "цап царап"...



То, что про нее судачат - делала карьеру как Моника Левински, тупая как пробка, бестолково-неорганизованная, не поливает цветы в кабинете... Все - враки и инсинуации завистников и завистниц, аппаратных кикимор (типа бывшей министрессы труда, забыл как ее..). Плюнуть и забыть, высморкаться и растереть... Заявляю ответственно - она.... - прекрасный специалист своего дела и толковый организатор и почти что новатор... а какой маникюр, а педикюр... Что еще сказать о ней как государственном деятеле - в нынешнем сезоне опять в тренде ...



Какая у них, от них, может быть идеология? Чего/кого ждем?



Маулеша, Дауреша, все эти Олеши, непуганные звери Берендеева леса Елбасиного помета... Это бобры - они все грызут и тащат

в свою полуподводную (офшорную) хатку...



Идеология там одна, как у каптера ефрейтора Геры Либермана а из охлобыстинского "ДМБ" - "Чужое, халява, взять-взять".



Гномы жарят эльфов... на медленном огне... Их совещания: Девочка Элли - из ебн..шегося с неба домика, Трусливый Лев, Страшила Мудрый, Бессердечный дровосек и банда подчиненных дуболомов... Ударный отряд прорыва Касым-Кемелича Урфин-Джюса....



Комитет по межэтнических отношений Мининформа возглавил артист-гобоист Булат Мажагулов - экс-директор Дворца мира и согласия г. Астаны..., бывший зам "Мяу-Мяу" по отделу внутренней политики Администрации КазПреза. Ну как бросишь такого человека, шататного артиста 1-й категории Больших и малых симфонических оркестров, Как там в бессмертном "Собачьем сердце" у Булгакова: А теперь, соло - Клим Чугункин, балалечник...

Еперный театр... Кого они там понасобирали...



Си бемоль малой октавы им в печенку...



В.А. - Многого ждут от Даурена Абаева, считают его перспективным...



В.Х - Оччень-но энегричен и караочен... Гипер-активен, мобилен, фонтанирует в разные стороны, слюной, идеями, предложениями... социально (в сети) неугомонный... напорист, упорен, уперт, в лепешку убьется, но свое добудет. Он

даже трудолюбив, редкое качество для казаха-чиновника,

если это его трудолюбие сулит ему личную выгоду, вдобавок - честолюбив и алчет славы и почестей, хоть какую-нибудь но

медальку на широкую грудь, кончились медальки - хоть лаврового венка... на ухи..



За ради карьеры он мать родную... Это же не люди - кони, лоси с рогами, копытом землю роют, соль с рук рвут вместе с пальцами им надо чтоб их заметили, наградили - ласково пошлепали по розовым попкам и потрепали за румяную щечку... дали морковку в зуб.



В.А. - Кони-то с яйцами?



В.Х. - Какой там, чтобы когото-оплодотворить, надо поиметь, как минимум особь противоположного пола детородного возраста.

Эти - имеют как американские бойскауты на выпускном - все что угодно - американскимй пирог, занавеску, цветочный горшок, случайно пойманного енота...



В.А. - Из новостей. Глава Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Азат Перуашев озвучил идею спасения Казахстанского бизнеса...



В.Х. - Перуашев - неплохой пиарщик, вполне себе профессиональный лоббист хорошо всем известных фин-групп. Сквозь призму интересов этих фингрупп и надо рассматривать все его кули-мысли, машки-думы и прочие плоды мозго-творчества. Кстати, его многолетний шеф-патрон Кулибаев (старший зять Того, чье имя нельзя называть) тоже отличился недавно - озвучил идею выборочного спасения каз-предприятий, пострадавших от вирус-кризиса. Спасать гос-помощью, как ему видится, надо те предприятия, которые сохраняют рабочие места, а иначе, бизнес-актив его "партии-палаты" Атамекен, прямо угрожает - "в июне мы не сможем оплатить налоги". Естественно, в спасители Отечества и спасаемые Отечеством Кулибаев протежирует своих "атамекеновцев" - банду прикормленных компрадоров, годами вывозящих в офшоры казкапиталы. Все это мелко-матерое жулье, облепившее КазЭконокиу как черви-опарышы дохлую лошадь, в трудный час сразу вспомнили о государстве и народных нуждах. А то, что получается, какая-то Босховская картина: Экономика Казахстана неумолимо растет, только гадкий народ стремительно вымирает и разбегается...



В.А. - Вот еще. Политолог Марат Шибутов в недавнем интервью констатировал в Казахстане кризис власти, но, вместе с тем, считает маловероятным развитие событий по украинскому майданному или кыргызскому революционному сценарию. Что Вы думаете?



В.Х. - Марат - хороший политолог и говорит правильные вещи. С маленькими уточнениями - Казахстану не грозит кризис власти, он в этом кризисе живет, давно, прочно и основательно. Кризис, онтологически - это вообще состояние казахской пост-советской

власти. Кризис идей, идеологий, кризис менеджмента управления... косорукий дуумвират - как высшее воплощение этого кризиса.



Второй нюанс - развитие ситуации в Казахстане по Киргизо-майданскому лекалу ой-как возможно, дело в том кто и за какие баблосы занимается (займется) этим неблагодарным делом. Стихийные народные бунты специфически трудно организовывать. Но можно, технологически это вопрос решаемый, повторюсь -

было бы "бабло" и грамотная команда исполнителей.



В.А. - Росполитологи дружно говорят, что команда Токаева перешла в наступление и постепенно отжимает от власти команду Елбасы...



- Росполитологи могут говорить все, что угодно... Команда там одна, Большая, Семейная, не очень дружная, но крепко сбитая,

как там у Бутусова - "скованные одной цепью, связанные одной целью"....Они могут лениво покусывать друг друга за ляжки и затеять грызню из-за свежей мозговой косточки, но стоит вожаку цыкнуть, клацнуть зубами - порядок быстро восстанавливается. Они сильны стаей, и это хорошо понимают.



В.А. - Да, вот депутат Сената Перепечина озвучила данные, надо полагать она их не с потолка взяла, что из Казахстана

было выведено в офшоры 140 млрд долларов....



В.Х. - Сенатор Оля, или, как там ее точно зовут - не очень помню, не с печки упала, вообще-то она не просто депутат, а бывший глава Комитета по финансам и бюджету Сената, профессиональный статистик и хотя ссылается в данном случае на данные каких-то американских НПО, полагаю, за ее заявлениями стоят определенные люди и факты... А может, краем глаза, случайно, заглянула в какие "внутренние бумаги" и парик встал дыбом... Вообще же, подобные откровения - обвинения Нур-Султану слушать - не привыкать, периодически происходят "сливы" в СМИ с конкретной фактурой - кто, как и сколько тырит и прячет... ежегодно идут Лондонские процессы по недвижимости елбасят, толку то... Плюнь в глаза - божья роса,

кто-то конкретно с кого-то спрашивает? КазПравосудие, как, последний пример - Павлодарский облаким Булат Бакауов - попался на "злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия" - лоббировал бизнес-интересы "родственных" структур, брал взятки. Был арестован и просидел целый месяц в СИЗО. Потом отпущен под домашний арест. Сурово осужден и покаран, то есть его вина вполне доказана и

получил в итоге 3,5 года лишения свободы без заключения под стражу. Отобрали орден и медальки, запретили работать на госслужбе и заставили что-то вернуть в казну, еще погрозили пальцем - "а-я-яй, воровать - нехорошо!". Була утер скупую мужскую соплю, подхватил узелок с недогрызенными сухарями и пошел домой... запивать обидную обиду наваристым жениным бешбармаком.



Схема (пищевая пирамида) Казахстанской экономики предельно проста: На самом верху пищевой цепочки - Тот, чье имя мы не будем называть. Ниже - Тима и его свита - Ракишев и пр. Этажом ниже - тиранозаврят окрестности Утемуратов и Есимов, Назарбаевы-брат, дочки и племяши подъедают

оставшееся. Токаев - где-то сбоку, отдельным полипом, отростком прямой кишки... Мимо - весь разнос блюд и раздача вкусняшек. Он бы и рад, вмешаться, достал из сапога и облизал большую ложку, ан, нет - допуска к казану нет, там - спина к спине, щека к щеке - сгрудились... малые. Елбасята-"полосатики" и члены их семей.



В.А. - А Тасмагамбетов, Тажин, где в этой цепочке...



В.Х. Их уже нету, умерли, съедены, косточки на Кенсае собаки лузгают... Просто они это еще не знают... но это так.



В.А. - Печалька...



Валерия Андреева

/продолжение - завтра, 17 июня/ Источник - ЦентрАзия

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