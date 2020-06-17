И 33 богатыря... Удалые красавцы и перспективы ЦА-зийского тотального украдайства. Ч. 2 - В.Хлюпин

11:09 17.06.2020 Часть 2



Блиц-интервью с редактором сайта "ЦентрАзия" В.Н.Хлюпиным.



В.А. В Казахстане уже новым президентом озвучена концепция "Слышащего государства", много говорится о "конструктивном общественном диалоге" и "прорыве" в области создания "электронной власти"...



В.Х. - Бредский бред... Даже комментировать не хочется. "Слышащее государство", "думающий город" (пардон, это у киргизов в Бишкеке своя идиот-программа), "писающий мальчик" и т.д. и т.п. - это не для людей, это мимо людей и это, чтобы обокрасть людей. Пиар ради пиара и ради отсоса "бабла" под программы реализации всей этой псевдо-полезной хайтек-мишуры. Это те же самые бесконечные 5-звездочные отели на пустом берегу Каспия и "Ташкент-сити", в котором никто не заживет. Только у туркмен и узбеков плохо с фантазией, а у казахов ее - завались. Аркадаговские башни и памятники золотому велосипеду хоть потрогать можно, они, в принципе, есть, имеют место быть в реале, электронное каз-правительство - это сущий нано-зверь, неуловимый и неосязаемый фантом... тихий пшик в пустоту.



В.А. - Токаев в последнем интервью говорит об успешном транзите и прорыве. Прорыве в... куда?..



В.Х. - Из ниоткуда в никуда... Из звероподобного трайбализма позднего ЕлбаЦарствия в солнечную родо-первобытно-общинность моно-"либеральной" ЭтноКазахократии. Надо понимать: Токаев - это не транзит властной модели Назарбаева, это тупик, апофеоз и апофигей всей этой гнилой Елба-конструкции - это звездочка на елке "этнократического властвования". И не надо больше и дальше всей этой сквозящей в ушах Большой Чуши про единый народ и общество всеобщего труда. Это все - к Млечину и Солозобову, они объяснят и расскажут, оближут и уважут....

Казахстанский прорыв возможен как явления, только в смысле прорухи и прорехи, но никак не продвижения рывком вперед...



В.А. - Странноватое решение Ак-Орды о создании Госкомиссии по реабилитации жертв политических репрессий...



В.Х. - Странное - мягко сказано. Дело в том что комиссия с аналогичным названием работала в середине 1956 - и уже тогда выявила и реабилитировала основную массу репрессированных,

в конце 1980-начале 1990-х гг. были внимательно пересмотрены сложные и спорные дела 1920-х начала 1930-х гг., дела, когда фигуранты проскрипционных списков ранее сами активно участвовали в их составлении и т.п. Реанимация этой темы в настоящее время - явный идеологический "заказ" на отвлечение внимания от насущных проблем очередным приступом гробокопательства, разоблачением сталинской, читай советской, понимай русской колониальной системы... Пикантный нюанс - родной папенька Касымжомарта Кемелича сам служил в советских "органах", пусть и не долго и, возможно, лично никого не шарашил табуреткой на допросах, однако ж - поди разбери, сейчас, спустя столько лет. Дядя по матери Олжаса

Сулейменова - одного из "гуру" современной казахской историо-софии - Фазыл Бадельбаев - офицер НКВД, затем "смершевец"... Про предков Масимова - главы КНБ - и говорить нечего... Десталинизация и десоветизация в Казахстане - чревата самоубийством местной элиты, плоть от плоти взрощеной Компартией и комсомолом, начиная от самих Елбасов - члена политбюро ЦК КПСС и кончая его МГИМОшным калькой-подельником.



Смысл всего этого периодически спускаемого сверху морока - отвести перегрев внутри-казахского (прежде всего) общественного кипения от подлинных проблем

(кланократии и тотального казнокрадства) в область межнационального и виктимно-исторического... Кто виноват во всех казахских бедах? Русские колонизаторы,

грузин Сталин и еврей Голощекин, Советский Союз.., а мы - хорошие, мы - свои, в думах об народе рыло скосоворотили, тыря и таря по женевским сусекам нацблагосостояние.



В.А. Кадры. Новые кадры. Люди прогрессивной генерации. О создании молодой элиты так много говорят в КазСтолицах. Может быть она, эта элита, сможет повести страну вперед?



В.Х. - Новые кадры - это старые грехи агашек. В прямом и переносном смысле. Типический персонаж - Асет Иргалиев - нынешний 1-й вице-министр национальной экономики, ему и сегодня нет и 40, болашакер, дипломант и докторант каких-то там Университетов Ноттингема, Лондонских и Стокгольмских бизнес-школ. Славный парниша, стаж работы - 1 год стажером в Лондонской конторе ЕБРР, потом сразу - директор центра в КазИнституте экономисследований весело стрекочет по английски про какие-то там макропоказатели. В 29 лет этот киндер-вундер с общим стажем трудовой деятельности - 6 лет возглавил казправительственный "Институт экономических исследований", просидел там 7 месяцев и перебрался в НУХ Байтерек, в те же 29 лет стал советником премьер-министра. Что он мог советовать -

где снять дешевых шлюх в Стокгольме?... Поверхностный, "летун", очковтиратель, балабол и заплетун мозга.

Общительный, обаятельный пустомеля, душка - парень. Как экономист - единственный маленький недостаток, он абсолютно

ничего не смыслит в реальной экономике, банально - не знает ее ни с какого боку, стаж работы хоть на каком-то производстве - 0 лет, 0 дней. Для него экономика - это три книжки, четыре брошюры и бубнеж лектора сквозь сладкий стокгольмский сон...

Ну о чем там говорить... Он не понимает даже смысл слов, которые сам произносит... Птичий наив... Сон сурка.

Сандали под голову и прилег

Почему тишина молчит

Оказалось: вчера - умер!

(поэт Моритаке, 16 век, Япония, хокку)



Пустота сгущается. Уровень грамотности шкалит

Проблема не в том может ли он или ему подобный "кадр", что-либо написать, может ли он прочитать кем-то написанное.

Дархаша (Калетаев) и Баглаша (Майлыбаев) доказали - министром в Казе может быть каждый, "Му-Му" (Балаева) - что министр Казу вообще не нужен.



В.А. - Баглан Майлыбаев, кстати, недавно вышел на свободу по УДО...



В.Х. - Да, его запечатали в 2017-м на 5 лет по загадочной статье "Незаконное собирание, распространение информации, разглашение государственных секретов".

Собирать информацию - вообще-то это было его работой..., что он там мог секретного разгласить или кому передать - не знаю. Если б передал, то это шпионаж и срок гораздо увесистей - в десяточку потянул. А так, ни то ни се, подержали и отпустили. Вероятно, свои же аппаратные конкуренты-идеологи и

"слили" и "вложили" опасного соперника по бюджето-едству... Банально - слишком потянул на себя одеялку, перестал "честно"

делиться и забыл выдать положенные "бонусы". Не откатил и укатил... укатали в кутузку. В сауне какой записали Баглашин треп про "желтого червяка" Каа, подставили, коварная месть

коллег-бандерлогов.



Представляю, как он сейчас зол и на всех обижен, особенно на Маулешу, так высоко и неожиданно запрыгнувшего....

Явно замышляет что-то по-аблязовски недоброе...



В.А. - Почему именно на него?



В.Х. - Ну, потому что... потому... Не далее как в первый день лета прошла инфа, что арестован юный пиарщик и восходящая звездочка кадровой генерации Молодежного Нур-Отана - Нурлик Сыдыков, собственно, он и создавал этот елба-югенд, быстро дорос до начальника управления культуры и спорта столичного акимата, но что-то как то неправильно поделил бюджет Наурыза и присел за взятку в 10 лямов тенге. Вот это и есть - новые кадры, новей не бывает, корпус "А" и корпус "Б" елбо-югенд-ополчения, фольксштурм обороны Имперской библиотеки и

канцелярии. Дайте им самую большую гранату - взорвать подкравшийся по "Унтер ден Линден" страшный русский советский "ИС-2". Сикофанты - доносчики... Долбоносы теоретики и практики.



То, что Казахстаном правит банальный Казнокрадский Трайбо-режим, это не просто секрет Полишинеля, это вообще никому и никак не секрет. Работа у них такая - родину выносить... Объясните мне кто-нибудь простыми и понятными словами -

как нигде и никогда не работавшая Дочь стала самой богатой феминой Азии. Откройте последний "Форбс", что там - Д.Назарбаева - 6 млрд, Т.Кулибаев (ейный, по паспорту - муж) - 6 млрд... Что ту еще рассказывать и доказывать? Кому? Зачем?



В.А. - Но, Владимир Владимирович, называет его стратегическим партнером, едва ли не ближайшим союзником...



В.Х. - Это надо у Владимира Владимировича и спрашивать, почему у него кругом такие "союзники" и "партнеры"... Мог бы за 20 лет у власти и других наработать, мог, да не стал, значит такие выгодны...



В.А. - Отставка казпремьера Мамина - вопрос решенный?



В.Х. - Не факт. Некомпетентность и профнепригодность в нашей части Азии отнюдь не есть препятствие к длительному заниманию высокой государственной должности.

Вон в соседней Киргизии несколько премьеров подряд - один тупее и диковатее другого и что, да ничего, работают, трудятся трудяги на благо... чего-то там... родного и пушистого. Абылгазиев - тот же, хоть о полит-покойнике не надо плохого, был абсолютный ушлеп и то, два года как-то держался, держали, периодически обвиняя в коррупции с тендеров на частоты,

купленном дипломе о высшем образовании, мзде и откатах и т.д. и т.п. Этих людей, в принципе, скомпрометировать даже невозможно. Они настолько одиозны, ну разве только...

если видео акта групповой зоофилии...



В.А. - Это как это...



В.Х. - Ну, изнасилование одним человеком муравейника, и то, вряд ли... отставка, в Жогорку Кенеше скажут - так природу любит, прямо невмоготу как, пожурят, наклеят пластырь, помажут зеленкой и обратно родным племенем отнесут... в Большой Дом



В.А. - Вернемся в Казахстан. Абылгазиев в Киргизии ушел, Мамин в Нур-Султане - остался...



В.Х. - Папин... Мамин - он какой-то не такой... неинтересный, скучный, банальный, матерчато-гуттаперчивый... Как бывшее модным лет 5 назад кресло с пено-шариками внутри, меняющее форму-конфигурацию под зад садящегося... Удобное, да... Он именно что - удобный, растекающийся и засасывающий, усыпляющий нудным гундежом... У него вообще-то всего один видимый недостаток - угрюмый он какой-то, слишком тужится,

бубнит что-то себе под нос, хер поймешь о чем... КазПремьер должен быть бойким, широко-улыбчивым, как баптист-проповедник - "Алилуйя!", вселять оптимизм какими-нибудь очередными росказнями про Чудеса Кашагана. А надувать щеки и годами изображать вселенскую скорбь и тяжкую думу о судьбах народа... это уже не прокатывает, старо, избито, заезжено.

Я думаю, скоро в премьерское кресло Нур-Султана должен сесть персонаж иного склада - холеричный, теле-фото-геничный, ми-мишный Чебурашка.

Хоть бы тот же Асет или экс-аким Алматы Байбек..

А то, что он балбес и филистер, не отменяет прочих достоинств - обаятельной мордашкости. Отличный будет премьер...

балагуристый, очередной креативный Зе. Хотя... Байбек не вытянет, харизмой чуть того, подкачал...



Премьер Мамин - ему в советское время колхоза бы не доверили, максимум - зав. ОТК или бюро пропусков какого-нибудь Института

распустынивания пустынь. Где делал бы пользу - карандаши точил... или заведовал сектором субботников профкома, писал диссертацию по производству верескового меда из саксаульника Нижнего Забалхашья, разведению норных сусликов в условиях карантинной неволи. Насквозь незаметный герой, бюрократный копошун... Его девиз - похороните меня за плинтусом. Так нельзя...



Причем, человек он по личностным качествам совсем не плохой, не злой, искренне пытающийся сделать что-то полезное. Отнюдь не ворюга какой-то... Просто... он совсем не на своем месте. Или, наоборот. Очень даже на своем - сейчас времена такие. Обратные - власть контрэлиты... Но, по-любому, его следует менять и чем быстрее, тем лучше - у него неправильная типажность. Он грустный, как печальна и грустна сама елбаса-токайская КазЭкономика.



Представляю его примерный разговор с, скажем, главой Холдинга "Самрук Казына" Есимовым. - " Аке, Вы бы не могли бы...". И сразу ответом, перебивая: "Эй, айналайн... ты там не опух... а?... и далее пять слов, из которых четыре - матерные и одно - указывающее направление, куда премьеру надо двигаться,

вместе с его вопросами, предложениями и всем Кабмином с кабминниками.



Мамин - он удобный. Его послали, он - пошел..., положили - лежит, посадили - сидит, команда "голос" - тяв-тяв, к ноге - лижет тапки. Его ближайшие пособники по кабмину - тот же 1-й вице-премьер Смаилов, аналогично... только последний еще плохо исполняет команду - "апорт"... тащит не то и не туда, успевает быстро закопать в кустах то, что далеко бросили...



В.А. - Может в премьеры кого-нибудь типа - Даулета Ергожина, я с ним недавно познакомилась, очень приятное впечатление, относительно молодой, из хорошей семьи - сын академика, в 15 лет окончил среднюю школу, выпускник Саффолкского университета, работал в "Казмунае", в 28 лет уже был замминистра финансов, в 29 - глава Наологовой службы страны, в 33 - зав. отделом президентской администрации,

самый молодой генерал КНБ.



В.Х. - Помню такого. Почему бы и нет.



В.А. - А если на его место новую восходящую звезду казистеблиша - свеженазначенного главу минфина Ерулана Жамаубаева - он и южанин, и магистр МВА,

юный банкир, завотделом администрации и помощник Елбасы...



В.Х. - Тот еще щипаный гусь в яблоках. Янычар кадрового корпуса "А", ополченец загонной кавалерии. Хотя... аналогично - почему бы и нет. Может. Они все - могут. Кадровая политика Елбасы - это игра, если не в бисер, то - в четки. В попу иголочкой "тык" и затем на ниточку, зажав между двумя такими же, но другого цвета... Бусинок к бусинке болтаются на дряблой шее престарелого патриарха, как зубы крокодила.

И если в Киргизии основа - кок-бору (отбери барашка), то здесь надо добавить еще элементы - городков - битой в угол домика и ваших нет; и биллиард - от борта "свояка" в лузу...

Кадровый карамболь - Елбасы подлинный гуру степного дырко-палкового многоборья, Мастер Кия...



В.А. - Может тогда и надо в премьеры Абаева - карьерный дипломат, опытен, близок к Токаеву, перспективен, амбициозен?



В.Х. - Дипломат от КазГУ - это как кулинар от ветеринарного техникума. Таких там не учат. Кастинг тряпичных кукол. А, впрочем, тоже вариант. В Нур-Астане наступили такие благословенные времена - хуже не будет... кого не поставь.. разве только - чуть веселее.



В.А. - А, Масимов, его будущее?



В.Х. - Масимов - он в засаде. Как матерый камышовый кот в ловле уток, часами может не шевелиться, почти не дышать, мягко-мягко на одних подушечках лапок, вжав когти, шаг за шажком - подкрадывается. Очень осторожен, ловок, изворотлив... Красавец, шкурка переливчатая, серо-дымчатая,

сливается с ландшафтом... Сжирает доверчивую утятю одним мощным глотком... Он - может. Еще всем покажет. Я в него верю...



В.А. - Вы считаете, что никакого раскола элит в Казахстане нет?



В.Х. - Да, это была и есть одна плоть... Назарбаев и Токаев - это Пат и Паташон, Бим и Бом одной клановой системы, это пальцы одной руки.. ну как они могут переругаться. Ругаются там солдаты и средние офицеры "команды", всяческие мелкие помогайки и наушники, борются за бюджет, за халявные тендеры,

за безнаказанный распил, подставляя друг дружку, мелко доносительствуя и исподтишка гадя в тарелку друг дружке.

Верхушка системы - монолит, глыба... Соперничество Токаева с Назарбаевым - это, в некотором роде, миф и желаемое за действительное, быть такого не может... борьба Альцгеймера с маразмом. Они оба - продукты одной системы, родо-племенные парт-хоз-номенклатурщики. У них одна Альма-Матер - ЦК Компартии Казахстана, одно воспитание и обучение. Если угодно - два совка, хотя мне не нравится этот термин, из одной песочницы. Я, вообще, давно предлагаю ввести новый политологический термин, описывающий правящие элиты пост-кочевых народов ЦентрАзии - трайбо-номенклатура - симбиоз старой советской партократии с родным племенем (текинским, дангарино-локайским, адигенейским, шапраштино-каскеленским и т.п.)...



В.А. - А куда пропала Дарига Нурсултановна, что-то о ней после отставки ничего и никак не слышно?



В.Х. - Да пес ее знает... Самоизолировалась где-то, наглухо... Повторюсь, Дарига - сама по себе, как элемент системы - была не важна и особого интереса не представляла. Она давно уже была в некотором роде Enfant terrible и мать таких же терриблей, все понимали, что она - ни черта не понимает в вопросах, которыми "работала", жила в свое удовольствие, никому не подчинялась и на своей волне. Она... была просто - явление природы, дурная стихийная сила и не так чтобы особо сильная, могучая..., но коварная, как нависший над городом сель - копни его глубже - лужа лужей, однако при падении с высоты - увлекает за собой большие камни и может вызвать тяжелые последствия. Причем, сила абсолютно неуправляемая... С ее исчезновением страна, буквально, облегченно выдохнула...



В.А. - Как КазВласти пережили пандемию, в двух словах?



В.Х. - Не пережили еще, переживают... Мучительно, больно, местами бездарно, местами самоотверженно, как и везде, пожалуй... Особо выдающихся глупостей

наделано не было, "силовики" старались действовать оперативно, с медиками похуже, слишком много балбесни пробралось за годы независимости в руководящие кресла и "чудили" санитары как могли. Плюс, в стране, как выяснилось, совсем нет фарма-промышленности, все завозное - от пипеток до физрастворов...



Елбасы где-то прятался три недели, потом вылез - шуранул в народ безумный текст, смыслосодержание - самохвалебная Ода, самому себе за предусмотрительность, мудрость и политику дружбы народов, "Мы - вместе". Ага, расскажи это курдайским дунганам и самому правительству - весь состав которого

моноэтничен и одинаков с лица. Какая-то особенно хитрая дружба народов по Елбасиному получается. Когда все дружат, но

правят и лакомятся сладкой ватой - только особо коренные, исконно приближенные, сплошь - корефаны... ПодЕлбас тоже порадовал россказнями в интервью "Комсомолке" - в Казе,

оказывается вообще нет термина "национальные меньшинства"... Горе курдайско-луковое. Кто им пишет... Олеши... Опять к ним...

И оба опять куда-то спрятались, нырнули в норы, законопатились в бункеры. Помогайки лопочут, что-то по-песковски беспомощное и бессвязное... Впрочем, другие лидеры столь же успешных государств вели себя ничуть не лучше.



В Киргизии вирус так вовсе спас режим... Там уже вовсю наклевывалась очередная весенняя революция, плюс "матраимовские" разоблачения - тотальная госкоррупция...

Обошлось, "Раима-миллиона" даже и не арестовали... Чудесатая страна. Правит там... это не правительство, и даже не банда, это хуже - стая, свора какая-то, шелудивых, вечно голодных... зверьков. В середине 18 века в центральной Франции - провинции Живодан, завелись невиданные хищные звери, их была пара, которые три года терзали (в прямом смысле) местное богобоязненное население. Грызли головы, драли когтями - детей, женщин, более 100 погибших и десятки

пропавших без вести. Лучшие охотники Франции выслеживали и прибили таки из арекбуз повышенной мощности обоих - оказалась

жуткая помесь какая-то гиены с львом...

Киргизия - это... Живодан, по которому весело резвясь бегают туда-сюда своры "живоданский зверей"... и чем южнее - тем они тушистее, живоданистее и наглее.



Власть в Киргизии достигла апофеоза Безнаказанного Безразличия. Ее уже, в принципе, невозможно дискредетировать никакими скандальными разоблачениями, она сама - прошла все круги и ступени Дантова погружения. Жээнбеков - дергается как актер Вицин в известной сцене "Кавказской пленницы", зажатый за руки Никулиным и Моргуновым, которые ловят им машину беглянки Варлей. Трепыхающийся во все стороны трепыхун. Жалкое политическое существо...



В.А. - Вернемся к Казахстану.... Точнее даже к мировым перспективам, пост-пандемическим...



В.Х. - Контуры Нового мира еще неясные... Зараза затухает и больше не вернется или это первая атака. Доктора не знают, политологи - тем более. Но Будущее... это определенно - этюд в багрово-серых тонах... Мир радуги карнавалов кончился, наступил мир кюар-пропусков, штрафов за гулянье по улице и дубинок по башке за неуместные вопросы к местной власти.



Казахстан сегодня достиг кульминационного пика своего Независимого пост-колониального (если угодно) развития. Зияющая Вершина норы... как символ перевернутые пирамиды Назарбаев-центра... Дальше - все, амба.



С одной стороны - дисбаланс власти порождает дефицит ответственности. Никому ничего не надо и не интересно, кроме

собственного кармана. Все заняты решением своих "решалок"... С другой - Отсутствие законов не освобождает от ответственности за их неисполнение.



Сплошные противоречия здравому смыслу и смысла здравию



Надо помнить. Казахстан страна не то чтоб особенно дикая, но и не так чтобы сильно измученная цивилизацией (в плане - городской культурой). Там не просто Сила (Баши) - единственный источник Права, там и само правосознание такое -

башибузукское. Барымтач (скотокрад) - это совсем даже не преступник и вор, а уважаемый член племенного социума, отважный джигит, на него ровнялись дети и

про его подвиги пели акыны кюи... Если барымтач пригнал чужое стадо в родное племя - он Герой, добыча режется и делится всем племенем, той горой; если его нагнали и изловили жертвы барымты - ногами по ребрам, нагайками по харе, пиндосят, хорошо если не до смерти и не посадят жопой на муравейник,

неудачник и лох, отброс и отстой общества, самый последний пацан родного племени пройдет мимо не поздаровавшись, еще и плюнет . Жизнь Степи проста и сурова: увидел сурка - поймал - съел, кости - доброй жене; не увидел - спи на голодный желудок, злая жена чешет пятки урча брюхом.



Племя, род, трайб и клан - неустранимые элементы каз-полит-системы и, шире - социальной организации и иерархизации. От этого не уйти никаким транзитом, не спрятаться в балхашские тугаи. Оно - вечно!



Встретились три богатыря. Начали знакомиться: - Я Илья, родом из славного Мурома.

- Я Добрыня, из рода Никитичей. - А я Алеша. А откуда не скажу…



Страна Алаш - страна Алеш...



Сакральный сакрал казахстанского тотального украдайства - Не Бери братое старшим по племени.

Вторая заповедь - Братое у брата - не в падлу, если Брат действительно сын твоего отца.



Современный Казахстан - государство химера... И оно закончится химерически, растает как сон...



Записала Валерия Андреева Источник - ЦентрАзия

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