БПЛА КазахКНБ выследил и задержал на каз-киргизской границе "12 граждан Афганистана в пешем порядке" топавших в Казахстан

23:16 17.06.2020

Задержаны нарушители

Государственной границы

17 июня

2020 года Департаментом Пограничной службы по

Жамбылской области задержаны 12 граждан Исламской Республики

Афганистан. Нарушители Государственной границы были замечены в ходе

облета участка беспилотным летательным аппаратом (БПЛА).

Задержанные следовали в пешем порядке из Кыргызской Республики

в Республику Казахстан.

По данному факту проводится досудебное расследование.

Пресс-служба КНБ РК

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