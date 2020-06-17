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|БПЛА КазахКНБ выследил и задержал на каз-киргизской границе "12 граждан Афганистана в пешем порядке" топавших в Казахстан
23:16 17.06.2020
Задержаны нарушители
Государственной границы
17 июня
2020 года Департаментом Пограничной службы по
Жамбылской области задержаны 12 граждан Исламской Республики
Афганистан. Нарушители Государственной границы были замечены в ходе
облета участка беспилотным летательным аппаратом (БПЛА).
Задержанные следовали в пешем порядке из Кыргызской Республики
в Республику Казахстан.
По данному факту проводится досудебное расследование.
Пресс-служба КНБ РК
press@shekaraknb.kz