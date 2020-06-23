Ударим по пандемии полным снятием ограничений, парадами и сносом памятников. Или шаг вперед и два назад, - Эрик Зани

00:21 24.06.2020

Ударим по пандемии полным снятием ограничений, парадами и сносом памятников. Или шаг вперед и два назад



Человечество, уставшее от смертельной пандемии и карантина, забыв свои прежние страхи и предосторожности, проявляя смелость и героизм (иногда на грани безумия), решительно возвращается к прежней жизни. Хватит самоизоляции, к черту маски с перчатками, не нужна нам двухметровая социальная дистанция! Ведь так хочется оттянуться на морском пляже Лазурного берега, вдохнуть свежий горный воздух где-нибудь в Швейцарии, взмыть в голубое небо на серебристом авиалайнере по пути в Анталию! В конце концов, насладиться холодным дешевым пивом в прокуренной забегаловке, когда родной до гроба незнакомец, обдав тебя перегаром, проникновенно произнесет: а ты меня уважаешь?



Бесповоротно выходит из карантина Италия, совсем недавно загибавшаяся от летальных исходов. А ведь там и сейчас в сутки заражается более 200 человек, а умирает свыше 20. Зато возобновляется чемпионат страны по футболу. Как же без любимой игры миллионов?



Не отстает и Испания, в свое время установившая антирекорды по заражаемости коронавирусом, но потом уступившая эти сомнительные лавры России и Бразилии. Однако, не надо думать, что там инфекция побеждена. До нее далеко, когда 335 заболевших за день. Зато открываются границы, рестораны, даже музеи. Как же без музеев в это тяжелое время?



Педантичная, законопослушная Германия, вроде бы успешно оборонявшаяся от инфекции, в последние дни вдруг взорвалась невиданными цифрами - свыше 580 заразившихся в сутки! Но выход из карантина там не отменяют, процесс пошел.



В США антирасистские демонстрации на время отодвинули проблемы пандемии. Ведь просто необходимо порядочным людям виновато преклонить колени перед погромщиками и мародерами, если у них другой цвет кожи. Или снести памятники проклятым рабовладельцам и угнетателям, даже если они совершили немало славных дел во имя величия Америки. Интересно, что, несмотря на массовые мероприятия, развитие пандемии на короткое время замедлилось. Неужели и COVID-19 сказал свое веское "Нет!" расизму и попранию прав чернокожего населения? Однако, когда туман от митингов и протестов немного рассеялся, и на свет появились очередные цифры - более 26 тысяч заболевших в сутки - стало ясно, что смертельная зараза политическими пристрастиями не страдает и продолжает заниматься своим черным делом.



В преддверии парада Победы и исторического голосования по поправкам в Конституцию Россия ежедневно берет вверх над коварной болезнью. Количество заразившихся в сутки сначала плавно перешло от восьми тысяч к семи и продолжает неуклонно снижаться. Нет никаких сомнений, что к 1 июля, когда россиянам придется выполнить свой гражданский долг, будет одержана очередная победа над смертельным врагом и планка заболевших опустится до шести или пяти тысяч. Как в старые добрые времена, когда советские люди встречали праздники величайшими достижениями во всех сферах жизни.



Пока же российские телеканалы как-то тихо и незаметно перестали озвучивать и показывать цифры по общему количеству заболевших с начала пандемии. Где РФ, приближаясь к 600-тысячной отметке, занимает "почетное" третье место в мире. Если это тенденция, то вскоре исчезнут и другие цифры, например, по летальным исходам. А зачем они? Зачем забивать голову неприятной информацией? Когда народу в столь сложное время подарили очередные выходные дни! Когда разрешили выйти из самоизоляции, хотя особо в нее никто не погружался. Когда жить стало легче и веселее, а станет еще лучше, если люди скажут "Да!" всемирно-историческим изменениям в Основном законе.



Какой-то новый импульс смертоносная инфекция получила в странах Центральной Азии. Здесь везде процессы развития пандемии заметно усилились. И в Казахстане, где число инфицированных в день приближается к 500. И в маленькой Киргизии, для которой 170 заразившихся, это очень много. И в Таджикистане, где до недавнего времени пандемия вообще не наблюдалась, а сейчас подходит к границе в 6 тысяч человек.



Непонятно, что происходит в этом плане в Узбекистане. Здесь поначалу очень грамотно и продуманно сдерживали пандемию, взяв на вооружение китайский опыт. Самоизоляция была довольно жесткой - в республике полностью прекратилось движение общественного транспорта и автомобилей, работа подавляющего большинства предприятий и организаций. Государство и население пошло на огромные жертвы. Ведь многие лишились не только работы, но и средств к существованию, а госбюджет - необходимых поступлений.



Казалось, эти жертвы не напрасны. Суточный прирост заболевших колебался от 35 до 45 человек, изредка увеличиваясь до 65- 70. Смертельные исходы вообще являлись самыми низкими на планете. Еще немного, еще чуть-чуть, искренне верили многие, и коронавирус будет окончательно побежден, и во всем мире заговорят об "узбекском чуде" по противодействию пандемии.



Но уже в мае страна взяла четкий курс не только на возобновление работы многих предприятий, но и на быстрый выход из карантина, то есть на пресловутое "возвращение к прежней жизни". Конечно же, оно было поспешным и не всегда продуманным. Например, возобновили движение автобусов. Но в часы пик там такая давка, что ни о какой социальной дистанции говорить не приходится. Или возьмем таксистов. Они не должны сажать пассажиров на переднее сиденье, обязаны оградить себя защитной стеной от клиентов сзади. Но эти требования почти не соблюдаются.



Деление районов и городов на красные, желтые и зеленые зоны нуждается в серьезной доработке. Например, Ташкент, находящийся в желтой зоне и открытый всем вирусным "ветрам", уже десять-двадцать раз должен был вернуться в красную. Но власти на это не пошли, ограничившись "покраской" нескольких махаллей в столице в красный цвет, что не совсем эффективно. А вот в Поднебесной, когда в Пекине заболело 20 человек, объявили военное положение и оцепили регулярными войсками несколько кварталов.



Республика, между тем, по числу заболевших коронавирусом в сутки устанавливает национальные антирекорды. Например, за последнюю неделю эти цифры "скакали" от 179 до 230, чего близко не наблюдалось в апреле или в мае. Эта та цена, которую приходится платить за выход из карантина, возобновление автобусного движения, открытие ресторанов и прочие прелести прежней жизни. И положа руку на сердце, признаемся, что назад в самоизоляцию вернуться мы не согласимся. Ведь так сладок этот воздух свободы, даже если в нем где-то окопался вирус.



… Как-то главный вирусовед нашей страны философски изрек: нам придется теперь с этим жить! Какой-то безнадежностью веет от этих слов. Но мы не хотим жить с коронавирусом! И не будем! Потому что где-то в засекреченных лабораториях, расположенных в разных странах мира, тысячи ученых, исследователей, лаборантов днем и ночью, изнемогая от усталости и груза навалившейся ответственности, ищут спасение от смертельной заразы. О них со временем напишут романы, снимут фильмы, наградят их Нобелевскими премиями и высокими званиями. Пока же они ищут эликсир жизни от пандемии, чтобы COVID-19 стал обычной разновидностью гриппа, таблетки от которого можно будет приобрести в любой аптеке.



Эрик Зани. г. Ташкент.