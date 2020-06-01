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21:16 Скончался начальник управления юстиции Горно-Бадахшанской области Таджикистана генерал З. Гайратшозода
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|Скончался начальник управления юстиции Горно-Бадахшанской области Таджикистана генерал З. Гайратшозода
21:16 25.06.2020
Гайрашозода Зиратшо Пирумшо
(Gairatshozoda Zieratsho Pirumsho)
(15.04.1957- 25.06.2020)
Сегодня утром 25 июня в Вандже скончался Начальник управления юстиции Горно Бадахшанской Области Таджикистана генерал юстиции Гайратшозода. З.П.
Родился 15 апреля 1957 году в поселке Вандж. Ванджского района. Таджик. Образование высшее.
1978 - 1982 гг.- секретарь. Бухгалтер ОВД. Ванджского района ГБАО.
1982 -1987 гг.- инспектор, затем следователь ОВД. Ванджского района.
1987-1990 гг. – судебный исполнитель Ванджского района. ГБАО.
1989 году – окончил юридический факультет Таджикского Государственного Университета имени В.И.Ленина. Получив специальность юриста.
1990 – 1994 гг. – помощник, старший помощник прокуратуры в городе Хороге. ГБАО.
1994- 1995 гг. – Помощник прокурора города Душанбе.
1995- 1997 гг. – Военный прокурор гарнизона. город Хорог. ГБАО.
1997- 1998 гг. – Следователь прокуратуры Душанбинского гарнизона.
1998 – 2000 гг. – Судья суда города Хорога. ГБАО
2000 – 2004 гг. – Начальник штаба гражданской обороны Ванджского района ГБАО.
2004 – 2005 гг. – Руководитель аппарата Председателя Ванджского района.
2005 – 2015 гг. – Заведующий отделом административно - юридическим аппаратом Председателя хукумата Горно - Бадахшанской области Таджикистана.
2014-2015 гг. – уполномоченный адвокат.
С мая 2015 года по настоящее время - Начальник Управления Юстиции ГБАО. Министерства Юстиции республики Таджикистан.
За многолетний труд был неоднократно избран депутатом районного и областных советов. Награжден медалями и почетными грамотами Правительства Таджикистана
Друзья и коллегии выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Гайрашозода Зиратшо Пирумшо в связи с тяжелой утратой. Вместе с вами скорбит все, юридическое сообщество Горно - Бадахшанской области. Светлая память.
Отправил Мухамедов С.Д