Скончался начальник управления юстиции Горно-Бадахшанской области Таджикистана генерал З. Гайратшозода

21:16 25.06.2020

Гайрашозода Зиратшо Пирумшо

(Gairatshozoda Zieratsho Pirumsho)

(15.04.1957- 25.06.2020)



Сегодня утром 25 июня в Вандже скончался Начальник управления юстиции Горно Бадахшанской Области Таджикистана генерал юстиции Гайратшозода. З.П.



Родился 15 апреля 1957 году в поселке Вандж. Ванджского района. Таджик. Образование высшее.

1978 - 1982 гг.- секретарь. Бухгалтер ОВД. Ванджского района ГБАО.

1982 -1987 гг.- инспектор, затем следователь ОВД. Ванджского района.

1987-1990 гг. – судебный исполнитель Ванджского района. ГБАО.

1989 году – окончил юридический факультет Таджикского Государственного Университета имени В.И.Ленина. Получив специальность юриста.

1990 – 1994 гг. – помощник, старший помощник прокуратуры в городе Хороге. ГБАО.

1994- 1995 гг. – Помощник прокурора города Душанбе.

1995- 1997 гг. – Военный прокурор гарнизона. город Хорог. ГБАО.

1997- 1998 гг. – Следователь прокуратуры Душанбинского гарнизона.

1998 – 2000 гг. – Судья суда города Хорога. ГБАО

2000 – 2004 гг. – Начальник штаба гражданской обороны Ванджского района ГБАО.

2004 – 2005 гг. – Руководитель аппарата Председателя Ванджского района.

2005 – 2015 гг. – Заведующий отделом административно - юридическим аппаратом Председателя хукумата Горно - Бадахшанской области Таджикистана.

2014-2015 гг. – уполномоченный адвокат.



С мая 2015 года по настоящее время - Начальник Управления Юстиции ГБАО. Министерства Юстиции республики Таджикистан.

За многолетний труд был неоднократно избран депутатом районного и областных советов. Награжден медалями и почетными грамотами Правительства Таджикистана



Друзья и коллегии выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Гайрашозода Зиратшо Пирумшо в связи с тяжелой утратой. Вместе с вами скорбит все, юридическое сообщество Горно - Бадахшанской области. Светлая память.



Отправил Мухамедов С.Д