К истории и проблемам интернет-журналистики в Узбекистане, - Б.Алимджанов

16:47 27.06.2020

К истории и проблемам интернет-журналистики в Узбекистане



СМИ в Узбекистане влачат печальное существование (особенно печатные и ТВ), интернет пространство контролируются, блогеры временами подвергаются арестам и блокировке, или их подкупают. Фейсбук и закрытые телеграм-каналы остаются "островками" свободы самовыражения. В своем маленькой эссе я рассмотрю "пестрый" узбекский интернет, который чрезвычайно идеологизирован и зависит от политической конъюнктуры.



В 90-е годы XX века в Узбекистане наблюдалась более менее политическая свобода, что позволила интеллигенции и журналистам писать на злободневные темы. Особенно значимы в этом отношении статьи, выходившие с 1990 по 1996 годы в журнале "Звезда Востока" сыграли значимую роль в умах интеллигенции. После 1996 г. наметилась довольно сильное различие между "официальными" и "неофициальными" СМИ. Почти все издания были взяты под надзор правительством Узбекистана, и была усилена цензура в СМИ. Несмотря на все запреты, информацию "просачивалась" начиная со второй половины 2000-х годов через интернет. Сайты, дающие "неудобную" информацию об Узбекистане активно блокировались правительством (например, сentrasia, Фергана Ньюс, Озодлик, Би-Би-Си и т.д.). Население обходило блокировки и получало не всегда адекватную информацию.



Начиная с 2010-х годов в Узбекистане появляется новое направление в СМИ - интернет-журналистика. Интернет-журналистика возникла стихийно - в основном свобода слова обрела свое пространство в русскоязычном фейсбуке и блогах. Со временем возникли блоги на узбекском языке. В основном в современном Узбекистане распространены новостные интернет издания (газета.уз, кун.уз, даре.уз и т.д.), но в них очень мало аналитического материала. Блогеры занимаются в основном "просвещением" населения (например, Асанов, Алимов). Блогеры используют телеграм-каналы, чем фейсбук. Несмотря на бум телеграмм-каналов подписчиков у "модных" блогеров не превышает 30 тыс., у некоторых еще меньше.



На данное время блогеры Узбекистана по тематике делятся на разные направления: пропагандирующие "светский" ислам, защитники "ортодоксальных" исламских ценностей, активные сторонники "чисто" светского государства, "неоджадиды", "проамериканцы", "пророссийские", "националисты", проправительственные и т.п.



В отличие от Туркменистана в Узбекистане существует университет журналистики (основан в 2018 г.), но, несмотря на то, что за последние 30 лет было очень много выпускников факультетов журналистики Национального университета и университета иностранных языков - острым остается проблема с кадрами.



С сентября 2016 г. с приходом к власти Ш. Мирзиеева наметилась частичная демократизация СМИ. Были разблокированы несколько "оппозиционных" сайтов. Несмотря на все усилия настоящего прорыва в СМИ не произошло. Основная причина в самоцензуре (страх) журналистов и блогеров, которые еще боятся силовых акций со стороны правительства. Несмотря на политику "открытости" нового правительства почти отсутствуют аналитические статьи на злободневные темы (права человека, религия). Действия правительства по отношению к СМИ непоследовательна. Несмотря на все заверения правительства о верховенстве закона в республике, в августе 2018 г. были арестованы и допрошены блогеры (например, Адхам Олимов), которые защищали исламские ценности в повседневной жизни.



На данное время "плюрализм" идей наблюдается в интернет-журналистике, в особенности в блогах. Хотя на данный момент все они повторяют друг за другом и стали "пресными", особенно проправительственные "дворцовые" блогеры (например, Н. Сафари, Х. Худойбердиев и т.п.). К сожалению, "дворцовые" блогеры стали преобладать в узбекском интернете.



Были и хайповые статьи, критикующие официальную идеологию. Например, в августе 2018 г. была издана статья журналиста Н. Макаренко о "духовности" в Узбекистане, который вызвал бурную реакцию в интернет-сообществе и ТВ. Несмотря на "возрождение" интернет-журналистики в Узбекистане основная масса населения мало читает интернет-материалы и вникает в политические дебаты.



Считаю, что существуют следующие проблемы в интернет-журналистике Узбекистана:



1) правительство через закон пытается контролировать интернет-журналистику;

"мягкая" цензура (блогеры отвечают за свой контент и комментарии);

2) самоцензура (страх);

3) отсутствие доступа к информации, кроме официальной;

4) фактическое отсутствие аналитических статей (в основном "просвещенческие" темы);

5) преобладает русскоязычный контент (особенно в качественной аналитике);

6) финансовые трудности;

7) слабая коммерциализация сферы;

8) отсутствие независимых блогеров;

9) плохой контент



Эти проблемы в интернет-журналистики должны решаться не административными методами, а поддержкой общественности и бизнеса. К сожалению, государственные структуры активно вмешиваются в интернет-журналистику, что подрывает к ней доверия общественности и интеллектуалов Узбекистана.



Б.А. Алимджанов,

к.и.н., независимый исследователь