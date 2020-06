За что меня месяц держали в тюрьме? Обращение экс-главы Общества изобретателей Узбекистана Б.Ахмедова президенту Ш.Мирзиееву

17:54 30.06.2020

Открытое письмо президенту Республики Узбекистан Мирзиееву Шавкату Миромоновичу



Я, Ахмедов Бахтиер (Мелибаевич), бывший председатель Республиканского Совета Общества изобретателей и рационализаторов РУз (РС ОИРУз), был незаконно арестован и осужден в Республике Узбекистан. Вначале мне инкриминировали статьи УК: "Мошеничество", "Неуплата налогов, "Злоупотребление должностными полномочиями" и мн. Др. которые тянули от 8 до 15 лет.



Дальше сценарий известен. Меня, месяц, держали в тюрьме. Институт был разгромлен, студентов разогнали, описанное имущество было разграблено. Все расчетные счета были обнулены! Забрали денег и имущества, в десятки раз больше, чем студенты перечислили на р/с института! Студентам за мое, якобы "мошенничество", ничего не компенсировали! Уголовные дела были шиты "белыми нитками"! Следователь, Остонов Б., просрочил все сроки следствия, фальсифицировав несколько дел (чтобы, якобы уложиться в сроки следствия), разграбил имущество института. Он встречался со мной и допрашивал меня, всего один раз, без моего адвоката, задав дежурные фразы для протокола, подделал дату этого допроса, подогнав под дату ареста и посадки меня вначале в СИЗО, а затем в тюрьму. Затем был не суд, а клоунада!

Судья, в большинстве случаев один, без заседателей и секретаря, устраивал имитацию суда, в грязном, холодном зале суда Бухорской области! Прокурор на суд явился всего один раз, и то, в день оглашения приговора.



Приговор гласит так: "10.03.2005 г. Караулбазарским районным уголовным судом Ахмедов Бахтиер был признан виновным в совершении преступлений предусмотренных ст. 168 ч.З. п "а", ст 167ч 3~ п "а", ст 184 ч 3 п "а", ст 190 ч 2 п "б", ст 205 ч 2 п "а" и ст 209 ч 2 п "а" Уголовного кодекса Республики Узбекистан и назначено наказание на основании действия ст 59 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить окончательное наказание, в виде лишения права на занятие должностными обязанностями сроком на 3 (три) года, исправительные работы на 3 (три) года с ежемесячным удержанием 30% заработной платы в доход государства и штрафом в пределах 175 минимальных размерах заработной платы равной 952 000 сум."



Я был вынужден написать в Интернете открытое письмо И.А.Каримову: "За что был разгромлен первый негосударственный вуз Бухары" (http://www.centrasia.org/newsA.php?st=1124699700), книгу "С верой в идею" и "Замечания по обвинитительному заключению" (последние две, в электронных вариантах, в дисках, со ссылками на все документы дел, были представлены во все инстанции, перечисленные ниже).



Тонны писем, с документами, опровергающие эти обвинения, переданы в Аппарат Президента РУз, КМ РУз, в Генеральную прокуратуру РУз, Верховный суд РУз, хозяйственный суд Руз, Сенат РУз, Конституционный суд РУз, редакции газет и др. инстанции.



После окончания МЭИ, в 1978 г., я 18 лет преподавал в БухТИПиЛП. Начинал ассистентом кафедры "Электротехника", затем старшим преподавателем. В 1987 г., после защиты кандидатской диссертации в ЛГУ, доцентом этой же кафедры. В 1988 г создал лабораторию "Спектральный анализ", в которой мы открыли новый спектральный экспресс-метод определения госсипола и получили патент на него.



Будучи председателем ОИРУз Бухарской области и РС ОИРУЗ, внедрял изобретения изобретателей в народное хозяйство РУз, защищал права изобретателей и рационализаторов везде, в том числе и судах РУз.



Хочу отметить, что вся моя деятельность, в Узбекистане, была направлена на процветание нашего общества. Я видел, что у Узбекистана есть огромный потенциал, чтобы стать развитым государством, который может занять достойное место в мире. Зная, что инновации важны для любой страны (за примерами далеко ходить не надо - США, Япония, Индия, Южная Корея, Сингапур и др.) и ее должны продвигать специалисты, решил двигаться в этом направлении.



Надо было у кого-то учиться! Я выбирал, с кем можно сотрудничать! Налаживал контакты в Европе и Америке! Ездил в Германию, на выставку инновационных технологий! В Москве встречался с Дэвидом Гибсоном, директором исследовательских программ IC2 университета Остин в Техасе (Силиконовая долина) (Dr. David V. Gibson. Director Research Programs, IC2 (Innovation, Creativity, Capital) Institute, the University of Texas at Austin [www.ic2.org]), с руководителем Научного парка "Маркетинг, экономика, инновации" Московского Энергетического Института (МЭИ) д.т.н., проф., Рогалевым Николаем Дмитриевичем, нынешнем ректором НИУ "МЭИ", с ректором российского государственного института интеллектуальной собственности д.т.н., проф., Анатолием Владимировичем Кулеминым, с руководителем Центра коммерциализации технологий Академии Народного Хозяйства при Правительстве Российской Федерации (ЦКТ АНХ), д.т.н., проф., Зиновым Владимиром Глебовичем



Получил их принципиальные согласия, подписали меморандумы о сотрудничестве. Договорились о продвижение совместных грантов, проведении международных конференций, симпозиумов, семинаров и практикумов в области инноваций и интеллектуальной собственности, поддержке литературой по методикам обучения и даже выездом их преподавателей, к нам, с их лекциями. По договоренности будущему Институту должны были быть предоставлены учебно-методические материалы, образовательные программы (модули) по специальностям "Технологический менеджмент" и "Коммерциализация технологий".



Основа была положена. РС ОИРУз открыл прекрасный негосударственный некоммерческий - Институт инновационного менеджмента и патентоведения (ИИМиП). Были затрачены огромные денежные средста, на аренду прекрасного здания, на з/п преподавателей и сотрудников, покупку компьютеров, мебели, оборудования, книг и др. Начали подготовку первых специалистов по технологическому менеджменту и патентоведению. Привлекли лучших преподавателей вузов Бухары. Потенциал у нас имелся. Ведущие профессора и доценты БухТИПиЛП и БухПИ поверили в эту идею, поддержали ее, и приняли активное участие в организации Института и учебного процесса. Студенты были в восторге. Преподаватели вовремя получали з/п, в 1,5 раза больше чем в своих вузах.



Направили все документы в МинВУЗ РУз и Тестовый центр РУз, с просьбой рассмотреть возможность предоставления лицензии. Ответов не было.



Все начиналось многообещающе. Но СНБ Бухарской области, тайком возбудило уголовное дело. Следователи менялись. Мы не знали об этих интригах, пока в хокимияте, теперь бывший сотрудник СНБ, Халилов Рустам, без всяких оснований, потребовал закрытия ИИМиП.



Трижды (!), я записывался к хокиму Бухарской области Хусейнову С.К., но он не принял меня. Парадокс в том, что здание Института примыкало к углу дома хокима области (бывшая Красная дача Бухарского обкома КПСС, приватизированная Хусейновым С.К.). Окна института выходили прямо на эту дачу. Мы были соседями, в десяти шагах, но он ни разу не зашел к нам.



В поисках справедливости, я прошел все инстанции. Единственно, не смог попасть к Вам и И.А. Каримову.



Наверное, Вы, не были в курсе моих проблем, т.к. Ваши сотрудники всячески препятствовали моему визиту к Вам, созданию правовых норм получения образовательной лицензии для вузов Узбекистана и направлению комиссии в наш институт, для получения образовательной лицензии.



Мои обращения во все властные, законодательные структуры Руз, и др. инстанции, на отсутствие верховенства права, остались без внимания!



В 2008 году я вынужден был эмигрировать в США! Эта страна приютила меня и мою семью! Мои дети получили прекрасное американское образование и профессии. Они самодостаточны и устроены прекрасно! Америка дала нам все!



God bless America!



Вот такая судьба, в двух словах, одного из граждан Руз, пытавшего внести свой скромный вклад в развитие своей страны! А что сделала моя страна со мной? Унизила, ограбила и вынудила уехать!



Осадок от несправедливости на Родине, в отношении меня и моей семьи, остался на сердце!



Слава Богу, я слышу и читаю, о Вас, много хорошего!



Надеюсь, что, и Вы, услышите меня!



Всего доброго!



Бахтиер Ахмедов



P.S. Данное заявление было отправлено, мною, в марте 2019 года в Аппарат Президента Руз. Официального ответа я не получил. Попросил племянника сходить в Аппарат Президента РУз и узнать судьбу этого заявления. Там ему сообщили, что мое обращения было отправлено в Бухарский областной суд, который им ответил, что я должен обращаться по инстанции. Возникает вопрос: "Мое заявление к Президенту РУз, гаранту Конституции РУЗ, разве не обращение к соответствующей инстанции?". Прихожу к выводу, что Бухарский областной суд, своей отпиской послал и Президента Руз Мирзиеева Ш.М. и меня далеко, далеко! Поэтому, я решил обратиться, напрямую, к Президенту РУз, через Интернет (www.centrasia.org) .



Все мои реквизиты: адрес, телефон и E-mail имеются в моем заявлении, отправленное ранее в Аппарат Президента РУз. К заявлению была приложена флешка, в которой документы (на более тысяче листов), подтверждающие мою невиновность и фальсификацию уголовного дела на меня, правоохранительными и судебными органами г. Бухары.