Международное право как жизнь по "понятиям", - Шоахмад Муталов

Международное право - совокупность правоотношений с участием иностранных элементов и нормативных актов, регулирующих эти отношения. Такое определение дает Википедия. Более научного определения нам не нужно.



Международное право называется так из дипломатических соображений. Дипломатам, которые и формулируют положения (понятия) международного права, так удобно выражаться, это позволяет им выглядеть как джентльмены, несущие добро и справедливость. Такое стремление "придать делу законный вид и толк".



Также считается, что история международного права коренится в античности. Тогда же стали складываться основные принципы и институты, такие как право международных договоров, право внешних отношений и другие.



Как примеры актов зачатков международного права в стародавние времена упоминают (та же Википедия) договоры между месопотамскими городами-государствами Лагаш и Умма, а также между Рамзесом II и царем Хеттского царства Хаттисилисом III.



Примерами начала международного права на Востоке считаются договоры между древними китайскими государствами периода Весен и Осеней. Похожая ситуация в древней Индии.



Не вдаваясь в подробности, в вышеприведенных случаях "высокие договаривающиеся стороны" имели в своем подчинении другие субъекты и их не спрашивали. Это хочу отметить.



Примерно также обстояло дело на Большом Ближнем Востоке и на Дальнем тоже. Иран не считался с подчиненными составляющими частями империи при борьбе против Греции и Рима. Исламский халифат делил мир на дар-ас-салам, территорию "победившего ислама", дар-ас-сулх, государства, с которыми халифат заключил договоры, остальные государства составляют дар-ал-харб, государства, которые по согласию халифата и государств дар-ас-сулх можно завоевывать. Покоренных никто не спрашивал.



Китай, возникший как сильное (в своем регионе) государство в результате насильственной консолидации многих мелких ханьских государств (Воюющие царства), часто заключал договоры с противниками своих противников против этих противников. Покоренные "субъекты" не спрашивали.



Ближе к нашим временам зарождение "международного права" связывается с Вестфальским миром. Это событие считается судьбоносным, историческим - в этот момент родилось понятие национального государства, нации-государства. И в сообществе наций-государств якобы господствовал принцип "среди равных нет суверена".



Почти все, не менее 35, государств Европы в той или иной степени принимали участие в Тридцатилетней войне. Но главными на конференциях, положивших основу вышеозначенному миру, признаются Франция, Швеция (с Данией), Священная Римская империя (с наибольшим влиянием княжеств, обладавших действующими армиями либо имевших статус курфюршеств: Баварии, Саксонии, Бранденбурга, Гессен-Касселя, - иным имперским делегациям попросту не уделяли внимания), Республики Соединенных провинций (восставшие против и добившиеся независимости от испанской короны Нидерланды), Папская область, Венецианская республика.



Испания в то время была империей, в пределах которой "никогда не заходило солнце". Швеция с Данией тоже имела "под собой" народы. Венецианская республика также была не без колоний. Мнение тех, подчиненных, никто не спрашивал. Соединенные провинции силой оружия добились права голоса. Вот эти государства и являются "паханами", или "авторитетами", как теперь принято выражаться. И они установили понятия, по которым следовало всем государствам жить.



Следующим сходняком (или, терками, или конференцией), поменявшим систему понятий (международных отношений) был Венский конгресс 1814-1815 гг. Это общеевропейская конференция, которую собрали державы-победительницы после поражения Наполеона, который претендовал быть единственным "авторитетом" не то что в Европе - в мире, в ходе которой была выработана система договоров, направленных на восстановление феодально-абсолютистских монархий, разрушенных Великой французское революцией и наполеоновскими войнами (фактически, буржуазное переустройство в Европе), и были определены новые границы государств Европы. В конгрессе, проходившем в Вене с сентября 1814 по июнь 1815 года, участвовали представители всех стран Европы (кроме Османской империи).



Конгресс определил новую расстановку сил в Европе, сложившуюся к концу наполеоновских войн, на долгое время обозначив ведущую роль стран-победительниц - России, Пруссии, Австрии и Великобритании - в международных отношениях. Теперь Великобритания была империей, над которой никогда не заходило солнце. Россия лишь слегка отставала - от Аляски до Финляндии. Пруссия (Германия) также приобретала заморские колонии. Никакие колонии не имели какого-либо голоса.



В результате конгресса сложилась Венская система международных отношений, и был создан Священный союз европейских государств, имевший целью обеспечение незыблемости европейских монархий. Монархии, разрушенные Наполеоном, были восстановлены. Жизнь по венским понятиям продолжалась столетие. После терки в Вене не было крупных разборок. Франция несколько раз меняла монархию на республику и обратно. Произошли революции и в Германии, "авторитеты" устраивали разборки между собой: Пруссия с Францией, Пруссия с Данией и так далее, а другие "авторитеты" поддерживали то одну, то другую сторону,



Следует, видимо, между двумя крупными сходняками отметить Берлинскую терку - конференцию 1884 года. Участники: Австро-Венгрия, Бельгия, Соединенное Королевство, Дания, Нидерланды, Франция, Германия, Италия, Португалия, Россия, Испания, Швеция-Норвегия, США, Османская империя. "Авторитеты" (их стало больше) делили Африку. Никакой субъектности африканских стран не предполагалось.



За столетие после венского "сходняка" отношение сил "авторитетов" сильно изменилось. Османская империя сильно одряхлела, США еще не захватили заморских территорий, Германия, хотя и имела заморские колонии, считала, что ее обделили. С точки зрения "понятий" это было верное мнение, так как Пруссия, объединившая германские княжества, создала рейх, мощное европейское государство. По "понятиям" ему было положено больше. В США к концу 19 века империалисты одержали верх над антиимпериалистами, и они отняли у Испании Кубу, Пуэрто-Рико и Филиппины. Колонии никто не спрашивал.



Никакие мелкие "терки" не смогли предотвратить крупную "разборку" - первую мировую войну. Сильно окрепший и чувствующий себя сильно обделенным второй рейх таки довел мир до бойни. Не суть важно, какие государства входили в ту или иную коалицию. Важно для нашей темы, что "авторитеты" вконец обделили своего зарвавшегося "коллегу" - второй рейх. Это аукнулось. Но это потом, а сейчас "авторитеты" созвали очередной "сходняк" - Парижскую мирную конференцию.



Парижская мирная конференция - международная конференция, созванная державами-победительницами в Первой мировой войне для выработки и подписания мирных договоров с побежденными государствами. Проходила в несколько этапов в период с 18 января 1919 по 21 января 1920 года при участии 27 государств. В ходе конференции были подготовлены мирные договоры с Германией (Версальский договор), Австрией (Сен-Жерменский договор), Болгарией (Нейиский договор), Венгрией (Трианонский договор) и Османской империей (Севрский мирный договор). Основные проблемы послевоенного устройства мира на конференции решала так называемая "Большая четверка" лидеров так называемых Великих держав, в которую входили американский президент Вудро Вильсон, британский премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж, премьер-министр Франции Жорж Клемансо и премьер-министр Италии Витторио Эмануэле Орландо; за время конференции они провели 145 неформальных встреч и приняли все ключевые решения, которые впоследствии были утверждены остальными участниками. (Из Википедии, английский вариант включает в "великие державы" и Японию.)



Обращаю внимание на последнюю фразу: "большая четверка все решила, остальные согласились." Правительство большевиков не признали и поэтому не пригласили на Парижскую конференцию. Советский Союз был приглашен для участия в Лозаннской конференции с ограниченными правами. Советское правительство выразило протест против дискриминации, но делегацию направило. В Лозанне решали вопросы, связанные с режимом проливов Босфор и Дарданеллы, и другие вопросы, затрагивавшие Османской империи. Права Болгарии также были ограничены. Но "авторитеты" за всех все "порешали".



В ходе Парижской конференции президент США Вудро Вильсон выдвинул идею самоопределения народов. В настоящее время этот принцип считается одним из основополагающих в системе принципов международного права. Ко времени Парижской конференции он не был чем-то новым. Принципом права на самоопределение руководствовались освободительные движения Австро-Венгрии и других "лоскутных" империй. Правительство большевиков в ноябре 1917 года даже провозгласило право наций на самоопределение в качестве принципа своей политики. Но сам субъект "права на самоопределение" тогда не был четко определен, и сейчас не определен. Это большая научная проблема выходит далеко за пределы наших заметок. Кроме того, принцип самоопределения народов (наций) противоречит другому, признаваемому важным принципу международного права - территориальной целостности государств.



Но вернемся к предложению Вудро Вильсона. США участвовали в Берлинской конференции по разделу Африки, еще не будучи колониальной империей. Но на рубеже веков (19-го и 20-го) США во внутриполитической борьбе империалисты (от слова "империя") одолели антиимпериалистов (замечательное описание этой борьбы дал публицист и исследователь Стивен Кинзер (Stephen Kinzer, The True Flag: Theodore Roosevelt, Mark Twain, and the Birth of American Empire, Henry Holt and Co., 2017) и, как следствие, отняли у Испании Кубу, Филиппины, Гуам и Пуэрто-Рико. И вот президент этой страны вносит идею о самоопределении народов! США к этому времени уже сообразили, что завоевывать и присоединять территории для колонизации совсем не обязательно. Но развалить существовавшие колониальные империи - святое дело! - для освоения. И в этом случае совсем не важно, как определяется субъект права на самоопределение - можно определять по ситуации, как себе нужно. Так подрастал будущий главный "авторитет".



После всех этих "терок", "разборок" и "сходняков" появился очень обиженный бывший "авторитет" - Германия. Это мы сейчас знаем, что оставлять "авторитета" обделенным приводит к новым разборкам. Но тогдашние "авторитеты" думали, что они смогут контролировать всех и вся. Но оказалось, это не так. Перипетии того, как "авторитеты" довели мир до второй мировой войны освещались, освещаются и будут освещаться, особенно в связи с 75-летием победы и публикацией новых, ранее секретных документов, относящихся к этой истории. Я хочу обратить внимание на то, что на горизонте появился идеологически отличающийся "авторитет" - Советский Союз. "Авторитеты" сами подталкивали, по недальновидности, униженную ими же Германию и изолированный по идеологическим соображениям СССР к сотрудничеству друг с другом. И Германия, и СССР динамично развивались, в то время как у "авторитетов" была "великая депрессия". Когда удержать Германию в униженном состоянии не удалось, а Советский Союз развивался и усиливался, несмотря на блокаду, спохватившиеся "авторитеты" порешили столкнуть лбами Германию и СССР, разжечь костерок, погреть руки у этого костерка и, заодно, потаскать каштаны из этого огня чужими руками.



Философы пытались объяснить мир, другие - рекомендовали, как его изменить, писатели решали вопрос, что делать, рассуждали, как действие миллионов воль разных людей приводит не к тому, что они хотели. Словом (В. Черномырдина): "Хотели как лучше, получилось как всегда" - то есть, разразилась мировая война.



Вторая мировая началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. "Авторитетам", видимо, показалось, что все идет по плану, а такое мнение у них долго сохранялось. К концу 1943 года "авторитетам" Ф.Рузвельту и У.Черчиллю стало ясно, вместо взаимного ослабления Германии и СССР, Советский Союз, с огромными усилиями, но разгромит Германию. Расклад изменился, и Ф.Рузвельт с У.Черчиллем согласились на "сходняк" с И.Сталиным. "Сходняк" состоял из трех частей: Тегеранской конференции, Ялтинской конференции и Потсдамской конференции, которая окончательно определила новые "понятия". Германию, как государство, развязавшее мировую бойню, разгромленное, безоговорочно капитулировавшее никто ничего не спрашивал. Отколовшихся сателлитов и других вроде бы спрашивали, но "порешала" все "большая тройка". Она установила новые "понятия", называется потсдамская система международных отношений.



Одним из результатов Парижского сходняка было образование Лиги наций как постоянного органа для разборок. И одним из результатов Тегеран-Ялта-Потсдамского сходняка было образование Организации Объединенных Наций. Само название появилось раньше образования организации - по предложению Ф. Рузвельта в декабре 1941 в отношении союзников по антигитлеровской коалиции в форме "Объединенные Нации", официально применено в Декларации Объединенных Наций, подписанной 1 января 1942 года. "Нации" применено в этатическом смысле.



Но еще до этого Ф. Рузвельт продолжил дело В. Вильсона по развалу колониальных империй - предложил идею деколонизации при встрече с У. Черчиллем в феврале 1941 года. Официальным документом по результатам той встречи стала Атлантическая хартия.



Хочу сделать небольшое, но, на мой взгляд, необходимое, отступление. Оно касается одного из "авторитетов" - Советского Союза. Этот "авторитет" был идеологически отличный "авторитет". Другие "авторитеты" не смогли предотвратить становление СССР как "авторитета". Можно считать, что СССР, как "авторитет", был равен всем другим "авторитетам" по окончанию Второй мировой. Недаром немедленно после окончания Второй мировой У. Черчилль произнес вдохновенную Фултонскую речь и "авторитеты" ополчились против идеологического противника. Хотя идеологически другой "авторитет" попал в "волчью стаю", "по волчьи выть" не стал.



"Вернемся к нашим баранам", а именно к ООН и Бреттон-Вудской системе. Какие бы не были правила приема в организацию и каково бы не было общее число членов, есть Совет Безопасности с постоянными членами. Предложение о выделенных членах было внесено Ф. Рузвельтом, и он называл их "полицейскими". Это постоянные члены Совета Безопасности ООН. В начале их было четыре: большая тройка плюс Китай (гоминьдановское правительство), включенный за участие в войне против Японии. Затем четверка кооптировала Францию. Для нас причины и процесс кооптация не так важны. Скорее всего, США хотели иметь на континенте противовес Великобритании. Франция оправдала ожидания и обзавелась ядерным оружием.



"Авторитеты" приступили к переделу, можно сказать, сразу после раздела. При этом нужно было еще уничтожить идеологически другого "авторитета". Усилия по новому переделу мира стал называться "холодной войной". Начало положила упомянутая Фултонская речь У. Черчилля. Этапы и исторические, политические и другие подробности этой войны не являются темой данных записок. Наша тема - "авторитеты". США выиграли от войны больше всех. Хотя они и воевали, но экономически выиграли из-за различных поставок и "распила" экономики Германии.



Идеологически отличный "авторитет" не дал себя уничтожить. Сначала из-за военной мощи, которая сохранялась долгое время и после войны, и огромного авторитета. Сохраняя военный паритет, СССР, по мнению одних экспертов, догнал "дядю Сэма", по мнению других - чуть не догнал. (Будь данные заметки научной статьей, следовало бы давать ссылки, но к заметкам - не обязательно.) Так или иначе, разрыв в экономике между США и СССР был не многократным в короткий период перед "зрелым социализмом". Чтобы больше укрепить позиции, СССР создал СЭВ в экономической сфере, и Организацию Варшавского договора (создана после НАТО) в целях обороны. Все действия производились на идеологической основе коммунизма, если коротко.



Но что-то пошло не так. Почему пошло не так в экономике - написано много, и это не наша тема. Одно хочу сказать: "Производительность труда, это, в последнем счете, самое важное, самое главное для победы нового общественного строя" (В. Ленин, 1919). Социализм не создал более высокой, чем капитализм в развитых странах, производительности труда. Нельзя утверждать, что это социализм, как строй, не способен создать высокую производительность труда. Ему особенно и не давали сделать это, в то время как "развитые страны" нещадно эксплуатировали колонии, позднее ставшие "третьим миром".



В идеологии произошел демонтаж. Сначала признали ошибочной теорию об усилении классовой борьбы как обоснование политических репрессий. (В эту тему вдаваться не буду. Это - темный лес, а темный лес для человека - граница его мира, там обитают лешие и прочая темная сила и нечисть.) Затем стала разрабатываться и пропагандироваться теория мирного сосуществования двух систем. Конечно, имелось в виду существование двух систем без вооруженных конфликтов, непримиримости идеологий никто отменить не мог. Главный "авторитет" того времени, США, понял, что военным путем СССР не уничтожить, пошел на разрядку. В русле мирного сосуществования двух систем и разрядки СССР, имея "бронепоезд на запасном пути", включился Хельсинкский процесс, Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе и так далее. Но еще ранее "коллективный Ленин", то есть ЦК ПКСС, пришел к выводу о том, что в СССР построено бесклассовое общество. Так оно и было в определенной мере. Вся пропагандистская машина. КПСС работала, чтобы классовое чувство поддерживать, но народ отношение к этой пропаганде выразил, как всегда, в анекдоте: "капитализм загнивает, зато как пахнет!" А на коллективном Западе классовое самосознание никогда не исчезало и из-за этого антикоммунистическая пропаганда была намного эффективнее. КПСС, конечно, боролась с антикоммунизмом. Отношение народа и эффективность выразилась опять в анекдоте:



- У Леонида Ильича новое хобби.

- Какое?

- Анекдоты собирает.

- И много собрал?

- Два лагеря.



Диссиденты, реформаторы … - долгая история. Обратимся лучше к классике, а именно, к классическому определению классов. Классы определяются по отношению к средствам производства: владеющие средствами производства - это господствующие классы, не владеющие средствами производства вынуждены продавать свою рабочую силу. В СССР производительные силы были общенародной собственностью, но начиная с определенного времени, ЦК КПСС стал распоряжаться всеми производительными силами СССР. Опять же классики заметили, что кто распоряжается всеми производительными силами, тот стоит над законом. И таким образом, классовая неприязнь в СССР обратилась на КПСС. Затем последовали ускорение, перестройка, развал СССР и исчезновение идеологически иного "авторитета". С этого, в историческом плане, момента интернациональная помощь СССР другим народам уже во весь голос характеризовалась: "Мы их кормили, а они, неблагодарные…" Но это уже другая тема.



Бреттон-Вудская система возникла по предложению опять же США, представленных Ф. Д. Рузвельтом. В качестве обоснования указывалось на то, что после войны (предложение вносилось в 1944 году) нужно будет (это безусловно) восстанавливать экономику, для чего нужна стабильность валют. Это позволит делать расчеты, планировать и множество других плюсов для международной торговли и развития экономики. Страной с самой стабильной и сильной экономикой в это время были США. И без особых трудностей доллар был принят в качестве международной валюты, тем более, что он обеспечивался золотом. Есть узбекская поговорка, значение которой "под большой чашей есть маленькая чашка". Дальновидный политик Ф. Рузвельт скрыл такую "маленькую чашку" под большой. И это было доминирование доллара. Во время войны и в первый период после войны США обладали огромным золотым запасом. Он был собран изъятием золота у своего населения и в качестве оплаты поставок воюющим странам. Поэтому обязательство США обменивать доллары на золото представлялось надежным обеспечением.



С практическим же обменом получилось не так гладко. Широко известна байка, что Шарль де Голль, президент Франции, якобы, направил корабли и воздушные суда, груженные долларовыми банкнотами, в Нью-Йорк и потребовал обменять их на золото. Другие отрицают корабли и самолеты, но не отрицают факта требования обмена долларов на золото. Ш. де Голль потребовал в 1965 году у своего американского коллеги Линдону Джонсону обменять ему полтора миллиарда долларов из французских госрезервов на золото. Резерв образовался из положительного торгового сальдо. В последующие два года Франция получила в обмен на доллары три тысячи тонн золота. Франция была не первой страной, потребовавшей золото в обмен на доллары. Швейцария обменяла 50 млн долларов на золото. За Францией потянулись: сначала немцы. Их сумма была в несколько раз больше, чем полтора миллиарда французских баксов. Затем к реальным ценностям решили приобщиться центробанки: Канады, Японии... Золотой запас США "тощал" на глазах. Надо думать, что государства понимали кабальную суть Бреттон-Вудской системы. Тогда в 1971 году американский президент Ричард Никсон объявил о прекращении обмена долларов на золото и тем самым фактически сообщил о выходе Штатов из договора. Главный "авторитет" наплевал на интересы других участников системы. Бреттон-Вудская система приказала долго жить.



На смену пришла другая система. В 1976 году была принята новая Ямайская валютная система, которая действует до сих пор. Согласно новым условиям, валютные курсы больше не привязаны к золоту, а определяются рынком в большинстве стран и становятся плавающими. Но дело было сделано. Доллар закрепился в качестве главной валюты, нефть могла торговаться только на доллары. Были созданы и институты главенства доллара: Всемирный банк и Международный валютный фонд, заключено Генеральное соглашение о торговле и тарифах (ГАТТ), которое потом стало Всемирной торговой организацией. Кроме того, США построили банковскую систему так, чтобы почти все платежи проходили через них. Это позволяло налагать санкции, которые эвфемистически называют ограничительными мерами. Главный "авторитет" мог всех держать за … ну, горло. И это при ничем не обеспеченном долларе.



СССР подписал Бреттон-Вудское соглашение, но не ратифицировал. И. Сталин, видимо, оказался не менее дальновидным политиком, чем Рузвельт. СССР стал создавать свою валютную зону. Позже существовал переводной рубль, который физической формы не имел, применялся только в безналичной форме для взаиморасчетов в странах СЭВ. Жизнь переводного рубля прекратилась с прекращением СЭВ. При Сталине был план создания валютной зоны, альтернативной доллару, но этот план был забыт при Н. С. Хрущеве. Еще одной попыткой потеснить доллар было введение в обращение евро. Евро не сильно потеснил доллар. Затем последовала ликвидация СССР, а США последовательно стали проводить политику уменьшения экономического и военного потенциала России под видом конвертации (оборонных производств в гражданские).



После развала СССР и развала экономики и военного потенциала его правопреемника - России, главный "авторитет" и вовсе "слетел с катушек" и стал творить беспредел. Он, мягко говоря, презрел всех, в том числе и Совет Безопасности ООН. Нет нужды перечислять прямые военные вторжения в независимые государства под видом защиты американских граждан и защиты национальных интересов, и "тихие" вмешательства в форме ареста президентов и переворотов - "цветных революций". Несть им числа. Я бы хотел только отметить уничтожение Ливии и убийство Муаммара Каддафи в ответ на его проекты обеспечения продовольственной безопасности севера Африки за счет снабжения пресной водой из водной линзы, открытой в Сахаре, и введения золотого динара.



США укрепились в уверенности, что они безраздельно главный "авторитет", и им положено больше, чем определено Тегеран-Ялта-Потсдамским "сходняком". Россия слегка подправила свои дела, а из тени вырвался Китай. Возникли и другие "авторитеты" разного калибра - Бразилия, Турция, Евросоюз тоже в определенном смысле - "авторитет". И создалась типичная ситуация, ведущая к мировой войне. Я в той партии, которая считает, что третья мировая война уже идет. Другая партия - это те, кто считает, войны еще нет или это вовсе не война. И тем, и другим несть числа, то есть, численность обеих партий равна. Ввиду этого попробую привести доводы в пользу своего мнения.



По этикету, следует сослаться на К. Клаузевица: "Целью любой войны является мир на условиях, благоприятных для победившей стороны"; "Война есть продолжение политики иными, насильственными средствами" (из Википедии). При этом нужно учесть, что Клаузевиц и жил в позапрошлом веке и анализировал войны за полтора столетия до себя. Сейчас "авторитеты" "беспредельничают" не с целью добиться мира (не войны) на благоприятных для себя условиях, а для построения благоприятного для себя мира (света). И является ли эта политика войной. Приведенное выше определение войны Клаузевицем в оригинале звучит так: Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Здесь нет определения "насильственный" при средствах - anderen Mitteln - только "другими средствами". Зато есть определение bloße при "продолжении". Есть и другой, тоже профессиональный, перевод обсуждаемого определения: Война есть продолжение политики другими средствами (https://www.multitran.com/m.exe?a=3&sc=0&s=blo%C3%9Fe&l1=3&l2=2). Такое усиление при переводе бывает, я имею в виду "насильственными средствами". Но зато в оригинале есть определение bloße (bloße Fortsetzung), что можно перевести как "без оглядки ни на что", то есть в современных терминах - "безбашенный".



Именно такую политику проводят главные "авторитеты" современности - США и Китай. Другие "авторитеты" вынуждены, так или иначе, примыкать к главным. В том числе и Россия, несмотря на военный потенциал. Он служит только тому, чтобы против России не начали "горячую" войну. Таким образом, современная политика "авторитетов" - война в соответствие с классикой.



Отступление (в изложении), связанное с пандемией COVID-19. По моему мнению, данный коронавирус - естественного происхождения, не является биологическим оружием и его не запускали как боевое действие в ходе происходящей войны. Но во время войн случаются эпидемии. Вот и третья мировая война ознаменовалась пандемией COVID-19. И опять же "кому война, кому - мать родна". Впору появиться партии, которая бросит клич повернуть штыки против своих правительств.



Итак, довольно пространно ответив на вечный русский вопрос "кто виноват?" (сказывается советское образование-воспитание), следует постараться ответить и на второй вечный вопрос "что делать?".



Идеологически отличного "авторитета" или "авторитетов" нет. Китай, который называют коммунистическим, собственно не коммунистический в истинном смысле. Сохранив название партии и систему управления, экономически Китай является капиталистическим государством. (Детали, такие как НЭП это или госкапитализм, не наше тема.) Идеологии, господствующие в государствах-"авторитетах", американизм в США, великоханьский шовинизм, великорусский национализм - все они одного класса, того же что и сионизм. Логика диктует необходимость образования групп "по интересам" примерно равной мощи. Этот "интерес" должен быть экономическим. Уже существующие экономические организации, и особенно, ВТО включает абсолютно разнокалиберные экономики. России, Казахстану и Кыргызстану из ВТО будет целесообразно выйти. Таджикистану и Узбекистану - не следует вступать в ВТО. ЕАЭС также объединяет разнокалиберные государства. В этой экономической организации доминирует Россия. Государствам Центральной Азии целесообразно самим объединится в экономический блок. Регион обладает огромными людскими ресурсами, огромными и разнообразными природными ресурсами, достаточно развитой инфраструктурой. В форме такого блока государства Центральной Азии смогут более или менее достойно взаимодействовать с Китаем и Россией.



Военный блок НАТО следует распустить. Европе - размежеваться с США, реорганизоваться, затем объединяться на новых условиях. (Классика: "прежде чем объединяться, нужно решительно и четко размежеваться".) Затем она сможет на иных условиях объединяться. Возможно разъединение Европы по "двум скоростям". Региональные объединения Латинской Америки целесообразно укреплять.



Гегемонию доллара следует разрушить. Что нужно делать для достижения этой цели, Интересно, что Д. Трамп разрушает гегемонию доллара, но хочет сохранить главенство США. Развалить следует и институты гегемонии доллара. В частности, Всемирный банк, который является инструментом глобализации. Кредиты служат именно этим целям, и мало стран, воспользовавшиеся ими, добились повышения ВВП, зато целые отрасли экономики исчезали. Альтернативная система, или даже системы, международных платежей необходимы. И альтернативные системы стали организовывать для обхода санкций США. Юань стал третьей резервной валютой МФВ, и далее развивается. Пожелаем успеха. Но гегемония Китая не лучше гегемонии США, и формирование блоков не сильно отличающихся экономической мощью остается актуальным.



Подробнее о Центральной Азии. Я имею в виду Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. В этом регионе есть, как и все предпосылки для объединения в региональную структуру, так и исторические и субъективные препятствия. Среди объективных предпосылок природное единство водно-энергетических ресурсов, разнообразие природных ландшафтов, диктующих виды хозяйствования, а также возможность внутрирегионального разделения труда. Также может сформироваться большой общий рынок, и зависимость от экспорта-импорта можно снизить. Стоит упомянуть и о повышении оборонного потенциала и финансовые выгода, которые могут быть получены от того, что не будет необходимости охранять внутренние границы. В этом отношении нужна политическая воля руководителей.



Общая история в изобилии предоставляет события, процессы, явления как действующие в пользу объединения, так и в обратном направлении. Потенциал объединения немалый. Он обусловлен близостью языка и религии большей часть населения, близостью культуры, но его реализация зависит от общественного настроения.



Общественное настроение можно создать. Это дело журналистов, деятелей культуры и науки. Политическая воля для сближения, конечно, важна. Но общественное настроение может оказаться первичным по отношению к политической воле. Деятелям указанных областей деятельности было бы хорошо не выпячивать разъединяющие факторы в истории наших народов, а всячески распространять знания об объединительном потенциале. В этом плане, не могу не упомянуть существовавшее в период поздней перестройки и ранней независимости движение за консолидацию, которое называлось Народное движение Туркестана (хотя было бы правильно - Туркистан). Оно сошло на нет по объективным и субъективным причинам. Их анализ не входит в нашу задачу.



Сегодняшние государства Центральной Азии существуют в границах, установленных национально-территориальным размежеванием. Это размежевание проходило в период с 1924 года по 1936 год. Стало общим местом считать, что большевики взяли и разделили республики. Это мнение верно только частично. Ленин в 1920 г. Поручал составить этнографическую карту Туркестана с подразделением на Узбекистан, Туркмению и Киргизию. При этом он отметил необходимость "детальнее выяснить условия слияния или разделения этих 3 частей". В разработанном В. И. Лениным в том же 1920 г. "Проекте постановления Политбюро ЦК РКП(б) по вопросу о задачах РКП(б) в Туркестане" прямо говорилось: "деления республики на 3 части не предрешать". (В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 41, с. 436.) Среди Туркестанских политических деятелей были сторонники как образования единого Туркестана, так и разделения по национальному признаку. Надо вспомнить, что было движение за единый Туркестан.



И академические круги (правда, очень узкие) обсуждали на конференциях и публикациях возможность использования языковой и культурной близости в целях консолидации Центрально-азиатских стран. Языковый проект называется язык Ортатурк. Суть в том, что предлагается создать общетюркский язык при помощи математически взвешенного отбора единиц тюркских языков. Этот язык, будучи равноприближенным, или равноудаленным, если угодно, дает возможность применения нейтрального языка в межреспубликанском общении. Такой язык создает обширное информационное пространство, Например, многократно расширяется аудитория кинематографической продукции, что немаловажно в условиях рыночной экономики. В области культуры выдвигается концепция усредненного этнолингвопанизма. Здесь можно тем же способом математически взвешенного отбора из вариантов создавать общетюркские варианты объектов нематериального культурного наследия. (возможно, следовало назвать автора концепций, но автора и подробности, кому интересно, могут найти в вебе по ключевым словам "язык ортатурк" и "усредненных этнолингвопанизм").



В случае реализации проекта с языком ортатурк следует позаботиться о том, чтобы не исключить Таджикистан из объединения. Мерой препятствующей разъединению могло бы быть введение в определенной мере ортатурк-таджикского двуязычия. Традиционно, в течение веков в южной части Центральной Азии наблюдалось тюркско-таджикское двуязычие.



Вернемся к нашим "авторитетам". Предлагаемые меры, конечно, не сделают все государства равными и не отменят природу международных отношений как права сильного. Они только могут сократить разрыв в экономической мощи между "авторитетами", которые, определим их так, находятся в сфере интересов "авторитетов". При определенных обстоятельствах объединения могут вообще выйти из сферы интересов и стать "авторитетными" участниками "сходняков" и "терок". Словосочетание "равноправное сотрудничество" при господстве рыночной экономики (читай - империализма) является эвфемизмом для придания благопристойного вида жизни по "понятиям".



В регионе бывшего Советского Союза, который (регион) сейчас называют Евразия, есть потенциал еще большей интеграции, чем Центрально-азиатская интеграция. Правда, уже есть Евразийский экономический союз, но дела в нем идут не шатко, не валко. Более эффективное объединение возможно, если Россия откажется от имперских амбиций. Источник - ЦентрАзия

