Первый президент республики Узбекистан. 135 – лет Юлдашу Ахунбабаеву, - А.Маннапов

16:53 01.07.2020 Абдуфаттах Маннапов



ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН



135 - лет Юлдашу Ахунбабаеву - борцу за права батраков, руководителю государства, сердобольному человеку.



Но истинная ясность не даст сбить себя никакой ненависти. Всегда самые чистые поступки совершаются свободно, не под давлением фанатизма, нет, в природе их - сдержанность и уравновешенность. Стефан Цвейг



В истории Узбекистана много разных государственных и политических деятелей. Они по-разному повлияли на судьбу узбеков, узбекистанцев, государства и страны. Среди них есть отдельные деятели внесшие огромный вклад в освобождение от царского колониального и местных правителей ига, а также в качественном скачке страны от феодальной отсталости к индустриально-аграрной стадии развития, всеобщей грамотности, овладению наукой, культурой, техникой. Юлдаш Ахунбабаев (1885-1943) - один из них, видный, яркий государственный деятель, о котором по сей день люди, поминают добрым словом, передают из поколения к поколению, воспоминания о его доступности простому люду, теплоте в общение, добрых деяниях для граждан, народа, страны. И называют его первым, народным президентом Узбекистана. Это и не удивительно, так как в начале каримовского периода правления, 1 сентября 1992 году, спустя сорок девять лет после смерти Ю. Ахунбабаева, по многолетним, многочисленным коллективным, индивидуальным просьбам, предложениям, требованиям узбеков, узбекистанцев из всех уголков страны, в Ташкенте был открыть его Мемориальный дом-музей. Во входном зале музея, крупными золотистыми буквами были начертаны: "Юлдаш Ахунбабаев - верный сын узбекского народа, видный государственный, политический деятель, первый президент Республики Узбекистан".*



Он родился 1 июля 1885 года в бедной крестьянской семье, в кишлаке Джой-Базар, Язъяванской волости, Маргиланского уезда. Он рано потерял отца и с юных лет был вынужден работать - батраком, чайрикером (издольщиком) у богача (бая) у себя в кишлаке, позже в селе Узген, Ошского уезда, позднее рабочим Маргиланского хлопкоочистительного завода. Холопы каримовского "земного рая", пытаясь исказить его светлый образ и унизить его родственников, почитателей, изготовляли и распространяли небылицы о якобы его малограмотности, малообразованности. На самом деле, он с помощи отца раннем детстве научился читать и писать на арабском алфавите. И неустанно, несмотря на тяжелые жизненные условия, продолжал самообразование и благодаря чему, начал понимать почему большинство трудового люда нищенствует, кучка богатеет. В этом ему помогло и то, что он выучил кириллицу, учил русский язык и овладел им. Он с ранних лет разумел и суть царско-российского колониального ига народов Туркестана. Он видел, что творится в бывшем Какандском ханстве, превращенного в Туркестанское генерал губернаторства, двойной гнет узбеков, казахов др. народов, местными и пришлыми богатеями, чиновниками, полицией. Понимал и возмущался также господствующим произволом, недальновидностью "эмира", "хана" и их сановников, религиозным мракобесием, отсталостью, нищетой народа в Бухарском эмирате, Хивинском ханстве. И свое понимание, свои знания старался передать другим себе подобным батракам, чайрикерам, рабочим, объясняя им, почему они бедные и за счет их богатеют кучка толстосумов. Его взгляды многие из слушателей разделяли и потому он как борец за права батраков, чайрикеров, рабочих, постепенно стал заметной личность, набрав сторонников, популярность. Подтверждение этих разбросанных разных источниках фактов, в конце семидесятых годов, прошлого столетия, я услышал из уст Сулаймана Азимова,** видного политического деятеля, ученика, соратника и друга Ю. Ахунбабаева. По мнению С. Азимова, "он имел некоторые сократовские черты, во-первых, был прост - внутренне, естественно; во-вторых, в сложностях человека и мира, мог увидеть простое, но главное; в-третьих, задавая простые вопросы, докапывался до сути, жизненно важных глубин, сторон, казавшихся неразрешимым дел, проблем; в-четвертых, всегда находился на стороне справедливости, равенства, горевал за простых людей, бедных, нищих". Он как борец за права батраков, простого люда и его сторонники активно проявили себя 1916 году, когда произошли антиколониальные выступления в Джизаке, Ташкенте, Андижане, Оше, Маргилане и др. городах, против призыва узбеков и других жителей Туркестана, на строительные, побочные работы на российский фронт Первой мировой войны. За это он и его ряд сторонников были арестованы и провели несколько месяцев в заключении.



Буря Февральских, позже Октябрьских 1917 года политических, социальных перемен отозвались и в жизни Туркестанского генерал губернаторства, Бухарского эмирата, Хивинского ханства. Начались большие изменения в поведение бесправных, нищих слоев, классов и прогрессивно настроенных групп интеллигенции. Юлдаш Ахунбабаев, в этот бурный период, не сидел сложа руки, а был одним из активных организаторов и руководителей комитета бедноты - батраков, чайрикеров, рабочих. Он в 1918 году создал Джуй-Базарский сельский совет. Среди простого люда, его популярность растет. Он с 1921 года по 1925 год был членом президиума Ферганского облисполкома и председателем Маргиланского совета бедноты и батраков. 17 февраля 1925 года был избран первым Председателем Президиума Центрального Исполнительного Комитета Узбекской ССР и на этой должности проработал до 19 июля 1938 года. А 21 июля 1938 года - избран Председателем Президиума Верховного Совета Узбекской ССР и на этой должности проработал до своей смерти - 28 февраля 1943 года. Председатель Президиума Центрального Исполнительного Комитета и Председатель Президиума Верховного Совета страны в Узбекистане, других союзных республиках и в СССР были должностями главы государства, то есть президента. И обладателям этих должностей в республиках и в союзном уровне, западные лидеры, дипломаты обращались в качестве президентов. Переводчик В. М. Бережков писал, что во время ялтинской встречи большой тройки - президента США Франклина Рузвельта, премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, главы СССР Иосифа Сталина, Ф. Рузвельт предлагал тост за президента СССР - Михаила Калинина и другие лидеры это восприняли нормально и выпили за этот тост. Леонид Брежнев - генсек ЦК КПСС, в отличие от других партийных боссов, стал и Председателем Президиума Верховного Совета СССР, так как знал, что это должность президента страны. А во входном зале Мемориального дома-музея, тринадцать лет простоял утвержденный государственным руководством Узбекистана, в том числе И. Каримовым, крупными золотистыми буквами написанные важные утверждения: "Юлдаш Ахунбабаев - верный сын узбекского народа, видный государственный, политический деятель, первый президент Республики Узбекистан".



Огромны заслуги Юлдаша Ахунбабаева, в искоренение отсталого феодализма, нищеты, массовой безграмотности, отсталости, религиозного мракобесия, ханжества, освобождении женщин от паранджи, общественно-политического, правового, семейно-бытового гнета и в переходе страны к индустриально-аграрному уровню, широких масс к всеобщей грамотности, массовому овладению наукой, культурой, техникой, граждан созидательному труду и светской жизни. Осуществить все это было нелегко, требовались огромные усилия, поднятие людей, трудовых коллективов на повседневный подвиг. И для этого, он, исколесил страну, доступно объясняя трудящимся и мобилизуя их, местные, районные, городские, областные советы на претворение в жизнь задач земельно-водной реформы, ирригационных строительств, индустриализации, культурной революции. В республике с 1925 года по 1943 год были возведены более двух с половы тысяче больших, средних и малых заводов, фабрик, комбинатов, артелей, кооперативов. Созданы и заработали сотни и тысяч школ, технических училищ, техникумов, институтов, университетов. Вероломное нападение немецко-фашистских орд привел к тому, что начиная с 1941 года Узбекистан принял эвакуированных, несколько сот крупных заводов, комбинатов, около миллиона беженцев, а среди них более триста пятьдесят тысяч детей сирот. Он, лично не смотря на жару, дождь, холод, снег встречал пребывающих беженцев и этим показывая высокий уровень внимания и заботы о них. Многие узбекские семьи усыновили, удочерили из этих сирот. В стороне не остался и семья президента, заимевшая трех приемных детей. Они ему и его супруге Адолатхан, стали родными и выросли достойными людьми. Особо трудных участках, и в городах, и в селах, на заводах, стройках, фабриках, колхозах и артелях, появлялся он, помогал решать проблемы, поднимал духовный настрой людей, одаривал добротой и теплотой их. Поэтому стар и млад, проявляя к нему подлинное, высокое уважение называли его "бизни ота" - "наш отец". Ощеизвестные изъяны тоталитарного социализма, зависимость от Кремля, Москвы, не могли заслонить, эпохальный исторический скачек Узбекистана и других республик, в сторону лидеров мирового развития, западных демократических страны.



Начиная с октября 1917 года всеми национальными, национально-государственными, национально-территориальными вопросами ведал И. Сталин - нарком национальных дел, который 1922 году, став генсеком ЦК ВКП(б) усилил свое влияние по этим и другим вопросам. И потому настоящим автором, безобразного национально-государственного, национально-территориального размежевания в Туркестане был он. Он, мягко говоря не любил узбеков, так как неплохо знал историю и был осведомлен как великий повелитель средневековья барас-узбек Темур, воюя в Азии, Африке, Европе, пятнадцать лет со своей огромной массой войск зимовал на Карабахе, Кавказе, а также когда российские войска завоевывали Туркестан, существовавшие там Какандское ханство, Бухарский эмират и Хивинское ханство были узбекскими государствами и помнил героическое московское выступления, в 1934 году, Акмаля Икрамова - партийного руководителя, Файзуллы Хаджаева - председателя правительства Узбекистана, о том, что "в Туркестане лишь вывеска изменилось, но сохранилось суть колониализма". Поэтому кремлевский "усач" опасался лидерства узбеков, всячески урезал и урезывал исконные их земли и шесть - Чимкентскую, Джамбульскую, Ошскую, Джалалабадскую, Чарджуйскую и Хаджентскую области, населенных 80-85 процентов узбеками, отдал другим искусственно созданным "квазиреспубликам". Пусть не обижаются наши братья на меня, ибо это исторические факты, в начале XX века казахи, киргизы, туркмены, каракалпаки находились на уровне рода-племенных отношений, были кочевниками. Узбеки и таджики жили оседло, при феодализме с элементами становления буржуазных отношений. Свидетель этой эпохи Садриддин Айни, описал это в романе "Ростовщик". Олжас Сулейменов вспоминал, что в столице Алма-Ате, когда ему надо было идти в школу, оказалось, что нет ни одной школы с казахским языком обучения, были только узбекские и русские.*** Юлдаш Ахунбабаев, все это знал, будучи интернационалистом считал, что главное социальное, классовое равенство, достойная жизнь, а национальные, национально-государственные, национально-территориальные вопросы со временем утрясутся, решатся на базе социальной, классовой солидарности, гармонии. А близкий ему человек, Сулайман Азимов, секретарь ЦК партии по идеологии, не боясь говорил и даже написал кремлевскому "усачу" о безобразиях по отношению к узбекам, в проведенном национально-государственном размежевании. И в итоге, в 1940 году С. Азимов был арестован и вначале его пытали и допрашивали в Ташкенте, чуть позже он был увезен Владимирскую централ Москвы, где также продолжали пытать и старались выжить из него ложное показание на Ю. Ахунбабаева. Он сумел выстоят, не сдал своего учителя, но отсидел в сибирских и других "спецкурортах усача" около пятнадцати лет. В этой связи вызывает некоторое подозрение, то, что через чуть больше двух лет, после ареста "ученика, соратника, друга", Ю. Ахунбабаев - будучи лишь 57 летным, вовсе нестарым человеком, 28 февраля 1943 года "скоропостижно" умер.



Потопив в крови город Андижан, 13 мая 2005 года, тиран И. Каримов,**** видимо почувствовал себя как когда-то в древности, тиран Калигула, вдохновленный своими безумными резнями, беспричинными кровопролитиями, после которых возымевший себя всемогущим и пожелавший ни мало, ни много заиметь Луну. А Каримов захотел отнять исторически, справедливо, по праву принадлежащий Ю. Ахунбабаеву звание первой главы государства - первого президента Республики Узбекистан. Для этого, он, организовал в конце августа 2005 года, ликвидацию тринадцать лет простоявшего, Мемориального дома-музея, очернительства Ю. Ахунбабаева, нападки на его близких. Не удалось найти официальный документ о закрытии музея, но распространились слухи о том, что музей закрыть по причине "несоблюдения противопожарных норм". Каков Каримов, трюкач-грабитель? Просочилось информация, что Каримов дал команду руководителям СНБ, МВД страны, в архивах искать и найти документы причастности Ю. Ахунбабаева к репрессиям, желая его опорочить. Но тщетны оказались усилия, не смогли обнаружить его причастность к репрессиям. Но это не остановил тирана, он решил в наглую, бессовестно поменять прошлое, историю. В этой связи невольно вспоминаются оруэллские строки: "Прошлое не просто меняется, оно меняется непрерывно. Самым же кошмарным для него было то, что он никогда не понимал отчетливо, какую цель преследует это грандиозное надувательство". Так думал Уинстон Смит, герой романа "1984", однако в отличие от него Каримов точно знал, что хочет "грандиозно надут" историю, правду, граждан Узбекистана, жителей планеты и своей подлостью, мошенничеством занят место, первой главы государства - президента страны, принадлежащий Ю. Ахунбабаеву.



По сей день в Узбекистане и зарубежных странах, где живут узбеки, узбекистанцы, часто с добрым словом вспоминают Юлдаша Ахунбабаева и как в далекие времена, уважительно называя его "бизни ота" - "наш отец", первый, народный президент. Это обуславливается многими причинами. Во-первых, многие его поклонники знают, а некоторые инстинктивно чувствуют его причастность к эпохальному, великому историческому переходу страны от королевского строя (ханства, эмират) к республике, то есть к созданию и утверждению республиканского правления. Во-вторых, многие понимают, что несмотря на первичность компартийного руководства, роль советов как органа государственной власти, избираемый гражданами был легитимен и высок. В-третьих, огромна его роль в переходе страны к индустриально-аграрному уровню, широких масс к всеобщей грамотности, массовому овладению наукой, культурой, техникой, граждан созидательному труду и светской жизни. В-четвертых, он, будучи носителем научно-материалистического мировоззрения, светским человеком, по боевому настроенным атеистом, внес существенный вклад в освобождении от религиозного мракобесия, обмана широких слоев населения, женщин от паранджи, общественно-политического, правового, семейно-бытового гнета. В-пятых, с началом немецко-фашистской агрессии, Узбекистан принял эвакуированных, несколько сот крупных заводов, комбинатов, около миллиона беженцев, а среди них более триста пятьдесят тысяч детей сирот. Он, лично не смотря на жару, дождь, холод, снег, встречал пребывающих беженцев, заводов, комбинатов. В-шестых, его уважительное отношение к простых людям, доступность к ним, готовность делится с ними, всем что имеет, естественная теплота и ежедневное сострадание к ним. В-седьмых, он своим ясным взглядом на происходящее вокруг, не дал себя заразить классовой ненавистью, фанатизмом, сохранил сострадание к людям. Когда ставший после революции нищим, безработным, его бывший работодатель бай - богач, пришел к нему, он его не выгнал, принял как дорогого гостя, угостил, надел новый чепан (халат) и помог с работой. Когда к нему обратился родственник, объявленного врагом народа, буржуазным националистом, публициста Гази Юнуса, помочь забрать с детдома для детей врагов народа, трех детей публициста, он не испугался, не юлил, а помог ему.***** Таких примеров очень много. В бушующий борьбой и нацеленный на созидание период, он, в себе в канве сдержанности, уравновешенности, смог сохранить сократовскую мудрость, понимание быстротечности событий, жизни, сердобольность, сострадание к человеческой боли, страдании. И потому, до сих пор люди помнят его и будет помнить в будущем как первого, народного президента Республики Узбекистан.



Примечание



Эпиграф: Стефан Цвейг Совесть против насилия: Кастеллио против Кальвина. М., 1986, с. 195

*Мемориальный дом-музей Юлдаша Ахунбабаева (House Memorial of Yuldash Ahunbabaev) http://muzei-tashkenta.narod.ru/Yuldash-Akhunbabaev2.htm

**Сулайман Азимовым (1908-1996) - видный политический деятель, ученый философ. Выпускник Московского Института истории, философии и литературы (1932-1937). Секретарь Ташкентского горкома, обкома и ЦК КП Узбекистана. С 1940 г. по 1955 г. политзаключенный. 1955 году реабилитирован. Мне посчастливилось много лет знать, общаться с Сулайманом Азимовым и по его приглашению неоднократно бывать у него дома.

*** Абдуфаттах Маннапов Мысли вслух: нет альтернативы осознанию роли узбеков в Туркестане, мире, значения коренных реформ и реальной демократии.

https://turonzamin.org/2017/10/26/абдуфаттах-маннапов-2/#more-24817

**** Жахонгир Маматов "ИАК" [Ислом Абдуганиевич Каримов] (узб. яз.). http://jahonnoma.com/2013/07/30/iak30/#more-4658 Жахонгир Маматов

Каримов кирдикорлари (узб. яз). http://jahonnoma.com/2007/12/01/1-3/

Абдуфаттах Маннапов Узбекистан: мифы и реальность. - Журнал: Защита прав и свобод человека. Иркутск-Москва, № 16, 2001 г., с. 14-15. Его же Каримовский режим в Узбекистане реанимировал тоталитарное полицейское государство: Фальшь и террор. - Журнал: Защита прав и свобод человека. Иркутск-Москва, № 5, 1999 г., с. 10-11.

*****Абдуфаттах Маннапов Юлдаш Ахунбабаев. 70-лет со дня кончины.

http://www.centrasia.org/newsA.php?st=1363323780 Его же Солидарность людей, преодоление ими трудностей и права человека. https://turonzamin.org/2016/01/18/абдуфаттах-МАННАПОВ/#more-24254



30 июня 2020 года



США, Миссури, Сент Луис Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1593611580

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