Еще раз о стратегии реформ в Узбекистане, или похвальное слово президенту Ш. Мирзиееву, - Б.Мусаев

00:33 02.07.2020

Бахадыр Ф. Мусаев Еще раз о стратегии реформ в Узбекистане,

или похвальное слово президенту Ш. Мирзиееву.



Хочу снова повториться в утверждении, что поражаюсь я, не перестаю впечатляться неуемной деятельности наших отцов реформаторов, как они денно и нощно говорят и не только говорят, а и делают даже немыслимое во благо процветания страны.

О чем разговор? Да, о той же сильной социальной политике, осуществляемой в нынешнем Узбекистане, шагающему по пути национального прогресса. Впрочем, если по порядку, то напомню, что днями (29 06 2020) выступал ваш покорный слуга на страницах сайта centrasia.ru с заметкой "К слову о пяти основных направлениях стратегии Ш.Мирзиеева". Здесь, в частности, счел нужным обратить внимание на одно сильное событие, произошедшее в г Фергана. Оно, как теперь известно, связано с выступлением президента, где им было предложено готовить выпускников средних школ таким образом, чтобы они, помимо всего прочего, обучались и научились (все без исключения ) игре на национальном инструменте.

Предвижу возражения: Ну и что? Мало ли что говорит политик – государственник. Ведь и он человек, может брякнуть..

Э, не скажи Задумайся, пораскинь мозгами читатель Ведь месяц почти прошел. Время показывает, что неспроста глава государства "брякнул". Перед нами не какой – то стеб ординарного любителя постебаться . Это тебе не халам – балам, когда было бы уместно вспомнить хрестоматийно известные строки "В человеческом обществе все полно глупости, все делается дураками и среди дураков.глупостью" (Эразм Роттердамский) В самом деле, оказывается, одно дело классика, литература, а, другое - по жизни и обстоятельствам, когда ..., словом, задумайся, в Узбекистане живем

Вот ведь неспроста тогда глава ... время показывает, что наш руководитель сказал все это, не переставая думать о том, как можно лучше и дальше шагать по пути национального прогресса, решая социальные и экономические проблемы Об этом свидетельствует следующее.

(см сайт ozodlik.org 30 .06 2020 ) Мирзияев распорядился учить всех наманганских школьников игре на музыкальных инструментах.

"Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев на совещании в Наманганской области распорядился, чтобы в аттестатах местных школьников указывали оценку за "освоение хотя бы одного музыкального инструмента", а в дальнейшем предложил распространить такой опыт на все школы страны. По его словам, вместе с экономикой в Узбекистане нужно восстанавливать культуру, так как без "духовной пищи" не будет достижений.

Мирзияев для "увеличения производительности" на предприятиях также предложил сделать субботу днем музыки: ставить на предприятиях и в вузах произведения артистов Намангана и произведения исполнителя народных песен, народного артиста Узбекистана Мамуржана Узакова. Он также посетовал, что в стране "из-за забот" перестали слушать национальные вокально-инструментальные произведения – макомы.

В марте 2020 года Шавкат Мирзияев уже поручил Министерству культуры, Республиканскому центру духовности и просветительства организовать в махаллях библиотеки, дома культуры, кинозалы, кружки музыки и искусства, чтобы повышать читательскую культуру своих жителей.

"Человек, сердце которого озарялось светом искусства и книги, никогда не будет способен на зло", – заявил тогда Мирзияев.

В этот раз он подчеркнул, что при помощи образования можно решить большую часть вопросов, связанных с бедностью.

"Почему мы помогаем встать на ноги бедному человеку и не создаем достойные условия для жизни? Важнее всего то, что если мы дадим хорошие знания в дошкольном образовании, народном образовании и высшем образовании, то [вопросы, связанные] с бедностью, будут решены на 60−70%. Почему я говорю, что начиная с 11-го класса нужно обучать детей, показать правильную дорогу в жизни. Они будут постепенно готовы к нынешней рыночной экономике", – сказал он.



Вместо P.S. Да уж...



Лично я, рядовой армии множества и простодушный узбекистанец, читаю, слушаю, вижу и соображаю, глядя вокруг. В голову идет разное, почти как тому чукчи из анекдота, которого беспокоит положение в Гондурасе.

Спросите: какое разное имею я в виду, что именно идет в мою голову?



Хотя бы, например, следующее.



"Римляне поступали так, как надлежит поступать всем мудрым правителям, то есть думали не только о сегодняшнем дне, но и завтрашнем и старались всеми силами предотвратить возможные беды, что нетрудно сделать, если вовремя принять необходимые меры но если дожидаться, пока беда грянет, то никакие меры не помогут, ибо недуг станет неизлечимым"

(Никколо Макивелли Государь)

"В чести и силе та держава,

Где правят здравый ум и право,

А где дурак стоит у власти.

Там людям горе и несчастье"



Себастиан Брант. Корабль дураков)



Впрочем, как говорил покойный Юртбоши (он же Г.М.С.К.): "Биз хеч кимдан кам эмасмиз" ("мы ничем не хуже остальных") И римляне нам не указ .., что нам горе и несчастья .., если к тому же учитывать, что скоро большинство молодых освоит игру на национальных инструментах, ....и никакие беды нам не будут страшны. Благо, узбекские инструменты уникальны, звуки же издаваемые, например, наями, сурнаями, способны не только вызвать слезы, а помочь начисто забыться .



"Суета сует, сказал Екклесиаст, все - суета!"



Бахадыр Ф. Мусаев 01 07 2020 г. Ташкент Тузель-2