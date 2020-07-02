Вот и обнулились. Будет ли Старший Брат властвовать до 2036 года? Взгляд из Ташкента, - Эрик Зани

20:16 02.07.2020

Вот и обнулились. Будет ли Старший Брат властвовать до 2036 года? Взгляд из Ташкента



Состоявшееся в России голосование по поправкам к Конституции, откровенно признаемся, в сегодняшнем Узбекистане мало кого волновало. Эта тема не обсуждалась в отечественных СМИ, отсутствовала она и в разговорах на кухне или в очередях. Люди больше озабочены тем, что в республике число зараженных коронавирусом растет не по дням, а по часам. А вирусоведы и чиновники в растерянности: вернуться ли к жесткому режиму самоизоляции либо действовать по принципу "нам с этим жить".



К тому же российские информационные телеканалы продемонстрировали такую благостную и умилительную картинку единства власти и народа, которая уж очень сильно напомнила добрые старые времена, когда "все как один голосовали за нерушимый блок коммунистов и беспартийных". Не удивительно, что наш избалованный телезритель, у которого широкий выбор различных телекартинок, непроизвольно тянулся к пульту, чтобы переключиться на какое-нибудь развлекательное или киношное шоу. Где даже в голливудской дребедени интриги все-таки побольше.



И все-же многие искренне недоумевали: неужели с голосованием нельзя было чуть повременить, сосредоточившись на борьбе со смертельной заразой. Дело в том, что в сознании большинства наших соотечественников в плане противодействия пандемии Россия воспринимается такой же "черной дырой", как Италия или Бразилия. И бодрые отчеты голиковых или поповых о "блестящих успехах" над коронавирусом всерьез не воспринимаются. Какие успехи, когда число зараженных превысило 650 тысяч, а в мир иной за день порой уходит более 200 человек. Видимо, что для российского чиновника "блестящая победа", для узбекистанца смерть.



Но стоило нашему зрителю, устав от "голубого экрана", переключиться на Всемирную паутину, как благостная картинка вдруг резко менялась. Выяснялось, что в соседнем королевстве кипят нешуточные страсти, а Старшего Брата распоясавшиеся либеральные бояре обзывают диктатором, решившим править аж до 2036 года, голосование называют неконституционным с очень смутной и непрозрачной процедурой. И даже… призывают уйти в отставку. Из-за чего же сыр-бор?



Оказывается, что среди 206 поправок в Основной закон, которые в большинстве своем ни у кого не вызывают никаких возражений, затесалась одна единственная, связанная с обнулением президентских сроков. Предложила ее легендарная космическая "Чайка", у многих наших жителей, особенно старшего поколения, она ассоциируется с великой державой, колбасой за два рэ, бесплатным образованием и бесплатной медициной, которая за две-три недели разобралась бы с непобедимым Covid-19. Так вот, она хотела как лучше, искренне не понимая, почему какой-нибудь Иван Иванович из какой-нибудь тьму-таракани в 2024 году может стать президентом, а Старший Брат не может? Действительно, это ведь несправедливо, а у нас живым легендам верят до бесконечности.



Но вот, наконец, бесконечно удлиненное, максимально упрощенное и глубинно приближенное к народу голосование завершилось. Вполне предсказуемым и ожидаемым результатом - 77, 96% "за" и лишь 21, 2% "против". Блестящая победа Старшего брата! Подавляющее преимущество! Максимальная прозрачность! Просто умиляют вот эти 96 сотых! Возможно, главная счетовод ЦИК, устало откинув с плеч толстую косу после бессонной ночи, предложила округлить некоторые цифры, на натолкнулась на резкие возражения: все должно быть кристально честным!



Значит ли это, что все страсти после "основного дня голосования" улягутся? Конечно, нет. И часть конструктивной оппозиции, представленная в парламенте, и неконструктивная назовут эту победу поражением власти. Ведь 21, 2% - это не кучка пикетчиков, протестующая против ареста их коллеги, это миллионы россиян проголосовавших не против семейных ценностей или индексации пенсий, а конкретно против обнуления. Понятно также, что они обвинят власти в фальсификации голосования и будут муссировать эту тему очень долго.



Так что есть повод задуматься. И принять взвешенное решение. Тем более, что до следующих президентских выборов еще немало времени. Хотя трудно представить, что вся эта кутерьма была затеяна, чтобы благородно отказаться от власти и не воспользоваться завоеванными с таким трудом поправками в Конституцию.



К тому же, товарищи бояре, почему вы наивно полагаете, что Старший Брат намерен властвовать лишь до 2036 года? Это, скорее всего, заблуждение, его желания, возможно, простираются подальше, до исторического 2045 года, когда настанет 100-летний юбилей Великой Победы! Кто как не он должен принять военный парад на Красой площади!



Старший Брат думает о вас, заблудших, жалеет вас, иначе давно сбрил бы ваши длинные бороды. Как и о всех россиянах, которыми он искренне гордится. Несмотря на разбушевавшуюся пандемию, они дружно проголосовали за великую Россию, за счастливое будущее и за обнуление!



Эрик Зани. г. Ташкент.