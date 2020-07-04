Ты не прав, Леша! Ответ московскому политику из Ташкента, - Эрик Зани

16:55 04.07.2020

Ты не прав, Леша! Ответ московскому политику из Ташкента



Известный российский оппозиционный политик Алексей Навальный, анализируя итоги голосования по поправкам в Конституцию, написал, что "Таджикистан, Узбекистан, Перу, Буркина-Фасо, Сенегал, Бурунди и другие провели ровно такое же обнуление сроков (как в России). И все они имеют одно общее: это отсталые, неразвитые страны с очень бедным населением. Страны эти деградируют. Зарплаты там мизерные. Население оттуда уезжает в поисках лучшей доли".



После этих слов мне как-то стало обидно за родную державу, которая мало того, что неразвитая, да еще и деградирует. Правда, не знаю, как часто Навальный бывает в Бурунди, но в Ташкент, судя по всему, он приезжает крайне редко. Иначе бы в восхищении загляделся и на фешенебельные пятизвездочные отели, и на шикарные здания частных фирм и банков, и на обилие иномарок на наших улицах. Видимо, Алексей Анатольевич черпает информацию о нашей стране из уст трудовых мигрантов из Узбекистана. Но ведь тот факт, что в "поисках лучшей доли", например, турецкие граждане облюбовали Германию, совсем не означает, что Турция - отсталое и деградирующее государство. Кстати, в Бурунди никто ничего не обнулял и в тамошней Конституции правило о двух сроках для тамошних президентов сохраняется и поныне.



А вот почти на всем постсоветском пространстве от ограничений пребывания на высшем государственном посту решительно отказались. Можно с этим не соглашаться, основываясь на американском подходе. Но ведь есть и опыт других стран, причем противоположный. Так, Ангела Меркель в Германии является федеральным канцлером аж с 2005 года и может оставаться на этом посту до конца своей жизни (президент там фигура в большей мере представительская). Основной закон ФРГ это разрешает. Как и в Великобритании, где президентов вообще нет. Вряд ли эти государства являются отсталыми и деградирующими.



Но я не собираюсь в позе обиженного патриота "гневно" отвечать российскому политику на его не очень справедливые замечания. Понятно, что Алексей Навальный после весьма чувствительного поражения на прошедшем голосовании чувствовал себя не лучшим образом, бросался необдуманными обвинениями и тешил себя какими-то иллюзиями о будущих победах на ниве политической борьбы. Ему можно лишь посочувствовать. Ведь он и его соратники, как и другие представители несистемной оппозиции, приняв желаемое за действительное, наивно увлеклись совершенно нереальными и несбыточными надеждами, что россияне твердо и решительно скажут "нет" поправкам в Основной закон. Причем, эти ожидания основывались на каких-то непонятных опросах, досужих разговорах и резких заявлениях некоторых известных российских деятелей.



Нельзя не согласиться с Навальным в том, что они и остальные оппозиционеры явно недооценили своего президента. Поначалу тот демонстрировал какую-то отстраненность от дел и даже "слабость", но в преддверии голосования вдруг чудесным образом ожил, доказав всем, что он "живее всех живых". К тому же глава российского государства и его многочисленные сторонники избрали интересную тактику - они практически не комментировали самую главную поправку об обнулении сроков, не вступали ни с кем в дискуссии по этому поводу. Такой подход принес свои плоды, ведь россияне голосовали не за каждую отдельную поправку, а за все в целом. В общем, действующая власть одержала убедительную победу.



После этого Алексей Навальный вполне предсказуемо заголосил, что результаты голосования - фальшивка и огромная ложь, и не имеют ничего общего с мнением граждан России, оно недействительное, незаконное. Что Путин проиграл его, потому что победить он может только там, где "нарисует" цифры. Что он просто унизил всех. Мы выглядим хуже Африки. Такого позорища нет в большинстве стран третьего мира. И мы никогда не признаем этот результат. И что Владимир Владимирович вместе с группой своих коррумпированных друзей и сослуживцев незаконно захватил власть и желает быть пожизненным правителем России.



Весьма эмоционально, но совсем неубедительно. Обычная риторика проигравших. Порой даже жалкая. Особенно там, где господин Навальный пеняет властям, что он митингует всего минут десять, а сидеть потом приходится целый месяц.



Но вот дальше главный оппозиционер ВВП доказывает, что он не зря порой хлебает тюремную баланду. Поскольку вплотную подходит к ответу на очень актуальный вопрос: что же надо делать? И предлагает свой уникальный план спасения России. Оказывается, все связано только с агитационной работой - 20% самых активных и самых нормальных должны переагитировать 20% тех, кто сидит у телевизора, промывая тем самым себе мозги. За этим последует такое падение рейтинга президента, которое его режим не выдержит. Каждый день делайте что-то для агитации против этой власти, призывает оппозиционер, - распространите ролик, повесьте листовку, поговорите в курилке.



Боже, как это гениально просто! И почему никто кроме Алексея Анатольевича до этого не догадался? А ведь совсем недавно один из его идейных соратников заявил, что Навальный на абсолютно неверном пути, потому что дачи, шубохранилища, особняки - это фигня. Это не работает, это не борьба с режимом. Это развлекуха для плебса и мексиканский сериал.



Как видим, товарищ Навальный от мексиканских сериалов незаметно добрался до ленинских высот понимания политической борьбы. Правда, полностью отказаться от наследия Ильича все же не смог и в завершении своей программной статьи предлагает:



- И последнее. Самое очевидное. Самое простое. Самое действенное и то, чего Путин боится больше всего. Улица. Ни он, ни Мишустин, ни Медведев, ни все эти чубайсы, ротенберги, сердюковы и усмановы не уйдут, пока мы не начнем выходить на улицы сотнями тысяч и миллионами.



Алексей Анатольевич, простите, что я из ташкентского деградирующего далека пытаюсь давать вам какие-то советы, но может все-таки обойтись без залпов "Авроры" по Кремлю, матросов в тельняшках, неназойливому, но грозному обращению к депутатам Госдумы, что "караул устал ждать"? Может, достаточно будет просто поговорить в курилке? В крайнем случае, повесить листовку на одинокое дерево или выпустить ролик? Ведь в любом случае итоги предстоящих через два месяца "настоящих" выборов предрешены, и коварная Элла Памфилова ничего не сможет противопоставить "умному голосованию"?



Эрик Зани. г. Ташкент