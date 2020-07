Молодежь Китая на пути к "китайской мечте", - Р.Алимов

Рашид Алимов



Молодежь Китая на пути к "китайской мечте"



1. Они родились на перекрестке двух тысячелетий. В наши дни им от 20 до 35 лет. Их больше трехсот миллионов - молодых юношей и девушек Китая. (1) Они выросли в стране, которая удивила человечество эффективностью проводимых реформ, небывалыми темпами социально-экономического развития и заботой о социальном самочувствии собственного народа. Их родители отдали все свои силы и знания для окончательной победы над нищетой; превратили страну в локомотив мировой экономики и построили общество средней зажиточности ("сяокан"). (2) Они были молоды, энергичны и стали настоящей движущей силой в эпоху политики реформ и открытости в Китае.



2. Перед современным поколением китайской молодежи стоит не менее амбициозная задача - внести свой ощутимый вклад в создание современного гармоничного государства, превратить "китайскую мечту" (3) в реальность. Достижение этой цели непростая задача в нынешних условиях, когда мир столкнулся с целым рядом взаимосвязанных кризисов, имеющих серьезные и трудно предсказуемые последствия. Однако, китайская молодежь, уже выступает в качестве авангарда преобразований, так как отличается бо́льшим динамизмом и обладает бо́льшим объемом знаний, чем все предыдущие поколения.



3. Китай проявляет постоянную заботу о своей молодежи, обеспечивая условия для получения ею качественного образования в стране и за рубежом, а также доступа к средствам и ресурсам, включая мощные социальные сети; открывая возможности для нахождения постоянной и продуктивной работы; реализации ее творческого потенциала. Важно, что молодые люди Китая, в свою очередь, не рассматривают себя как пассивный потребитель благ, созданных предыдущими поколениями, а стремятся выступать в качестве ответственного партнера своей страны в решении долгосрочных задач. Как показывают многолетние наблюдения, для китайской молодежи характерны созидательный дух и трудолюбие, открытость мышления и острое восприятие окружающего мира, готовность участвовать в процессе решения сложных и важных проблем, стоящих перед страной. Для этого она стремится получить самые современные знания и применить их для процветания Китая.



Учиться ненасытно



4. Современное образование должно не только обеспечивать приобретение знаний, но и одновременно развивать критическое мышление, умение "заглядывать за горизонт", формировать жизненные навыки. Для этого необходимо "учиться ненасытно", как завещал Конфуций (4), и 40 миллионов китайских юношей и девушек "жадно" и усердно учатся. (5) К их услугам 2 тысячи 688 высших учебных заведений, свыше половины из которых - специализированные (1423) и, конечно, самых широкий спектр специальностей. (6). Примечательно, что многие годы стабильной популярностью среди молодых людей пользуется профессия педагога: в научно-педагогических вузах Китая обучается 10,5% от общего числа китайских студентов. (7). При этом, почти половина из них, продолжают учебу в аспирантуре и изучают естественные науки (46,7%); часть из них идет в школы чтобы полученные знания и свою любовь к точным наукам передать подрастающему поколению. (8) Не здесь ли кроется секрет нарастающей востребованности у молодежи политехнических университетов, в которых обучается каждый третий китайский студент? Что касается экономики и сельского хозяйства, медицинских и юридических наук их изучают 9,8% и 3,8%, 6,7% и 1,3% студентов соответственно. Важно отметить, что больше половины студентов (52,5%) - девушки, а 2,7 млн - представители этнических меньшинств, что говорит о равном доступе к образованию для всех юношей и девушек. (9)



5. Китай активно стимулирует студенческую молодежь прекрасно понимая, что вкладывая средства в ее развитие, создает условия для устойчивого прогресса и достижения долгосрочных целей страны. Вот уже 13 лет подряд ежегодный объем финансовой поддержки студентов стабильно растет. В 2019 году материальная помощь китайским студентам достигла рекордного размера в 131 млрд. 689 млн. юаней. (10) Главными источниками финансирования продолжают оставаться центральное правительство (38,9%) и региональные администрации (29,28%). Начиная с 2019 года количество получателей государственной стипендии для одаренных студентов в размере 8 тысяч юаней в год достигло 60 тысяч; на 10% увеличился охват поощрительной стипендией в размере 5 тысяч юаней в год; с 3% до 3,3% вырос охват студентов, получающих государственную финансовую помощь в объеме 3300 юаней в год (годом раньше эта сумма составляла 3000 юаней). (11)



6. Для особо талантливых молодых людей открыты двери в самые престижные университеты Китая, которые входят в C9 League (12), - своеобразный аналог американской "Лиги плюща" (13) и британской группы "Рассел" (14). В китайскую Лигу С9, в частности, входят Фуданьский университет, Харбинский политехнический университет, Нанкинский университет, Пекинский университет, Шанхайский университет транспорта, Университет Цинхуа, Научно-технический университет Китая, Сианьский транспортный университет и Чжецзянский университет. Каждый из них - своеобразная "кузница кадров", своими талантливыми выпускниками ежегодно подпитывающая самый широкий спектр ведущих отраслей науки и техники Китая. Для примера, только в Университете Цинхуа, входящего в Топ-10 технических учебных заведений по всему миру (15), - обучается свыше 50 тысяч молодых людей, включая более 4 тыс. иностранных студентов из 130 стран. (16) (17)



7. Важно отметить, что получить китайский диплом о высшем образовании давно уже стало мечтой для многих молодых людей со всего мира. Это подтверждает и статистика: в 2018/ 2019 учебном году свыше 492 тысяч студентов из 196 стран и регионов обучались в 1004 высших учебных заведениях в 31 провинции Китая (Приведенные выше данные не учитывают университеты Гонконга, Макао и Тайваня). Самой большой популярностью китайская высшая школа пользуется в Республике Корея (50 тысяч 600 студентов), Королевстве Тайланд (28 тысяч 608 студентов) и Пакистане (28 тысяч 23 студента). При этом лишь 12,8% иностранных студентов (63041) учатся за счет стипендии, которую предоставляет правительство Китая, остальные решают вопросы финансирования своей учебы самостоятельно. (18)



Учиться за рубежом, применять знания на родине



8. Политика реформ и открытости предоставила возможность китайской молодежи получить образование за рубежом. Из года в год этот процесс набирает силу: за период с 1978 по конец 2018 года за рубежом обучалось 5,86 миллиона китайцев; свыше 4,32 млн успешно завершили учебу; 3,65 млн. из них вернулись на родину. (19) Из года в год растет в Китае и популярность иностранных языков. По оценкам экспертов, в настоящее время только английский язык изучают около 400 миллионов китайцев (20), что больше чем все население Великобритании и США вместе взятые. В 2018 году Китай вышел на первое место в мире по числу участников экзамена TOEFL: экзамен сдали свыше 300 тысяч китайцев. (21)



9. Знание иностранного языка - ключ к получению образования за рубежом. В 2018/ 2019 учебном году за границей обучалось 662 тысячи 100 студентов из Китая (на 8,8% больше, чем годом ранее). При этом, абсолютное большинство студентов самостоятельно финансировали свою учебу (90% от общего числа - 596,3 тыс. человек); обучение лишь 65,8 тыс. человек было профинансировано из государственных источников. (22) Китайские студенты учатся во многих странах мира, но прежде всего в тех, с кем Китай активно развивает торгово-экономическое сотрудничество. Одним из популярных направлений является получение образования в университетах Австралии, где 38,3 % (152,6 тысячи человек) от общего числа иностранных студентов - из Китая. (23) По данным Higher Education Statistics, в 2018/ 2019 учебном году каждый третий иностранный студент (35%), обучавшийся в Великобритании, был гражданином Китая (свыше 120 тысяч). (24) Немногим меньшее число китайских студентов - 115 тысяч - обучается в Японии. (25) В последние годы растет число студентов из "поднебесной" в России: в 2018 году их было около 30 тысяч. (26)



10. В то же время, самыми привлекательными для китайских студентов продолжают оставаться американские учебные заведения. В настоящее время около 370 тысяч молодых людей из Китая учатся в США: это каждый третий иностранный студент, получающий образование в этой стране. (27) При этом, в 2019 году, как и в прежние годы, наиболее популярными направлениями образования для китайских студентов в США оставались бизнес и менеджмент (20,7%); машиностроение (19%); математика/ IT-технологии (17,2%). (28) Весьма показательным является и то, что из общего числа иностранных студентов в одном из самых элитарных университетов США и мира - Массачусетском технологическом институте - каждый четвертый иностранный студент- из Китая (1023 из 3976). (29) Только в 2018 году китайские студенты вложили в экономику США $14,9 млрд. (30)



11. Однако, развернутая США агрессивная антикитайская риторика, связанная прежде всего с пандемией COVID-19, может сказаться на перспективах получения китайскими студентами образования в США и некоторых других странах. По результатам опроса, проведенного Пекинской Ассоциацией зарубежных исследований в сфере обслуживания (Beijing Overseas StudyService Association BOSSA) около 86% китайских студентов, обучающихся в настоящее время за границей, хотят вернуться в Китай, а почти 30% сообщили, что сталкиваются с той или иной формой дискриминации. (31) Одновременно, университеты в англоязычных странах, подсчитывают возможные убытки если китайские студенты не вернутся на занятия. Например, Австралия, где обучение проходят до 200 тысяч китайских студентов, может потерять до $4 миллиардов. (32) Как говорил Конфуций: "Когда не ведают далеких дум, то не избегнут близких огорчений". (33) Такую перспективу исключать нельзя. Пандемия коронавируса привела к тому, что документы от 40% до 60% китайских студентов были заблокированы при подаче заявлений в колледжи, для получения визы, при въезде или выезде. В результате, эксперты 66% агентств, входящих в BOSSA, прогнозируют снижение количества китайских студентов, желающих поступить на учебу за границей в текущем году. В то же время в долгосрочной перспективе, считают они, сложившаяся тенденция совмещения учебы и знакомства с внешним миром для китайской молодежи не изменится. (34)



Реализовать свой потенциал



12. Как молодому человеку, получившему высшее образование, устроиться на достойную работу и, тем самым, в полной мере реализовать свой потенциал? В Китае это возможно. В 2018 году уровень занятости среди китайских студентов, окончивших бакалавриат , составил 91%; часть - продолжила свою учебу в магистратуре, а 1,8% открыли собственное дело. Средний ежемесячный доход выпускников бакалавриата 2018 года составил 5135 юаней, при этом стартовая оплата труда выпускников технических вузов была выше и составляла 5485 юаней. За последние годы тройка специальностей-лидеров по уровню занятости для выпускников бакалавриата практически не изменилась: в 2018 году в нее, как и прежде, вошли разработка программного обеспечения (96,8%), энергетика и энергетическая инженерия (96,8%), а также производственный контроль (95,8%). Самой высокой также остается доля занятости у выпускников технических университетов (93,1%) и менеджмента (92,7%), а самая низкая - у тех, кто имеет специальность "юриспруденция" (85,1%). (35)



13. Все более актуальными становятся "зеленые" профессии , для которых характерны высокий уровень трудоустройства и достойная зарплата (от 6,5 до 7 тысяч юаней в месяц). В 2018 году к ним отнесли специальности "информационная безопасность ", "разработка программного обеспечения", "сетевая инженерия ", "Интернет вещей ", "цифровые медиа технологии ", "техника связи " и "медиаискусство ". Те выпускники бакалавриата, кто решил уйти в "самостоятельное плавание" и открыл собственное дело в 2015 году, также не прогадали: их доход за три года удвоился и к 2018 году составил 11 882 юаней (был 5131 юаней). (36) Другими словами, у выпускников высших учебных заведений Китая есть широкий выбор применения полученных знаний: в государственных корпорациях, частных компаниях, совместных с зарубежным капиталом предприятиях или в созданных ими же самими компаниях.



Не отступать перед трудностями



14. Неожиданная вспышка коронавируса COVID-19 нарушила привычный ритм жизни на планете, вызвала глобальный экономический кризис, который продолжает оказывать несоразмерно большое негативное воздействие на все стороны жизни, включая положение молодых людей. По оценке Международной организации труда, каждый шестой молодой человек в мире из-за пандемии COVID-19 потерял работу, а у тех, кто продолжил работать, занятость сократилась на 23%. (37) В Китае, который первым лицом к лицу столкнулся с короназлом и ценой огромных усилий подавил его, жизнь активно возвращается в родное русло, а экономика - стабилизируется. Делегаты Третьей сессии ВСНП 13-го созыва (38) глубоко и всесторонне обсудили сложившееся в стране социально-экономическое положение и определили неотложные задачи, решение которых обеспечит стране достижение положительного экономического роста в 2020 году. Среди них, в том числе, - создание более 9 млн новых рабочих мест и удержание показателя безработицы на уровне 6%. (39) Кроме того, центральное правительство разработало около 90 политических установок в различных областях (финансы, налогообложение, социальное обеспечение и др.), направленных на максимальную поддержку и развитие малого и среднего бизнеса. (40) Правительством Китая принято также исключительно важное решение об открытии 10 тысяч новых предприятий. Ежедневно! (41) Очевидно, что предпринимаемые меры продиктованы сложившейся непростой ситуацией. Но не только: в них ясно просматриваются новые возможности для поступательного развития страны. Важно эффективно и грамотно воспользоваться ими, уверенно заглядывать за горизонт. Знания и энергия китайской молодежи, помноженные на их талант и энтузиазм, могут придать мощный импульс китайской экономике, устремленной в будущее.



Воспользоваться кризисом, как шансом



15. Китай, по оценке аналитиков компании Wealth-X, наряду с США, является наиболее благоприятной для ведения бизнеса страной в постпандемический период. Причем, как подчеркивают авторы исследования, локомотивом экономического развития станут именно молодые люди. (42) Этот вывод можно подтвердить, в частности, растущим числом компаний "единорогов": в Китае их 206, а в США - 203. Вместе две страны являются "родным домом" для 83% компаний "единорогов" в мире, объем капитализации каждой из которых превысил $1 миллиард. В Топ-3 "единорогов" Китая входят: Ant Financial, Byte Dance, DiDi Chu Xing. (43) Именно на их успех ориентируются молодые предприниматели, стремящиеся внести ощутимый вклад в ускоренное развитие своей страны, в достижение китайской мечты.



16. Например, Китайская мультинациональная интернет-технологическая компания ByteDance Ltd. (44) была основана в Пекине в 2012 году 28-летним Чжан Имином, который прошел профессиональную подготовку в Microsoft. На май 2020 года рыночная стоимость ByteDance, в которой к концу текущего года будет трудиться до 100 тысяч человек по всему миру, превышает $100 миллиардов. Основателем другой Топ-компании - Didi Chuxing ("DiDi") (45) - в возрасте 29 лет стал талантливый предприниматель Чэн Вэй. В наши дни "DiDi" - ведущая в мире мобильная транспортная платформа, с оценочной стоимостью $55 миллиардов. К ее услугам обращаются 550 миллионов пользователей по всей Азии, Латинской Америке и Австралии. Стоит напомнить, что в 2019 году количество "бизнес-инкубаторов" только в Пекине превысило 500; при их помощи получили развитие 23 тысячи компаний, "капитанами" которых являются талантливые молодые люди. (46)



17. Поддержка высокотехнологичных компаний "единорогов", создание бизнес-инкубаторов с глобальным влиянием - одна из приоритетных задач для Китая на ближайшую и обозримую перспективы. В обзоре за 2019 год к наиболее перспективным направлениям китайских стартапов в ближайшие десять лет The Silicon Valley Bank отнес следующие: искусственный интеллект, биомедицина, передовые производственные технологии и робототехника, большие данные, чистые технологии и энергетические инновации. (47) Оценка не далека от реальности: в мировом рейтинге экосистем стартапов 2019, составленном Startup Genome, Пекин и Шанхай заняли соответственно 3 и 8 места вслед за Силиконовой долиной и Нью-Йорком. (48) Причем, Пекин делит третье место с Лондоном. Несмотря на продолжающуюся в мире борьбу с новой пандемией коронавируса и преодолением экономического кризиса, ожидается, что китайские расходы на информационные технологии вырастут на 2,7% в 2020 году, в то время как мировые расходы, по прогнозу компании IDC, сократятся на 2,7%. (49)



18. Пандемия коронавируса оказала серьезное влияние на мировую экономику. По оценке ООН в 2020 году потери ВВП мировой экономики могут составить $8,5 триллиона или 3,2% (50); ориентировочно 60 млн человек по всему миру из-за потери рабочих мест могут пополнить ряды тех, кто уже живет за чертой бедности. (51) Эксперты ведущих мировых и региональных финансовых и экономических институтов не берутся прогнозировать скорость восстановления мировой экономики.



19. На этом фоне экономика Китая, несмотря на серьезные испытания, вызванные пандемией, подтвердила свою устойчивость и огромный потенциал. Набирают обороты внешнеэкономические связи, темпы восстановления которых напрямую зависят от налаживания экономической жизни в странах-партнерах. Новое дыхание получает экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и странами вдоль "Пояса и Пути" (52), которое, выдержав испытание пандемией, станет еще более устойчивым, энергичным и перспективным (53)



20. Постпандемический мир прежним не будет. Мир меняется на наших глазах. Китай демонстрирует примеры эффективного решения возникающих проблем внутри страны и заинтересованности в решении глобальных проблем через расширение международного сотрудничества. Китай не останавливается на достигнутом и продолжает свое движение к намеченным целям. Очевидно, что у китайской молодежи открываются новые широкие горизонты для применения своих знаний, талантов и энергии на пути к "китайской мечте".



Автор: доктор политических наук, почетный профессор Института Тайхэ, экс-Генеральный секретарь ШОС (2016-2018 гг.)

