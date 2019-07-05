НеСвобода - не Жизнь. О 13-й статье Основного Закона Республики Узбекистана. Часть 1, - Б.Мусаев

01:27 06.07.2020 Бахадыр Ф. Мусаев. НЕСВОБОДА – НЕ ЖИЗНЬ, или откровения простодушного

о 13 й статье Основного Закона Республики Узбекистана. Часть 1



"Бывший Раб, ставший диктатором, унижал своих же братьев по рабству. А те, вместо того, чтобы опомниться, стали грызть друг друга, помогая тем самым Главному Рабу"

Мухаммад Салих . "СВОБОДА – ЖЕСТОКИЙ ТЕСТ"



Отмечу сразу: очевидно, что с данным моим утверждением, выраженным в заглавии, не согласятся не то, чтобы многие читатели сайта, а и большинство соотечественников. Ведь речь то идет о Конституции страны, провозгласившей независимость.

Да, в самом деле, разве не начиналось все прекрасно, когда было заявлено:

"Мы решили быть независимыми. Впереди много трудностей, испытаний, беспощадной борьбы. Но назад пути нет. Мы никогда не отступим от избранного нами пути. Мы должны победить. А для этого надо сплотиться всем - от мала до велика - гражданам свободной Республики Узбекистан".

Эти пафосные слова произнес президент И. Каримов, приурочивая их к предстоящему историческому событию – принятию Конституции. Казалось, что суверенитет республики гарант...

I. ОДНАКО сама жизнь множества узбекистанцев, начиная с 1991 года, т.е. в условиях новейшей политической и социальной истории Узбекистана, вскоре обнажила всю мерзость власти. Воцарился режим правления, точнее, наступили времена власть имущих для коих, как известно, определяющими чертами социального портрета стали и не перестали быть:

во – первых, насилие и ложь, приправленная демагогией, спекулирующей на интересах людей (будь то речь о разного рода сообществах, больших социальных группах);

во – вторых, воровство и коррупция;

в – третьих, и многие другие характерные штрихи портрета, присущие разве что миру негодяев, например, связанными с обманом и репрессиями, пытками, а также с такими обыденными .проявлениями банального зла как мошенничество и умение блефовать; ханжество и вероломство; ....

.Разве не видим своими глазами, не слышим, не узнаем из Сети, как отнимают, обирают, рушат, ....Иди и Гляди! Строят всюду, где пахнет баблом, ... будь- то разговор идет о Сити или как не перестают ломать дома собственников, захватывают якобы "пустующие", "бесхозные" земли страны, на деле же являющимися зонами отдыха (Парки), школьными стадионами, детскими площадками во дворах многоэтажных жилых домов, .. . Складывается впечатление, во всяком случае у меня, что многие узбекистанцы, представленные и "верхами" и "низами" (обществом в целом), живут сегодня одной ценностью, читай, одержимы одной идеей, по сути, ставшей национальной, а именно, обогащением. Больше скажу. Мне порой даже представляется, что глядя на все эту бесовщину -шайтанат, где и когда многие узбекистанцы буквально осатанели (взбесились), почуяв запах бабла , сидящая на арке площади Независимости мифическая птица Хумо (Хумо куши) , почитаемая как птица счастья, свободолюбия и доброты, вот –вот взмахнет уже раскрытыми крыльями и улетит прочь.

Кстати, о птичке. Хумо куши изображена в центре герба Республики Узбекистан. Я смотрю на него (герб) и думаю: надо же так угораздить, когда будто хотели, как лучше, а получилось по жизни, что здесь и близко не пахнет благополучием (счастьем), добром, нет здесь и сейчас (1991-2016гг) до нынешнего дня никакого гаранта свобод и прав нашему человеку По ассоциации вспомнил и о другой символике, национальном флаге, где 12 звезд и луна, повернутая почему – то не на восток, как и положено для Республики, считающей себя мусульманской страной, а - на запад. Вызывает недоумение и количество звезд. Если число 12 , надо предположить, подразумевает отнюдь не количество имамов, а численность областей, то и здесь непорядок, ибо у нас их в стране 14, включая Ташкентскую и Суверенную Республику Каракалпакстан, Собственно, всюду, скажем так, куда ни кинь взгляд, помимо всего прочего, всюду фиксируются непорядок, если не проявления ЭЛЕМЕНтарного недомыслия недоумков. Итак, мы подступились к предмету озаглавленного

II . Наше общество и люди так и не обрели вместе с объявлением независимости, как политическую, так и равно экономическую и духовную свободу Это отнюдь не бог весть какое откровение – открытие, а на поверку же на практике (по жизни) является просто правдой. Подтверждением тому выступает и факт принятия Конституции Республики Узбекистан (08.12 1992г.), содержание которой, самый ее Дух и буква, по определению исключили и исключают возможность человеку стать свободным. Возьмем в качестве примера статью 13 Она гласит следующим образом

"Демократия в Республике Узбекистан базируется на общечеловеческих принципах,, согласно которым высшей ценностью является человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие неотъемлемые права.

Демократические права и свободы защищаются Конституцией и законами"

А задумывался ли когда либо любой рядовой из множества узбекистанцев: почему никто и никогда из руководителей различного уровня (включая баши, их писак- штатных мудрецов из его аппарата ) не отваживался или не пытался определить понятие "демократия"? В действительности, что они под ним разумеют? Между тем, любое их выступление публичное и писаное, сплошь и рядом изобилует ссылками на слово (понятие, словосочетание) "демократия" Полагают, и того достаточно знать, что демократия,– это народовластие а у нас по официальным канонам, читай, согласно содержанию главы II (см.статьи 7, 9,10, 11,12, 13, 14), все якобы стоит на фундаменте народовластия. Так почему же напрягаться, озадачиваться над определением понятия "демократия". Быть может, на самом деле, это не столь важно!? Давайте, поразмыслим немного над вопросом о том, что такое демократия

Вот выдержка из Устава партии "Эрк. Она свидетельствует, насколько определение понятий имеет принципиальную социальную значимость в широком смысле слова, например, в постановке стратегии ..., формулирования целевых задач и т.д.

"Демократия есть система самоуправления; она построена на примате мировоззренческих убеждений над свободой; определяет способ раздельного или совместного функционирования людей; без интеллекта нет мировоззренческих убеждений, без убеждений нет цели; система строится на целях; структура системы задается ее функцией; противоречие между старой структурой и новыми целями есть самое острое; соответствие между политической системой и экономической системой определяется целостностью их фундаментов, задающих признак системности"

Невольно сравниваю настоящую, первую и единственную попытку определения понятия "демократия" с пустопорожней многолетней бла ...бла ..бла, власть имущих, берущей начало от образцов выступлений известной персоны власти вплоть до настоящего времени в лице его преемника. Разве можно почерпнуть что – либо конкретного в плане определения признаков этой самой "демократии", что следует понимать под "демократией", когда вместо определения сути данного понятия и соответственно его объяснения, на протяжении трех десятилетий долдонят, повторяют бесконечное число раз слово "демократия" и иже с ним бессмысленные слова и словосочетания типа "демократическое общество", "демократизация реформ", "идеология", "идеология независимости", "прогресс", "национальный прогресс" и т.д . и т.п.

Что за этими словами? Ничего, кроме того разве, что завораживают они как монотонный звук мантры, завораживают дурной бесконечностью повторения (изо дня в день, месяцами и годами на протяжении десятилетий) вышеприведенных слов. А множество людей ощущают множество раз низвергаемый на их мозг одних и тех же слов – пустышек и результат налицо, ибо хавают массы, "доходит" до них, что раз так говорят, значит, так оно и есть: у нас самое-самое , что ни на есть лучшее демократическое общество.

Но, никто и не задумывался, включая и тех, кто их пишет, произносит, тиражирует слова в СМИ, Сетях: есть ли натурально, т.е. объективно "демократия" в Узбекистане, когда между тем никто не говорил о необходимости определения понятия, упомянуть, что должно для этого иметь некоторые представления относительно его признаков (показателей) . Ну, что я могу сказать в этой связи, как человек, проживший большую часть своей сознательной жизни при социализме в условиях советского строя. Мне не впервой и привычно слышать слово "демократия" Чего скрывать, признаюсь, что был тогда смысл в утверждении слов (понятий) "социалистическая демократия", "социалистическая демократия лучшая в мире демократия", ибо за ними стояло объективно существующее марксистко- ленинское учение, функцинировала идеология, формирующая и укрепляющая мировоззренческие убеждения людей, читай, наличие, разделяемых ими системы ценностей

А ныне, что у нас за душой, если не считать недвижимость и счета в зарубежных банках власть имущих и иже у тех, кто с ними? Какая идеология, мировоззренческие позиции и убеждения?

Предвижу возражения: а суверенитет, Основной Закон, идеология независимости, про которые столько писано, сказано в возвышенных тонах В данной связи уместно было бы процитировать статью 12 Конституции

"В Республике Узбекистан общественная жизнь развивается на основе многообразия политических институтов, идеологий и мнений. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной".

Да уж...А как быть тогда с т.н. идеологией национальной независимости и утверждением И. Каримова. "Ни один народ, четко представляющий свои жизненные цели, заботящийся о своем будущем , никогда не жил и не сможет жить без национальной идеи идеологии. Без идеи любое государство и общество, не говоря уже о человек, неизбежно собьется с пути"

Полностью , с ним согласен, вернее, с его очередным сеансом саморазоблачения, ибо здесь же в своем предисловии к книге Идея Национальной Независимости: Основные Понятия и Принципы" (см. назв соч. Т. 2001, с 5-8 ), президент вслед за настоящим суждением подчеркивает. ".. для нас самой главной целью является превращение национальной идеи и идеологии независимости в основу мировоззрения , духовный стержень каждого живущего в нашей стране человека"

Красивые слова, точнее, набор слов, где упомянуты и слова "идеология" и "мировоззрения" и их большая значимость . Вот только незадача, непонятно, в чем собственно их суть как понятий. Например, ни слова о том, что такое идеология, мировоззрение, их взаимосвязь, не раскрывается , что составляет их содержание, как взгляда на мир и его образа в головах людей, какая именно конкретная система ценностей для данного человека и сообщества может являться и является значимой., за которую он готов постоять и будет защищать, отстаивать не на жизнь, а на смерть Читаешь эти, выдаваемые за программные разного рода речи, доклады разных лет на протяжении почти трех десятков лет и всегда, всюду слова , слова, разлетающиеся как разноцветные мыльные пузыри

III

Выше я написал, что мы так и не обрели желаемой свободы, памятуя, между прочим, и прочитанное на странице Форума centrasia.ru , где обсуждалась моя предыдущая статья "Еще раз о стратегии реформ в Узбекистане, или похвальное слово президенту Ш. Мирзиееву " (см. Бахадыр Ф. Мусаев. названное соч. от 02 07 2020)

Здесь нахожу одно мнение, содержащее в себе отчасти ответ , повторю вновь, на предвидимые возражения, связанные с восприятием как неоспоримого позитива следующих вещей в виде суверенитета, Конституции, идеологии национальной независимости

"А чего стесняться? Да был колонией. Колонизация очень много дала, плюсы в разы перекрывали недостатки. Суверенитет дал коррупцию, правовой нигилизм, непотизм, трайбализм, падение качества человеческого материала. А все националисты (99,9%) обслуживают воровскую власть. (14:30 05.07.2019 Чингиз | 185.57.73.160)

Не собираюсь дискутировать относительно националистов и вообще настоящего утверждения анонима по имени Чингиз, что именно они и обслуживают воровскую власть. Вместе с тем, некоторым образом соглашаясь с ним в плане направленности суждения участника Форума , продолжу наш разговор следующим образом.

Самое худшее, что должно сказать об Основном Законе, принятом 8 декабря 1992 г на Одинадцатой сессии Верховного Совета РУз Двенадцатого созыва, это Правда о том, что Конституция является воплощением Большой Лжи (см об этом подробно 04 12 2016 centrasia.ru Бахадыр Мусаев Конституция Республики Узбекистан: Правда и Ложь.) К месту ныне также повторить вновь: этот, так называемый политико-правовой документ, являет собой нечто мертворожденное, ибо в ней отсутствует Дух Декларации Независимости, читай, Декларации Суверенитета. Говоря дух, я имею в виду тот признак духа по Бердяеву, согласно которому, таковым признаком является свобода и активность, искание истины и правды, неразрывной связи между духовностью и социальной правдой, той духовности, которая изменяет мир к лучшему (см об этом Н. А. Бердяев Философия Свободного Духа. М. 1994, с. 448, 449).



В этом смысле, я разделяю точку зрения эрковца А. Арифова, который, выступая как- то по радио "Озодлик" на предмет об Основном Законе, в частности, поставил знак равенства между словами Конституция и Ложь, употребил выражение " Конституционная Ложь". Далее он отметил, что названная Конституция, по меньшей мере, не работает, ибо в ней утрачен Дух Декларации, игнорируются ее 12 принципов, в частности, такие фундаментальные вещи, как например, такие фундаментальные вещи, как, например, частная собственность на землю, свобода слова, принцип альтернативности и т.д.



На наш взгляд, просто скучно, скучно до одури ныне опять говорить, приводить примеры нарушения прав и свобод человека, вспоминать и повторять всуе имена наиболее известных узников совести, проведших многие лета в неволе и о том, в частности, что махалля – генная клетка узбекского авторитаризма, а парламентаризм в Узбекистане является натурально клоном фиктивной демократии, что нельзя изменить, сложившийся за минувшие три десятилетия порядок, не изменив системно в целом природу режима власти..



Сейчас, завершая сегодняшний разговор, думаю о разных разностях с высоты своих 75 лет, и о том, что, наверное, имею некоторый опыт жизни, ведь я жил здесь и сейчас (1991-2016), наблюдал, фиксировал…, чтобы не без горечи констатировать: наше общество, сегодня как и 5, 10 и 30 лет назад, все также делает шаг вперед, два назад, т.е. продолжает идти вспять,. Словом, и быть не может речи о каком бы то ни было прогрессе страны, государства, общества, если отталкиваться от мысли о том, что не будет движения вперед во всех смыслах, правовом, нравственно – духовном, .. пока у нас самом поверхностном уровне наблюдается, в частности, на примере уровня жизни населения как интегрального показателя (результирующей ) "достижений" страны и все благодаря делам (заботам) "государства – реформатора", естественно, под началом с(т)имуляторов, так называемых демократических реформ, их углубления и расширения, крутого поворота, сопряженного органичным образом с выходом Узбекистана на путь национального прогресса .

И еще., Народ наш, точнее, народонаселение, отличающееся известной открытостью, миролюбием., стало утрачивать исконно традиционные демократические ценности, а укореняются, как нормы жизни подлость и низость, злоба и страх, социальная зависть, ..По сути, нельзя не признать, что в Узбекистане наблюдается упрочение сообщества успешных и циничных, способных подло обмануть, надругаться над слабым ради достижения цели, называемым ныне "JACK POT". Без сомнения, способствовало таковому состоянию нравов и социальной психологии, то обстоятельство, что правили и правят балом банальные шарлатаны и воры с помощью насилия, закрепленного ложью.

О какой Свободе, от чего и для кого Свободе, говорить можно всерьез там, где у самих властных персон, в лучшем случае, наблюдается "разруха в головах". Это полбеды, а вся беда состоит в том, что строй правления, утвердившийся во власти политический режим характеризуются отсутствием признаков системности и нет как таковой политической системы.



Продолжение следует.



Бахадыр Ф. Мусаев 05 07 2020 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1593988020

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